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Вдова убитого журналіста Гонгадзе Мирослава повертається працювати в Україну

Вдова убитого журналіста Гонгадзе Мирослава повертається працювати в Україну

Мирослава Гонгадзе очолить представництво "Голосу Америки" у Східній Європі.

Про це вона повідомила у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"20 років у США допомогли мені зрозуміти більше, куди лине моя душа. Чекайте скоро в Україні, тепер у новій ролі. Буду розвивати мовлення "Голосу Америки" у регіоні для глобальної англомовної служби", - написала вона.

Гонгадзе назвала Київ лінією фронту в боротьбі за демократії. Та зазначила, що має нагоду бути на лінії фронту в боротьбі з дезінформацією.

На сайті "Голосу Америки" зазначено, що журналістка переїде до української столиці у 2022 році.

Дивіться: У Києві вшанували пам'ять убитого 21 рік тому журналіста Гонгадзе. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Гонгадзе Георгій (127) журналістика (1754)


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Топ коментарі
+20
Супер 👍🏼👍🏼👍🏼

З нетерпінням чекаємо Мирославу в Києві 😊
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21.12.2021 23:46
+18
Будемо чекати повернення. Бажано б іще https://www.pravda.com.ua/ Українську правду відсудити, чи її частину. А то там уже зеленою пліснявою усе покривається.
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21.12.2021 23:50
+12
Нічого не змінилось, бо ті прекрасні люди вибирають собі у владу негідників.
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22.12.2021 00:10
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Супер 👍🏼👍🏼👍🏼

З нетерпінням чекаємо Мирославу в Києві 😊
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21.12.2021 23:46 Відповісти
мозахзiм
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22.12.2021 08:34 Відповісти
Будемо чекати повернення. Бажано б іще https://www.pravda.com.ua/ Українську правду відсудити, чи її частину. А то там уже зеленою пліснявою усе покривається.
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21.12.2021 23:50 Відповісти
Мирослава сама вже поЗЕленіла, якщо Ви не в курсі.
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22.12.2021 00:17 Відповісти
Не чув
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22.12.2021 00:28 Відповісти
Так ,вона повністю продалась зеленим і топила за блазня ще до виборів . Та й ще гнала ,як нам чудово стало жити при зелених .Мабуть і повертається вона по проханню не лоха.
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22.12.2021 01:40 Відповісти
Вітаємо, пані Мирославо!
Ваш Георгій завжди з нами!
Роботи Вам тут чимало....
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21.12.2021 23:51 Відповісти
на жаль вона повність підтримує ЗЕлену наволоч.
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22.12.2021 00:16 Відповісти
Много умных людей.
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22.12.2021 02:09 Відповісти
Здалась вам та Бидося...
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22.12.2021 00:31 Відповісти
Думаю не надолго.
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21.12.2021 23:57 Відповісти
Приветствуем, госпожа Мирослава, приезжайте в нашу замечательную Украину,с прекрасными людьми и негодяями во власти .Ничего не изменилось.
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21.12.2021 23:59 Відповісти
Нічого не змінилось, бо ті прекрасні люди вибирають собі у владу негідників.
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22.12.2021 00:10 Відповісти
і стане депутатом. І навіть знаю, якої партії та фракції.
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22.12.2021 00:11 Відповісти
"Слюни нарота"..
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22.12.2021 00:14 Відповісти
Гадаю ,що пЄСики України . Бо це патріотично.
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22.12.2021 02:29 Відповісти
Ой, зря. Рановато еще. Не безопасно пока здесь для таких людей. Куча мразей ходит по Киеву безнаказанно.
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22.12.2021 00:14 Відповісти
Їй дуже сподобалося "велике будівництво" і сам ЗЕ, тому хай..отримає повне задоволення.
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22.12.2021 00:15 Відповісти
Небезопасно
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22.12.2021 08:09 Відповісти
Это же та которая рассказывала как при Зеленском все улучшилось, спасибо - не надо
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22.12.2021 00:22 Відповісти
Шо ж ты там такое натворила...
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22.12.2021 00:29 Відповісти
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22.12.2021 01:16 Відповісти
Кучма напрягся
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22.12.2021 00:41 Відповісти
Скільки ж їй тут за це запропонували?
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22.12.2021 00:49 Відповісти
Welcome
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22.12.2021 01:02 Відповісти
Что-то она рано. Гонгадзе обычно извлекают из чулана за несколько месяцев перед выборами, стряхивают с него пыль, насаживают на новую чистенькую палочку и идут махать им на демонстрацию против кого нибудь.
На прошлых выборах у него появился конкурент - Гандзюк. Но как Пороха согнали, так сразу всем стало посрать на убитую активистку. А Гонгадзе - это таки бренд, выдержаный годами.
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22.12.2021 01:19 Відповісти
Как хороший коньяк ?
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22.12.2021 01:23 Відповісти
Скорее как пряник. Спокойный и твёрдый
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22.12.2021 01:27 Відповісти
Общалась вечером с ребёнком ( англоязычным) . Говорит , что найти инфу про Украину практически не возможно
БИБИСИ про Украину рассказывает раз в 5 лет.
Так шо нечего наезжать на Гонгадзе - хоть она миру про Украину расскажет и про войска хутина на границе
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22.12.2021 01:22 Відповісти
Країни світу не брали на себе зобов'язання розповідати про Україну кожного дня у кожних новинах. Англомовній дитині можна порадити докласти хоч трошки зусиль і самій знайти новини про Україну. Ну, наприклад, "Цензор нет". Переклацнути налаштування на англійську мову - і читай кожного дня. Доречі, чомусь "Українська правда" без англомовного варіанту.
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22.12.2021 03:11 Відповісти
Вопрос не про дитину , а про то что в Европе европейцы не получают информацию про события и войну в Украине , а вот кацапы постоянно пропихивают свои новости и попутно ПАПЛЮЖАТЬ Украину и бандеровцев
А дитина и так про Украину все знает - она просто обратила мое внимание на отсутствие инфы ЗАРУБЕЖОМ.
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22.12.2021 07:31 Відповісти
зачем врать?! поляки в Польше прекрасно осведомлены о ситуации в Украине и на её восточной границе.
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22.12.2021 09:18 Відповісти
у нас понад 75 % не цікавляться тими питаннями про які ви - а ви хочете щоб у ЕС молодь цим переймалась...- повірте - у них своїх проблем та питань до вирішення вистачае ...
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22.12.2021 10:20 Відповісти
Невозможно
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22.12.2021 08:10 Відповісти
"природа исцелилась настолько, что в Украину вернулась вдова Гонгадзе" (почти С)
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22.12.2021 01:28 Відповісти
О-о-о ! Ця вдова тут напрацює !
«Я розумію, що люди можуть бути незадоволені, але помічаю шалений прогрес з точки зору питання обслуговування: ресторани, сервіс. Все це з'явилося, це дуже приємно. Звичайно, ми можемо говорити про дуже багато негативних речей, але все ж таки дороги, раніше я не могла доїхати, пів року тому чи рік були жахливі дороги. Зараз це все стає досить пристойно і це дуже приємно. Україна для мене все ж таки Європа, принаймні є відчуття Європи. Як би там не критикували «Велике будівництво», ось я їхала зі Львова до Бережан і всюди ремонтують дорогу», - розповіла Гонгадзе."https://glavcom.ua/country/society/miroslava-gongadze-prijihala-z-ameriki-v-ukrajinu-i-pobachila-shaleniy-progres-pri-zelenskomu-797405.html Мирослава Гонгадзе приїхала з Америки та побачила «шалений прогрес» при Зеленському
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22.12.2021 02:10 Відповісти
Мирослава правду сказала. А як і накше ? Не ремонтують дороги - зле і зрада . Відремонтували - та то вже тотальна зрада ріднесенька ...
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22.12.2021 02:32 Відповісти
І то правда. Одну правду можна казати,а іншу замовчувати .
Просто так співпало,що про чудові дороги вона розказувала на телеканалі олігарха,дуже пов'язаного з тими дорогами.
А зле і зрада,-коли ремонтують вдвічі дорожче,ніж має бути,і в борг,що тяжітиме на наступних урядах і поколіннях. (Але ж Мирося про це не розкаже).
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22.12.2021 03:08 Відповісти
Ну і ще додам для Marko Lukash. Гарні дороги - це як рекламний відос для нинішніх "керманичів". Це те, що лежить на поверхні і кидається в око будь-кому (особливо без зайвого інтелекту - це не образа це констатація факту). Це те, на чому можна піаритися. Але життя країни складається не тільки з доріг. Провали зеленой влади важко побачити з рівня гарного дорожнього покриття, проте: Провалене оборонне замовлення. Багато програм по розробці нової і модернізації старої зброї зупинено. Повний перехід війська на харчування за стандартами НАТО зупинено. Закупівлі бронежилентів, касок - на смішному рівні. Здоров'я нації - в @опі. Скільки лікарень обладнали власними кисневиробними станціями? Заборгованність по виплатам по лікарняним, пологовим складає 2-3 місяці. Заборгованність виплат по безробіттю сягає 4-5 місяців! Шалене зростання цін на опалення приміщень для бізнесу. Введення нових драконівських правил по РРО. Закриття малого і середнього бізнесу піде валом з нового року. Введення МПЗ для власників земельних паїв примусить найближчим часом їх продати за безцінь юр.особам (через 2 роки). Про зовнішню політику вазелинових промовчу, бо її зовсім немає. Економіка....(((Гетманцев - чудо економічної мислі - 60% боргу - це благо для держави. І від такого блага 600 тисяч українців подалися за кордон тільки у 2021 році? Іще такий момент конкретно по дорогах. Особливо Херсонська, Миколаївська, Одеська області. День і ніч безперервно мчать фури автопотяги з зерном на елеватори, з елеваторів.... І належать вони агрохолдінгам. Мчать по гарним дорогам, поки не розбивать їх вщень. Чули, що б десь хоч клаптик траси відремонтували за рахунок якогось агрохолдінгу? То скоро по цим супер "зеленим" шляхам будуть шниряти туди-сюди президентськи кортежі, зерновози, алігархи, катафалки ритуальних послуг і.... не приведи.... військова техніка мокшанців.
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22.12.2021 03:40 Відповісти
помню как петя ленточку резал на камеры со всей Украины, когда "открывал" участок дороги Одесса-Рени, построенной...Саакашвили!!!!
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22.12.2021 09:26 Відповісти
І шо? До чого тут Пороха примастирив? Я і БАМ пам'ятаю як відкривали (без Пороха).
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22.12.2021 10:01 Відповісти
ты про "пиар" зеленского на дорогах писал. я тебе напомнил, что такое "пиар" высосанный из пальца! разница в том, что при зеленском автодор ворует и...СТРОИТ ДОРОГИ, а при твоем "гетьмане", автодор дороги НЕ СТРОИЛ но зато стабильно воровал!
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22.12.2021 10:23 Відповісти
Не ври, тролль. В 2018-м было построено 3500 км дорог, без всякого "вэлыкого будивныцтва" и пиара, а в 2020-м 4056 км, с Вовой на тысячах билбородв по Украине. Правда цена километра выросла в 2раза!!! Но об этом на билбордах почему то не пишут...
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22.12.2021 13:21 Відповісти
Все просто, имбецил! Если у вас, мондиалей, еще не поотключали ГУГЛ, то задай в поисковике вопрос о суммарной длине автодорог построенных в 2018 и 2020-м. Прочти. Если не вьедешь, сосни травы фирменной, прочти еще раз. Если не вьедешь повторно-гаси свет!
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22.12.2021 16:14 Відповісти
засунь гугл себе в очко порохосос! я полтора года не был в Украине и могу сравнить дороги ДО и СЕЙЧАС! ты порохнявое существо, не видело дороги Умань-Кировоград, полтора года назад! Кировоград-Кривой Рог полтора года назад! и посмотри на них СЕЙЧАС!!! Это мизерная часть дорог построенных в Украине за последние три года! твой петя гнида, пять лет(!) пытался строить дорогу Днепр-Николаев! так и не достроили при пете чмошнике - разворовали миллиарды! так вы, тварюки всегда и во всём - языком!!!
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22.12.2021 18:20 Відповісти
Так я ж и говорю- дегенератам подобным тебе доказать шо дважды два четыре невозможно. Дешевле медведя на велосипеде заставить кататься. То, шо ты не в состоянии мыслить даже на уровне ведмедя-похвально. Такие Зеленскому и нужны.
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22.12.2021 20:09 Відповісти
Хай зайде магазині побачить прогрес цін і пенсії у людей що можна купити на них без платну медецину з цінами космос а нема грошей здихай,армію оснащення ітд.Зато осфальт зашибись можна жрать,та прикладати як примочкі для больного місця ну ще і по ворогам кідатись тож буде норм.Де патронний завод зелені жаби?
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22.12.2021 08:03 Відповісти
таки до последнего укралинца ГАмерика готова бороться с Россией (((
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22.12.2021 02:44 Відповісти
А чего так? В Америке под хвост коленом дали? Или олигархи купили за шалени гроши, чтоб из Украины на английском вещала против Зеленского? Или и то, и другое? 😂
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22.12.2021 02:54 Відповісти
... типа Украинская Правда? Нееет, этот таблоид, похлеще газеты "Правда". С момента оккупации на росийских сайтах банили и недавали "проскочить" комментам, но культурно, с ремаркой, мол у вас, в сообщении "нецензурная лексика и мат", хотя слов плохих не писал, только правду (слово, то какое поганое). А, тут паны Баре из УП, воопще, как пишет Бабченко, "пизець": комментарии вообще "михаил светлофф, уууууу" не проходят по определению, то есть по айпи и вообще непонятно, как полная "глушилка". Вот, панове конкретные "гниды"!
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22.12.2021 04:14 Відповісти
Украинскую правду при создании скорее всего финансировал Пинчук через американскую подставную фирму . И взял Притулу - типичную малороску и ватницу , проживавшую в Крыму,
удивительным образом обе политических смерти в Украине ( Гонгадзе и Шеремет ) связаны с Притулой , что вызывает вопросы в стиле раши : « совпадение ? Не думаю»
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22.12.2021 07:41 Відповісти
Так, два вбиті коханці. Чорна вдова якась ця Притула...
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22.12.2021 07:55 Відповісти
аха, тут конечно не "банят", если ты не порохобот))))))))))))
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22.12.2021 09:32 Відповісти
А Кучма никуда и не уходил из политики после Майдана Ющенко...,это для тех кто думает не мозгами,а майлнезом дед ушел на пенсию....Без Данилыча не решается сегодня ни одна проблема...http://i.imgur.com/EkGqBuz.jpg ...о Кучме и не только взгляд из Швейцарии
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22.12.2021 07:39 Відповісти
https://youtu.be/21v7uLYwDco
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22.12.2021 07:47 Відповісти
Кажуть что Таня Карацуба Сеид Бурхан не ошибается....
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22.12.2021 07:51 Відповісти
Вітаємо ;позитивних блогерів; Лєщєнка з поповненням!
Цікаво, в яку суму обійдеться Гонгадзе нашому бюджету?
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22.12.2021 07:54 Відповісти
ТК Рада сожрала 300 миллионов Беня зна шо робыть...
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22.12.2021 07:57 Відповісти
В любой Афере торчат Днепровские уши Леонид Данилыча...но он дааввно не олигарх....
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22.12.2021 07:59 Відповісти
тоже украинка как саакашвили шпили вилли тогда я негр пумба юмба
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22.12.2021 08:17 Відповісти
Меркантильна "мирося", що зробила кар'єру на смерті чоловіка та перетворила "Голос Америки" на совкове лайно. І, звісно, вона в захваті від блаЗЄнського. Може й посаду від нього отримає. Тьху!
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22.12.2021 09:11 Відповісти
в рядах детей Питера Пэна разброд и шатание- кто лижет, кто плюет...
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22.12.2021 11:00 Відповісти
Можно предположить дальнейшее развитие событий. Зеленский обязательно запишет с ней видос и пообещает "обязательно найти убийц "Гонгадзе". А Мирослава обязательно поблагодарит Влодимира Александровича за большой вклад в развитие демократии в Украине. Может ее даже на новогодний корпоратив к слугам олигарха запросят...
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22.12.2021 13:10 Відповісти
ЕЁ НЕОБХОДИМО ПОСТАВИТЬ ГЛАВОЙ САП И ДАТЬ 100000 СОЛДАТ ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ КОРРУПЦИОНЕРОВ И ИХ РОДСТВЕННИКОВ !!!
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22.12.2021 13:33 Відповісти
 
 