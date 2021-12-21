Вдова убитого журналіста Гонгадзе Мирослава повертається працювати в Україну

Мирослава Гонгадзе очолить представництво "Голосу Америки" у Східній Європі.

Про це вона повідомила у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"20 років у США допомогли мені зрозуміти більше, куди лине моя душа. Чекайте скоро в Україні, тепер у новій ролі. Буду розвивати мовлення "Голосу Америки" у регіоні для глобальної англомовної служби", - написала вона.

Гонгадзе назвала Київ лінією фронту в боротьбі за демократії. Та зазначила, що має нагоду бути на лінії фронту в боротьбі з дезінформацією.

На сайті "Голосу Америки" зазначено, що журналістка переїде до української столиці у 2022 році.

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