Отримую листи від Саакашвілі і розмовляю з керівництвом Грузії щодо нього, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що листується з Міхеілом Саакашвілі, який зараз перебуває у в'язниці в Грузії.

Про це інфрормує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я скажу відверто: отримую листи від нього. Він отримує від мене інформацію. Я розмовляв з керівництвом держави Грузія щодо пана Саакашвілі. І так у діалозі зустрічалися ми, і по телефону окремо. До мене зверталися, щоб його друга половина або його мати могли потрапити до нього. Я телефонував, просив про це, скажу чесно. І вони нам не відмовили", - сказав Зеленський журналістам на полях конференції послів України в державній резиденції "Синьогора" в с.Гута Івано-Франківської області.

"Єдине, що я хотів, щоб наші лікарі були залучені до процесу. З цим поки що затримка", - додав він.

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Зеленський зауважив, що обговорював ці питання з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем і деякими іншими високопоставленими політиками.

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузіїі опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування.

8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.

10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.

20 листопада стало відомо, що Михайла Саакашвілі доставили у військовий госпіталь у місті Горі, яке розташоване за 80 км від Тбілісі. Після цього він припинив голодування.