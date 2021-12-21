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Отримую листи від Саакашвілі і розмовляю з керівництвом Грузії щодо нього, - Зеленський

Отримую листи від Саакашвілі і розмовляю з керівництвом Грузії щодо нього, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що листується з Міхеілом Саакашвілі, який зараз перебуває у в'язниці в Грузії.

Про це інфрормує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я скажу відверто: отримую листи від нього. Він отримує від мене інформацію. Я розмовляв з керівництвом держави Грузія щодо пана Саакашвілі. І так у діалозі зустрічалися ми, і по телефону окремо. До мене зверталися, щоб його друга половина або його мати могли потрапити до нього. Я телефонував, просив про це, скажу чесно. І вони нам не відмовили", - сказав Зеленський журналістам на полях конференції послів України в державній резиденції "Синьогора" в с.Гута Івано-Франківської області.

"Єдине, що я хотів, щоб наші лікарі були залучені до процесу. З цим поки що затримка", - додав він.

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Зеленський зауважив, що обговорював ці питання з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем і деякими іншими високопоставленими політиками.

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузіїі опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування.

8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.

10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.

20 листопада стало відомо, що Михайла Саакашвілі доставили у військовий госпіталь у місті Горі, яке розташоване за 80 км від Тбілісі. Після цього він припинив голодування.

Автор: 

Грузія (1844) Зеленський Володимир (23729) Саакашвілі Міхеіл (2155)


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Топ коментарі
+20
Два дебила - это сила!
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21.12.2021 23:49
+20
Більше 300 полонених українців знаходить в Мордорі... А він дбає про грузина, який повернувся на "історічєскую родіну" в Грузію....
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22.12.2021 00:05
+19
Це його кумир з якого він бере приклад.
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22.12.2021 00:01
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Два дебила - это сила!
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21.12.2021 23:49 Відповісти
все чаще и чаще встречаю такое в соц.сетях
Этот Чел например с 22 тыс подписчиков с Канады..

Michael MacKay


@mhmck

·
https://twitter.com/mhmck/status/1473403293581942789 26 мин



As Russia prepares for an offensive there's a complete absence of leadership from the President of Ukraine, Volodymyr Zelenskyy. "Ze" has run away from confronting the reality of Russia's invasion. Ukrainians are deeply regretting choosing a TV comedian to be their war leader.

Пока Россия готовится к наступлению, у президента Украины Владимира Зеленского полное отсутствие руководства. «Зе» сбежал от реальности вторжения России.

Украинцы глубоко сожалеют о том, что выбрали телешоу в качестве своего военного лидера.
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21.12.2021 23:52 Відповісти
А хіба в Канаді нема кацапської агентури?
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21.12.2021 23:57 Відповісти
зайди на его страничку и почитай..
тогда решишь - кацап он или нет
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22.12.2021 00:01 Відповісти
Кацапи запускають лякалки, а корисні ідіоти підхоплюють "и разносят по умам"(С)
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22.12.2021 00:12 Відповісти
Тобто зе викид кацапської агентури про Зеленського?))
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22.12.2021 00:44 Відповісти
до чого якась агентура?

Що неправильно написано?

Чи може зе-чмо не втік, а готується до війни? - та ні, реально втік наркоша...
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22.12.2021 07:00 Відповісти
Не понимаю, как какое-то чучело, сидящее в Канаде, может знать, о чём "жалеют украинцы"? Да только одной этой фразой он помножил на ноль себя и все свои "тезисы"!
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22.12.2021 02:58 Відповісти
расслабься, подоляковское.
твой обдолбыш всех реально достал.
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22.12.2021 07:01 Відповісти
А я и не напрягаюсь. Нас, "подоляковских", 73%. 😂 Так что за "всех" не расписывайся!
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22.12.2021 08:13 Відповісти
та не. вас, упоротых, где-то 12% осталось.
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22.12.2021 08:27 Відповісти

Посмотри на последние опросы.
Только с горя потом не вешайся
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22.12.2021 11:19 Відповісти
Какие "опросы"? Те, что по три раза на неделю штампуют олигархи? Спасибо, видел. И даже в этой заказухе Зе опережает всех с большим отрывом! А теперь прикинь, если бы за эти "опросы" не платило ворье и если бы была предвыборная агитация со стороны Зе- то, чем занимается 2,5 года Порошенка! Думаю, повеситься ты. 😂
И да. На ахметовских медиапомойках тоже сидят абизяны на зарплате и хлопают в защиту олигархов, а под ними комменты народа совсем другого толка.... 😂 Такие же и "опросы".
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22.12.2021 16:32 Відповісти
С Лукашенко наспилкувалося воно....
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21.12.2021 23:57 Відповісти
Це його кумир з якого він бере приклад.
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22.12.2021 00:01 Відповісти
03.10.21 . Я буду добиваться возвращения Саакашвили в Украину, Зеленский. Дружбан верный Михрютку из кичи вытащит. Зеленский-вор. А слово воровское крепче стали булатной и твёрже алмаза. Украденные из Привата деньги нашлись в офшорах Зеленского.
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21.12.2021 23:59 Відповісти
Ще на стадіоні Порох казав про ЗЕопшори, але лохи не слухали і верещали шо він прастой чувак з народу і хуженібудіт.
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22.12.2021 00:06 Відповісти
та НЕ офшоры - офшоры это фигня.

этот пРезидент ОБВОРОВАЛ украинских граждан в особо крупных размерах и вывел украденное через офшоры....
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22.12.2021 07:58 Відповісти
21 грудня народився Саакашвілі , своє наступне день народження він зустріне в буцигарні абсолютно здоровим , без шкідливих звичок на заздрість віслюку 🙂
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22.12.2021 00:02 Відповісти
Чому ця наркозалежна потвора не знаходиться на робочому місці в такі
важкі часи для Украіни !???😠
Він в цьому році вже 13- й раз відпочиває, а може потрібно лікуватися від наркотичноі залежності і почати працювати , а не відосиками розважати украінців 😡
Сьогодні давав інтерв'ю із Гути ,це малоприємне видовище , коли перед вами стоіть обдолбаний , так званий ************

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22.12.2021 00:04 Відповісти
Тому і була землетруска.
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22.12.2021 00:08 Відповісти
Більше 300 полонених українців знаходить в Мордорі... А він дбає про грузина, який повернувся на "історічєскую родіну" в Грузію....
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22.12.2021 00:05 Відповісти
переписьівается оно, зеленин и каутский, блин. лучше б вьі перестукивались из соседних камер
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22.12.2021 00:09 Відповісти
Я розмовляв з керівництвом держави Грузія щодо пана Саакашвілі Джерело:
А керівництво Сакартвело про це в курсі ? 😏
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22.12.2021 00:17 Відповісти
Кто с тобой разговаривает,дегенерат?Если, когда ты приезжал с визитом в Грузию ,президент не нашла время даже с тобой встретится...
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22.12.2021 00:22 Відповісти
"Тихо сам с собою, тихо сам с собою я веду беседу". Мождиво десь так, в такому ключі.
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22.12.2021 06:50 Відповісти
нелох знает что делать! Мы в безопасности.
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22.12.2021 00:28 Відповісти
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22.12.2021 00:29 Відповісти
Маляву получил от корешка."Володя запомни совэт в будущэм прыгодится - эсли пры в входэ в хату тэбэ под ноги постэлят полотэнцэ это провэрка на лоха. Но ты вэть не лох. Заходы вытырай ногы и говоры "дякую дужэ дякую" не забудь угостыть марафэтом."
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22.12.2021 00:39 Відповісти
Хотите поржать )хламидия предложил что то придумать,шоб Пороха в Раду не пускать
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22.12.2021 00:41 Відповісти
не только хламидия... там весь гадюшник в ступоре )))

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22.12.2021 08:47 Відповісти
правильно.
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22.12.2021 00:50 Відповісти
Два наркоши переписуються чи *************???
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22.12.2021 00:52 Відповісти
Представляю те письма))))
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22.12.2021 01:02 Відповісти
В чьом правда, брят?
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22.12.2021 01:34 Відповісти
вова! наедай морду, скоро голодать будеш
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22.12.2021 01:58 Відповісти
... а, с Крупской он не коммутирует? А, что "причесон" у неё оригинальный.
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22.12.2021 04:05 Відповісти
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22.12.2021 04:59 Відповісти
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22.12.2021 08:48 Відповісти
Как избавиться от Бубочки с подельниками, иностранных агентов и прочих предателей родины, если они защищены законом и их прищучить нельзя.
Краткая инструкция из одного предложения:

Вы разрушаете их хабитат, то есть уничтожаете их привычную среду обитания и тогда они саму уползут (самовыпилятся).

Пример.
В Австралии поссумы находятся под охраной государства, как protected and endangered вид.
То, что поссумы защищены, это понятно, но вот то, что поссум - животное редкое, это большой вопрос, ибо поссумы - они везде, они гадят и уничтожают растения, пожирая их (хотя внешне - это очень милые животные с розовым носом, прямо как Бубочка).
Казалось бы, раз поссум - представитель местной фауны, то жрать он должен местную флору, а вот фиг. Я стерпела, когда поссумы убили два деревца авокадо, я стерпела, когда поссумы убили мою розу, я терпела, когда поссумы жрали абрикосы и персики, но вот когда поссумы принялись систематически уничтожать мою красавицу камелию, то поссумам была объявлена открытая война на их изгнание.
Муж вечерами сидел в засаде в саду и при появлении поссумов обдавал их холодным душем из шланга. Поссумам это крайне не понравилось, видать, у них гидрофобия.
На заборе были разложены пропитанные скипидаром тряпки, что поссумам крайне не нравилось тоже.
Однако камелию они продолжали по мере возможности убивать, и тут случилось чудо.
Было обрезано дерево гревилия, в ветвях которого гнездовались эти прожорливые твари - и они сами, добровольно, без ансамбля эвакуировались от греха подальше.
Тут то мы и смекнули, что самое важное - нарушить хабитат, привычные места и порядки обитания, и уголовники сами смотаются на более привлекательные для них пастбища,

С Бубочкиной ОПГ нужно поступать точно так же.
Куда бы они не сунулись их следует встречать "холодным душем".
Куда бы ни ткнулись - их нужно встречать "вонючей тряпкой" в морду (как в Конгрессе США, где Бубочке вручили книгу "Легкие поражения головного мозга").
И самое главное: Бубочкину ОПГ необходимо лишить доступа к деньгам, чтобы нигде перекредитоват-ся не могли, тогда они сами в Оман улетят, когда начнуться массовые
увольнения госслужащих, веерные отключения электричества и прочие "веселые" штуки.

Лишите этих уголовников денег - и они сами либо передохнут, как мамонты, либо сбегут, потому без денег их защищать никто не будет, свою защиту такие, как Бубочка и его ОПГ, могут только покупать.
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22.12.2021 05:39 Відповісти
Бубочка, не ходит за деньгами в Кремль, там денег нет, остались только юани:

"Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение в Центробанк, чтобы регулятор объяснил, почему из России в 2021 году было вывезено почти все добытое золото. Согласно данным Федеральной таможенной службы, Россия экспортировала 240,5 тонн золота за январь - октябрь при добыче в 256,5 тонн."
https://kapital-rus.ru/articles/article/gosduma_potrebovala_ot_centrobanka_obyasnit_vyvoz_pochti_vsego_zolota_iz_ro/
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22.12.2021 06:02 Відповісти
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22.12.2021 06:11 Відповісти
Ну прямо Владимир чЛенин и Ленка Крупская.
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22.12.2021 06:39 Відповісти
Ясько забыл, а Бубочку помнит! Тут - помню, тут - не помню
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22.12.2021 06:43 Відповісти
Думаю, ему в камере не холодно, а вот в Мариуполе, в течение 10 часов, температура упала с +2 до -11... Как-то очень быстро, что печалит. Сегодня обмороженных много будет, трупы, скорее всего, тоже. Уж больно резко, БОМЖи наверняка не успели подготовиться! Я и не упомню такого...
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22.12.2021 06:54 Відповісти
ой, та не нагнетай...
Должны быть пункты обогрева. И, думаю, бомжи ща продвинутые и знали что будет резкое похолодание.
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22.12.2021 08:03 Відповісти
Я отслежу городские новости. Повторяюсь: слишком быстро. И- неожиданно. Прогноз был всего до -5. А тут- поболее. Да и не знаю я пунктов обогрева в округе, только далеко, на Левобережье.
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22.12.2021 08:06 Відповісти
Даже вот такой местный прогноз: ночью от +2 до -3, со снегом, которого не выпало ни единой снежинки:
https://mrpl.city/news/view/zhitelej-donetchiny-preduprezhdayut-ob-opasnom-meteoyavlenii
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22.12.2021 08:12 Відповісти
 
 