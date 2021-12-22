Зеленський особисто несе відповідальність за зрив конкурсу на посаду голови САП, - Маселко

Члени комісії від Верховної Ради відверто зірвали проведення конкурсу на посаду голови САП.

Про це пише у фейсбуці адвокат Роман Маселко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У той час коли нам така важлива підтримка міжнародних партнерів, а Зеленський пообіцяв Байдену завершити конкурс до кінця року голова комісії Катерина Коваль та 4 членів, делегованих парламентом просто плювали в очі членам комісії від міжнародників", - пише він.

За словами Маселка, іноземні члени комісії не могли повірити, що можна так протсо не затвердити результати конкурсу.

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"2 години вони переконували представників парламенту проголосувати. Томас Фаєрстоун, щоб підкреслити абсурдність позиції запропонував проголосувати, що 230 + 16 НЕ дорівнює 246, бо за те що результатом є 246 ці члени комісії не проголосували", - зазнаичв він.

Дії голови комісії Коваль Маселко називає "фарисейством", а відмову комсії голосувати - "відвертим знущанням".

"Усі розуміють, хто стоїть за такою позицією. Це прямо сказав член комісії Драго Кос. Тільки тепер це навіть не питання Татарова. За це персональну відповідальність несе Зеленський", - підсумував він.

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