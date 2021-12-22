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Зеленський особисто несе відповідальність за зрив конкурсу на посаду голови САП, - Маселко

Зеленський особисто несе відповідальність за зрив конкурсу на посаду голови САП, - Маселко

Члени комісії від Верховної Ради відверто зірвали проведення конкурсу на посаду голови САП.

Про це пише у фейсбуці адвокат Роман Маселко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У той час коли нам така важлива підтримка міжнародних партнерів, а Зеленський пообіцяв Байдену завершити конкурс до кінця року голова комісії Катерина Коваль та 4 членів, делегованих парламентом просто плювали в очі членам комісії від міжнародників", - пише він.

За словами Маселка, іноземні члени комісії не могли повірити, що можна так протсо не затвердити результати конкурсу.

Читайте: Конкурс на голову САП: переможця немає, найбільше балів - у детектива НАБУ Клименка

"2 години вони переконували представників парламенту проголосувати. Томас Фаєрстоун, щоб підкреслити абсурдність позиції запропонував проголосувати, що 230 + 16 НЕ дорівнює 246, бо за те що результатом є 246 ці члени комісії не проголосували", - зазнаичв він.

Дії голови комісії Коваль Маселко називає "фарисейством", а відмову комсії голосувати - "відвертим знущанням".

"Усі розуміють, хто стоїть за такою позицією. Це прямо сказав член комісії Драго Кос. Тільки тепер це навіть не питання Татарова. За це персональну відповідальність несе Зеленський", - підсумував він.

Також читайте: В обранні очільника САП оголосили перерву. Коли воно продовжиться - невідомо

Автор: 

Зеленський Володимир (23729) конкурс (1285) САП (2212) Маселко Роман (98)


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Топ коментарі
+20
Ничего, завтра этот урод снова будет рассуждать про НАТО и как он старается. Только вот всмотреться в себя у него мозгов нет.

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22.12.2021 00:31
+14
ЗЕчмо відповідає за всьо.
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22.12.2021 00:28
+10
Просто немає слів. Це сором на весь світ. Зелених покидьків треба гнати від влади чим скоріше.
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22.12.2021 00:40
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ЗЕчмо відповідає за всьо.
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22.12.2021 00:28 Відповісти
зиц-председатель Фунт
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22.12.2021 00:48 Відповісти
Ничего, завтра этот урод снова будет рассуждать про НАТО и как он старается. Только вот всмотреться в себя у него мозгов нет.

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22.12.2021 00:31 Відповісти
- Две.
- Две НАТЬІ!
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22.12.2021 00:36 Відповісти
Несвязное блуждание мысли обнюханного торчка на должности президента Украины.

Жалкое зрелище.

Ему нужно скорее стремится к прямым переговорам с психиатром, и это вопрос национальной безопасности.

https://www.facebook.com/leros.geo/posts/4652340641469695
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22.12.2021 02:11 Відповісти
Смех. Перед кем "Зеленский несет видповидальнисть"? Плевали они. Единственное, шо заботит "молодых реформаторов"-рейтинг среди слабоумных избирателей. А рэйтинг среди этой категории- зашкаливает. Ишо новый сериальчик, пару-тройку видосов с поеданием шаурмы и беганьем по фонтанам и второй срок в кармане!
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22.12.2021 00:35 Відповісти
это точно, они работают по рейтингу
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22.12.2021 07:43 Відповісти
🤡🤢 оно полностью обдолбанное
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22.12.2021 09:44 Відповісти
Просто немає слів. Це сором на весь світ. Зелених покидьків треба гнати від влади чим скоріше.
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22.12.2021 00:40 Відповісти
Собака-нюхачь.
Вот,кого боится Зеленский на самом деле 😁
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22.12.2021 00:45 Відповісти
План путлєра, активна стадія: нарощування протесних настроїв в середині країни, обмеження фінансування ЗСУ, зупинка розробки та виробництва новітнього озброєння, руйнування міжнародної коаліції, економічна, енергетична і, як наслідок, фінансова та соціальна кризи....

І на чолі всього цього 2,5 роки стоїть "узеленський". ЗЕ! тут ні до чого - він не приймає рішень, а лише грає роль і буде, як "зіц-прєдсєдатєль Фунт" за все відповідати так і не розуміючи "За що?" Питання до Разумкова, Боргдана, д'Єрмака і ще 73%, які ЗА це голосували... Адже в бюлетені не було "проти Порошенка", "проти всіх", "па пріколу" і т.п.... Ці овочі віддали свій голос за серіал... То най жеруть свого голохвастова доки не вдаляться! Але, на жаль, своїми діями вони топлять країну...

Це так, крик душі... Бо для тих 73%, навіть при порожньому золодильнику - "какая разніца"! Їм лише "на шару", "хлєба і зрєліщ", а якщо хліба не вистачає, то "зрєліщ" і якомого більше!
Щоб вас, курви, вдавило до стадії "про мерця або добре, або ніяк, окрім правди"!
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22.12.2021 00:48 Відповісти
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22.12.2021 00:52 Відповісти
А кода ДБР будет вручать подозрение в госизмене Зеленскому за все то что он сейчас делает ?
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22.12.2021 01:18 Відповісти
Когда его переназначат ,а действующих сейчас холуев зедерьмачья пересажают !
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22.12.2021 09:48 Відповісти
Універсальний текст підозри розрахований і на клоуна.
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22.12.2021 02:03 Відповісти
Пред'явлення Петру Порошенку звинувачення по "вугільній справі" говорить про паніку та відчай в офісі на Банковій. У принципі, зрозуміло. Вугілля тепер купується в росії, і на сьогоднішній день сума цих закупівель перевищила 3 ​​мільярди доларів. А також в Беларусі (яка не має свого вугілля - вгадайте чіє воно?)

Більш того. Цілком природно, що після виходу України з шахт Донбасу - там з'явилася росія. І тепер своє вугілля ми купуємо в "суміші" поставок із країни-агресора. Тепер уже прямо фінансуючи військову машину ворога.

А також ми знову купуємо там електроенергію. Все у великій кількості.

А власні вугільна та енергетична галузі вже доведені до ручки.

Але "зрадник" та організатор "фінансування ворога" - все одно... Порошенко.

Це як із фільмами та медіапродуктами 95 кварталу. Які на всю "працюють" у Росії. І своїм обігом теж приносять дохід до російського бюджету. Лише через треті руки. І всі задоволені, правда? Все чисто.

"Вугільна справа" не скінчиться нічим. А продавлена "нахабно" - призведе до величезного ляпаса від міжнародних судів. Але дозволить виграти час. Час на усунення політичного опонента, найнебезпечнішого конкурента і просто людину, ім'я якої змушує одного маленького "недодиктатора" прокидатися в холодному поті.

https://scontent.fiev26-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/p843x403/269686374_447398023628095_108172235938982720_n.jpg?_nc_cat=104&ccb=1-5&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=kxGciHzvg6sAX8RZU9f&tn=BLkxOl0hXXbBIUcJ&_nc_ht=scontent.fiev26-1.fna&oh=00_AT8Fcq2S9zdCuqdg71ndg81tO-3Bjc99gCFKhPQ8huSFWg&oe=61C6F059
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22.12.2021 02:04 Відповісти
Вся тупа надія Вови, що Порошенко злякається і не повернеться на Україну, і не буде кому в гівно мордою мочити. Але, якщо повернеться, то Вова буде метушитися і шукати дорогу до Ростову. Тільки туди таким зелена дорога.
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22.12.2021 08:38 Відповісти
Вы 💯не правы ! Бандюкович в РФ это поражение - имеем СЕЙЧАС РЕВАНШ :портнов , Татаров и вся шобла мегааферистов -каламой и его клоунарий Тогда нужно было всех под трибунал за расстрел безоружных людей
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22.12.2021 09:52 Відповісти
Ну что же стоит сказать - что теперь Зеленский не имеет никакого отношения к интересам Украины....
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22.12.2021 03:51 Відповісти
А что,он когда нибудь имел? Умные до выборов знали,что только о своем личном кармане печется,помогая воровать деньги каломойше. Тупые повелись на халяву,сейчас злые ходят с болью в заднем проходе.
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22.12.2021 09:13 Відповісти
Ну шо,ми вже в НАТІ !
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22.12.2021 06:38 Відповісти
Зелені слуги Путіна | ПолітФанКлуб

Дмитро Чекалкін

https://www.youtube.com/watch?v=-IeHBPZWQXU

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22.12.2021 07:59 Відповісти
Неужели Зеленский обещал Байдену дело бурисмы расследовать. Как то слабо верится.
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22.12.2021 08:19 Відповісти
Получается, что Богдан сказал правду про преЗЕдента и его окружение?....
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22.12.2021 08:19 Відповісти
Правду, тільки всі давно це знали
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22.12.2021 08:31 Відповісти
Повернеться Порошенко і пояснить хто путінський щур(криса). Чекаємо з нетерпінням його повернення і розборок із сцикуном і його "вироком".
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22.12.2021 08:30 Відповісти
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22.12.2021 08:58 Відповісти
...Как человек широких взглядов, он не мог обойти вопросов текущей политики. И он заказал прекрасный универсальный штамп, над текстом которого трудился несколько дней. Это была дивная резиновая мысль, которую Полыхаев мог приспособить к любому случаю жизни. Помимо того, что она давала возможность немедленно откликаться на события, она также освобождала его от необходимости каждый раз мучительно думать.
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22.12.2021 11:20 Відповісти
"Очевидное - Невероятное" - Путін заздалегідь підготувався до такого "ПЕРЕВОРОТУ", яким лякав Україну Єврейтор Головнокомандувач ЗЕ. Народна мудрість гласить, що "злодій голосніше за всіх кричить "Ловіть ЗЕлодія"". В новорічному відосику нам пояснять, що Європа нас не чекає, а "путинские ВАГНЕРОВЦЫ - устали ждать", коли Україна вернеться в "СТОЙЛО Российской Империи"- МУТНЫЙ СОЮЗ!
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22.12.2021 08:58 Відповісти
На Порошенко открыли дело из-за сериала "Сваты"
Мнения 22-дек, 00:33

По версии народного депутата от фракции "Европейская солидарность" Софии Федыны президент Владимир Зеленский все еще зол и в обиде на Порошенко.

Дело в том, что он в годы своего президенства запретил транслировать сериал "Сваты".

Судя по ее словам, получается, дело не продаже угля из Донбасса.

"Где-то 2017-2018 год Зеленский встречался с Порошенко. где просил, чтобы ему разрешили показывать "Сваты".

Но показывать "Сваты" непосредственно с тем актером, который поддерживает аннексию Крыма и оккупацию Донбасса.

Ну и конечно не Порошенко это решать чисто технически, а оппозиционного Зеленского конечно послали с его антигосударственной позицией.

И говорят, что именно с того момента Зеленский так "ОБИДЕЛОСЬ", что в результате мы имеем 2,5 года вот такой циничной, кровной мести, которая не имеет ничего общего с президентством, государственностью и работой на народ Украины, который выдал безумный кредит доверия неизвестно кому".
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22.12.2021 09:11 Відповісти
Під час війни за зрадницькі дії (блокування допомоги від основних союзників та розкрадання країни) всю цю зелень можна підводити вже до стіночки..
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22.12.2021 10:06 Відповісти
Мразь
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22.12.2021 10:54 Відповісти
адвокат маселко звучит как сын ефрейтор
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22.12.2021 10:58 Відповісти
Черговий "бєспредел" Зе-команди -махінації з САП. ГОЛОВНІ прикмети зе-кадрів , в т.ч. блазня - їх профнепригодність та дебілизм.Виключення - кілька чоловік . А дебілів та явних ворогів держави - тьма. НАВИБИРАЛИ ЛОХИ73 !!!!
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22.12.2021 11:14 Відповісти
о яка фигня...яким боком якись адвокат до конкурсу на должность главы САП??? Он що, "смотрящий" за "поддержкой международных партнеров"? Що це вообще за чудо-юдо?
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22.12.2021 11:16 Відповісти
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22.12.2021 12:26 Відповісти
Зеленский лично не несёт ответственность за всё , за что зеленский лично насёт ответственность...
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24.12.2021 14:28 Відповісти
 
 