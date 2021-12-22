Голова комісії з обрання керівника САП Коваль аргументувала зрив конкурсу тим, що вона "втомилася", - Жернаков

Аргументи голови комісії з обрання керівника САП Катерини Коваль щодо того, чому саме не можна затвердити результати конкурсу, не витримують критики.

Про це пише у фейсбуці координатор Громадської ради доброчесності, голова правління DEJURE, юрист Михайло Жернаков, інформує Цензор.НЕТ.

Жернаков навів набір аргументів, якими Коваль аргументувала зрив конкурсу.

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"Ну мені треба добу порадитися з Офісом генпрокурора, написати листа, я взагалі не знаю яка процедура, я перший раз голова комісії";

"Ми так і не отримали з ОГП інформацію щодо допуску до держтаємниці, очищення влади, спецперевірки. Також треба дізнатись, як переможці будуть звільнятись з попередніх посад";

"Думки в офісі генпрокурора розійшлися, треба проводити спецперевірку чи ні";

"Так, рішення ОАСК не вступило в законну силу, але воно є, ми не можемо його не визнавати";

"Я вазагалі хвора";

"Я втомилася".

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"Що вам пообіцяли за цю ганьбу, від якої вам до кінця життя вже не вімитися? Який ваш аналог 30 срібняків? Завжди цікавила мотивація людей, які продають свою країну", - додав Жернаков від себе.