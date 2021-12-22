Голова комісії з обрання керівника САП Коваль аргументувала зрив конкурсу тим, що вона "втомилася", - Жернаков
Аргументи голови комісії з обрання керівника САП Катерини Коваль щодо того, чому саме не можна затвердити результати конкурсу, не витримують критики.
Про це пише у фейсбуці координатор Громадської ради доброчесності, голова правління DEJURE, юрист Михайло Жернаков, інформує Цензор.НЕТ.
Жернаков навів набір аргументів, якими Коваль аргументувала зрив конкурсу.
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"Ну мені треба добу порадитися з Офісом генпрокурора, написати листа, я взагалі не знаю яка процедура, я перший раз голова комісії";
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"Ми так і не отримали з ОГП інформацію щодо допуску до держтаємниці, очищення влади, спецперевірки. Також треба дізнатись, як переможці будуть звільнятись з попередніх посад";
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"Думки в офісі генпрокурора розійшлися, треба проводити спецперевірку чи ні";
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"Так, рішення ОАСК не вступило в законну силу, але воно є, ми не можемо його не визнавати";
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"Я вазагалі хвора";
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"Я втомилася".
"Що вам пообіцяли за цю ганьбу, від якої вам до кінця життя вже не вімитися? Який ваш аналог 30 срібняків? Завжди цікавила мотивація людей, які продають свою країну", - додав Жернаков від себе.
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Оскара однозначно!!!
- Что вы про это допытываетесь? Мине конфузно. Я же барышня.(с)
"Я втомилася".
Так вона здиснула у відпустку, щоб не підпиисувати фейкову підозру Пороху. Схоже, що й для того, щоб не приймати участь у запланованому і втіленому Вованом зриві конкурсу на голову САП.
Вовремя предать , это не предать,это предвидеть.
Питання: чи можна розпустити ВРУ з аргументауією "взагалі хворі"?
Питання: чи можна зараз написати найвеличнішому заяву "я устал, я ухожу" для стабілізації внутрішнього становища в країні?
Питання: ....
"Узеленські" лишають лише питання, а жодної відповіді (окрім "крали, крадемо і будем красти") не дають. Де ті, хто вже "я за нєго нє галасавал"??? Ще не нажерлися?
ЗАШКВАР, причому - жирний
Все в стиле Зеленского. Хоть и тупая, но своя.
Зелені слуги Путіна | ПолітФанКлуб
Дмитро Чекалкін
https://www.youtube.com/watch?v=-IeHBPZWQXU
так от і відбувається неприродній відбір найгірших особин в Україні, коли кращі уходять в еміграцію зовнішню або внутрішню, а жлоби банкують.., бо жлоби обирають..
На трассу курву....
Фури мыть .
перший заступник голови Союзу юристів Катерина Коваль. У 2011 році вказала 23 тис.грн доходу. Водночас того ж року придбала за 326 тис. грн (14 річних доходів) новий позашляховик Hyundai Santa FE. Крім того, у її власності на той час перебували ще два авта: КІА Сееd, та Scoda Octavia.
Має пам'ятну медаль «За заслуги у захисті прав і свобод громадян» Федеральної палати адвокатів Російської Федерації.
Але "какая разница" - Ценный кадр! Нове обличчя нової влади!((((
А тут "пять минут позора" и правнуки обеспеченны...