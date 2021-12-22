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Голова комісії з обрання керівника САП Коваль аргументувала зрив конкурсу тим, що вона "втомилася", - Жернаков

Голова комісії з обрання керівника САП Коваль аргументувала зрив конкурсу тим, що вона

Аргументи голови комісії з обрання керівника САП Катерини Коваль щодо того, чому саме не можна затвердити результати конкурсу, не витримують критики.

Про це пише у фейсбуці координатор Громадської ради доброчесності, голова правління DEJURE, юрист Михайло Жернаков, інформує Цензор.НЕТ.

Жернаков навів набір аргументів, якими Коваль аргументувала зрив конкурсу.

Читайте: Конкурс на голову САП: переможця немає, найбільше балів - у детектива НАБУ Клименка

  • "Ну мені треба добу порадитися з Офісом генпрокурора, написати листа, я взагалі не знаю яка процедура, я перший раз голова комісії";

  • "Ми так і не отримали з ОГП інформацію щодо допуску до держтаємниці, очищення влади, спецперевірки. Також треба дізнатись, як переможці будуть звільнятись з попередніх посад";

  • "Думки в офісі генпрокурора розійшлися, треба проводити спецперевірку чи ні";

  • "Так, рішення ОАСК не вступило в законну силу, але воно є, ми не можемо його не визнавати";

  • "Я вазагалі хвора";

  • "Я втомилася".

Також читайте: В обранні очільника САП оголосили перерву. Коли воно продовжиться - невідомо

"Що вам пообіцяли за цю ганьбу, від якої вам до кінця життя вже не вімитися? Який ваш аналог 30 срібняків? Завжди цікавила мотивація людей, які продають свою країну", - додав Жернаков від себе.

Автор: 

конкурс (1285) САП (2212) Жернаков Михайло (52)


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Топ коментарі
+50
Отправьте ее на фронт - пусть узнаёт , что значит уставать .
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22.12.2021 00:54
+39
походу хозяин не отвечает на звонки, баба в шоке, что делать не знает
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22.12.2021 01:10
+32
Питання: чи можна скасувати вибори преЗЕдента у 2019 році під аргументацію "народ втомився"?
Питання: чи можна розпустити ВРУ з аргументауією "взагалі хворі"?
Питання: чи можна зараз написати найвеличнішому заяву "я устал, я ухожу" для стабілізації внутрішнього становища в країні?
Питання: ....

"Узеленські" лишають лише питання, а жодної відповіді (окрім "крали, крадемо і будем красти") не дають. Де ті, хто вже "я за нєго нє галасавал"??? Ще не нажерлися?
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22.12.2021 01:13
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Отправьте ее на фронт - пусть узнаёт , что значит уставать .
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22.12.2021 00:54 Відповісти
зелений караул втомився. цікавий маразм.
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22.12.2021 10:02 Відповісти
Оказывается, что на работе нужно понимать, что конкретно "работать" и кроме этого ещё и устаешь...
Оскара однозначно!!!
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22.12.2021 11:27 Відповісти
- Теперь у нас есть деньги и будет краля-Галя!
- Что вы про это допытываетесь? Мине конфузно. Я же барышня.(с)
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22.12.2021 13:04 Відповісти
Таки да - бессмертная классика...
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22.12.2021 13:18 Відповісти
"Я вазагалі хвора";

"Я втомилася".
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22.12.2021 00:59 Відповісти
"я у мамы дурочка"
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22.12.2021 10:47 Відповісти
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22.12.2021 01:01 Відповісти
походу хозяин не отвечает на звонки, баба в шоке, что делать не знает
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22.12.2021 01:10 Відповісти
Хузяйка.
Так вона здиснула у відпустку, щоб не підпиисувати фейкову підозру Пороху. Схоже, що й для того, щоб не приймати участь у запланованому і втіленому Вованом зриві конкурсу на голову САП.
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22.12.2021 07:50 Відповісти
Венедиктова понимает что после такого зашквара, она будет токсична до конца жизни.
Вовремя предать , это не предать,это предвидеть.
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22.12.2021 12:49 Відповісти
Питання: чи можна скасувати вибори преЗЕдента у 2019 році під аргументацію "народ втомився"?
Питання: чи можна розпустити ВРУ з аргументауією "взагалі хворі"?
Питання: чи можна зараз написати найвеличнішому заяву "я устал, я ухожу" для стабілізації внутрішнього становища в країні?
Питання: ....

"Узеленські" лишають лише питання, а жодної відповіді (окрім "крали, крадемо і будем красти") не дають. Де ті, хто вже "я за нєго нє галасавал"??? Ще не нажерлися?
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22.12.2021 01:13 Відповісти
👍
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22.12.2021 07:52 Відповісти
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22.12.2021 01:29 Відповісти
одним словом:

ЗАШКВАР, причому - жирний
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22.12.2021 01:36 Відповісти
ГАДИТ ОПГ хитросделанных Калопомойных клоунов , на головы недоразвитым любителям "быдлосватов "
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22.12.2021 08:36 Відповісти
Робітники втомились працювати 😬
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22.12.2021 03:43 Відповісти
Проте гарні дороги будуються в Україні! (сарказм - для апологетів вазелинових)
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22.12.2021 03:50 Відповісти
Караул устал (с) ничего нового
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22.12.2021 05:03 Відповісти
В отставку и не занимай кресло
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22.12.2021 05:33 Відповісти
А как эта особа без опыта могла быть назначена на столь высоковажную роль главы комиссии по избранию ПРОКУРОРА САП? Это же не комиссия по платьям-шубам,а назначение очень ответственного чиновника,который будет на должности после ухода нынешнего президента????
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22.12.2021 07:29 Відповісти
Точно так же как и Безуглая, без опыта, знань и допуска, с медицинским образованием "семейного врача" руководила комиссией по расследованию действий внешней разведки (вагнергейта).
Все в стиле Зеленского. Хоть и тупая, но своя.
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22.12.2021 09:33 Відповісти
Как можно ? Да точно так же как ГринПоцу главой СБУ поставить дружбана детства Бакланова, который к силовым структурам имеел такое же отношение как морская свинка к морю !
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22.12.2021 10:44 Відповісти
Выращена особая холуйская порода: служиво-лживо-циничная...
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22.12.2021 07:37 Відповісти
та да. Безумная тому пример.
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22.12.2021 08:31 Відповісти
Аби цю жирну мордату курву так втомило аби жерти не могла і ходити
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22.12.2021 07:49 Відповісти
Нема дієвих патріотів, націоналістів, зовсім нема кому цю ворожу Україні злочинну шавку залити лайном та засунути її в сміттєвий бак. Так скоро з такою продажною бандитскою антиукраїнською владою загубим Україну !
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22.12.2021 07:56 Відповісти

Зелені слуги Путіна | ПолітФанКлуб
Дмитро Чекалкін

https://www.youtube.com/watch?v=-IeHBPZWQXU
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22.12.2021 08:00 Відповісти
Непорозуміння звичайне зелене (falsa Ordinarius viridi)
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22.12.2021 08:30 Відповісти
Втупішньочерепна Менструвція?
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22.12.2021 08:30 Відповісти
Устала "принимать со всех сторон".
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22.12.2021 08:41 Відповісти
якщо втомилась, то марш на кухню "щи варить"
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22.12.2021 08:53 Відповісти
мне нужно посоветоваться с шефом!
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22.12.2021 08:54 Відповісти
А кто её на должность поставил? Чьи задачи она выполняет?
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22.12.2021 09:17 Відповісти
Яка "чесна, добропорядна" рожа. Інтелектом аж світиться. Звідки взагалі ця кугутка взялась?
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22.12.2021 09:17 Відповісти
тупа хвойда взяла гроші, не уявляючи обсяг роботи, яким і подавилася..
так от і відбувається неприродній відбір найгірших особин в Україні, коли кращі уходять в еміграцію зовнішню або внутрішню, а жлоби банкують.., бо жлоби обирають..
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22.12.2021 09:36 Відповісти
Та ні...вона взяла гроші у Коломойші саме за зрив конкурсу...
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22.12.2021 09:59 Відповісти
Игра в "дурочку" всегда срабатывает. Как спорить с "нелепыми" аргументами?
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22.12.2021 09:37 Відповісти
Так істотта ж не безплатно
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22.12.2021 09:39 Відповісти
Устала- на пенсию нах..!
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22.12.2021 09:47 Відповісти
Какую пенсию, за что пенсию?
На трассу курву....
Фури мыть .
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22.12.2021 13:04 Відповісти
Таких продажных существ к госструктурам и близко подпускать нельзя!А их там "хоть греблю гати".
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22.12.2021 09:49 Відповісти
КУРВА.
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22.12.2021 09:57 Відповісти
це все що потрібно РОЗУМІТИ про цю ... :


перший заступник голови Союзу юристів Катерина Коваль. У 2011 році вказала 23 тис.грн доходу. Водночас того ж року придбала за 326 тис. грн (14 річних доходів) новий позашляховик Hyundai Santa FE. Крім того, у її власності на той час перебували ще два авта: КІА Сееd, та Scoda Octavia.
Має пам'ятну медаль «За заслуги у захисті прав і свобод громадян» Федеральної палати адвокатів Російської Федерації.
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22.12.2021 10:01 Відповісти
Розумінню це не піддається. Це як безкінечність Всесвіту. Енштейн розводить руками.
Але "какая разница" - Ценный кадр! Нове обличчя нової влади!((((
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22.12.2021 10:06 Відповісти
Втомлена Сонцем-Бубочкою!
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22.12.2021 10:02 Відповісти
Если она больная, то почему ее заставляют работать? Это недопустимо в правовом государстве!!! Так нельзя! Считаю, что ей просто надо уйти на больничный и поправить здоровье. А вдруг у нее КОВИД? Она же может просто заразить окружающих! Какой-то ...ц творится....
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22.12.2021 10:34 Відповісти
Продажна дівка. Позор їй та всім її нащадкам, якщо вони є чи будуть. Хоча,плодити майбутніх хабарників...
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22.12.2021 10:34 Відповісти
і це влада?.........один сморід
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22.12.2021 10:36 Відповісти
Я даже знаю что именно она устала: больше года включать дурочку - это не так легко !
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22.12.2021 10:36 Відповісти
Якшо хвора так шо ти курва там робиш? Хворі в лікарні лежать!
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22.12.2021 10:40 Відповісти
Збіговисько неляканих ідіотів.
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22.12.2021 10:41 Відповісти
Втомилася? Звільнити пані з усіх посад.Взяток вона нахапалась, хай летить на Мальдіви, відпочине. Може там Венедіктову зустріне...
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22.12.2021 10:44 Відповісти
Всьго за 2.5 роки вирощена нова українська порода "людішек".Продажноублюдочна зелена погань *во главе" с лідером наркоманом.Отака х..ня малята,дожились,довибирались...
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22.12.2021 10:46 Відповісти
и все они с рашкованскими паспортами.
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22.12.2021 12:11 Відповісти
позор на всю жизнь. А пошла бы на принцип и утвердила - вошла бы в историю
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22.12.2021 10:54 Відповісти
За ПРИНЦИП не платят....
А тут "пять минут позора" и правнуки обеспеченны...
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22.12.2021 11:49 Відповісти
Сенсації не вийшло, під@раси не підвели-зробили так ,як від них і очікували. Тиждень тому вангувалося, що так і буде.
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22.12.2021 10:56 Відповісти
Черговий "бєспредел" Зе-команди -махінації з САП. ГОЛОВНІ прикмети зе-кадрів , в т.ч. блазня - їх профнепригодність та дебілизм.Виключення - кілька чоловік . А дебілів та явних ворогів держави - тьма. НАВИБИРАЛИ ЛОХИ73 !!!!
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22.12.2021 11:12 Відповісти
Політична хвойда!
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22.12.2021 11:13 Відповісти
Вона просто маріонетка. Це ЗЕшобло зриває конкурс.
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22.12.2021 11:24 Відповісти
Їй треба отримати інструктаж не в офісі Генпрокурора,а у монголо-татарова і портянкіна...
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22.12.2021 11:33 Відповісти
Хай вибачать мене монголи і татари,до них це немає ніякого відношення...
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22.12.2021 11:34 Відповісти
А деньги она не устала получать? Зе помойщица
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22.12.2021 12:40 Відповісти
Тікай,бабо, бо посадять...
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22.12.2021 20:31 Відповісти
 
 