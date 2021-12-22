США у разі вторгнення РФ до України можуть залишити росіян без смартфонів, літаків та автомобілів, - Reuters

Якщо влада РФ наважиться на повномасштабне вторгення до України, Сполучені штати можуть обмежити її можливості імпортувати смартфони, основні компоненти літаків та автомобілів.

Про це повідомляє з посиланням на джерела в адміністрації Байдена Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Ці можливі обмеження Білий Дім розглядатиме 21 грудня на додаток до інших надзвичайних заходів експортного контролю, які готуються на випадок вторгнення Росії до України.

Обмеження можуть стати для РФ безпрецедентними. Вони перекриють росіянам доступ до до широкого спектру промислових та призначених для масового споживача технологій, повідомило джерело агентства.

Зараз на російському ринку мобільних телефонів домінують іноземні компанії – Apple, Samsung та Huawei.

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