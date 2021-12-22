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США у разі вторгнення РФ до України можуть залишити росіян без смартфонів, літаків та автомобілів, - Reuters

США у разі вторгнення РФ до України можуть залишити росіян без смартфонів, літаків та автомобілів, - Reuters

Якщо влада РФ наважиться на повномасштабне вторгення до України, Сполучені штати можуть обмежити її можливості імпортувати смартфони, основні компоненти літаків та автомобілів.

Про це повідомляє з посиланням на джерела в адміністрації Байдена Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Ці можливі обмеження Білий Дім розглядатиме 21 грудня на додаток до інших надзвичайних заходів експортного контролю, які готуються на випадок вторгнення Росії до України.

Обмеження можуть стати для РФ безпрецедентними. Вони перекриють росіянам доступ до до широкого спектру промислових та призначених для масового споживача технологій, повідомило джерело агентства.

Зараз на російському ринку мобільних телефонів домінують іноземні компанії – Apple, Samsung та Huawei.

Також читайте: Мають бути потужні превентивні санкції проти РФ, щоб не було жодної думки щодо ескалації, - Зеленський

Автор: 

вторгнення (380) росія (65010) санкції (11793) США (22643)


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Топ коментарі
+58
Глядя на эти санкции приходит понимание, что война неизбежна. В очередной раз цивилизация ментально не может противостоять варварам
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22.12.2021 01:34
+40
Вони навіть не зможуть пожувати снікерса ? О ,Боже , яка втрата ...
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22.12.2021 01:24
+40
А ти тримав бійця, якому в голову влучили із свд, пів-голови немає, а він живий і руку тобі тисне, живий, хрипить, дихає відкритим горлом, отримує ще 30 з лишнім куль і ще живий, бо хоче жити і бачити виконання "мінських" дагововорённостей"", а потім тобі питання, чому, "чому", і вже нікому не в змозі нічого відповісти. Які нахрен правила. Вони брешуть з 1917, катують, грабують, всі їм повинні, бо в них, в них, ейфорія від бабла. Щі лаптєм хлєбалі, а ща ми імпєрія. Більша половина генералітету - вихідці, з корнями з України, бо вміють служити і воювати, але рідна Ненька на той час була не спроможна, не здатна і зараз в повній мірі перебороти цю пропаганду "рускага міра". Все тянеться з радянських часів. Все повернеться, але дуже багато загине людей, але там, як завжди, "баби єщє наражают". 100 років пройшло, а в них нічого не змінилося. То ж включайтесь історики, держава відкрий архіви, що ще у нас є, віддайте людству хоч краплю правди про всю їхню суть, люди підтримають, всіх не перестріляють. Гуртом і Батьку легше бити. А в танкі головне нє бздєть.!!!!!!!
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22.12.2021 02:06
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Самсунг тут приплетён не в тему, это союзник США)
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22.12.2021 10:23 Відповісти
Корпорации Apple и Google могли бы заблокировать все телефоны со своими аккаунтами на территории РФ хотя бы на час. Это подействовало бы намного убедительнее и быстрее.
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22.12.2021 08:52 Відповісти
Айфон это девайс женщин и голубых. Представляете что будет.)
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22.12.2021 08:56 Відповісти
Google аккаунт имеет большинство неайфонов. Их тоже можно блокануть.
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22.12.2021 09:03 Відповісти
Героїчно перднули в калюжу! Шедеврально
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22.12.2021 08:55 Відповісти
Запретят Huawei ??
Или всю торговлю с Китаем?
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22.12.2021 08:58 Відповісти
Xiaomi и других почему-то решили пожалеть.
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22.12.2021 09:05 Відповісти
Одной торговлей с Китаем сильно не наешься.
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22.12.2021 09:43 Відповісти
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22.12.2021 09:01 Відповісти
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22.12.2021 09:03 Відповісти
это всё ?????
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22.12.2021 09:11 Відповісти
А нищим касабам и этого хватит, им джинсы со сникерсом за счастье всегда были.
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22.12.2021 09:36 Відповісти
Саме страшне для України у цій окупаційній ситуації з московитською ордою то, що на 8-му році терористичної війни з варварами, тільки 54% українців прагнуть приєднатися до оборонного блоку NATO, в той час решта хахєломалороської біомаси ще так і не визначилися з тим, що та хто для них вбиці, кати та терористи московські, що вбивають їхніх співвітчизників на півдні та всході неньки України.
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22.12.2021 09:11 Відповісти
Импортозаместят.

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22.12.2021 09:14 Відповісти
Браты, браты, ну шо ж вы коите!!!?? Мы тут ждем 1 миллионный десантный корпус с джавенлинами наголо, а вы так касапов смешите))))
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22.12.2021 09:18 Відповісти
США нужен второй Афганистан, а не спасение рядового Райана. Они даже от условных нормандских переговоров держатся на расстоянии, не дай Бог.
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22.12.2021 09:21 Відповісти
А що мудаче твоїм дикоазійським варварам-кацапам-терористам "нужна" в Україні ?
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22.12.2021 09:26 Відповісти
Это просто геополитика Сеня.
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22.12.2021 09:39 Відповісти
Будет вам казламордое второй афганистан, так сказать по просьбе трудящихся
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22.12.2021 14:29 Відповісти
я в шоці СМАРТФОНИ їм не дадуть,
що це за санкціі,? у нас ВІЙНА
з ФАШИСТОМ путлером ,
а захід спромігся тільки на такі санкціі?
хоча що дивуватись
то ж не їх країни хоче КАТЮГА захопити
от і стоять скраю .не хочуть допомагати
у них же торгові відносини
вони всі в рашці БАБЛО заробляють,
УВАГА УВАГа УВАГа
потрібно всім нам показати всьому світу
що ми будемо ЗАХИЩАТИСЬ
і ЗАХИЩАТИ свою землю .
всіми доступними нам способами .
ДАВАЙТЕ в ніч на НОВИЙ РІК,
біля новорічних ЯЛИНОК,
де ми будемо святкувати ,
підняти ПЛАКАТИ з написом
ПУТЛЕР ФАК.Ю УКРАЇНА ЕДИНА! МИ УКРАЇНЦІ
зробити селфі і виставляти в соц мережах ,
щоб з кожного куточка нашої УКРАЇНИ,
приходили такі СЕЛФІ .
таким чином ми покажемо що
УКРАЇНА ЕДИНА. і тут немає МОСКАЛІВ
і нема кого тут йому захищати .
ВЕСЬ СВІТ хай побачить

що у нас не громадянська ВІЙНА

а ВІЙНА з ПУТЛЕРОМ.

ми МИРНІ люди у нас немає в хаті РАКЕТ .
але як треба буде ми їх зробимо
і кожного непрошеного

" ЗЕЛЁНОГО ЧЕЛОВЕЧКАмоскалика"

будемо відправляти в мішку

з ракетою в "ЖОПЕ"

як ПОДАРОЧЕК від УКРАЇНЦІВ

РОЗПОВСюДЖУЙТЕ цей пост

де тільки можете
і памятайте

ніхто КРІМ нас, не ЗАХИСТИТЬ

НАШУ УКРАЇНУ. НАШУ ЗЕМЛЮ,

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22.12.2021 09:23 Відповісти
Яке горе. Телефонии не імпортують. В мене досі андроїд 5.1 шестирічний і мені його з головою)))
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22.12.2021 09:27 Відповісти
главное телек не забирайте... а то как срашка будет сватами и папиком любоваться ?
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22.12.2021 09:28 Відповісти
Ахаха, сколько кремлеботиков задёргалось сразу, как свиньи на верёвке, помнят 1991 год, когда сникерсом и джинсами помахали и огромный магучий совок развалился)
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22.12.2021 09:40 Відповісти
Почитай комменты.) 99% кремлеботов. И только ты с навечно застывшей на лице оптимистической улыбкой дауна.
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22.12.2021 10:18 Відповісти
ну так тема для питуна острая, понятное дело, что кремлятины в комменты нанесёт)
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22.12.2021 10:25 Відповісти
Не забудьте навушники і зарядні прилади включити в санкції, бо частенько вони йдуть окремо від телефонів.
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22.12.2021 09:48 Відповісти
Сценарий :раша нападает на Украину,Америка вводит санкции после дебатов в конгрессе.К тому времени Украина капитулирует или просто уничтожается,как как государство. ЧЕРЕЗ КАКОЕ-ТО ВРЕМЯ ВСЕ ПОНИМАЮТ,ЧТО ОБИЖЕНОГО УЖЕ НЕТ- ОН МЕРТВ.А бизнес страдает.Санкции снимают.Путин принимается за Молдову,грузин и прочих поляков,которых на самом деле нет,как и венгров и голландцев --они все русские.
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22.12.2021 10:18 Відповісти
Какие влажные касабские мечты)
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22.12.2021 10:28 Відповісти
Это не мечты.Это так может быть,судя по событиям. Лучше голову в песок и жопой изображать патриота.Патриот не обязан быть идиотом.
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22.12.2021 10:45 Відповісти
Ты бы патриот швабру для начала вытащил
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22.12.2021 14:30 Відповісти
Ойфссё экономика в клочья теперь. Дядюшка Ляо утер слезу умиления и пододвинул вторую корзинку с заготовками сматфонов.
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22.12.2021 10:22 Відповісти
Потом увидел, что у покупателя пустой кошелек и отодвинул)
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22.12.2021 10:27 Відповісти
Почем сейчас пост? Подскажи говнобот
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22.12.2021 14:31 Відповісти
Оте-то, курва, жестко! А еще королева Великобритании не приедет на чемпионат по футболу "санкции от Англии в 2018 году). Путин аж присел от неожиданности!
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22.12.2021 10:44 Відповісти
На бутылку присел? Замечательно
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22.12.2021 14:32 Відповісти
Якщо влада РФ наважиться на повномасштабне вторгення до України, Сполучені штати можуть обмежити її можливості імпортувати смартфони, основні компоненти літаків та автомобілів Джерело:

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22.12.2021 10:50 Відповісти
Против литаков у них вроде уже санкции. Из-за технологического развития в Азии скоро эти санкции станут бессмысленными и начнут вредить самому Западу. Так что самое время пока поезд не ушел. Успеть навредить. Нападут не нападут какая разница.
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22.12.2021 10:58 Відповісти
Поки сонце зійде роса очі виїсть.
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22.12.2021 11:06 Відповісти
санкции так себе,айфон в россии могут позволить еденицы(нищая страна),а вот виндовсы заблочить что бы в интернет не могли зайти вот это будет бомба
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22.12.2021 11:33 Відповісти
У 99% россиян на домашних компах стоит ломаная винда. Очередной пук в лужу от США.
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22.12.2021 11:39 Відповісти
А хто эта расисян? Свинособаки шоле?
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22.12.2021 14:34 Відповісти
Якщо влада РФ наважиться на повномасштабне вторгення до України, Сполучені штати можуть...

та нічого вони не можуть. Це пук у калюжу.
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22.12.2021 11:36 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=XXVMdjyhKig&ab_channel=Fantigorachannel
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22.12.2021 11:50 Відповісти
ЭТО ПУТИНА РОДИТЕЛИ ! СРАЗУ ПОСЛЕ ЕГО РОЖДЕНИЯ !
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22.12.2021 12:30 Відповісти
ТАК ЭТО НЕОБХОДИМО УЖЕ ДЕЛАТЬ !!!
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22.12.2021 12:28 Відповісти
Янкі ви дійсно хочете зробити дієві санкциї? Та гавно вапрос - відкличте з козломордих боліт усі сертифікати безпеки для серверів та вінди.
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22.12.2021 12:29 Відповісти
Старики говорили, что раньше была такая организация - ООН, которая как-то могла влиять на состояние дел в мире...
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22.12.2021 12:39 Відповісти
Зверніть увагу, що в статті на Reuters йде мова лише про іморт пристроїв, тобто навіть не йде мова про обмеження підтримки операційної системи чи сервісівв рос. регіоні, що дійсно могло б завдати удару і зробити айфони нефункціональними.

Нагадаю, що офіційно ті ж айфони в Україну не ввозились до літа цього року, і це якось не дуже заважало українцям роками їх купувати та користуватись сервісами, якщо дозволяє гаманець.

Заголовок про "лишити смартфонів" - просто неправда.
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22.12.2021 13:18 Відповісти
в 2014г. это уже слышали
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22.12.2021 13:56 Відповісти
А теперь увидите
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22.12.2021 14:35 Відповісти
Они в своих парашах на улице, с антенами на березах для того что бы ловить мобильный интернет в жописках и жрущих бояру очень огорчатся. Да им телевизор все пояснит и ваше "беспокойство" когда рашисты будут убивать украинцев и ваши смешные санкции. Тому кто жрет говно,пьет говно,смотрит на говно,делает всю жизнь говно глубоко плевать на ваши санкции. Вы заставили украинцев отказаться от ЯО в обмен ни на что. Нам нужно больше чем вы заявляете. Нам нужна сильная экономика и технологии для защиты. Вы нам должны!
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22.12.2021 14:41 Відповісти
А чего вцепились за сша. У нас было 8 лет на перевооружение. Как-то укрепили, но абсолютно недостаточно. Надо было в 2015м переводить на военные рельсы все. Денег нам бы дали, это запад дает.
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22.12.2021 14:45 Відповісти
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