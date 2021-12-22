США у разі вторгнення РФ до України можуть залишити росіян без смартфонів, літаків та автомобілів, - Reuters
Якщо влада РФ наважиться на повномасштабне вторгення до України, Сполучені штати можуть обмежити її можливості імпортувати смартфони, основні компоненти літаків та автомобілів.
Про це повідомляє з посиланням на джерела в адміністрації Байдена Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
Ці можливі обмеження Білий Дім розглядатиме 21 грудня на додаток до інших надзвичайних заходів експортного контролю, які готуються на випадок вторгнення Росії до України.
Обмеження можуть стати для РФ безпрецедентними. Вони перекриють росіянам доступ до до широкого спектру промислових та призначених для масового споживача технологій, повідомило джерело агентства.
Зараз на російському ринку мобільних телефонів домінують іноземні компанії – Apple, Samsung та Huawei.
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Или всю торговлю с Китаем?
що це за санкціі,? у нас ВІЙНА
з ФАШИСТОМ путлером ,
а захід спромігся тільки на такі санкціі?
хоча що дивуватись
то ж не їх країни хоче КАТЮГА захопити
от і стоять скраю .не хочуть допомагати
у них же торгові відносини
вони всі в рашці БАБЛО заробляють,
УВАГА УВАГа УВАГа
потрібно всім нам показати всьому світу
що ми будемо ЗАХИЩАТИСЬ
і ЗАХИЩАТИ свою землю .
всіми доступними нам способами .
ДАВАЙТЕ в ніч на НОВИЙ РІК,
біля новорічних ЯЛИНОК,
де ми будемо святкувати ,
підняти ПЛАКАТИ з написом
ПУТЛЕР ФАК.Ю УКРАЇНА ЕДИНА! МИ УКРАЇНЦІ
зробити селфі і виставляти в соц мережах ,
щоб з кожного куточка нашої УКРАЇНИ,
приходили такі СЕЛФІ .
таким чином ми покажемо що
УКРАЇНА ЕДИНА. і тут немає МОСКАЛІВ
і нема кого тут йому захищати .
ВЕСЬ СВІТ хай побачить
що у нас не громадянська ВІЙНА
а ВІЙНА з ПУТЛЕРОМ.
ми МИРНІ люди у нас немає в хаті РАКЕТ .
але як треба буде ми їх зробимо
і кожного непрошеного
" ЗЕЛЁНОГО ЧЕЛОВЕЧКАмоскалика"
будемо відправляти в мішку
з ракетою в "ЖОПЕ"
як ПОДАРОЧЕК від УКРАЇНЦІВ
РОЗПОВСюДЖУЙТЕ цей пост
де тільки можете
і памятайте
ніхто КРІМ нас, не ЗАХИСТИТЬ
НАШУ УКРАЇНУ. НАШУ ЗЕМЛЮ,
та нічого вони не можуть. Це пук у калюжу.
Нагадаю, що офіційно ті ж айфони в Україну не ввозились до літа цього року, і це якось не дуже заважало українцям роками їх купувати та користуватись сервісами, якщо дозволяє гаманець.
Заголовок про "лишити смартфонів" - просто неправда.