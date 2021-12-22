Головні новини 21 грудня: зрив конкурсу на посаду очільника САП, США готуються підтримати українських партизанів

Конкурс на посаду голови САП відбувся, але переможця не оголосили, США міркують, як підтримати в разі вторгнення РФ українських партизанів, шість областей виходять з "червоної" зони карантину - головні новини України 21 грудня.

Конкурс на посаду очільника САП

Де-юре конкурс ще не завершився - в його проведенні оголошено перерву. Де-факто відбулося от що: бали підрахували, визначили, що найбільшу їх кількість набрав детектив НАБУ Клименко, але переможцем його не оголосили. Натомість оголосили перерву на невизначений термін.

Таким чином Україна порушує зобов’язання, взяті на себе перед міжнародними партнерами. Громадські активісти звинувачують у зриві конкурсу Зеленського та Єрмака.

Україна не згодна чекати запрошення до ЄС та НАТО 30 років, - твердить Зеленський

"Ми не можемо прийняти тезу про ЄС через 30 років, а НАТО колись там, років через 50, десь там буде. Це демотивує", - заявив президент України.

Зеленський додав, що найперше, чого потребує українська дипломатія - це швидкість.

США готуються в разі вторгнення РФ підтримати українських партизанів

The Washington Post з посиланням на джерела пише, що адміністрація Байдена вивчає, як підтримати антиросійський опір в разі вторгнення РФ до України. Розглядають зокрема плани щодо надання зброї та іншої підтримки українським військовим. А також підтримку повстанських груп - на випадок, якщо РФ скине український уряд або окупує значну частину території України.

Порошенко розказав, коли повернеться в Україну

"Мені передають вітання з Офісу Президента про те, що вони з розумінням поставляться до того, аби я залишився в Європі. Я не дам їм такого подарунку і повернуся в Україну в першій половині січня, за своїм графіком, а не за графіком потужного сценариста відосіків пана Зеленського", - заявив політик у відео з Варшави.

На допиті у ДБР 23 грудня Порошенка не буде, - повідомив його адвокат Ілля Новіков.

Заборону російських фільмів визнали конституційною

47 народних депутатів намагалися оскаржити в Конституційному Суді заборону трансляції російських фільмів та серіалів. Але не змогли: Суд визнав, що заборона відповідає Конституції України.

Шість областей виходять із "червоної" зони карантину

Із 23 грудня "жовтий" рівень епіднебезпеки буде встановлено на території Житомирської, Київської, Миколаївської, Сумської, Черкаської та Чернігівської областей.