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Одна людина загинула, двоє травмовані, 56 осіб, з яких 53 діти, евакуйовані внаслідок пожежі у комплексі відпочинку на Вінниччині, - ДСНС. ВIДЕО (оновлено)

Одна людина загинула, двох травмовано та 56 евакуйовано внаслідок пожежі в готелі на базі відпочинку "Батерфляй" у Вінницькій області в ніч на середу

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"22 грудня о 02:55 у с. Селище Вінницького району в комлексі відпочинку в шестиповерховій будівлі готелю виникла пожежа покрівлі. О 05:09 пожежу локалізовано на площі 900 м. кв. О 5:26 ліквідовано.

1 особа загинула, 2 особи травмовано та евакуйовано до прибуття підрозділів ДСНС 56 осіб, з них 53 дитини (2006-2016 р.н.).

До гасіння залучались 44 особи та 13 од. техніки ДСНС.

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Водночас, місцеве видання "20 хвилин" повідомляє, що у комплексі проводилися збори дітей-спортсменів з тхеквондо. Вони мешкали на п'ятому поверсі будівлі, де сталося загоряння, при цьому пожежа поширилася саме на шостому поверсі. У повідомленні з посиланням на власні джерела наголошується, що операція з порятунку відбувалася злагоджено. Водночас куди саме евакуювали дітей, наразі невідомо.

База "Батерфляй" розташована між селами Селище та Садове. Фактично розташована на околиці Селища, але адміністративно належить до Садового, за кількасот метрів від краю його забудови. До центру громади смт Літин – менше ніж 2 км.

Одна людина загинула, двоє травмовані, 56 осіб, з яких 53 діти, евакуйовані внаслідок пожежі у комплексі відпочинку на Вінниччині, - ДСНС 01

Вінницька область (1012) готель (210) пожежа (4316) ДСНС (5095)


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Шана і повага вогнеборцям!
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22.12.2021 07:33 Відповісти
Назви міст не перекладаються на російську! Селище- воно і називається Селище, а не Поселок! Так і Петербург, а не Петромісто
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22.12.2021 08:06 Відповісти
***, це вже напевне 10 граблі. І чомусь завжди десятки дітей. Бізнес волає що "давлять" коли вимагають виконати елементарні вимоги безпеки - "ну як же це в моєму магазині чи готелі будуть гуляти кілька квадратів, мене розорять ці датчики, сигналізації і системи пожежогасяння". А коли згорить кілька десятків людей то відповідати нікому. Перепишіть протипожежні правила якоїсь цивілізованої країни
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22.12.2021 09:08 Відповісти
 
 