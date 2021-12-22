Українські воїни знищили безпілотник військ РФ типу "Квадро" у районі Красногорівки. За добу - три ворожих обстріли, поранено бійця, - Міноборони

Упродовж минулої доби, 21 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Так, у напрямку Широкиного ворог вів вогонь зі стрілецької зброї.

Поблизу Мар’їнки противник здійснив обстріл з мінометів калібру 120 мм.

В районі Красногорівки виявлено та знищено безпілотний літальний апарат противника типу "Квадро".

"Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил зазнав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я — середньої тяжкості", - повідомили у відомстві.

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Зазначається, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Також повідомляється, що станом на 7 годину ранку, 22 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали у пресслужбі Міноборони.