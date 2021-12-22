Українські воїни знищили безпілотник військ РФ типу "Квадро" у районі Красногорівки. За добу - три ворожих обстріли, поранено бійця, - Міноборони
Упродовж минулої доби, 21 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Так, у напрямку Широкиного ворог вів вогонь зі стрілецької зброї.
Поблизу Мар’їнки противник здійснив обстріл з мінометів калібру 120 мм.
В районі Красногорівки виявлено та знищено безпілотний літальний апарат противника типу "Квадро".
"Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил зазнав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я — середньої тяжкості", - повідомили у відомстві.
Зазначається, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
Також повідомляється, що станом на 7 годину ранку, 22 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали у пресслужбі Міноборони.
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Nadya NF
@nadyanfsnf
·
https://twitter.com/nadyanfsnf/status/1473551306665115649 17 мин
Неужели эти дураки, которых за людей власть на россии не держит, еще все согласятся на мобилизацию
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Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
· 32 мин
ВЕРСIЯ Путин провел закрыт\совещание в узком составе с Патрушевым,Шойгу.. Утвердил Концепцию начальной стадии конфликта с Украиной Без привязки к дате ПЛАН В результате провокаций на Донбассе,на террит\РФ будут ликвидированы.. Пострадают мирные жители.. https://t.me/generalsvr/637
https://t.me/generalsvr Генерал СВР
Дорогие подписчики и гости канала! Вчера после совещания с постоянными членами Совета Безопасности РФ Владимир Путин провел закрытую часть совещания в узком составе с Николаем Патрушевым, Сергеем Шойгу, Александром Бортниковым, Сергеем Нарышкиным, Сергеем Ивановым и начальником Генштаба Валерием Герасимовым. Во время закрытой части совещания Владимир Путин утвердил концепцию начальной стадии конфликта с Украиной, пока без привязки к определённой дате, фактически приняв одно из предложений разработанных совместно Валерием Герасимовым, Сергеем Шойгу и Николаем Патрушевым. План следующий: в результате нескольких провокаций в Донбассе и на территории России будут ликвидированы несколько действующих и бывших руководителей ЛДНР, а также несколько бывших лидеров вооруженных формирований граждан России. Во время ликвидации пострадают мирные жители. При оперативном расследовании будет обнаружен очевидный "украинский след". Далее Путин ставит ультиматум и обращается к народу России, предъявляя
Він був на самому початку доби поранений, ясно що це снайпер і могло бути ще гірше.
Мороз з'їдає пальців шкіру,
Прилип на груди автомат,
Вже загубив слова про Віру,
Крізь зуби тільки чортів мат.
Холодне лезо ріже спину,
Примерзла до щоки сльоза,
Ще й вітер, курва, без зупину
Січе безжально, мов лоза.
Застигли, як в бетоні, берці,
В полоні не ворушать слід,
Гаряча тільки кров у серці,
Все інше просто - мертвий лід.
Вогнем дуріє клятий ворог,
Від жару тільки сніг хрипить,
Та сохне в автоматі порох,
Та в жилах лише лють кипить.
Я не боюсь гармат пожежі,
Я вже давно забув про страх,
Для духу - не існують межі,
Характер - не згорає в прах.
Дивуйтесь, паничі, в Європі,
Дурійте, кляті москалі,
Я не замерз! Я тут! В окопі!
Зігрітий з рідної землі!
Автор: волонтер Василь Ковтун.
Т.е., белорашка поставляет вооружение зверям. И шо по этому поводу прогнусавит Переворотько, или хотя бы Кулеба?