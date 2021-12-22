Продовжуємо уважно стежити за обстановкою: міністр оборони Британії Воллес та генсек НАТО Столтенберг обговорили ситуацію навколо України
Глава Міноборони Великої Британії Бен Воллес та генсек НАТО Єнс Столтенберг під час телефонної розмови обговорили ситуацію на кордоні України з Росією.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Я, як і раніше, глибоко стурбований нарощуванням російських сил на кордоні з Україною. Ми підтримуємо уряд України проти російської агресії і продовжимо уважно стежити за ситуацією", - цитує Міноборони Великої Британії заяву Воллеса.
Зазначається, що Велика Британія та НАТО є єдиними у підтримці незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.
Нагадаємо, наприкінці жовтня 2021 року американські ЗМІ повідомили, що Росія відновила нарощування чисельності своїх військ біля кордону з Україною, і це викликає занепокоєння у високопосадовців у США та Євросоюзі.
21 листопада начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що РФ готується до нападу на Україну наприкінці січня або на початку лютого, до того ж атака буде "набагато руйнівнішою, ніж будь-яка раніше". Глава Міноборони Олексій Резніков повідомив в інтерв'ю Politico, опублікованому 13 грудня, що навколо кордонів України перебуває приблизно 100 тис. російських військових, які можуть атакувати одразу на кількох фронтах, використовуючи артилерію, танки та авіацію.
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У Кремлі назвали повідомлення про підготовку вторгнення "вкиданнями", заявивши, що "Росія не збирається ні на кого нападати і не виношує жодних агресивних планів", і звинуватили Київ у підготовці до агресії "проти "ЛНР" і "ДНР". У МЗС України спростували дезінформацію РФ про нібито підготовку до військового нападу на Донбасі.
США та НАТО неодноразово закликали Росію до деескалації напруги на кордоні.
Про "рішучі економічні та інші заходи" у разі вторгнення в Україну попередив Путіна 7 грудня під час онлайн-переговорів Байден.
За інформацією Bloomberg, адміністрація Байдена добиватиметься від Німеччини зупинки газопроводу "Північний потік – 2", який має з'єднати Росію та Німеччину дном Балтійського моря в обхід України, якщо Путін ухвалить рішення про військове вторгнення РФ в Україну.
За словами прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона, будь-які дестабілізаційні дії РФ щодо України будуть стратегічною помилкою, яка матиме значні наслідки.
13 грудня про санкції проти РФ у разі її вторгнення в Україну домовилися глави МЗС країн ЄС.
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От ультиматума США Кремль плавно переходит к пониманию реальной жизни / Полный обзор / Видео №105
Юрий Швец. Аминь стараниям Илларионова в Украине?
https://twitter.com/strng/status/1473413703949340672 9 ч
А чого я про це нічого не чув ніде?
17 грудня 2021 року набув чинності Перелік спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов'язаних.
Перелік, затверджений https://profpressa.com/documents/pro-zatverdzhennia-pereliku-spetsialnostei-taabo-profesii-sporidnenikh-z-vidpovidnimi-viiskovo-oblikovimi-spetsialnostiami-pislia-oderzhannia-iakikh-zhinki-berutsia-na-viiskovii-oblik-viiskovozoboviazanikh наказом Міноборони від 11.10.2021 № 313 , охоплює сотні спеціальностей та професій, наприклад, на облік мають стати і головний бухгалтер, і менеджери, і начальник юридичного відділу.
Тепер роботодавець має проконтролювати, щоб жінки, які вже працюють на підприємстві за Переліком, встали на військовий облік. Також при прийнятті на роботу жінок за Переліком слід перевіряти у них наявність військово облікових документів та відміток про взяття на військовий облік.
Нехтування цими нормами загрожує штрафами від Держпраці та територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Граничний вік перебування в запасі та у військовому резерві - 60 років.
https://profpressa.com/news/nabuv-chinnosti-perelik-spetsialnostei-pislia-oderzhannia-iakikh-zhinki-berutsia-na-viiskovii-oblik
Он ещё путину отомстит.