Держдеп США закликав Росію припинити провокаційну риторику щодо України після слів Шойгу про американські ПВК на Донбасі

Офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс звернувся до Міноборони РФ із закликом не поширювати щодо ситуації навколо України недостовірну інформацію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Прайс написав у твіттері.

"Ми закликаємо Росію припинити використовувати помилкову, підбурювальну риторику та вжити значних заходів щодо деескалації напруженості, щоб забезпечити позитивну атмосферу для дискусій", - написав він.

Прайс зазначив, що "всупереч заявам міністра оборони РФ, саме Росія та її ставленики несуть відповідальність за ескалацію напруженості, а не Україна чи Сполучені Штати".

Напередодні міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що у Донецькій області України діють понад 120 співробітників американських приватних військових компаній. За його словами, американські ПВК у населених пунктах Авдіївка та Приазовське "обладнують вогневі позиції в житлових будинках та на соціально значущих об'єктах, здійснюють підготовку українських сил спеціальних операцій та радикальних збройних угруповань до активних бойових дій".

Крім того, Шойгу заявив про підготовку провокацій на Донбасі, для здійснення яких "в міста Авдіївка і Червоний Лиман доставлені резервуари з невстановленими хімічними компонентами".

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