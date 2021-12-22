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Держдеп США закликав Росію припинити провокаційну риторику щодо України після слів Шойгу про американські ПВК на Донбасі

Держдеп США закликав Росію припинити провокаційну риторику щодо України після слів Шойгу про американські ПВК на Донбасі

Офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс звернувся до Міноборони РФ із закликом не поширювати щодо ситуації навколо України недостовірну інформацію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Прайс написав у твіттері.

"Ми закликаємо Росію припинити використовувати помилкову, підбурювальну риторику та вжити значних заходів щодо деескалації напруженості, щоб забезпечити позитивну атмосферу для дискусій", - написав він.

Прайс зазначив, що "всупереч заявам міністра оборони РФ, саме Росія та її ставленики несуть відповідальність за ескалацію напруженості, а не Україна чи Сполучені Штати".

Напередодні міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що у Донецькій області України діють понад 120 співробітників американських приватних військових компаній. За його словами, американські ПВК у населених пунктах Авдіївка та Приазовське "обладнують вогневі позиції в житлових будинках та на соціально значущих об'єктах, здійснюють підготовку українських сил спеціальних операцій та радикальних збройних угруповань до активних бойових дій".

Крім того, Шойгу заявив про підготовку провокацій на Донбасі, для здійснення яких "в міста Авдіївка і Червоний Лиман доставлені резервуари з невстановленими хімічними компонентами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США складуть список дій РФ, що "викликають занепокоєння", - Держдепартамент

Держдеп США закликав Росію припинити провокаційну риторику щодо України після слів Шойгу про американські ПВК на Донбасі 01

Держдепартамент США (1619) Шойгу Сергій (626) Міноборони рф (702) Прайс Нед (144)


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Топ коментарі
+10
лапатно-балалайне лайно увесь час свого існування займалось провокаціями по усьому світу...
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22.12.2021 08:04
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і продовжує замість налагодження випуску "Нептунів" і "Богдани", бюджетні кошти заривають глибоко у "Велике крадівництво".
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22.12.2021 08:16
+8
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22.12.2021 08:34
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лапатно-балалайне лайно увесь час свого існування займалось провокаціями по усьому світу...
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22.12.2021 08:04 Відповісти
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22.12.2021 08:36 Відповісти
Лише зелена влада, з наполегливістю ідіота, продовжує триндіти про ху*лівський блеф, хоча масований напад на Україну буде логічним продовженням політики кремлівського маніяка.
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22.12.2021 08:12 Відповісти
і продовжує замість налагодження випуску "Нептунів" і "Богдани", бюджетні кошти заривають глибоко у "Велике крадівництво".
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22.12.2021 08:16 Відповісти
Підрив обороноздатності країни у критичний період, ці паскуди вже "напрацювали" на довічне.
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22.12.2021 08:24 Відповісти
Танібитож вже на другий дивізіон Нептунів (216 ракет) гроші виділили?
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22.12.2021 08:29 Відповісти
Вы уже определитесь шо трындеть, мол, Нептуны, чи Патриоты...
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22.12.2021 09:56 Відповісти
А нефиг амерам посылать в лаптестан врачей лечить муйла... Пусть уже рак съест его. Бо нет недопалка и проблемы не будет. Мордва, вон , ждет не дождется этого мыколайчыка, бо на своем хурале уже объявили о возрождении своей государственности. Да здравствует свободное волеизъявление на конгломерате.
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22.12.2021 08:17 Відповісти
ЗЫ ... А тем временем угорцы устраивают у себя , бодрящие мордву фестивали песни и пляски. Под общим названием "ВЕЛИКИЙ ТУРАН" , бо считают себя титульными туранцами. На фестиваль приглашают как мордву, так и монголов, как коренных жителей ВеликосиМбирского ТУРАНА. И те с гордостью и достоинством, целыми художественными коллективами, участвуют в великотуранском фестивале. Венгры конечно же, и только они, могут возглавитькоренных туранцев и указать им путь к великотуранским горизонтам.
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22.12.2021 08:26 Відповісти
мадяри не тюрки.

Согласно географическим данным книг мусульманских историков, Тураном называли горную местность в восточном https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Белуджистане , к северу от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD Мекрана . Однако свою известность слово «Туран» приобрело в качестве наименования территории, лежащей северо-восточнее от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD Хорасана и реки Амударьи и населяемой тюркскими и другими неиранскими народами
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22.12.2021 08:47 Відповісти
Драсти я ваша тетя... Во-первых: объясняйте это, хоть разобъясняйтесь, венграм . Во-вторых: объясните это историку Р. Говарду. Который туран соотносит к временам , когда о тюркских народах даже наметок не было. В третьих , Даже румыны из Трансильвании(этнические негры) на 70% , без переводчика понимают лэнгвич аборигенов сибирских епеней... Кста, кацапы Туран считают кацапским , как и Киев.
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22.12.2021 09:07 Відповісти
Сорри- этнические венгры
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22.12.2021 09:12 Відповісти
Блин , тока ща вдуплил о венгро-неграх, перечитав свой копипаст... А разве такое может быть, ну, шобы такое выдать на гора???
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22.12.2021 09:15 Відповісти
Редактор текста ещё не такое выдаёт
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22.12.2021 09:24 Відповісти
К слову, пани София , растолкуйте упертому Мурому, шо в Венгрии проводят фестивали ВЕЛИКИЙ ТУРАН. Вы же там часто, как у себя дома бываете, даже венгерский суп-гуляш классно можете готовить. Кста, я дочери как рассказал, то мы долго смеялись вместе, бо я с воссторгом рассказывал о вашем вкусном блюде, тобто, рецепт рассказывал. Оказывается, когда я к ней приезжал в гости, то она меня кормила венгерским суп-гуляшом, тока секрет не выдавала, а я его воспринимал как жиденькое жаркое...
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22.12.2021 09:21 Відповісти
Венгерская власть под властью хутина благодаря чемодану в 1 млн евро, который Орбану передал Могилевич на его первую предвыборную программу . Теперь видео компромат храниться в хремле.
Большая часть венгров не поддерживают эту власть , но есть и свои зебобики - это сельское население . Мотивы поддержки надо изучать
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22.12.2021 09:29 Відповісти
Те що в СРСР іменували "гуляшом" - насправді у мадяр іменується "пьоркелт" (правда і там його варили як у відомому анекдоті:

"Дорогая редакция ! Спасибо Вам за рецепт! Авокадо мы заменили отварным картофелем , а креветки-поджареным салом ! Но в целом ваш салат из авокадо с креветками нам очень понравился!")
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22.12.2021 09:36 Відповісти
А пани София по-другому называла мадярский суп-гуляш на говядине.
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22.12.2021 09:53 Відповісти
Як саме? "Паприкаш""? "Токань"? Чи може - "чорба"?
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22.12.2021 09:58 Відповісти
Я забыл, спросите у нее.
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22.12.2021 10:24 Відповісти
Навіщо? Саме я десь два роки тому їй пояснював різницю між основними стравами мадярської кухні ! А якщо ти думаєш на "халасле" - так це рибна юшка а не м"ясна!!!
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22.12.2021 10:45 Відповісти
не, пани София еще до вас рассказывала о суп-гуляше(говяжьем).
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22.12.2021 18:34 Відповісти
Слухай: поряд зі мною на полиці - "Мала куховарська книга" Кароя Гунделя Це фактично - "Катехізис" мадярської кухні Я користуюся саме нею Що там писала Софія "до мене", мені не відомо У тебе якісь сумніви стосовно назв страв чи їх рецептів? Звернись до Софії і виясни сумніви стосовно цього питання у неї А потім уже висувай мені "пред"яви" Бо може буть такий варіант, що або вона не так висловилася , або ти не так її зрозумів , чи щось переплутав , або забув А я зараз влізу у "розборки", а потім будемо "ліпить розбиті горщики"
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22.12.2021 18:55 Відповісти
Де Туран, а де кацапи? Як до неба рачки
https://www.ritmeurasia.org/news--2021-01-11--velikij-turan-uzhe-u-granic-rossii-ili-dazhe-blizhe-52712
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22.12.2021 09:17 Відповісти
Такое создание в интересах Украины , бо рашку надо разваливать .
И видимо хремль перепугался, бо президента Татарстана отстранили от власти вроде недавно
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22.12.2021 09:22 Відповісти
04 мар 2019, 18:02 53 501
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Глава совета муфтиев предсказал рост доли мусульман в России до трети
По словам Равиля Гайнутдина, уже через 15 лет доля мусульман в населении России вырастет до 30%, в связи с чем стране «категорически необходимы десятки новых мечетей»

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/04/03/2019/5c7d312f9a794786546fa2de https://www.rbc.ru/society/04/03/2019/5c7d312f9a794786546fa2de



Такі передбачення кремль проводив і в Криму в 90-х. передбачав що кількість кримчаків через 50 років буде більше 50%, а "русских" буде меншість, у звязку з тим, що в татарських сімях по 10-11 дітей, а в касабських від 0 до 1, бо сім'ї їх це сім'ї пенсіонерів.
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22.12.2021 09:28 Відповісти
Глава совета муфтиев предсказал рост доли мусульман в России до трети... - Муфтий в том омеригу не открыл, бо хутя еще в 2011-ом году , по моему тогда он катил Ставропольем, где стал речь держать, мол хвалебную оду-дифирамб приросту населения в среднеазийской части нарабсеи. Он тогда утверждал, шо три года назад было 17% нацменшин, а ща (в 2011г) уже 20%. Типо виват деторождению у мусульман нарабсеи... Я тогда произвел несложные подсчеты... То оказалось , шо если и дальше так пойдет прирост мусульман в нарабсее, то на рубеже 2050-2060 года кацапы превратятся в нацменшину, на уровне 1-2 процентов.
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22.12.2021 09:37 Відповісти
все до того йде. читав що кожної хвилини в Петербурзі навертаються "русские" в рідну мусульманську релігію
В России свыше 20.000.000 человек исповедуют ислам и официально считающих себя мусульманами, в том числе и тех которые периодически соблюдают хотя бы формальные обряды, в то время как православных, соблюдающих хотя бы формально что-то из своей религии после крещения - не более 4,5%, что составляет не более 6 млн человек.
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22.12.2021 10:12 Відповісти
Почему так с религией в нарабсее? Да потому, шо на исламе нет анафемы. А на самозванном в нарабсее православии висит 500-летняя анафема от вселенского патриарха.
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22.12.2021 10:20 Відповісти
По-большому счету, шо вы хотели... Кацапы-москали изначально предали веру греческого обряда русь у Киева, сепарировав в мусульманскую Орду, которой дали присягу.
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22.12.2021 10:23 Відповісти
подивіться на "мечеть" - собор Василя Блаженного в москві і порівняйте "його" купола з мечетями Самарканду
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22.12.2021 10:27 Відповісти
Все правильно. На моей карте видно, Шо исторические земли московии к Турану не соотносятся. только лаптеунты себя к ТУрану тулят, как и к нашим землям...
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22.12.2021 09:26 Відповісти
Кста, а шо там слышно о море Вилайет, согласно ваших источников?
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22.12.2021 09:08 Відповісти
Тю , чуть не забыл. Мадяры , как и венгры, с разными там ненцами, чукче-коряками и мордвой - N-гаплогрупные и считают сибирские епеня, своим историческим тураном. Да и когда гунны приперлись из-под Памира в Европу, тюрки еще только формировались. К слову у тюркских народов - наша гаплогруппа (R1a1)
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22.12.2021 09:13 Відповісти
Мадяры , как и венгры - правильно будет Мадяры , как и финны... та шо це зi мною.
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22.12.2021 09:29 Відповісти
Венгры делают этот фестиваль на гроши россиян . Самим им он на фиг не нужен . Вся суть в туризме - кацапы едут и везут гроши . Словения, Венгрия борются за туристические потоки из стран бывшего совка.
Словакия спокойно обходится без туристов - у неё 5 мировых автогигантов и есть чем заниматься
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22.12.2021 09:19 Відповісти
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22.12.2021 09:27 Відповісти
РФ начала использовать военную пропаганду , никакие єто не "ошибки и недостоверность". Надеюсь , что в Пентагоне єто понимают .
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22.12.2021 08:22 Відповісти
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22.12.2021 08:29 Відповісти
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22.12.2021 08:34 Відповісти
Зато это хорошо представляется из книги Оруэлла "1984".
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22.12.2021 08:52 Відповісти
https://youtu.be/e-a2rCmrViY Animal Farm
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22.12.2021 10:08 Відповісти
Дорогие подписчики и гости канала! Вчера после совещания с постоянными членами Совета Безопасности РФ Владимир Путин провел закрытую часть совещания в узком составе с Николаем Патрушевым, Сергеем Шойгу, Александром Бортниковым, Сергеем Нарышкиным, Сергеем Ивановым и начальником Генштаба Валерием Герасимовым. Во время закрытой части совещания Владимир Путин утвердил концепцию начальной стадии конфликта с Украиной, пока без привязки к определённой дате, фактически приняв одно из предложений разработанных совместно Валерием Герасимовым, Сергеем Шойгу и Николаем Патрушевым. План следующий: в результате нескольких провокаций в Донбассе и на территории России будут ликвидированы несколько действующих и бывших руководителей ЛДНР, а также несколько бывших лидеров вооруженных формирований граждан России. Во время ликвидации пострадают мирные жители. При оперативном расследовании будет обнаружен очевидный "украинский след". Далее Путин ставит ультиматум и обращается к народу России, предъявляя "доказательства", и одновременно с ультиматумом объявляет о мобилизации. Условия ультиматума заранее невыполнимы, возьмём хотя бы следующий пункт: выдать России Дмитрия Яроша, начальника украинского Генштаба, главу ГУР МОУ, его заместителей и всех "причастных к террористической деятельности". Требований в таком духе более двадцати. Для выполнения условий ультиматума будет отведено трое суток, во время которых будут идти активные переговоры с лидерами ключевых стран НАТО и руководством США.

Если условия российского руководства не будут приняты, то через трое суток будет нанесен ракетный удар по военным объектам и инфраструктуре на территории восьми областей Украины. Более подробно о планах, условиях ультиматума и предмете торгов с лидерами западных стран мы расскажем уже скоро на нашем канале. Конечно, как только мы будем знать даты, мы также сообщим - максимально оперативно. Обращаем ваше внимание на то, что утвержденная концепция начала конфликта это не распоряжение начать непосредственно действовать, но очень серьёзный шаг в этом направлении.

https://t.me/generalsvr/637
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22.12.2021 08:37 Відповісти
Москаль тоді правду скаже, як чорт молитись стане.
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22.12.2021 08:44 Відповісти
А генерал свр видимо рядом сидел. Гебнявый вброс это
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22.12.2021 08:44 Відповісти
****** это мутный канал
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22.12.2021 09:19 Відповісти
Вчера после совещания с постоянными членами Совета Безопасности РФ Владимир Путин провел закрытую часть совещания в узком составе с Николаем Патрушевым, Сергеем Шойгу, Александром Бортниковым, Сергеем Нарышкиным, Сергеем Ивановым и начальником Генштаба Валерием Герасимовым.

Часть закрытая, состав узкий ...... кто-то из этих семи - крот??
Или потом была совместная пресс конференция, на которой узкий состав объявил о своём плане предстоящих действий, принятом в закрытой части?
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22.12.2021 09:34 Відповісти
Кремлевский ПОНТЫгон это вам не Пентагон Пропагандонам РАБссии КГБист увеличил жаловаание в 3 раза с 1 декабря....,теперь Ольга ********* съездит даже во Флориду посрать...Типа Порошенко хвашыст напал на рюсский сраный МИР...
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22.12.2021 08:38 Відповісти
рюссишэ швайны...
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22.12.2021 08:41 Відповісти
То так!
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22.12.2021 10:19 Відповісти
Не за те Москаля бють, що краде, а за те, щоб умів кінці ховати.
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22.12.2021 08:42 Відповісти
Великий негритянский поэт однажды сказавший ...прощай немытая РАБссия,страна баранов и РАБов... получил 30 лет в ГУЛАГе Сралина...
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22.12.2021 08:47 Відповісти
шойга опущен до уровня эдички басурки с его байками. Хотя там вообще не понятно кто больший дегенерат у тех "рускамирцев".
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22.12.2021 08:48 Відповісти
Вот как ЧВК Вагнера в Сирии нефтяные вышки отжимать и охранять - так это можно, а как Ахметов кого пригласил в Авдеевке коксохим (крупнейший в Европе) от будущих ихтамнетов прикрыть - так сразу обида.
Странные какие, им можно, а Ахметову - нельзя?
Ахметов - лох какой, что ли?
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22.12.2021 08:49 Відповісти
Путлер думал что Ахметов перейдет на сторону РАБссии вместе с футболерами Шахтер Донецк...но Леонидович послал РАБссию на большой и толстый...КГБист адиделься...
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22.12.2021 08:53 Відповісти
Наглость х@ла объясняется продажностью некоторых европейских стран, которые в 2014 году, в разгаре нападения параши на Украину, выражениями о "глубокой озабоченностью. А еще блокированием продажи оружия Украине!!!
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22.12.2021 09:40 Відповісти
Вы - сторонник последней, 3-ей мировой войны?
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22.12.2021 09:49 Відповісти
https://newssky.com.ua/kreml-gotovit-provokacziyu-s-ispolzovaniem-himicheskogo-oruzhiya-na-donbasse/?fbclid=IwAR23mSWjFSff9Z3gAg-vReViWMhG_C76krknBoStCCggO2DYDN0nS54MvoY Кремль готовит провокацию с использованием химического оружия на Донбассе
Сегодня российские «хотелки» формата «недопустим вступления Украины в НАТО», что называется, заиграли «новыми красками». Глава Минобороны России Сергей Шойгу, надо сказать, в «духе Басурина», то есть голословно, заявил о том, что частные военные компании (ЧВК) США уже находятся в Донецкой области; а в города Авдеевка и Красный Лиман уже доставили резервуары с неустановленными химическими компонентами.
Здесь сразу вспоминается 2014 год, когда воспаленное воображение т.н. «ополченцев ЛДНР» видело «негров», поляков, литовцев и многих других, которые воевали на стороне Украины. А также 2018 год, когда в момент очередного обострения обстановки Россия обвиняла Киев в намерениях использовать химическое оружие, и даже однажды утверждала, что оно было применено, якобы при «обстреле ВСУ» Семеновки под Славянском фосфорными бомбами.
Правда, впоследствии не совсем удобно получилось, поскольку в качестве «доказательств» ведущие российские телеканалы использовали видеозапись десятилетней давности из Ирака, но к такому уже все привычные.
И вот - снова заиграла такая «заезженная пластинка» и возникает вопрос - почему?
Кажется, что все достаточно просто: уже понятно, что Россию с ее «ультиматумом» по поводу «все вернуть назад», и Украину с Грузией в НАТО не принимать - Запад вежливо «послал», и начал терпеливо, как для душевнобольных объяснять, что мнение РФ, безусловно, весьма важно, но внутри своей страны делайте как хотите, а дела других государств - это их суверенное право.
В том же ключе был дан и официальный ответ Белого дома: все возникшие вопросы решать будем, но дипломатическим путем.
Кремль основную идею понял и Путин по данному поводу уже высказался, заявив сегодня, что: «Россию не устроит, если западные партнеры захотят "заболтать" переговоры по предложениям о гарантиях безопасности», то есть сделать все то же самое, что и сам Кремль только в рамках Нормандского формата.
А ведь все именно к этому и идет: согласиться с российскими условиями в силу их запредельных требований Запад просто не может. А что касается Украины в НАТО то здесь также «все сложно». Поскольку такая «хотелка» Кремля уж слишком сильно напоминает «Мюнхенский сговор» и все помнят, к чему подобное приводит.
То есть - нет, а это значит, что заявление Шойгу укладывается в, так сказать, «план Б», общие контуры которого могут быть приблизительно такие: РФ сама, а скорее - через полностью подконтрольные ей т.н. «ЛДНР», организовывает провокацию на Донбассе и теперь понятно: возможно с использованием «чего-то химического», тем более, что в Сирии со всем этим она уже давно натренировалась, да и иллюзия безнаказанности после тех событий возникла.
Для чего это нужно? Все же вряд ли, что бы это был повод для «большой войны» потому, как показывает история, Кремль регулярно более мелкие и часто выдуманные поводы использовал для агрессии, то есть «ущемления русских на Украине» уже вполне достаточно.
Здесь скорее другое: поднять очередной «вой» в СМИ для поднятия истерии прежде всего в своей стране, поскольку рейтинги Путина падают (и, кроме войны, поднять их уже нечем, так как все украдено), а также «донести правду» до, так сказать, колеблющихся членов НАТО, ведь переговоры по «ультиматуму» в любом случае будут, а в Альянсе все вопросы коллегиально решаются, так что любой голос важен.
Конечно, нельзя исключать и ввода российских «миротворцев» на Донбасс, которые сейчас мерзнут в 20-ти градусный мороз в полевых лагерях вдоль нашей границы, но, думается, это вряд ли, пока еще не время.
А вот как скоро оно наступит - это хороший вопрос. В Кремле пока, судя по всему, действительно еще не решили - нападать на Украину или нет. В первую очередь потому, что знают: попытка раз и навсегда решить «украинский вопрос» военной силой скорее всего приведет к огромным проблемам вплоть до гражданской войны в самой РФ и к ее распаду.
Знают, но на всякий случай - готовятся и, поскольку конечное решение зависит не от нас, или даже США, а степени безумия Кремля, то в данной ситуации можно посоветовать только одно: «зберігайте спокій та чистіть кулемет».
А вот жителям Донбасса и, особенно, оккупированных территорий, скорее стоит наоборот «напрячься», поскольку вероятность российской провокации с большими жертвами весьма вероятна. Тем более кадровая говорящая голова ГРУ - Стешин из «Комсомолки», который почти всегда «первый на месте событий», на Донбассе уже довольно долго находится. А он никогда просто так не приезжает, видимо и сейчас «что-то знает».
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22.12.2021 12:23 Відповісти
 
 