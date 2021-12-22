Держдеп США закликав Росію припинити провокаційну риторику щодо України після слів Шойгу про американські ПВК на Донбасі
Офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс звернувся до Міноборони РФ із закликом не поширювати щодо ситуації навколо України недостовірну інформацію.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Прайс написав у твіттері.
"Ми закликаємо Росію припинити використовувати помилкову, підбурювальну риторику та вжити значних заходів щодо деескалації напруженості, щоб забезпечити позитивну атмосферу для дискусій", - написав він.
Прайс зазначив, що "всупереч заявам міністра оборони РФ, саме Росія та її ставленики несуть відповідальність за ескалацію напруженості, а не Україна чи Сполучені Штати".
Напередодні міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що у Донецькій області України діють понад 120 співробітників американських приватних військових компаній. За його словами, американські ПВК у населених пунктах Авдіївка та Приазовське "обладнують вогневі позиції в житлових будинках та на соціально значущих об'єктах, здійснюють підготовку українських сил спеціальних операцій та радикальних збройних угруповань до активних бойових дій".
Крім того, Шойгу заявив про підготовку провокацій на Донбасі, для здійснення яких "в міста Авдіївка і Червоний Лиман доставлені резервуари з невстановленими хімічними компонентами".
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Согласно географическим данным книг мусульманских историков, Тураном называли горную местность в восточном https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Белуджистане , к северу от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD Мекрана . Однако свою известность слово «Туран» приобрело в качестве наименования территории, лежащей северо-восточнее от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD Хорасана и реки Амударьи и населяемой тюркскими и другими неиранскими народами
Большая часть венгров не поддерживают эту власть , но есть и свои зебобики - это сельское население . Мотивы поддержки надо изучать
"Дорогая редакция ! Спасибо Вам за рецепт! Авокадо мы заменили отварным картофелем , а креветки-поджареным салом ! Но в целом ваш салат из авокадо с креветками нам очень понравился!")
https://www.ritmeurasia.org/news--2021-01-11--velikij-turan-uzhe-u-granic-rossii-ili-dazhe-blizhe-52712
И видимо хремль перепугался, бо президента Татарстана отстранили от власти вроде недавно
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Глава совета муфтиев предсказал рост доли мусульман в России до трети
По словам Равиля Гайнутдина, уже через 15 лет доля мусульман в населении России вырастет до 30%, в связи с чем стране «категорически необходимы десятки новых мечетей»
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/04/03/2019/5c7d312f9a794786546fa2de https://www.rbc.ru/society/04/03/2019/5c7d312f9a794786546fa2de
Такі передбачення кремль проводив і в Криму в 90-х. передбачав що кількість кримчаків через 50 років буде більше 50%, а "русских" буде меншість, у звязку з тим, що в татарських сімях по 10-11 дітей, а в касабських від 0 до 1, бо сім'ї їх це сім'ї пенсіонерів.
В России свыше 20.000.000 человек исповедуют ислам и официально считающих себя мусульманами, в том числе и тех которые периодически соблюдают хотя бы формальные обряды, в то время как православных, соблюдающих хотя бы формально что-то из своей религии после крещения - не более 4,5%, что составляет не более 6 млн человек.
Словакия спокойно обходится без туристов - у неё 5 мировых автогигантов и есть чем заниматься
Если условия российского руководства не будут приняты, то через трое суток будет нанесен ракетный удар по военным объектам и инфраструктуре на территории восьми областей Украины. Более подробно о планах, условиях ультиматума и предмете торгов с лидерами западных стран мы расскажем уже скоро на нашем канале. Конечно, как только мы будем знать даты, мы также сообщим - максимально оперативно. Обращаем ваше внимание на то, что утвержденная концепция начала конфликта это не распоряжение начать непосредственно действовать, но очень серьёзный шаг в этом направлении.
https://t.me/generalsvr/637
Часть закрытая, состав узкий ...... кто-то из этих семи - крот??
Или потом была совместная пресс конференция, на которой узкий состав объявил о своём плане предстоящих действий, принятом в закрытой части?
Странные какие, им можно, а Ахметову - нельзя?
Ахметов - лох какой, что ли?
Сегодня российские «хотелки» формата «недопустим вступления Украины в НАТО», что называется, заиграли «новыми красками». Глава Минобороны России Сергей Шойгу, надо сказать, в «духе Басурина», то есть голословно, заявил о том, что частные военные компании (ЧВК) США уже находятся в Донецкой области; а в города Авдеевка и Красный Лиман уже доставили резервуары с неустановленными химическими компонентами.
Здесь сразу вспоминается 2014 год, когда воспаленное воображение т.н. «ополченцев ЛДНР» видело «негров», поляков, литовцев и многих других, которые воевали на стороне Украины. А также 2018 год, когда в момент очередного обострения обстановки Россия обвиняла Киев в намерениях использовать химическое оружие, и даже однажды утверждала, что оно было применено, якобы при «обстреле ВСУ» Семеновки под Славянском фосфорными бомбами.
Правда, впоследствии не совсем удобно получилось, поскольку в качестве «доказательств» ведущие российские телеканалы использовали видеозапись десятилетней давности из Ирака, но к такому уже все привычные.
И вот - снова заиграла такая «заезженная пластинка» и возникает вопрос - почему?
Кажется, что все достаточно просто: уже понятно, что Россию с ее «ультиматумом» по поводу «все вернуть назад», и Украину с Грузией в НАТО не принимать - Запад вежливо «послал», и начал терпеливо, как для душевнобольных объяснять, что мнение РФ, безусловно, весьма важно, но внутри своей страны делайте как хотите, а дела других государств - это их суверенное право.
В том же ключе был дан и официальный ответ Белого дома: все возникшие вопросы решать будем, но дипломатическим путем.
Кремль основную идею понял и Путин по данному поводу уже высказался, заявив сегодня, что: «Россию не устроит, если западные партнеры захотят "заболтать" переговоры по предложениям о гарантиях безопасности», то есть сделать все то же самое, что и сам Кремль только в рамках Нормандского формата.
А ведь все именно к этому и идет: согласиться с российскими условиями в силу их запредельных требований Запад просто не может. А что касается Украины в НАТО то здесь также «все сложно». Поскольку такая «хотелка» Кремля уж слишком сильно напоминает «Мюнхенский сговор» и все помнят, к чему подобное приводит.
То есть - нет, а это значит, что заявление Шойгу укладывается в, так сказать, «план Б», общие контуры которого могут быть приблизительно такие: РФ сама, а скорее - через полностью подконтрольные ей т.н. «ЛДНР», организовывает провокацию на Донбассе и теперь понятно: возможно с использованием «чего-то химического», тем более, что в Сирии со всем этим она уже давно натренировалась, да и иллюзия безнаказанности после тех событий возникла.
Для чего это нужно? Все же вряд ли, что бы это был повод для «большой войны» потому, как показывает история, Кремль регулярно более мелкие и часто выдуманные поводы использовал для агрессии, то есть «ущемления русских на Украине» уже вполне достаточно.
Здесь скорее другое: поднять очередной «вой» в СМИ для поднятия истерии прежде всего в своей стране, поскольку рейтинги Путина падают (и, кроме войны, поднять их уже нечем, так как все украдено), а также «донести правду» до, так сказать, колеблющихся членов НАТО, ведь переговоры по «ультиматуму» в любом случае будут, а в Альянсе все вопросы коллегиально решаются, так что любой голос важен.
Конечно, нельзя исключать и ввода российских «миротворцев» на Донбасс, которые сейчас мерзнут в 20-ти градусный мороз в полевых лагерях вдоль нашей границы, но, думается, это вряд ли, пока еще не время.
А вот как скоро оно наступит - это хороший вопрос. В Кремле пока, судя по всему, действительно еще не решили - нападать на Украину или нет. В первую очередь потому, что знают: попытка раз и навсегда решить «украинский вопрос» военной силой скорее всего приведет к огромным проблемам вплоть до гражданской войны в самой РФ и к ее распаду.
Знают, но на всякий случай - готовятся и, поскольку конечное решение зависит не от нас, или даже США, а степени безумия Кремля, то в данной ситуации можно посоветовать только одно: «зберігайте спокій та чистіть кулемет».
А вот жителям Донбасса и, особенно, оккупированных территорий, скорее стоит наоборот «напрячься», поскольку вероятность российской провокации с большими жертвами весьма вероятна. Тем более кадровая говорящая голова ГРУ - Стешин из «Комсомолки», который почти всегда «первый на месте событий», на Донбассе уже довольно долго находится. А он никогда просто так не приезжает, видимо и сейчас «что-то знает».