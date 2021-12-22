В Україні за добу від COVID-19 померла 301 особа, зафіксовано 6 363 нові випадки зараження, 19 494 особи одужали

В Україні зафіксовано 6 363 нові випадки зараження COVID-19 станом на ранок 22 грудня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 21 грудня в Україні:

зафіксовано 6 363 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 534, медпрацівників – 208);

119 129 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримало 39 006 людей, повністю імунізовані – 79 969 людей, додаткову дозу отримали 154 особи.

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Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 241 особа;

летальних випадків – 301;

одужало – 19 494 особи.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 623 079 осіб;

одужало – 3 376 899 осіб;

летальних випадків – 93 909;

проведено ПЛР-тестувань – 16 566 449.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 461 449 людей, з них отримали першу дозу – 14 461 447 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 13 141 446 людей, отримали додаткову дозу – 325 людей. Загалом проведено 27 603 218 щеплень", - розповіли в МОЗ.





