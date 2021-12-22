В Україні за добу від COVID-19 померла 301 особа, зафіксовано 6 363 нові випадки зараження, 19 494 особи одужали
В Україні зафіксовано 6 363 нові випадки зараження COVID-19 станом на ранок 22 грудня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"За добу 21 грудня в Україні:
зафіксовано 6 363 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 534, медпрацівників – 208);
119 129 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримало 39 006 людей, повністю імунізовані – 79 969 людей, додаткову дозу отримали 154 особи.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 2 241 особа;
летальних випадків – 301;
одужало – 19 494 особи.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 3 623 079 осіб;
одужало – 3 376 899 осіб;
летальних випадків – 93 909;
проведено ПЛР-тестувань – 16 566 449.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 461 449 людей, з них отримали першу дозу – 14 461 447 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 13 141 446 людей, отримали додаткову дозу – 325 людей. Загалом проведено 27 603 218 щеплень", - розповіли в МОЗ.
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"Как сообщила во вторник Секретная служба США, было украдено как минимум почти 100 миллиардов долларов из программ помощи COVID-19, созданных для помощи предприятиям и людям, потерявшим работу из-за пандемии.
Большая часть этой цифры связана с мошенничеством с пособиями по безработице.
Министерство труда сообщило, что около 87 миллиардов долларов пособия по безработице могли быть выплачены ненадлежащим образом, причем значительная часть была связана с мошенничеством."
Associated Press
("Nearly $100 billion at minimum has been stolen from COVID-19 relief programs set up to help businesses and people who lost their jobs due to the pandemic, the U.S. Secret Service said Tuesday.
The estimate is based on Secret Service cases and data from the Labor Department and the Small Business Administration, said Roy Dotson, the agency's national pandemic fraud recovery coordinator, in an interview. The Secret Service didn't include COVID-19 fraud cases prosecuted by the Justice Department.
While roughly 3% of the $3.4 trillion dispersed, the amount stolen from pandemic benefits programs shows "the sheer size of the pot is enticing to the criminals," Dotson said.
Most of that figure comes from unemployment fraud. The Labor Department reported about $87 billion in unemployment benefits could have been paid improperly, with a significant portion attributable to fraud.")
https://apnews.com/article/coronavirus-pandemic-health-pandemics-us-secret-service-9d5c43814ef2c1ffb45c2a6f4e13faa9
Премʼєр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет анонсував введення четвертої дози https://lb.ua/tag/19143_vaktsinatsiya_vid_koronavirusu.html вакцини від коронавірусу на тлі поширення штаму омікрон. Додаткова доза передбачена для людей старше 60 років, медпрацівників та осіб з імунодефіцитом, https://lb.ua/go.php?url=aHR0cHM6Ly93d3cudGhlZ3VhcmRpYW4uY29tL3dvcmxkLzIwMjEvZGVjLzIxL2lzcmFlbGktcG0tYW5ub3VuY2VzLWZvdXJ0aC1jb3ZpZC1qYWItZm9yLW92ZXItNjBzLXRvLXRhY2tsZS1vbWljcm9uP0NNUD1mYl9ndSZhbXA7dXRtX21lZGl1bT1Tb2NpYWwmYW1wO3V0bV9zb3VyY2U9RmFjZWJvb2smYW1wO2ZiY2xpZD1Jd0FSMGVoUXNWdlI3SHNjX3FQUjI1bDZTVm4tZFhiWE52OG92eVpMeWx0VFFDcFd1QTk2WERGbTRlU2dFI0VjaG9ib3g9MTY0MDEyODI5Mw== пише Guardian.
"Громадяни Ізраїлю першими в світі отримали третю дозу вакцини від COVID-19, і ми продовжимо бути піонерами з четвертою дозою", - заявив Беннет.
Рішення про схвалення четвертої дози ухвалила експертна комісія. Беннет вважає, що це "прекрасні новини, які допоможуть нам подолати хвилю омікрону, яка захоплює світ".
Четверту дозу робитимуть через чотири місяці після отримання третьої.
Рішення про додаткову вакцинацію ухвалили на тлі повідомлення про першу смерть ізраїльського пацієнта з омікроном. Лікарня, куди він був госпіталізований, підкреслила, що у нього була низка інших захворювань, і що його поганий стан був викликаний переважно ними, а не інфекцією.
Поки що в Ізраїлі відомо про 340 заражень омікроном. Країна після повідомлень про новий штам зразу ж закрила кордон із державами, де його було виявлено.
"Омикрон" распространяется так быстро, что после того, как он становится доминирующей разновидностью в какой-то стране, волна заражений там сохраняется не дольше трех месяцев. Эти три месяца могут быть тяжелыми, но я все еще верю, что если будут предприняты верные шаги, то пандемия может закончиться в 2022 году", - написал Гейтс.(с)
А у нас уже 325 в третий раз ширнулись, кстати. Ну, пусть продолжают...
https://www.france24.com/en/video/20211221-covid-19-in-sweden-a-vaccine-passport-on-a-microchip-implant
▪️ В Швеции по данным аналитиков уже около шести тысяч человек вживили себе под кожу микрочипы.
▪️ Сегодня разработчики предлагают новшество - имплант с сертификатом о вакцинации. И уверяют, что технология безопасна для здоровья людей, а устройство можно всегда извлечь при необходимости. Микрочип может хранить и другие важные документы, а также заменить устройства связи, например, кредитную карту, передает euronews.com
▪️ "Таким образом вся нужная информация всегда доступна в любой ситуации. Например, если я приду в кинотеатр или торговый центр, мой прививочный статус можно проверить, даже если я не взял с собой телефон", - говорит Ханнес Шоблад, "биохакер" и управляющий директор компании DSruptive Subdermals.
▪️ В Швеции сертификаты вакцинации от коронавируса рекомендованы на массовых мероприятиях с участием более 100 человек.
▪️ Стоимость микрочипа, который можно использовать на протяжении десятилетий, составляет несколько сотен евро. Энтузиасты говорят, что переносные гаджеты, следящие за здоровьем, стоят дороже и служат всего около четырех лет.
▪️ Но в широкой продаже пока таких микрочипов нет, их разработчики пока проверяют технологию на практике с помощью добровольцев.
https://medicalfuturist.com/the-present-and-future-of-digital-pills/
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