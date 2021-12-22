Пентагон назвав неправдивими слова Шойгу про "провокації" США на Донбасі

Офіційний представник Пентагону Джон Кірбі прокоментував заяву міністра оборони Росії Сергія Шойгу про американські ПВК, які начебто готують провокації на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, слова Кірбі наводить пресслужба Пентагону.

"Ці заяви міністра Шойгу повністю хибні. Вони неправдиві", - відповів він.

Представник Пентагону повідомив, що міністр оборони США Ллойд Остін не розмовляв із Шойгу на тлі ескалації ситуації в Україні.

Напередодні міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що у Донецькій області України діють понад 120 співробітників американських приватних військових компаній. За його словами, американські ПВК у населених пунктах Авдіївка та Приазовське "обладнують вогневі позиції в житлових будинках та на соціально значущих об'єктах, здійснюють підготовку українських сил спеціальних операцій та радикальних збройних угруповань до активних бойових дій".

Крім того, Шойгу заявив про підготовку провокацій на Донбасі, для здійснення яких "в міста Авдіївка і Червоний Лиман доставлені резервуари з невстановленими хімічними компонентами".

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