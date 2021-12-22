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Пентагон назвав неправдивими слова Шойгу про "провокації" США на Донбасі

Пентагон назвав неправдивими слова Шойгу про

Офіційний представник Пентагону Джон Кірбі прокоментував заяву міністра оборони Росії Сергія Шойгу про американські ПВК, які начебто готують провокації на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, слова Кірбі наводить пресслужба Пентагону.

"Ці заяви міністра Шойгу повністю хибні. Вони неправдиві", - відповів він.

Представник Пентагону повідомив, що міністр оборони США Ллойд Остін не розмовляв із Шойгу на тлі ескалації ситуації в Україні.

Напередодні міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що у Донецькій області України діють понад 120 співробітників американських приватних військових компаній. За його словами, американські ПВК у населених пунктах Авдіївка та Приазовське "обладнують вогневі позиції в житлових будинках та на соціально значущих об'єктах, здійснюють підготовку українських сил спеціальних операцій та радикальних збройних угруповань до активних бойових дій".

Крім того, Шойгу заявив про підготовку провокацій на Донбасі, для здійснення яких "в міста Авдіївка і Червоний Лиман доставлені резервуари з невстановленими хімічними компонентами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держдеп США закликав Росію припинити провокаційну риторику щодо України після слів Шойгу про американські ПВК на Донбасі

Пентагон назвав неправдивими слова Шойгу про провокації США на Донбасі 01

Пентагон (1417) Шойгу Сергій (626) Кірбі Джон (526)


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Топ коментарі
+12
по идее, Верховный клоун Зеленский должен срочно выступить с обращением к нации, в связи с последними заявлениями лилиПутина и картонного маршала Шойгу(химпровокация), потому что ими озвучекн предлог для начала полномаштабной войны, а армия и соответствующие службы должны быть приведены в состояние повышенной мобилизации, но нет..
в заголовках новостей "Коля дебил Митболл", "Порох гос/измена", "тупой срыв по беспределу конкурса выборов головы САП" и обеспокоееность ГосДепа" с "планами сонного Джо Байдана на партизанскую войну в Украине"..
эй, дебилы с Банковой!.. проснитесь!.. большая война на пороге!!!
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22.12.2021 08:42
+12
Коли "обладнують вогневі точки в будівлях" - це підготовка до активної оборони А хто забороняє країні будувать лінію оборони на власній території? Навіть Сталін нічого не казав про будівництво "лінії Манергейма" на міжнародному рівні - бо це внутрішня справа фіннів! А тут кацапня наполягає на своєму праві заборони Україні обороняться від їх власної агресії!
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22.12.2021 08:49
+8
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22.12.2021 09:29
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Казав москаль право, та й збрехав браво.
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22.12.2021 08:38 Відповісти
Кацапи брешуть, а США виправдовуються. Непогана тактика московитів. Це не США окупували Крим і частину Донбасу? Не США бомбили сірійські міста і навіть там застосовували хімічну зброю? Отож, ми всі повірили міністру армії нападу онуків Орди.
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22.12.2021 08:38 Відповісти
Москаль тоді правду скаже, як свиня умиється в сажі.
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22.12.2021 08:40 Відповісти
Т.е .опять сбрехав ,сучий потрах . Это они весь час брешуть,. Недарма, в селещах на радוоприймач ,козали брихунець
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22.12.2021 08:41 Відповісти
по идее, Верховный клоун Зеленский должен срочно выступить с обращением к нации, в связи с последними заявлениями лилиПутина и картонного маршала Шойгу(химпровокация), потому что ими озвучекн предлог для начала полномаштабной войны, а армия и соответствующие службы должны быть приведены в состояние повышенной мобилизации, но нет..
в заголовках новостей "Коля дебил Митболл", "Порох гос/измена", "тупой срыв по беспределу конкурса выборов головы САП" и обеспокоееность ГосДепа" с "планами сонного Джо Байдана на партизанскую войну в Украине"..
эй, дебилы с Банковой!.. проснитесь!.. большая война на пороге!!!
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22.12.2021 08:42 Відповісти
" Наближаються різдвяні свята.Зеля як Президент України має право на відпочинок." "Вова вже казав Вам,а ви що забули.Он клятий Порошенко і той на звернені до українців з Польщі сказав до зустрічі після свят."😡👉" "👈!
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22.12.2021 08:52 Відповісти
Таке відчуття що шойгу,не задумуючись "здав усю контору" .Бо тільки рАсея занімається такими (цензор)!
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22.12.2021 08:44 Відповісти
Коли "обладнують вогневі точки в будівлях" - це підготовка до активної оборони А хто забороняє країні будувать лінію оборони на власній території? Навіть Сталін нічого не казав про будівництво "лінії Манергейма" на міжнародному рівні - бо це внутрішня справа фіннів! А тут кацапня наполягає на своєму праві заборони Україні обороняться від їх власної агресії!
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22.12.2021 08:49 Відповісти
Распятый мальчик 83 LVL😁😁
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22.12.2021 08:52 Відповісти
Пентагону можна було б взагалі не звертати увагу на скуліж цього йухловського шакала...
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22.12.2021 09:00 Відповісти
Вы еще скажите что Пентагон верит в ядреное оружие РАБссии и красной кнопочкой в 28 Махов.... не смешите мои Байрактары...
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22.12.2021 09:02 Відповісти
ну да, ник у тя правильный. еще за Рогозина с батутом расскажи.
та в рашке даже нефиг чего запускать - тупо взорвать 10% того шо есть и планете десятикратный пипец будет.
эти ракетки - тупо попил бабла, а ты радостно чвакаешь челюстью - мывяликия, насбаяцца!!!111

обезьяну с калашом тоже боялись(как в ролике с нигерами) пока не отобрали и не вложили в рот ... банан наверное, но неточно
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22.12.2021 09:29 Відповісти
Шойга лякає свій лохторат і більше нічого.
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22.12.2021 09:03 Відповісти
Шойгу-обычный тувинский люмпен.
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22.12.2021 09:04 Відповісти
Шойгу -типичный ГЕНЕТИЧЕСКИЙпредставитель ОРДЫ
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22.12.2021 09:10 Відповісти
Идёт война цивилизации с ордой
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22.12.2021 09:11 Відповісти
Понты кремля плохо заканчиваются для него самого....в октябре 1960 года маршал артилерии ССсра дохлого Митрофан Неделин испытывал ракету Р-16....при взрыве сгорела ракета,а также 200 человек обслуги и сам маршал...
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22.12.2021 09:07 Відповісти
Врать - для кацапов норма
Страна в которой отсутствует понятие ЧЕСТИ.
100 лет формировалось в ней общество КГБИСТСКОГО БЫДЛА . И это быдло стало просачиваться в Украину - ггогашвили и слуги народа .

и понятно почему депутаты не хотят вводить визы с рашей - боятся остаться один на один с украинцами 😀😀
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22.12.2021 09:08 Відповісти
Ваше совковое представление меня смешит .
Полмира работает в разных странах и никого жто не смущает . Смущает только вату , сидящую на диванах 😀😀
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22.12.2021 09:34 Відповісти
И я не сижу на шее украинского народа , как депутаты . А ещё и прибыль делаю , из которой Вы пенсию получаете 😀😀
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22.12.2021 09:35 Відповісти
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22.12.2021 09:24 Відповісти
Визжат шо они сравяне, а Шойгу - ну истинный сравянин, как и Лярвов, Пусин, Гундил Киряев, Сцурков и куча другого говна.
Так шо "пансравянизм" не пройдет - а вот то шо злобный НАТО хочет напасть и отжать у Ивана с Задрыщенска его выгребуху - вполне. Они же поехавшие.

На месте Пентагона я бы не оправдывался, а зашкварил пару десятков вагнергеев в Ливии, Мали и ЦАР.
вот так надо действовать когда против тебя - страна упоротых кретинов.
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22.12.2021 09:25 Відповісти
они сюда лезут?
да пусть там министром будет хоть Боб Ладан, нам то что?
а Шойгу лезет и визжит про сравян.
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22.12.2021 09:47 Відповісти
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22.12.2021 09:27 Відповісти
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22.12.2021 09:29 Відповісти
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22.12.2021 13:20 Відповісти
Спам не открывается😂😂😂😂
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22.12.2021 09:37 Відповісти
Саша Сотник.https://youtu.be/2CrQdXWFAAg ...лично я в шоке от этого видео....
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22.12.2021 09:42 Відповісти
Валентина Матвиенко....вот это дааа....Наркобаронесса РАБссии
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22.12.2021 09:55 Відповісти
Мир уже понял, что такое расися и скоро новости будут в таком формате :
ВВС - В России Шойгу опять открыл рот!
США - 3/14здят!
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22.12.2021 10:41 Відповісти
https://newssky.com.ua/kreml-gotovit-provokacziyu-s-ispolzovaniem-himicheskogo-oruzhiya-na-donbasse/?fbclid=IwAR23mSWjFSff9Z3gAg-vReViWMhG_C76krknBoStCCggO2DYDN0nS54MvoY Кремль готовит провокацию с использованием химического оружия на Донбассе
Сегодня российские «хотелки» формата «недопустим вступления Украины в НАТО», что называется, заиграли «новыми красками». Глава Минобороны России Сергей Шойгу, надо сказать, в «духе Басурина», то есть голословно, заявил о том, что частные военные компании (ЧВК) США уже находятся в Донецкой области; а в города Авдеевка и Красный Лиман уже доставили резервуары с неустановленными химическими компонентами.
Здесь сразу вспоминается 2014 год, когда воспаленное воображение т.н. «ополченцев ЛДНР» видело «негров», поляков, литовцев и многих других, которые воевали на стороне Украины. А также 2018 год, когда в момент очередного обострения обстановки Россия обвиняла Киев в намерениях использовать химическое оружие, и даже однажды утверждала, что оно было применено, якобы при «обстреле ВСУ» Семеновки под Славянском фосфорными бомбами.
Правда, впоследствии не совсем удобно получилось, поскольку в качестве «доказательств» ведущие российские телеканалы использовали видеозапись десятилетней давности из Ирака, но к такому уже все привычные.
И вот - снова заиграла такая «заезженная пластинка» и возникает вопрос - почему?
Кажется, что все достаточно просто: уже понятно, что Россию с ее «ультиматумом» по поводу «все вернуть назад», и Украину с Грузией в НАТО не принимать - Запад вежливо «послал», и начал терпеливо, как для душевнобольных объяснять, что мнение РФ, безусловно, весьма важно, но внутри своей страны делайте как хотите, а дела других государств - это их суверенное право.
В том же ключе был дан и официальный ответ Белого дома: все возникшие вопросы решать будем, но дипломатическим путем.
Кремль основную идею понял и Путин по данному поводу уже высказался, заявив сегодня, что: «Россию не устроит, если западные партнеры захотят "заболтать" переговоры по предложениям о гарантиях безопасности», то есть сделать все то же самое, что и сам Кремль только в рамках Нормандского формата.
А ведь все именно к этому и идет: согласиться с российскими условиями в силу их запредельных требований Запад просто не может. А что касается Украины в НАТО то здесь также «все сложно». Поскольку такая «хотелка» Кремля уж слишком сильно напоминает «Мюнхенский сговор» и все помнят, к чему подобное приводит.
То есть - нет, а это значит, что заявление Шойгу укладывается в, так сказать, «план Б», общие контуры которого могут быть приблизительно такие: РФ сама, а скорее - через полностью подконтрольные ей т.н. «ЛДНР», организовывает провокацию на Донбассе и теперь понятно: возможно с использованием «чего-то химического», тем более, что в Сирии со всем этим она уже давно натренировалась, да и иллюзия безнаказанности после тех событий возникла.
Для чего это нужно? Все же вряд ли, что бы это был повод для «большой войны» потому, как показывает история, Кремль регулярно более мелкие и часто выдуманные поводы использовал для агрессии, то есть «ущемления русских на Украине» уже вполне достаточно.
Здесь скорее другое: поднять очередной «вой» в СМИ для поднятия истерии прежде всего в своей стране, поскольку рейтинги Путина падают (и, кроме войны, поднять их уже нечем, так как все украдено), а также «донести правду» до, так сказать, колеблющихся членов НАТО, ведь переговоры по «ультиматуму» в любом случае будут, а в Альянсе все вопросы коллегиально решаются, так что любой голос важен.
Конечно, нельзя исключать и ввода российских «миротворцев» на Донбасс, которые сейчас мерзнут в 20-ти градусный мороз в полевых лагерях вдоль нашей границы, но, думается, это вряд ли, пока еще не время.
А вот как скоро оно наступит - это хороший вопрос. В Кремле пока, судя по всему, действительно еще не решили - нападать на Украину или нет. В первую очередь потому, что знают: попытка раз и навсегда решить «украинский вопрос» военной силой скорее всего приведет к огромным проблемам вплоть до гражданской войны в самой РФ и к ее распаду.
Знают, но на всякий случай - готовятся и, поскольку конечное решение зависит не от нас, или даже США, а степени безумия Кремля, то в данной ситуации можно посоветовать только одно: «зберігайте спокій та чистіть кулемет».
А вот жителям Донбасса и, особенно, оккупированных территорий, скорее стоит наоборот «напрячься», поскольку вероятность российской провокации с большими жертвами весьма вероятна. Тем более кадровая говорящая голова ГРУ - Стешин из «Комсомолки», который почти всегда «первый на месте событий», на Донбассе уже довольно долго находится. А он никогда просто так не приезжает, видимо и сейчас «что-то знает».
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22.12.2021 12:25 Відповісти
СКАЖИ ПРОСТО - ПУТИН ХЙЛО, РАША ПАРАША !!!
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22.12.2021 13:21 Відповісти
 
 