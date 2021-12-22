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Новини Коронавірус і карантин
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Україна - у п'ятірці лідерів у світі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Україна - у п'ятірці лідерів у світі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 22 грудня у світі зареєстрували 748 277 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 7 471 особа.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

За даними центру, у світі зафіксували 276 611 764 випадки інфікування, з них 748 277 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 385 745 осіб, з них 7 471 за минулу добу.

Україна - у пятірці лідерів у світі за добовою смертністю від COVID-19 01

Побороли хворобу та вилікувалися 248,1 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.

Україна - у пятірці лідерів у світі за добовою смертністю від COVID-19 02

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 20-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 13-ту, за летальними випадками - 5-ту у світі та 4-ту в Європі.

Україна - у пятірці лідерів у світі за добовою смертністю від COVID-19 03
Україна - у пятірці лідерів у світі за добовою смертністю від COVID-19 04

статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
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22.12.2021 09:09
+2
а фуйлограй все мовчить і мовчить, сраний чемпіон
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22.12.2021 08:48
+2
И это ещё "Омикрон" у нас не разгулялся, или как его там. А членограй молчит по этой теме.
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22.12.2021 09:14
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а фуйлограй все мовчить і мовчить, сраний чемпіон
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22.12.2021 08:48 Відповісти
Щось чемпіони відстають.
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22.12.2021 08:54 Відповісти
Получим зелину тысячу и погоним на праздники в кинотеатры и музеи всем ковидам назло!
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22.12.2021 09:05 Відповісти
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22.12.2021 09:09 Відповісти
И это ещё "Омикрон" у нас не разгулялся, или как его там. А членограй молчит по этой теме.
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22.12.2021 09:14 Відповісти
Точно! Я согласен с определением: "как его там"(с).
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22.12.2021 09:15 Відповісти
б*же, если не заберешь вирус взад, то...
- ТО ЧТО??
- эээээ, ну подохнем все через 150 лет?
ТЮ, ФИГНЯ КАКАЯ, Я ТЕ ЩАС НОВЫЙ ВИРУС СКЛЕПАЮ!
(и тут Тедреус Гебрейесус проснулся и зверски приложился к раскрашенной доске)
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22.12.2021 09:17 Відповісти
Страна, избравшая клоуна президентом, за 2.5 года стала посмешищем на международной арене. Долпоепы 73%, вам все еще смешно?!
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22.12.2021 10:52 Відповісти
Да им пох,главное чтоб не Петя.
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22.12.2021 11:27 Відповісти
Не будьте слишком строги. Есть одна неоспоримая заслуга Зе в борьбе с ковидом. Практически все пианисты стали очень тщательно мыть и дезинфицировать клавиши, а часть - даже играть в перчатках!
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22.12.2021 11:34 Відповісти
Какой то бред. На выходных писали что смертность меньше 300 чел.и выход 6 областей в жёлтую зону, А теперь резко 7000 стало?
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22.12.2021 11:25 Відповісти
дятел в мире! а не в Украине
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22.12.2021 11:54 Відповісти
Без оскорблений никак?
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22.12.2021 13:57 Відповісти
 
 