Україна - у п'ятірці лідерів у світі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 22 грудня у світі зареєстрували 748 277 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 7 471 особа.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

За даними центру, у світі зафіксували 276 611 764 випадки інфікування, з них 748 277 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 385 745 осіб, з них 7 471 за минулу добу.

Побороли хворобу та вилікувалися 248,1 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 20-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 13-ту, за летальними випадками - 5-ту у світі та 4-ту в Європі.



