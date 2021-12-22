"Омікрон" вже виявили у 106 країнах. ВООЗ попередила про ризик колапсу систем охорони здоров'я
Випадки зараження новим штамом коронавірусу "Омікрон" зафіксували вже у 106 країнах світу. Всесвітня організація охорони здоров'я заявила про ризик колапсу систем охорони здоров'я.
Про це йдеться у щотижневому звіті ВООЗ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Станом на 21 грудня 2021 року варіант "Омікрон" був підтверджений у 106 країнах", - сказано у звіті.
Разом з тим вказано, що "Омікрон" поширюється швидше за штам "Дельта" навіть у країнах з високим рівнем колективного імунітету.
У ВООЗ наголошують, що дані про тяжкість захворювання, що викликається цим варіантом, як і раніше, "обмежені", але при цьому зазначено, що кількість госпіталізацій з новим штамом у ПАР і Великобританії продовжує зростати.
Також, за попередніми даними, нейтралізація "Омікрону" у пацієнтів, які раніше перехворіли на коронавірус або пройшли первинний курс вакцинації, виявилася гіршою, ніж у випадку з попередніми штамами.
Внаслідок чого у організації роблять висновки, що ризик через "Омікрон" залишається "дуже високим", тож у ВООЗ попереджають про ризик колапсу систем охорони здоров'я.
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Вы медик?кандидат наук?
Если кожится,то нужно крестится.
"Нейтрализация "Омикрона" у пациентов, которые ранее переболели коронавирусом или прошли первичный курс вакцинации, оказалась хуже, чем в случае с предыдущими штаммами.(с)
Переболевший не замечает никаких омикронов, живёт в удовольствие,
не идёт на приём, не несёт деньги, и вообще ходит здоровый и борзый - непорядок.
Кто вы такие?
Через деякий час організм навчиться боротись і з омікронами і з ковідами.
Ответ понятен?
"И еще, сколько можно прививаться без вреда, кто исследовал?" Без понятия, формулировка вопроса очень расплывчатая, что значит "прививаться", люди не "прививаются", а делают конкретную(ые) прививки конкретной вакциной(ами), вам что кто-то предлагает колоться неизвестными препаратами? Вы не в состоянии при помощи гугла найти результаты тестов, по искомой вакцине? Или вы сторонник теорий мирового заговора? Есть же десятки тысяч профильных специалистов во всем мире, в разных странах, у них есть оборудование и ресурсы для исследований, у них есть родственники и знакомые. Вы что думаете они все некомпетентеные идиоты или моральные уроды?
Не поверю - доказывайте . Вакцины (по крайней мере одобренные ВОЗ) прошли 3 стадии исследований с контрольными группами увеличивающимися по количеству и географии проживания испытуемых. Каким конкретным стандартам они не соответствуют?
Основная проверка вакцины предполагает 3 фазные испытания на сотнях тысяч человек - это было сделано. Я не специалист в юриспруденции, но что-то мне подсказывает, что если бы не было "отказа от ответственности" у них были бы проблемы искового характера при каждом осложнении от вакцины во многих странах ( они есть, например шанс появления тромбоза от мРНК вакцины около 0,0004% а от КОВИДА 4%)
РНК вакцины использовались на 100 миллионов людей и никаких побочных эффектов с высокой частотностью обнаружено не было. Есть данные о некоторых неописанных в инструкции побочных эффектов с пометкой "очень редкие". Шанс умереть от КОВИДА или получить осложнения намного выше, но вы можете использовать не мРНК вакцину, а например старую школу - убитый вирус от китайского производителя, скорее всего она даже лучше для людей в возрасте за счет более легкой переносимости
Опять таки возможные побочные эффекты от вакцины коррелируют с тем что заявлено производителем ( то что некоторым кажется что вакцина их не имеет или не должны иметь, они все изначально задекларированы и они значительно ниже возможных побочных проблем от КОВИДа). Что значит гарантии? Если 100% безвредность, то для вас не подходит большая часть современной фармакологии.
Заявленная эффективность - шанс прорывной инфекции для вакцинированных в гарантированный период, например мРНК Пфайцером или Модерной на уровне 5% и так примерно и было на практике, у вакцинированного шансы в десятки раз лучше, но "тоже" может заболеть и даже "тоже" может заболеть тяжелой формой, только по совсем другим шансам.
Вакцина это не магия
https://covid19.trackvaccines.org/
https://covid19.trackvaccines.org/vaccines/22/
2. Приведите хоть один пример у других животных или человека, где проводится вакцинация и наблюдается подобная ситуация. Вакцины применяют десятилетиями, а подобного нигде больше нет. Тогда откуда такой кипиш?
2. Нет примеров массовых повторных вакцинаций в такие короткие сроки
По Вашим замечаниям:
1. При обычном заражении вирус ковида вводит РНК, в которой точно такой участок, как в м-РНК вакцинах. Таким образом, последствия применения м-РНК вакцин являются небольшой долей последствий заражения вирусом ковида.
2. Ни одного примера, аналогичного болезни Марека нет.
1. При обычном заражении вирус ковида вводит РНК, в которой точно такой участок, как в м-РНК вакцинах. Таким образом, последствия применения м-РНК вакцин являются небольшой долей последствий заражения вирусом ковида.
2. Ни одного примера, аналогичного болезни Марека нет.
1 - логическиий вывод из установленных фактов. 2 - установленный факт.
Ничего из написанного мною Вы не опровергли. Зато решили какахами покидаться. Так что там Вы о детском лепете заикались?
1. Бредовый вывод дилетанта, РНК технологии пытались применить для лечения рака, но без особого успеха. Последствия никто не отслеживал, особенно удаленные
2. До настоящего времени не было прецедента аналогичного условиям болезни Марека. Я не утверждал, что коллапс случится обязательно, но вероятность есть и все вирусологи об этом знают
Вы передергиваете согласно методичке
И еще раз говорю: последствия применения м-РНК вакцин являются небольшой долей последствий заражения вирусом ковида. Против этого Вы ни одного аргумента не предоставили.
2. "Вероятность есть и все вирусологи об этом знают" Предлагаете на этом основании от вакцин отказаться? Наверное, все вирусологи дураки, а один Вы гений?
Почему не лечат антителами переболевших, как -то затихло это?
2. Чиновникам выгодно всех колоть, как и фирмам производителям. Вот и не замечают грядущих проблем
2. Вы полагаете, клеточный иммунитет таит опасность? Каким образом?
3. Я так подозреваю, Вы завтра пойдете жечь все аптеки, так как торговать лекарствами это выгодно. А потом и продуктовые магазины - это тоже выгодно... Занятная у Вас логика.
Свинроссия-Новосибирск-"Вектор"(институт вирусологии).
Свинособаки,сеятели вирусов по планете Земля.
на п..єц колапс.. ((
придурки з ВОЗ ,здається не читали притчу про пастуха,котрий двічі жартував про вовків..
Коли вовки справді прийшли -ніхто з села вже прибіг....
але якщо несмертельний Омікрон витіснить в популяції Дельту -то це добре..
звичайно,як воно далі буде з мутаціями вже за три місяці -невідомо..РИЗИКИ ЗАЛИШАЮТЬСЯ.
тому пішла вона на..уй...
чому реагують так бурхливо на Омікрон -може тому,що ВІРУС МУТУЄ НЕВІДОМО КУДИ...
в США, Англии и Европе самое л у ч ш е е здравоохранение ,
а Умерших от бак . войны больше все го !
В течении у ж е 2 - лет пандемии.
А в Сев. Корее у Кима на всю страну аж 15 зараженных и то ,
приехавших из Южной Кореи ..