"Омікрон" вже виявили у 106 країнах. ВООЗ попередила про ризик колапсу систем охорони здоров'я

Випадки зараження новим штамом коронавірусу "Омікрон" зафіксували вже у 106 країнах світу. Всесвітня організація охорони здоров'я заявила про ризик колапсу систем охорони здоров'я.

Про це йдеться у щотижневому звіті ВООЗ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Станом на 21 грудня 2021 року варіант "Омікрон" був підтверджений у 106 країнах", - сказано у звіті.

Разом з тим вказано, що "Омікрон" поширюється швидше за штам "Дельта" навіть у країнах з високим рівнем колективного імунітету.

У ВООЗ наголошують, що дані про тяжкість захворювання, що викликається цим варіантом, як і раніше, "обмежені", але при цьому зазначено, що кількість госпіталізацій з новим штамом у ПАР і Великобританії продовжує зростати.

Також, за попередніми даними, нейтралізація "Омікрону" у пацієнтів, які раніше перехворіли на коронавірус або пройшли первинний курс вакцинації, виявилася гіршою, ніж у випадку з попередніми штамами.

Також читайте: ВООЗ закликає переглянути плани на свята через поширення "Омікрону": "Скасована подія краще, ніж скасоване життя"

Внаслідок чого у організації роблять висновки, що ризик через "Омікрон" залишається "дуже високим", тож у ВООЗ попереджають про ризик колапсу систем охорони здоров'я.