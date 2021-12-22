УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4319 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
2 235 8

США не братимуть участі у Нормандському форматі, але сприятимуть підтримці дипломатії, - Донфрід

США не братимуть участі у Нормандському форматі, але сприятимуть підтримці дипломатії, - Донфрід

США не будуть брати участі у Нормандському форматі, однак готові підтримувати процес, а також сприяти виконанню Мінських домовленостей.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти.ICTV", про це 21 грудня під час брифінгу повідомила помічниця державного секретаря США Карен Донфрід.

Вона розповіла, що нещодавно здійснила візит до Києва, Москви та Брюсселю. Метою поїздки було висловити позицію Вашингтону щодо Нормандського формату.

"Про приєднання США до Нормандського процесу не йдеться, йдеться про підтримку США дипломатії, яка вже триває. І ми продовжуватимемо співпрацювати щодо цього не лише з українцями та росіянами, а й з французами, німцями та ОБСЄ", - повідомилаа вона.

Карен Донфрід повідомила, що контактує з Францією, Німеччиною та ОБСЄ щодо того, як США можуть підтримати сприяння реалізації Мінських домовленостей.

"Я хочу підкреслити, що президент Байден чітко заявив, що вважає, що єдиним успішним вирішенням конфлікту на Донбасі є дипломатичне рішення, і саме тому він уповноважив мене поїхати минулого тижня і провести ці розмови, і чому Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати цю дипломатію", - сказала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Працюємо над деескалацією напруженості, викликаної нарощуванням військ РФ біля кордону України, - заступниця держсекретаря США Донфрід. ВIДЕО

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також повідомляв, що приєднання США до Нормандського формату не розглядається.

Водночас він зауважив, що США завжди долучалися до процесу врегулювання ситуації на Донбасі. Очільник МЗС наголосив на необхідності продовження переговорів нормандської четвірки.

Держдепартамент США (1619) США (22643) нормандська четвірка (1526) Донфрід Карен (15)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
- А багато було людей в церкві?
- Людей, мамо, не було нікогісінько, тілько самі москалі - так що й голки не було де встромити.
показати весь коментар
22.12.2021 09:09 Відповісти
А що України робити в цьому Нормандському форматі без США ?
показати весь коментар
22.12.2021 09:11 Відповісти
Вавочка обіцяв же що будуть і Штати. Знов збрехав.
показати весь коментар
22.12.2021 09:14 Відповісти
ЗE! знову поліз пeрeд батька в пeкло.
показати весь коментар
22.12.2021 10:15 Відповісти
А что это она на фотке, на фоне флага вытворяет? Медитирует?
показати весь коментар
22.12.2021 09:20 Відповісти
Доиграются с этими форматами, Вовочка с последних сил сдерживает агрессора от границ с НАТО, а они такое, Вот возьмет и откроет дырку в заборе Яценюка и агрессор сразу окажется у ворот НАТО, вот тогда и запоете. Сколько ему терпеть эту порнуху.
показати весь коментар
22.12.2021 10:45 Відповісти
США знову обкакались, знову лише запевнення і занепокоєння.
показати весь коментар
22.12.2021 10:49 Відповісти
Очередной позор. Трусливость США просто переходит границы разумного. Что можно ожидать дальше. Капец.
показати весь коментар
22.12.2021 10:56 Відповісти
 
 