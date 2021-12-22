Росія порушує правила СОТ, надаючи преференції вітчизняним товарам та запроваджуючи обмеження, - торговий представник США Тай

Дії Росії, спрямовані на забезпечення преференцій вітчизняним товарам, та використання пандемії для посилення торговельних обмежень суперечать засадам Світової організації торгівлі.

Про це йдеться у заяві торгового представника США, а також у звіті щодо виконання Росією зобов’язань СОТ за 2021 рік, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Росія продовжує відходити від керівних принципів Світової організації торгівлі, таких як недискримінаційна практика, відкрита торгівля, передбачуваність, прозорість та чесна конкуренція", – заявила торговий представник США посол Кетрін Тай.

У представленому її офісом звіті для Конгресу США наголошується, що Росія продовжує заходи, спрямовані на забезпечення преференцій товарам і послугам вітчизняного виробництва. Крім того, в сільськогосподарському секторі РФ зберігає необґрунтовані обмеження на імпорт та не визнає гарантій інших країн щодо експортних поставок.

Також указується на зловживання з боку РФ стратегією імпортозаміщення та використання пандемії COVID-19 для посилення обмежень на торгівлю всередині країни.

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"Офіс торгового представника США надалі буде взаємодіяти з партнерами-однодумцями та використовувати інструменти СОТ, аби притягнути Росію до відповідальності за її поведінку в багатосторонній торговій системі", - наголосила торговий представник США.