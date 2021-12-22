УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4319 відвідувачів онлайн
Новини
879 5

Росія порушує правила СОТ, надаючи преференції вітчизняним товарам та запроваджуючи обмеження, - торговий представник США Тай

Росія порушує правила СОТ, надаючи преференції вітчизняним товарам та запроваджуючи обмеження, - торговий представник США Тай

Дії Росії, спрямовані на забезпечення преференцій вітчизняним товарам, та використання пандемії для посилення торговельних обмежень суперечать засадам Світової організації торгівлі.

Про це йдеться у заяві торгового представника США, а також у звіті щодо виконання Росією зобов’язань СОТ за 2021 рік, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Росія продовжує відходити від керівних принципів Світової організації торгівлі, таких як недискримінаційна практика, відкрита торгівля, передбачуваність, прозорість та чесна конкуренція", – заявила торговий представник США посол Кетрін Тай.

У представленому її офісом звіті для Конгресу США наголошується, що Росія продовжує заходи, спрямовані на забезпечення преференцій товарам і послугам вітчизняного виробництва. Крім того, в сільськогосподарському секторі РФ зберігає необґрунтовані обмеження на імпорт та не визнає гарантій інших країн щодо експортних поставок.

Також указується на зловживання з боку РФ стратегією імпортозаміщення та використання пандемії COVID-19 для посилення обмежень на торгівлю всередині країни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель закликала до активізації реформи Світової організації торгівлі

"Офіс торгового представника США надалі буде взаємодіяти з партнерами-однодумцями та використовувати інструменти СОТ, аби притягнути Росію до відповідальності за її поведінку в багатосторонній торговій системі", - наголосила торговий представник США.

Автор: 

СОТ (218) росія (65010) США (22643) торгівля (1274)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Варив чорт з Москалем пиво, та й пива відрікся.
показати весь коментар
22.12.2021 09:09 Відповісти
У маскалів пііво. Повбивав би.
показати весь коментар
22.12.2021 09:11 Відповісти
А тем временем зеленые .....
АМКУ оштрафував Roshen на 284 млн грн: порушили інтереси російської компанії
показати весь коментар
22.12.2021 09:27 Відповісти
А як же "санкції"?
показати весь коментар
22.12.2021 10:17 Відповісти
ну если за оккупацию Крыма и убийство 14 000 человек засанкционировали пару сотен околокремлевских холопов с фирмами, то страшно подумать какие инструменты тут используют. наверное, открытку пришлют, дескать, ай-яй-яй, нельзя так, с новым годом, привет ВВХ.
показати весь коментар
22.12.2021 12:21 Відповісти
 
 