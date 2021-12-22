Перемовини США і Росії можуть стартувати на початку року, але особиста зустріч Байдена і Путіна не планується, - Блінкен

Сполучені Штати вважають, що двосторонні переговори з Росією щодо масового нарощування військ уздовж українського кордону можуть початися на початку року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Голос Америки".

За словами Ентоні Блінкена, з часу останньої особистої зустрічі Джо Байдена та Володимира Путіна у Женеві, США побачили плани Росії щодо нової агресії, які вона може реалізувати "в короткі терміни".

"Ми працюємо у дуже тісній координації з союзниками та партнерами не лише для того, щоб виявити спільну стурбованість, але й для того, щоб розробити значущу та величезну відповідь, якщо Росія знову вчинить акти агресії", - заявив Ентоні Блінкен, - "Ви бачили заяви, які лунають від НАТО, Європейського Союзу, G7. У них чітко дається зрозуміти, що будуть величезні наслідки - саме таке формулювання - величезні наслідки для Росії якщо вона здійснить подальші акти агресії проти України".

Державний секретар додав, що на думку президента Байдена, є "значно кращий шлях" - дипломатія. Ентоні Блінкен наголосив, що Сполучені Штати та Росія готові до діалогу через різні канали - і заявив, що на початку нового року слід очікувати участі в сферах дипломатії. При цьому він додав, що наразі не планується нової особистої зустрічі Джо Байдена та Володимира Путіна.

Відповідаючи на запитання про вимоги Росії, Ентоні Блінкен заявив, що у США та Європи також є свої принципи.

"Президент (Байден, - Ред.) протягом багатьох років був дуже чітким щодо деяких базових принципів, і ніхто від них не відступає. Одна країна не має права силою змінювати кордони іншої, одна країна не має права диктувати політику іншої або вказувати цій країні, з ким їй співпрацювати. Одна країна не має права застосовувати сферу впливу, це поняття слід відкинути на смітник історії. Ці принципи дуже чіткі, президент їх має довгий час, і це не зміниться", - сказав Ентоні Блінкен.

Він наголосив, що всі рішення прийматимуться в координації із партнерами - і що нічого не буде вирішено без них.

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Раніше помічниця держсекретаря США у справах Європи та Євразії Карен Донфрід розповіла журналістам, що двосторонні переговори США з Росією можуть розпочатися в січні.

Донфрід також повідомила, що у випадку, якщо Росія атакує Україну, США нададуть Києву додаткові оборонні озброєння та матеріали.

Крім того вона заявила, що переговори щодо європейської безпеки будуть відбуватись лише за участі Європи.

"Будь-який діалог з Росією має розглядати занепокоєння НАТО та інших щодо загрозливої поведінки Росії та базуватись на наріжних принципах та основних документах Європейської безпеки", - заявила Донфрід.

Нагадаємо, президент США Джо Байден два тижні тому під час віртуального саміту попередив Володимира Путіна, що США та їхні союзники запровадять нищівні економічні санкції проти Росії, якщо вона вторгнеться в Україну.

Путін, виступаючи на зустрічі найвищих військових лідерів Росії, звинуватив Захід у "напруженості, яка наростає в Європі".

У рамках майбутніх двосторонніх переговорів зі США Путін вимагає, щоб НАТО відмовив Україні та іншим колишнім радянським країнам у можливому членстві, одночасно обмеживши своє військове розміщення в Центральній та Східній Європі.

Путін сказав, що Кремль хоче від Заходу "довгострокових, юридично обов’язкових гарантій" на відміну від "усних запевнень, слів і обіцянок", яким, він каже, що не може довіряти.