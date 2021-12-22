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Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
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Через погане самопочуття та проблеми зі здоров'ям Саакашвілі не зможе взяти участь у судовому процесі, - адвокат Басілая

Через погане самопочуття та проблеми зі здоров'ям Саакашвілі не зможе взяти участь у судовому процесі, - адвокат Басілая

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі з огляду на погане самопочуття не зможе в середу взяти участь у процесі в Тбіліському міському суді у порушеній проти нього кримінальній справі про незаконний перетин кордону.

Про це повідомив журналістам адвокат Бека Басілая, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Міхеіл Саакашвілі відчуває слабкість, і йому важко пересуватися. Завтра в суді також намічено процес, а наступного тижня ще один в інших справах", - сказав адвокат.

Напередодні лікар із центру "Емпатія" Отар Тоїдзе, який оглянув Саакашвілі у шпиталі в Горі, порадив йому утриматися від участі в судових процесах.

"У Міхеіла Саакашвілі проблеми зі здоров'ям, тому він потребує тривалого лікування, яке неможливо забезпечити в Грузії", - сказав Тоїдзе журналістам.

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Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузіїі опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування.

8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.

10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.

20 листопада стало відомо, що Михеіла Саакашвілі доставили у військовий госпіталь у місті Горі, яке розташоване за 80 км від Тбілісі. Після цього він припинив голодування.

8 грудня повідомили, що після дозволу вмикати телевізор колишній президент відновив лікування, але його неврологічний стан погіршився.

15 грудня стало відомо, що Саакашвілі необхідно відправити на лікування за кордон, інакше стан його здоров'я може різко погіршитися.

Автор: 

Грузія (1844) здоров’я (444) Саакашвілі Міхеіл (2155) суд (11664)


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Топ коментарі
+10
ясько уже подвезла клетчатое одеяло страдальцу?
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22.12.2021 09:42
+8
Не забывайте.

Этот болезненный, но мощный старик многократно нарушал границы двух государств.
В последний раз он без особого ущерба для себя несколько дней в контейнеровозе прятался.
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22.12.2021 09:47
+8
а по крыше как скакал ? как молодой горный казел....
а тут?...шибко видать за кордон хоэцца ))))
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22.12.2021 10:40
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ясько уже подвезла клетчатое одеяло страдальцу?
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22.12.2021 09:42 Відповісти
Не забывайте.

Этот болезненный, но мощный старик многократно нарушал границы двух государств.
В последний раз он без особого ущерба для себя несколько дней в контейнеровозе прятался.
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22.12.2021 09:47 Відповісти
а по крыше как скакал ? как молодой горный казел....
а тут?...шибко видать за кордон хоэцца ))))
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22.12.2021 10:40 Відповісти
О! нарисовался! А то как-то исчез из иноформ. поля
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22.12.2021 09:48 Відповісти
вчера у него была днюха))) вот и приболел (бывает)
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22.12.2021 10:41 Відповісти
О Саакашвили больше новостей в сутки чем новостей с фронта и обстановке на границе
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22.12.2021 09:59 Відповісти
Как уже достало вот эти все приколы с "инвалидами" на второй же день их ареста...
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22.12.2021 10:00 Відповісти
Воно ж незвично після ситого життя попадати на "цугундер", відразу стає "смертельно хворим", а декому крім пледа і інвалідні візки подають. Прямо дивуєшся як такі люди за станом здоров*я несли тягар державної служби.
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22.12.2021 10:01 Відповісти
Еще и не кем-то, а главой Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Но в тюрьму Саакашвили, человека с больной психикой, переводить нельзя
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22.12.2021 11:25 Відповісти
Я думал это чучело давно в Голландию сбежал к жене и сыну....
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22.12.2021 10:03 Відповісти
жена и сын ему ясько прощать не желают....поэтому и не забрали болезного)))
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22.12.2021 10:42 Відповісти
В РФ Саакашвили ещё с 08.08.08. разоблачал Путин. В Украине Саакашвили первыми разоблачили граждане Израиля Коломойский и Рабинович. Коломойский сравнил Саакашвили с "кусающей собакой без намордника".- Собак в таких случаях усыпляют , - заявил Коломойский. Депутат Рабинович обвинил губернатора Одесской области в употреблении наркотиков. По его словам, о «кокаиновом драйве» грузинского политика «знает вся Одесса».Но у Коломойского и Рабиновича не хватило смелости обвинить Саакашвили в педофилии. С доказательством «знает вся Хайфа».
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22.12.2021 10:16 Відповісти
Дайте ему кокаину!
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22.12.2021 10:27 Відповісти
Може евтаназію?
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22.12.2021 10:59 Відповісти
шашлыконазию хванчкарой у вены
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22.12.2021 12:44 Відповісти
Да карма она такая.Сам не знаешь ,когда прийдет.Хотя можно выпустить.Выжечь клеймо на лбу "аферист",распространить фото и пусть идет,куда хочет.
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22.12.2021 12:04 Відповісти
#ЖріМіша
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22.12.2021 12:42 Відповісти
та поставте в зале суда мангал и цыганские скрипки ансамбль ай нене
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22.12.2021 12:43 Відповісти
 
 