Через погане самопочуття та проблеми зі здоров'ям Саакашвілі не зможе взяти участь у судовому процесі, - адвокат Басілая

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі з огляду на погане самопочуття не зможе в середу взяти участь у процесі в Тбіліському міському суді у порушеній проти нього кримінальній справі про незаконний перетин кордону.

Про це повідомив журналістам адвокат Бека Басілая, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Міхеіл Саакашвілі відчуває слабкість, і йому важко пересуватися. Завтра в суді також намічено процес, а наступного тижня ще один в інших справах", - сказав адвокат.

Напередодні лікар із центру "Емпатія" Отар Тоїдзе, який оглянув Саакашвілі у шпиталі в Горі, порадив йому утриматися від участі в судових процесах.

"У Міхеіла Саакашвілі проблеми зі здоров'ям, тому він потребує тривалого лікування, яке неможливо забезпечити в Грузії", - сказав Тоїдзе журналістам.

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Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузіїі опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування.

8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.

10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.

20 листопада стало відомо, що Михеіла Саакашвілі доставили у військовий госпіталь у місті Горі, яке розташоване за 80 км від Тбілісі. Після цього він припинив голодування.

8 грудня повідомили, що після дозволу вмикати телевізор колишній президент відновив лікування, але його неврологічний стан погіршився.

15 грудня стало відомо, що Саакашвілі необхідно відправити на лікування за кордон, інакше стан його здоров'я може різко погіршитися.