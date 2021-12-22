Сили швидкого реагування НАТО приведені у підвищену боєготовність через загрозу вторгнення РФ до України, - Die Welt
Зважаючи на пересування російських військ біля кордону з Україною, НАТО підвищило бойову готовність своїх сил швидкого реагування (NATO Response Force, NRF) загальною чисельністю 40 тисяч військовослужбовців.
Як інформує Цензор.НЕТ із посилання на DW, про це повідомило німецьке видання Die Welt у середу, 22 грудня, із посиланням на обізнаних дипломатів в альянсі.
За їхніми словами, з понеділка Об'єднана оперативна група підвищеної готовності НАТО (VJTF), що входить до структури NRF, має бути готова до розгортання у кризовому районі протягом п'яти днів замість семи днів, як це було раніше.
Також інші підрозділи NRF, включаючи сили спеціального призначення та військової логістики, як повідомляється, були приведені у стан підвищеної готовності. За інформацією Die Welt, відповідне рішення було ухвалено Північноатлантичною радою минулого тижня.
Нагадаємо, створити передову групу VJTF глави держав і урядів країн НАТО вирішили на саміті в Уельсі у 2014 році як відповідь на ситуацію, що змінилася, у сфері безпеки після анексії Криму Росією. До її складу входять близько 6400 військовослужбовців США, Великої Британії, Польщі, Іспанії, Італії та інших країн-учасниць Північноатлантичного альянсу.
Члени НАТО командують VJTF за принципом ротації. В даний час групу очолює Туреччина, а 2023 року командування перейде до Німеччини.
У жовтні почали надходити повідомлення про стягування російських військ до кордону з Україною. Президент України Володимир Зеленський заявив, що біля рубежів його країни розміщено до 100 тисяч російських військових. Заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд висловила припущення, що Росія може вторгнутися до України на початку 2022 року. США та інші країни Заходу пригрозили РФ найжорсткішими санкціями на випадок такого сценарію. Москва постійно спростовує інформацію про підготовку вторгнення в Україну і зі свого боку звинувачує НАТО в озброєнні Києва та проведенні маневрів біля кордонів Росії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І саме головне зараз при наступі до березня ціна на газ взлетить в космос і тим самим компенсує всі втрати від наступу... плюс легко вести переговори коли тримаєш ЄС за горло...
надеюсь в Украине воины готовы к вторжению рабсии по стандартам НАТО ? И топливо у них есть ? Зимнее ...
А так какая польза украинцам от этих войск в Эстонии или Болгарии ?
Який у дідька лисого десант ? Усі вже відзвітувалися що жодного їхнього вояка в Україні не буде ! Кожному своя шкіра до тіла ближче (( А ті сили швидкого реагування , не дай Бог кацапню у Європу понесе , відреагують як у Афганістані нещодавно "реагували" . Якщо хтось і битиметься -не за нас , а за власну землю , то це поляки і прибалти , ну може британці десь впишуться (( решта - шушера толерастична ((
"Один зеленський спокійний з приводу дій путіна на кордонах України.
Він або точно знає, що нападу не буде, або йому гарантували пост губернатора Малоросії в разі окупації."
Пердаки рвутся, что Украина не одинока как в 2014 году.
https://www.youtube.com/watch?v=lckpVXShzSw
Почему Крым стал частью Украины
https://www.youtube.com/watch?v=KZOpl-SjL_o&ab_channel=%D0%92%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%85%D1%83%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0
Проект "Крымская Калифорния"
https://www.youtube.com/watch?v=h66wwtEIFrs&ab_channel=AZGARD66
Южный проект
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
Еврейские земледельческие колонии юга Украины и Крыма
http://evkol.ucoz.com/fraydorf-larindorf_en.htm
Сталиндорфский еврейский национальный район
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
Эта речь Шнеерсона была опубликована в Вологодской газете "Славянин", N-4(32), 2001 год. После публикации суд не смог "пришить" ее редактору В.Ф. Попову 282 статью, т.к. он оперировал фактами, и за него вступились русские ученые академик Ю. К. Бегунов и доктор юридических наук О. Г. Коротаев.
https://www.nn.ru/community/gorod/main/?do=read&thread=1638151&topic_id=34680051&style=web
https://politiko.ua/blogpost42792
http://www.li.ru/interface/pda/?jid=5358879&pid=305351078&redirected=1&page=0&backurl=/users/5358879/post305351078
https://martinis09.livejournal.com/1077396.html
Неужели вы не врубаетесь, что нас используют как лохов?
Бидон сказал в случае нападения -смартфоны не будет продавать нароссию))) - такой серьезной меры вполне достаточно .
Пора вже хоч трохи почати розуміти що відбувається і припиняти чудить бо це погано закінчиться в першу чергу для усіх нас.
Невже складно зрозуміти що нас західні партнери тупо використовують для досягнення своїх прагматичних цілей, а розраховуватися за всю цю байду будемо ми - саме ми з вами.
Міністр оборони Болгарії Стефан Янєв заявив, що вважає недоцільним розгортання додаткових сил НАТО на території Болгарії, тому що це може тільки додати до напруги у регіоні.
Сегодня российские «хотелки» формата «недопустим вступления Украины в НАТО», что называется, заиграли «новыми красками». Глава Минобороны России Сергей Шойгу, надо сказать, в «духе Басурина», то есть голословно, заявил о том, что частные военные компании (ЧВК) США уже находятся в Донецкой области; а в города Авдеевка и Красный Лиман уже доставили резервуары с неустановленными химическими компонентами.
Здесь сразу вспоминается 2014 год, когда воспаленное воображение т.н. «ополченцев ЛДНР» видело «негров», поляков, литовцев и многих других, которые воевали на стороне Украины. А также 2018 год, когда в момент очередного обострения обстановки Россия обвиняла Киев в намерениях использовать химическое оружие, и даже однажды утверждала, что оно было применено, якобы при «обстреле ВСУ» Семеновки под Славянском фосфорными бомбами.
Правда, впоследствии не совсем удобно получилось, поскольку в качестве «доказательств» ведущие российские телеканалы использовали видеозапись десятилетней давности из Ирака, но к такому уже все привычные.
И вот - снова заиграла такая «заезженная пластинка» и возникает вопрос - почему?
Кажется, что все достаточно просто: уже понятно, что Россию с ее «ультиматумом» по поводу «все вернуть назад», и Украину с Грузией в НАТО не принимать - Запад вежливо «послал», и начал терпеливо, как для душевнобольных объяснять, что мнение РФ, безусловно, весьма важно, но внутри своей страны делайте как хотите, а дела других государств - это их суверенное право.
В том же ключе был дан и официальный ответ Белого дома: все возникшие вопросы решать будем, но дипломатическим путем.
Кремль основную идею понял и Путин по данному поводу уже высказался, заявив сегодня, что: «Россию не устроит, если западные партнеры захотят "заболтать" переговоры по предложениям о гарантиях безопасности», то есть сделать все то же самое, что и сам Кремль только в рамках Нормандского формата.
А ведь все именно к этому и идет: согласиться с российскими условиями в силу их запредельных требований Запад просто не может. А что касается Украины в НАТО то здесь также «все сложно». Поскольку такая «хотелка» Кремля уж слишком сильно напоминает «Мюнхенский сговор» и все помнят, к чему подобное приводит.
То есть - нет, а это значит, что заявление Шойгу укладывается в, так сказать, «план Б», общие контуры которого могут быть приблизительно такие: РФ сама, а скорее - через полностью подконтрольные ей т.н. «ЛДНР», организовывает провокацию на Донбассе и теперь понятно: возможно с использованием «чего-то химического», тем более, что в Сирии со всем этим она уже давно натренировалась, да и иллюзия безнаказанности после тех событий возникла.
Для чего это нужно? Все же вряд ли, что бы это был повод для «большой войны» потому, как показывает история, Кремль регулярно более мелкие и часто выдуманные поводы использовал для агрессии, то есть «ущемления русских на Украине» уже вполне достаточно.
Здесь скорее другое: поднять очередной «вой» в СМИ для поднятия истерии прежде всего в своей стране, поскольку рейтинги Путина падают (и, кроме войны, поднять их уже нечем, так как все украдено), а также «донести правду» до, так сказать, колеблющихся членов НАТО, ведь переговоры по «ультиматуму» в любом случае будут, а в Альянсе все вопросы коллегиально решаются, так что любой голос важен.
Конечно, нельзя исключать и ввода российских «миротворцев» на Донбасс, которые сейчас мерзнут в 20-ти градусный мороз в полевых лагерях вдоль нашей границы, но, думается, это вряд ли, пока еще не время.
А вот как скоро оно наступит - это хороший вопрос. В Кремле пока, судя по всему, действительно еще не решили - нападать на Украину или нет. В первую очередь потому, что знают: попытка раз и навсегда решить «украинский вопрос» военной силой скорее всего приведет к огромным проблемам вплоть до гражданской войны в самой РФ и к ее распаду.
Знают, но на всякий случай - готовятся и, поскольку конечное решение зависит не от нас, или даже США, а степени безумия Кремля, то в данной ситуации можно посоветовать только одно: «зберігайте спокій та чистіть кулемет».
А вот жителям Донбасса и, особенно, оккупированных территорий, скорее стоит наоборот «напрячься», поскольку вероятность российской провокации с большими жертвами весьма вероятна. Тем более кадровая говорящая голова ГРУ - Стешин из «Комсомолки», который почти всегда «первый на месте событий», на Донбассе уже довольно долго находится. А он никогда просто так не приезжает, видимо и сейчас «что-то знает».
Исходя из этого есть два возможных варианта развития событий:
1. Порешают путем переговоров.
2. Не порешают путем переговоров - и тогда несомненно нападут.
Любой из двух вариантов приведет их к достижению цели, только во втором случае будет намного дороже.
При этом необходимо учитывать, что в бОльшей степени здесь играет роль внутриполитический фактор нароссии, там пипл серьезно прокачан идеей решительного противодействия коварным планам нато - это такая фишка которую они успешно юзают уже первый десяток лет и дальше будут юзать.
Соответственно даже самый крайний вариант - дальнейшая эскалация агрессии еще лучше укладывается в их парадигму.
Поэтому такой сценарий несомненно будет использован в случае необходимости.
Что от этого поимеем мы - Украина и во сколько обойдется для нас, вопрос открытый.
Так і з "наступом" Пукіна на січень місяць, понти наше все.
Головне цими понтами виторгувати у Заходу зняття санкцій - с газом вже все гарно у Кремляндії
все інше шлях в нікуди авіація і ппо у нас застаріла... Пару ударів по Україні і наша еліта наложить в штани і побіжить до Ху...ла на колінах.. А обвалиться гривня і поставки газу зупиняться і багато східних областей почнуть просити захисту у Ху...ла... І він вже буде не агресор а миротворець який руский мір спасає і можу спорити що ЄС при ціні на газ 2500 це влаштує...
Європа вже на колінах через ціну на газ... Штати можуть нами торганути з РФ особливо при Бідоні і з тепершнім розкладом сил в Україні.... Брити супер підтримка але вони далеко і якщо штати зїдуть вони також стануть занепокоєні...
Ну газопровід зупинять хоча думаю що можуть і через сувору необхідність(великі морози) і не зупинити...
Заморозку активів і ембарго ніхто не пропонує навіть...
США в случае вторжения РФ в Украину могут оставить россиян без смартфонов, самолетов и автомобилей, - Reuters Источник:
Может, Путин еще хочет, чтобы все страны мира ему дань платили, как Чингизхану? На месте США и НАТО я бы спланировал военную операцию по быстрому занятию границы с Рашей при поддержке авиации, вертолетов и т.д. и моментальному аресту всей "управляющей" в ОРДЛО по просьбе правительства Украины - вот тут бы Путин и поплясал: "священная народная война" не катит, на Рашу нападения нет, угрозы ее"территориальной целостности" и "полезным ископаемым" также отсутствуют.