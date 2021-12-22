Сили швидкого реагування НАТО приведені у підвищену боєготовність через загрозу вторгнення РФ до України, - Die Welt

Зважаючи на пересування російських військ біля кордону з Україною, НАТО підвищило бойову готовність своїх сил швидкого реагування (NATO Response Force, NRF) загальною чисельністю 40 тисяч військовослужбовців.

Як інформує Цензор.НЕТ із посилання на DW, про це повідомило німецьке видання Die Welt у середу, 22 грудня, із посиланням на обізнаних дипломатів в альянсі.

За їхніми словами, з понеділка Об'єднана оперативна група підвищеної готовності НАТО (VJTF), що входить до структури NRF, має бути готова до розгортання у кризовому районі протягом п'яти днів замість семи днів, як це було раніше.

Також інші підрозділи NRF, включаючи сили спеціального призначення та військової логістики, як повідомляється, були приведені у стан підвищеної готовності. За інформацією Die Welt, відповідне рішення було ухвалено Північноатлантичною радою минулого тижня.

Нагадаємо, створити передову групу VJTF глави держав і урядів країн НАТО вирішили на саміті в Уельсі у 2014 році як відповідь на ситуацію, що змінилася, у сфері безпеки після анексії Криму Росією. До її складу входять близько 6400 військовослужбовців США, Великої Британії, Польщі, Іспанії, Італії та інших країн-учасниць Північноатлантичного альянсу.

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Члени НАТО командують VJTF за принципом ротації. В даний час групу очолює Туреччина, а 2023 року командування перейде до Німеччини.

У жовтні почали надходити повідомлення про стягування російських військ до кордону з Україною. Президент України Володимир Зеленський заявив, що біля рубежів його країни розміщено до 100 тисяч російських військових. Заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд висловила припущення, що Росія може вторгнутися до України на початку 2022 року. США та інші країни Заходу пригрозили РФ найжорсткішими санкціями на випадок такого сценарію. Москва постійно спростовує інформацію про підготовку вторгнення в Україну і зі свого боку звинувачує НАТО в озброєнні Києва та проведенні маневрів біля кордонів Росії.