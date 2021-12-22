УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10786 відвідувачів онлайн
Новини Війна
3 527 12

МЗС щодо заяви Росії про американців і хімзброю на Донбасі: Створюють прикриття для подальших провокацій

МЗС щодо заяви Росії про американців і хімзброю на Донбасі: Створюють прикриття для подальших провокацій

Росія, заявляючи про нібито американських військових і хімічну зброю на Донбасі, готує інформаційне прикриття для можливих подальших провокацій на території України.

Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко в коментарі "Українській правді", реагуючи на заяви РФ, передає Цензор.НЕТ.

"Категорично відкидаємо інсинуації в бік України, які пролунали під час засідання колегії міністерства оборони Російської Федерації. Заяви міністра оборони про нібито хімічні речовини, інструкторів американських приватних військових компаній, обстріли житлових кварталів на Донбасі – чергові приклади масованої російської дезінформації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пентагон назвав неправдивими слова Шойгу про "провокації" США на Донбасі

Росія продовжує створювати інформаційне прикриття для можливих подальших провокацій її військ на українській території", - заявив Ніколенко.

МЗС закликало російське керівництво припинити ворожу риторику і мову ультиматумів, а натомість повернутися у констурктивне русло і вирішувати конфлікт політико-дипломатичними методами.

За словами Ніколенка, першим кроком у цьому напрямку має стати початок виконання Москвою Мінських домовленостей і домовленостей лідерів Нормандського формату.

Також Росія має припинити збройну агресію проти України і відмовитись від логіки конфронтації. Усе це, підкреслив Ніколенко, стане найкращою гарантією безпеки на Європейському континенті.

Нагадаємо, 21 грудня міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що 120 американських військових-найманців привезли на схід України хімічну зброю та готують провокацію.

Автор: 

провокація (781) росія (65010) США (22643) хімічна зброя (345) Ніколенко Олег (365)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+6
Після подібних заяв кремлівських мяніяків президент нормальної країни звернувся б:

- до ООН з вимогою екстренного засідання по ситуації на кордонах України;

- до свого народу з метою консолідувати всі сили в суспільстві у випадку агресії;

- до НАТО з вимогою надати негайно зброю та інструкторів (не розголошуючи про такі перемовини).
показати весь коментар
22.12.2021 10:11
+4
https://lenta.ua/ua/u-rosiyi-vignali-komunalnikiv-kositi-travu-u-50-gradusniy-moroz-foto-113250/ У РОСІЇ ВИГНАЛИ КОМУНАЛЬНИКІВ КОСИТИ ТРАВУ У 50-ГРАДУСНИЙ МОРОЗ (ФОТО)

показати весь коментар
22.12.2021 10:15
+3
Ну простите...

показати весь коментар
22.12.2021 10:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шойга спалився.
показати весь коментар
22.12.2021 10:04 Відповісти
не умеет эта зеленая кулебовская МИД ответить достойно....А ОТВЕТ ОБЯЗАН БЫТЬ ТАКОВЫМ -УКРАИНА НЕ КОММЕНТИРУЕТ НОВОСТИ МЕСТНОГО ИСПРАВИТЕЛЬНОГО ДУРДОМА (мид) рф по причинам...... мол чего вы хотите если пресс секретулька Захаровка конченная наркоша или куртизанка или и то или иное вместе... а Лавруша котоырй итпиа армянин.. вообще конченный анальный любитель сексу и у него в роду от мужчин к мужчине передается врожденная шизофрения с маникальными расстройствами психики в виде галлюцинаций...
показати весь коментар
22.12.2021 12:11 Відповісти
Ну простите...

показати весь коментар
22.12.2021 10:05 Відповісти
показати весь коментар
22.12.2021 10:08 Відповісти
Після подібних заяв кремлівських мяніяків президент нормальної країни звернувся б:

- до ООН з вимогою екстренного засідання по ситуації на кордонах України;

- до свого народу з метою консолідувати всі сили в суспільстві у випадку агресії;

- до НАТО з вимогою надати негайно зброю та інструкторів (не розголошуючи про такі перемовини).
показати весь коментар
22.12.2021 10:11 Відповісти
1. Рашка один хер вето наложит
2. Ты на форум Цензора глянь - постоянно срачи и при каждом случае друг друга в кацапизме обвиняют
3. НАТО, к сожалению, защищать будет только страны-члены организации, а по оружию, про и пво они давать не хотят, а если покупать, то всякие меркели блокируют оплаченное (!)

Предвосхищая вопрос почему нет мобилизации или работ по фортификации всего и вся, то сколько уже раз за месяц было заяв, после которых надо проводить эти мероприятия? Вот только это все денег огромных стоит и не мгновенно, зато даст лишний повод покукарекать "кококо хунта собралась брать даунбас силой кокок войска собирают".
показати весь коментар
22.12.2021 10:42 Відповісти
показати весь коментар
22.12.2021 10:13 Відповісти
хорошо еще, что в ростове нет рейхстага... а то бы мы его уже спалили...
показати весь коментар
22.12.2021 10:15 Відповісти
https://lenta.ua/ua/u-rosiyi-vignali-komunalnikiv-kositi-travu-u-50-gradusniy-moroz-foto-113250/ У РОСІЇ ВИГНАЛИ КОМУНАЛЬНИКІВ КОСИТИ ТРАВУ У 50-ГРАДУСНИЙ МОРОЗ (ФОТО)

показати весь коментар
22.12.2021 10:15 Відповісти
Олєнєвод знову кізяками надихався.
показати весь коментар
22.12.2021 10:27 Відповісти
Раша - загнанный в угол зверёк, нельзя ожидать логики и здравого смысла в ее поведении. Но с каждым днём падает ее потенциал, не нужно этому процессу мешать, нужно выжидать и со врменем весь этот надутый шар сдуется как сдулись все технологические потуги. Развязывание горячей войны только ускорит этот процесс и усугубит результат.
показати весь коментар
22.12.2021 10:48 Відповісти

показати весь коментар
22.12.2021 11:01 Відповісти
 
 