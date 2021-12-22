МЗС щодо заяви Росії про американців і хімзброю на Донбасі: Створюють прикриття для подальших провокацій
Росія, заявляючи про нібито американських військових і хімічну зброю на Донбасі, готує інформаційне прикриття для можливих подальших провокацій на території України.
Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко в коментарі "Українській правді", реагуючи на заяви РФ, передає Цензор.НЕТ.
"Категорично відкидаємо інсинуації в бік України, які пролунали під час засідання колегії міністерства оборони Російської Федерації. Заяви міністра оборони про нібито хімічні речовини, інструкторів американських приватних військових компаній, обстріли житлових кварталів на Донбасі – чергові приклади масованої російської дезінформації.
Росія продовжує створювати інформаційне прикриття для можливих подальших провокацій її військ на українській території", - заявив Ніколенко.
МЗС закликало російське керівництво припинити ворожу риторику і мову ультиматумів, а натомість повернутися у констурктивне русло і вирішувати конфлікт політико-дипломатичними методами.
За словами Ніколенка, першим кроком у цьому напрямку має стати початок виконання Москвою Мінських домовленостей і домовленостей лідерів Нормандського формату.
Також Росія має припинити збройну агресію проти України і відмовитись від логіки конфронтації. Усе це, підкреслив Ніколенко, стане найкращою гарантією безпеки на Європейському континенті.
Нагадаємо, 21 грудня міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що 120 американських військових-найманців привезли на схід України хімічну зброю та готують провокацію.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- до ООН з вимогою екстренного засідання по ситуації на кордонах України;
- до свого народу з метою консолідувати всі сили в суспільстві у випадку агресії;
- до НАТО з вимогою надати негайно зброю та інструкторів (не розголошуючи про такі перемовини).
2. Ты на форум Цензора глянь - постоянно срачи и при каждом случае друг друга в кацапизме обвиняют
3. НАТО, к сожалению, защищать будет только страны-члены организации, а по оружию, про и пво они давать не хотят, а если покупать, то всякие меркели блокируют оплаченное (!)
Предвосхищая вопрос почему нет мобилизации или работ по фортификации всего и вся, то сколько уже раз за месяц было заяв, после которых надо проводить эти мероприятия? Вот только это все денег огромных стоит и не мгновенно, зато даст лишний повод покукарекать "кококо хунта собралась брать даунбас силой кокок войска собирают".