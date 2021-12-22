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Новини Війна
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Після того, як Зеленський підтерся своїм зобов’язанням перед Байденом щодо САП, нам би хоч отримати вже обіцяну допомогу, а не говорити про "чітку перспективу в НАТО", - Шабунін

Після того, як Зеленський підтерся своїм зобов’язанням перед Байденом щодо САП, нам би хоч отримати вже обіцяну допомогу, а не говорити про

Навіть якщо припустити, що Зеленський нічого не знав щодо ситуації з конкурсом на керівника САП, і його зіграли, то у країні в стані війни президент, якого можна аж так просто зіграти, - є загрозою національній безпеці.

Про це пише у телеграмі голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче отримати від НАТО дуже чітку часову перспективу членства у 2022 р. В той самий момент, коли Зеленський це заявляв, Єрмак плював в очі адміністрації Байдена, демонстративно зриваючи оголошення нового керіника САП. Яка там "чітка часова перспектива" НАТО?! Після того, як президент, пробачте, підтерся своїм публічним зобов’язанням перед США, нам би не позбутися вже обіцяної ними допомоги", - заявив він.

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"Нагадаю, Зеленський особисто підписав спільну з Байденом заяву, в якій зобов’язався, цитую: "негайно обрати нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури". Це було 2 ВЕРЕСНЯ. Якщо б в мене було завдання завдати максимальної зовнішньо-політичної шкоди Україні, то я б вчинив саме так, як вчора вчинили Зеленський/Єрмак", - зазначив він.

"Давайте припустимо, що Зеленський нічого не знав, і його зіграли (знову) чи його власні корупціонери, чи Коломойський, чи тупо рускі, або всі вони разом. У воюючій країні президент, якого можна аж так просто зіграти, - є загрозою національній безпеці. Чи спроможний Зеленський вести країну у війні, якщо не може елементарний конкурс відслідкувати? Конкурс, про який пишуть всі медіа і йому особисто на кожній зустрічі нагадують посли G7", - резюмував Шабунін.

Автор: 

Зеленський Володимир (23732) членство в НАТО (1718) Шабунін Віталій (534) САП (2212) Єрмак Андрій (1371)


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Топ коментарі
+35
А кто это все сделал со страной вместе? А Шабунин? Не вспомнишь?
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22.12.2021 10:25
+33
Більше трьох мільйонів українців знали правильну відповідь на це питання ще весною 2019 року.
Шабунін не знав?
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22.12.2021 10:25
+32
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22.12.2021 10:26
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Хорошо ща позвоню передам от пука приветик!!!
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22.12.2021 11:33 Відповісти
У тебя два варианта:- ты или ***** ,или ты конченый *****! Выбирай!
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22.12.2021 11:34 Відповісти
Витька спасибо за подсказки , а я то все не мог понять кто Я!!!! Теперь знать буду!!!! Спасибо брат выбираю оба варианта!!!!! Бегу брить ноги и в магазин за стрингами- надо быть достойным твоих фантазий!!!!
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22.12.2021 11:41 Відповісти
Ну что же Вы так, садитесь, где стоите, потому что какать нужно обязательно. Иначе дерьмо давит на мозги и происходит то, что с Вами в этой теме.
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22.12.2021 11:23 Відповісти
Пройде зовсім не багато часу і зелень зчезне з влади
І надовго сяде.
Зебіли будуть встидатись згадувати, що вони були такими наївними і дурними.
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22.12.2021 11:40 Відповісти
Не сядет. Это тупорылое стадо зебилов выберет очередного клоуна.
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22.12.2021 13:13 Відповісти
Тоді "кіна не буде".
Україна має або стати державою, або перестане існувати.
Та шкаралупа "у вйоді" держави, яка є зараз, довго існувати не може.
Бо ми на межі інтересів Заходу і Сходу.
Як би були в якихось .бенях, то моги б так і тягнути потиху - красти, давати і брати хабарі, контрабасити, купувати вибори і не журитись, що хтось прийде і позабирає усе "нажитоє нєпосільним...".
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22.12.2021 13:55 Відповісти
Скажу по-польски кратко kukułcze jajo (перен.) в первом переводе кукушкино яйцо, а во втором вы...к
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22.12.2021 11:26 Відповісти
Не мешайте припудренному Новогодний видосик снимать...
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22.12.2021 11:27 Відповісти

Все знову повторюється, на шару, як і ЗЕК, проліз до влади.
Пішов стопами - ЗЕКА. Тепер точно неминуче світить йому
дорога в паРашу до ЗЕКА...На щедрі хліба, криваві срібняки )(уйла.
Продажний кремлівський слуга - ...резидент капітулянт Зеленковіч .... КЛОУНОЗЭК !!
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22.12.2021 11:28 Відповісти
просто цікаво: цей борец з корупцією хоч одну собачу будку за свого життя побудував?
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22.12.2021 11:40 Відповісти
Шабунин - базарный торговец селедкой.Ему одинаково с кем судачить,с завсегдатаем наливайки или с Президентом Байденом.
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22.12.2021 11:44 Відповісти
А цей Шабунін яку краіну представляє
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22.12.2021 11:47 Відповісти
а чем "антикоррупционная специализированная" прокуратура отличается от обычной? - там народ в школу ходил, что ли? или она специально для сына Байдена если уж обязательства давал? тоже, вероятно, сирота убогая, пристроить надо.
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22.12.2021 11:53 Відповісти
полномочиями) этого более чем достаточно для зеленых)
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22.12.2021 21:11 Відповісти
Шабунин уже за всё НАТО отвечает и за Байдена!!! Ахххаааа, дожили!
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22.12.2021 11:59 Відповісти
"Антикоррупционер" как там домик на миллиона1,5 зеленых президентов? Как же вы их щаработали НИГДЕ не работая? И сколько вас таких и прозападных и пророссийских уродов,только проукраинских нет. Когда избирается власть где вы ублюдки? Выбираете то откровенного барыгу,то шута,а теперь предьявляете ему ВСЕ что к нему НЕ относится. Любой суд ( "реформиррванный "вами, восстанавливает ЛЮБОГО зашкваренного чинушу, ну а затем такие уроды как вы удивляются,как так что кого то не могут выбрать? А когт модет выбрать зашкваренная чиновничья каста? Того за кого ИМ ЗАНЕСУТ. И пока НЕ заносят никого не выберут. А такие как вы тут как тут. Обещали,не выберают. Кто в нашей стране может обещать,если ЛЮБОЕ чиновничье чудо модет ЛЕГАЛЬНО ГОДАМИ волынить процесс. Уволить его НЕЛЬЗЯ( завязки,крыши или наконец суды) ,заставить работать его НЕЛЬЗЯ. Поэтому только занести. Пан Зеленский удовлетворите "антикоррупционера" занесите тем кто избирает больше тех кто дали что бы НЕ избирали. И все ж уроды знают что именно так это и происходит. А этого,который поперся в клеть с шакалами и пообещал забрать их мясо служки шакалов( гордоны-пердоны) сейчас рвут на части ибо он много ДЕЛАЕТ того что шакалам ВСЕМУ стаду мешает,и делает по глупости простодушно. Пан президент пока шушеру не пересадаете ВАС сожрут. Ибо одним НЕ нужно что бы Украина производила свои ракеты,самолеты,спутники и развивалась,другим Не нужно что бы здесь был закон и порядок( не пограбишь) третим нужно что бы и дальше отсасывать у раши( газ,э/э,контрабас,наркоту). Ну а тупой плебс разве может оценить что газ подорожал в 10 раз!!!!!!!! а у него коммуналка осталась та же и даже продукты подорожали немного а не как при Яценюке в три раза. Он не оценит. Вот если бы его влупандосили( как ПеПо на 300%) от тогда да. А так вова квартальный" плохой"( при ВВП начальном от ПеПо) в 90 млрд( сейчас 190 млрд$) и дурных ценах на газ на нефть коммуналку НЕ повышает,дороги построил больше в разы за ДВА года чем"крепкие хозяйственники за 30 лет,начал строить самолеты,вертолеты,ракеты,**** спутники.) Кому ж это понравится? Плохой вова,Шабунин " хороший"( который правда не работает и НЕ платит налоги,он "хороший" он вопросы задает.
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22.12.2021 12:02 Відповісти
тебе все же лучше только бекать. все равно одна дурь в башке)))
Это КТО поперся в клеть с шакалами,чтобы забрать их мясо? мелкий шакаленок зе? Так он вместе с теми шакалами и жрет и дерется за этот кусок мяса пожирнее! Он развел тебя как лоха и ворует, как в последний раз!
Вон сявкошвили говорил, что сейчас воруют 36 миллиардов баксов в год, Блинкен сказал, что 40 миллиардов в год---треть бюджета!
А до 19 года сокрушались о 5ти...Почувствуй разницу, бот!
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23.12.2021 00:29 Відповісти
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