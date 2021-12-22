Після того, як Зеленський підтерся своїм зобов’язанням перед Байденом щодо САП, нам би хоч отримати вже обіцяну допомогу, а не говорити про "чітку перспективу в НАТО", - Шабунін
Навіть якщо припустити, що Зеленський нічого не знав щодо ситуації з конкурсом на керівника САП, і його зіграли, то у країні в стані війни президент, якого можна аж так просто зіграти, - є загрозою національній безпеці.
Про це пише у телеграмі голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче отримати від НАТО дуже чітку часову перспективу членства у 2022 р. В той самий момент, коли Зеленський це заявляв, Єрмак плював в очі адміністрації Байдена, демонстративно зриваючи оголошення нового керіника САП. Яка там "чітка часова перспектива" НАТО?! Після того, як президент, пробачте, підтерся своїм публічним зобов’язанням перед США, нам би не позбутися вже обіцяної ними допомоги", - заявив він.
"Нагадаю, Зеленський особисто підписав спільну з Байденом заяву, в якій зобов’язався, цитую: "негайно обрати нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури". Це було 2 ВЕРЕСНЯ. Якщо б в мене було завдання завдати максимальної зовнішньо-політичної шкоди Україні, то я б вчинив саме так, як вчора вчинили Зеленський/Єрмак", - зазначив він.
"Давайте припустимо, що Зеленський нічого не знав, і його зіграли (знову) чи його власні корупціонери, чи Коломойський, чи тупо рускі, або всі вони разом. У воюючій країні президент, якого можна аж так просто зіграти, - є загрозою національній безпеці. Чи спроможний Зеленський вести країну у війні, якщо не може елементарний конкурс відслідкувати? Конкурс, про який пишуть всі медіа і йому особисто на кожній зустрічі нагадують посли G7", - резюмував Шабунін.
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І надовго сяде.
Зебіли будуть встидатись згадувати, що вони були такими наївними і дурними.
Україна має або стати державою, або перестане існувати.
Та шкаралупа "у вйоді" держави, яка є зараз, довго існувати не може.
Бо ми на межі інтересів Заходу і Сходу.
Як би були в якихось .бенях, то моги б так і тягнути потиху - красти, давати і брати хабарі, контрабасити, купувати вибори і не журитись, що хтось прийде і позабирає усе "нажитоє нєпосільним...".
Все знову повторюється, на шару, як і ЗЕК, проліз до влади.
Пішов стопами - ЗЕКА. Тепер точно неминуче світить йому
дорога в паРашу до ЗЕКА...На щедрі хліба, криваві срібняки )(уйла.
Продажний кремлівський слуга - ...резидент капітулянт Зеленковіч .... КЛОУНОЗЭК !!
Это КТО поперся в клеть с шакалами,чтобы забрать их мясо? мелкий шакаленок зе? Так он вместе с теми шакалами и жрет и дерется за этот кусок мяса пожирнее! Он развел тебя как лоха и ворует, как в последний раз!
Вон сявкошвили говорил, что сейчас воруют 36 миллиардов баксов в год, Блинкен сказал, что 40 миллиардов в год---треть бюджета!
А до 19 года сокрушались о 5ти...Почувствуй разницу, бот!