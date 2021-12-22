За добу від COVID-19 у Києві померло 22 особи, виявлено 1 403 нові випадки захворювання, - Кличко. КАРТА
За добу у Києві зафіксовано 1403 випадки захворювання на коронавірус (загалом 324 046), померло 22 людини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер повідомив на свої сторінці у фейсбуці.
Так, за добу захворіли 730 жінок віком від 18 до 100 років, 503 чоловіки віком від 18 до 87 років, 84 дівчинки від 2 місяців до 17 років і 86 хлопчиків від 6 місяців до 17 років.
Також зафіксовано 22 летальних випадки від вірусу (загалом 8057): 11 жінок від 51 до 87 років та 11 чоловіків від 46 до 90 років.
До лікарень столиці доправлено 93 хворих на коронавірус та 46 пацієнтів з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
2124 мешканців столиціподолали коронавірус (загалом 303 420).
Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах: Деснянському (296), Дарницькому (210) та в Святошинському (157).
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Сингапур приостанавливает поездки без карантина
Правительство Сингапура заморозит продажу билетов на прибывающие рейсы и автобусы в рамках своей программы без карантинных поездок на четыре недели с завтрашнего дня, сославшись на риск, связанный с быстро распространяющимся вариантом Omicron COVID-19.
В рамках программы вакцинированных транспортных средств (VTL) Сингапур разрешает без карантинный въезд полностью вакцинированным путешественникам, прибывающим определенными рейсами и автобусами примерно из двух десятков стран, включая Австралию, Индию, Малайзию, Великобританию и США."
("Singapore pauses quarantine-free travel
Singapore will freeze the sale of tickets for arriving flights and buses under its quarantine-free travel program for four weeks from tomorrow, the government said, citing the risk from the fast-spreading Omicron COVID-19 variant.
Under the vaccinated travel lane (VTL) program, Singapore allows quarantine-free entry for fully vaccinated travellers arriving on designated flights and buses from about two dozen countries including Australia, India, Malaysia, Britain and the United States." - The Age)