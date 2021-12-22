За добу від COVID-19 у Києві померло 22 особи, виявлено 1 403 нові випадки захворювання, - Кличко. КАРТА

За добу у Києві зафіксовано 1403 випадки захворювання на коронавірус (загалом 324 046), померло 22 людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер повідомив на свої сторінці у фейсбуці.

Так, за добу захворіли 730 жінок віком від 18 до 100 років, 503 чоловіки віком від 18 до 87 років, 84 дівчинки від 2 місяців до 17 років і 86 хлопчиків від 6 місяців до 17 років.

Також зафіксовано 22 летальних випадки від вірусу (загалом 8057): 11 жінок від 51 до 87 років та 11 чоловіків від 46 до 90 років.

До лікарень столиці доправлено 93 хворих на коронавірус та 46 пацієнтів з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

2124 мешканців столиціподолали коронавірус (загалом 303 420).

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Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах: Деснянському (296), Дарницькому (210) та в Святошинському (157).