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Новини
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З 1 січня 2022 року у медустановах України почнуть контролювати призначення і застосування антибіотиків, - ЦГЗ

З 1 січня 2022 року у медустановах України почнуть контролювати призначення і застосування антибіотиків, - ЦГЗ

З 1 січня 2022 року заклади охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу, розпочнуть ведення обліку загального споживання антимікробних препаратів із груп спостереження та резерву протягом року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Центру громадського здоров'я.

Так, моніторингу підлягають такі препарати:

- Антибіотики групи спостереження — це лікарські засоби, які широко використовуються для лікування бактеріальних інфекцій у якості першої та другої лінії терапії.

"Надмірне та нераціональне використання цих препаратів призводить до розвитку антибіотикорезистентності та змушує лікарів призначати антибіотики з групи резерву", - зазначили у ЦГЗ.

- Антибіотики групи резерву — це лікарські засоби "останньої надії", які використовують для лікування вкрай тяжких бактеріальних інфекцій, коли інші антибіотики зазнали невдачі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": МОЗ закупить ще один препарат проти COVID-19 - "Молнупіравір". ВIДЕО

Зазначається, що досить часто ці препарати є більш вартісними та більш токсичними, ніж засоби першої лінії терапії. Антибіотики групи резерву варто обирати лише в останню чергу.

"Якщо ми втратимо дієві антибіотики, то в майбутньому не зможемо лікувати бактеріальні інфекції. Для того, щоби зберегти ефективність антибіотиків — ми маємо відмовитися від надмірного та нераціонального їхнього використання", - повідомили у відомстві.

ліки (1314) МОЗ (5391) ЦГЗ (264)


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Топ коментарі
+14
Подзабыли как по блату достать недоступные медикаменты клоун Вам напомнит... страна вступает в черный фарм-рынок.
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22.12.2021 11:04
+7
А с наркотиками уже порядок навели ?
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22.12.2021 11:13
+6
Давай більше обмежень і контролю - це супер.
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22.12.2021 11:08
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на анти биотиках некатарые питары будут зарабатывать бабки.
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22.12.2021 10:58 Відповісти
Доктора "СМЕРТЬ" вовсе и не питары, это санитары концлагеря.
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22.12.2021 11:15 Відповісти
по-моему, всё это делается для того, чтобы за рецепт на антибиотики нужно было платить
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22.12.2021 13:59 Відповісти
Здесь всё кристально ясно. Подходит конец пандемии, а вместе с ним - прощайте трехкратные оклады и прочие бонусы. Вот и нашли замену, поэтому и спешка.. Вы же не думаете, что рядовые медики от этого шулерства вымграют? Жировать будут все те же чиновники МОЗ, уоторые работать не обучены, но обучены сладко покушать и беззаботно пожить.
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22.12.2021 14:19 Відповісти
Подзабыли как по блату достать недоступные медикаменты клоун Вам напомнит... страна вступает в черный фарм-рынок.
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22.12.2021 11:04 Відповісти
Давай більше обмежень і контролю - це супер.
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22.12.2021 11:08 Відповісти
Теперь, наконец, уже всем понятно, что МОЗ в его нынешнем виде нужно ликвидировать? Оно не занимается ничем, кроме безудержного распространения коррупции за счет интересов всех потенциальных и просто пациентов. Приходит время определиться с голосованием за собственное выживание, а не группки СН.
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22.12.2021 11:12 Відповісти
А с наркотиками уже порядок навели ?
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22.12.2021 11:13 Відповісти
Шо, "уколоться и забыться" как главврач велит?
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22.12.2021 11:16 Відповісти
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22.12.2021 12:37 Відповісти
С таким МОЗ и войны не нужно.
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22.12.2021 11:19 Відповісти
А не кажется ли Вам, что на одного украинца слишком много нахлебников?
Які державні органи можуть перевіряти бізнес

Державна служба України з питань праці
Державна екологічна інспекція України
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками
Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
Державна інспекція ядерного регулювання України
Державна служба геології та надр України
Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру
Державна інспекція архітектури та містобудування України
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
Міністерство екології та природних ресурсів України
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Державна фіскальна служба України
Державна авіаційна служба України
Міністерство внутрішніх справ України
Державне агентство рибного господарства України
Державна служба України з безпеки на транспорті
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Державна архівна служба України
Служба безпеки України
Державна інспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії
Міністерство охорони здоров'я України
Пенсійний фонд України
Державне агентство лісових ресурсів України
Міністерство освіти і науки України
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
Державна служба якості освіти України
Міністерство соціальної політики України
Державне агентство України з питань кіно
Міністерство фінансів України
Державне космічне агентство України
Державна служба морського та річкового транспорту України
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22.12.2021 11:21 Відповісти
Да как вы можете? Они же все беспокоятся про ваше здоровье, экологию и геологию!
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22.12.2021 11:45 Відповісти
Вакцина плохо, а вот антибиотики которые печень и желудок уничтожают при неправильном приеме, это божья роса. Че вы истерите "Большая фарма" меньше денег получит. Клоуны, жесть просто...
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22.12.2021 11:23 Відповісти
іпанутим нема спокою , Їм треба "ДВІЖ", "ХАЙП", "Кіпішь", всі заборони для таких бажаючих поволати і рота прочистити - то є "ущімлєніє євонних прав"
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22.12.2021 12:07 Відповісти
в стационаре могут контролировать только то, что в их подотчетном реестре "бесплатных лекарств для больного"... а не то, что дают списком этому же больному (или его родственникам)....
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22.12.2021 11:26 Відповісти
ЛУЧШЕ БЫ ЭКОЛОГИЕЙ ЗАНЯЛИСЬ !!!!
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22.12.2021 11:32 Відповісти
Один вопрос мое здоровье моя тайна мое лечение моя тайна врачи обязаны сохранять тайну пациента...и как и кто и на основания какой нормы Конституции и Закона это сделать приказа придурка Ляшко?¿!! Еврейско фашисткой власти что захватила власть в Украине!?
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22.12.2021 11:34 Відповісти
Да !!! Врачи детям сразу пишут антибиотик!!!! Но и дети лопают курицу из АТБ!!!! ЕЕ тоже надо проверить!!!! А если еще и Свою линию лопать!!!! Запивать молочным продуктом, и заедать мясным выробом!!!! И сырный продукт на десерт!!! Зато дешево и АТБ это прям как птицефабрика в Украине!!!!
Смешно в Украине - пить молочный продукт!!!!!
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22.12.2021 11:38 Відповісти
Не покупай, в чем беда?
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22.12.2021 11:44 Відповісти
Беды и нет!!! Есть обсуждение темы!!!!
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22.12.2021 11:50 Відповісти
С пакетиками одноразовыми уже разобрались? Теперь бесплатные пакетики стали уже по 6 копеек а значит екологически чистые? Теперь за лекарства взялись придурки Еще и лекарства придется покупать за углом у решал. Г****ны штопаные. Чем дальше тем потуже затягивают омут на шее. О какой демократии и свободе идет вообще речь?
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22.12.2021 11:41 Відповісти
В день принимать до 100 человек. И еще эту х...ю вести. Этим чиновникам надо на приемах посидеть вначале. Хотя кто таких дебилов пустит. Там у большинства и профильного образования нет
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22.12.2021 11:44 Відповісти
Вы шакалы лучшее бы навели порядок с контрафактными медикаментами непонятного происхождения, которыми забиты аптеки.
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22.12.2021 11:49 Відповісти
Придурки во власти, обясните мне одну вещь. Как я могу купить одноразовый пакетик за 6 копеек если в Украине уже не ходят копейки??? Такое ощущение что у нас во власть идут прямо из сумасшедщего дома и из тюрем. И соревнуются между собой кто придумает поизощренней издевательство над народом.
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22.12.2021 11:49 Відповісти
Ага. А не хватает на жигули доплати и купи мерседес. Типо как при совке если у продавца нет здачи то тебе каких дешовых конхвет кидали в нагрузку? Я принципиальный. Если в магазе продается товар значит я могу его купить по той цене которая на етикетке а не по виртуальной. И если я за каждый пакет доплачу четыре копейки то он уже будет стоить не 6 а 10 копеек. А ето уже обман. Или можно продавцов тоже обманывать и фальшивые деньги им подсовывать?
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22.12.2021 12:13 Відповісти
Нарешті перестануть жрати антибіотики пачками при найменшому чиху.
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22.12.2021 12:04 Відповісти
Вам от этого легче не станет жить.. для кого то 200 гр колбасы мало и он кушает 600 гр давайте и его контролировать диетологом чтоб он не ожирел... Проблема в другом медикам нужно платить высокую зарплату а денег нет вот когда начнут загонять в стойло по рецептам и люди начнут ходить по кругу вот тут с них и будут брать деньги за медуслуги.
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22.12.2021 12:14 Відповісти
бачу кацапський підхід до питання. Не рахуйте хто скільки ковбаси з'їв, чи скільки грошей потратив. Мені до того байдуже. Хоч обіжріться ковбасою. Але те що незабаром антибіотики перестануть лікувати - тому що в людей котрі так нерозумно споживають препарати, вже виникає АНТИБІОТИКОРЕЗИСТЕНТНІСТЬ - то є факт і доведена істина. Тому треба негайна заборона вільного продажу цих препаратів і облік використання. Просвітіться для початку
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B4%D0%BE_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B1%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2

https://www.pfizermed.com.ua/public/medical-content/abresistance
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22.12.2021 12:21 Відповісти
Кацапськый подход это все запретить и в стойло...в отношении доведенной истины никто не спорит другой вопрос какая цена этого запрета...
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22.12.2021 12:29 Відповісти
не бачу сенсу рахувати хто скільки з'їдає ковбаси. Коли це Українці - "в чужом огороде трава зеленее" виглядали???? Запретить и в стойло - тут МОРДОР, погоджуюсь, зі сторони влади, але зі сторони пересічного споживача - заздрити на чужу ковбасу, то явно не українська звичка. І причому тут медичні працівники з зарплатою до заборони вільного обігу антибіотиків? Не бачу зв'язку з Загрозами від антибіотикорезистентності бактерій та зарплатнею. Виробникам фармації все рівно. За кордоном всі антибіотики під контролем, принаймні в розвинутих країнах і нормально живуть.
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22.12.2021 12:47 Відповісти
Есть хронические больные, которым нужно принимать курсами антибиотики каждый год. И этот закон их убивает. Потому что к семейному врачу хрен попадешь, запись на месяц вперед. Сначала нужно наладить систему. У меня жену хрен бы спасли в реанимации, те антибиотики, что у них были не подходили 4 месяца лежала в больнице и я покупал антибиотики.
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22.12.2021 13:34 Відповісти
Хроническим больным врач выписывает антибиотики при надобности. Хронические больные очень любят ходить по врачам. Без надобности их ЖРАТЬ и садить себе печень и прочие органы - удел недоразвитых и психических больных склонных к суициду и боящихся похода к врачу. Проще наглотаться пилюль. АГА...
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22.12.2021 14:00 Відповісти
Сами вы недоразвитая и психическая. Желаю вам, чтобы в вашей семье появился хотя бы один настоящий хронический больной, чтобы вы ощутили это на собственном опыте. И перестали обзывать и так несчастных больных людей, которые одной ногой на том свете.
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22.12.2021 14:03 Відповісти
О как))) ОТ такой и слышу. Это ты - Потерпевшая суицидница сидящая "на колесах", Печаль-беда, собираются прикрыть лавочку наркоманке
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22.12.2021 14:05 Відповісти
давай меняться, моих инвалидов на твоих родственников?) Или закрой рот и не вякай.
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22.12.2021 14:58 Відповісти
мужиком назвать Скулящую особу - язык не поворачивается. И да - тебе и твоей семье желаю всего чего ты пожелало МНЕ в десятине.
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22.12.2021 14:06 Відповісти
Шоб ты была жива здорова тысячу лет) Хочешь поменяться? У меня инвалиды на попечении, которые еле ходят и эта медреформа их убивает, сложно стало помощь получить. Я им лекарства покупаю, у них и до врача нет сил дойти иной раз. Кроме того я сам еле хожу , болею с детства, а мне надо инвалидов тянуть, еще раз спрашиваю, хочешь со мной поменяться?
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22.12.2021 14:53 Відповісти
Чуєш ти, наркомане, в мене в самої багато родичів котрі вже літні люди і мають букети хвороб. Я не з дитячого будинку. Але на відміну від тебе, вони розумні люди і жоден не буде ковтати таблетки без призначення лікаря. Тому свої болячки і побажання залиш собі і сам не "вякай", бо я тебе забула спитатися що мені робить, якщо не хочеш щоби я тобі вказала КУДИ Тобі піти.
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22.12.2021 15:06 Відповісти
Пример из жизни, а вы продолжайте поддерживать зеленых убийц украинцев. Это знакомая разместила час назад:

Доброго вечора. Підскажіть, що нам робити в даній ситуації?... Моя бабуля (89 років) впала, нога зламана в бедрі, лежача. Вчора і сьогодні була рвота чорного кольору. Сьогодні заїхав сімейний лікар, оглянув. Треба везти в хірургічне відділення. Сказано чекати електронне направлення. Його не має!!! Сказано дзвонити на 103, щоб забрали, електронне взавтра донесуть. На 103 відмовляються, говорять, треба щоб лікар передзвонив. Лікар же говорить, що робочий час закінчився, чекати направлення. Направлення НЕ МАЄ!!! Людина просто помирає. І!!!? щО нам робити? Гарячи урядові лінії зайняті.
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22.12.2021 20:13 Відповісти
Кстати, о пытычках.... Я хронический больной пенс и мне необходимо 2 раза в год принимать кое-какие препараты, отпускаемые по рецепту. И, ты только представь себе, я уже 2 года не обращаюсь к семейному на прием. Просто звоню и заказываю рецепт, через 30-40 минут(иногда меньше, иногда больше) он у меня в смартфоне. Какие проблемы??? Более того, в очередной раз моя семейная врач была в отпуске и оформила все ее медсестра. Скрин с экрана прилагаю, там еще и направление к специалисту на консультацию, тоже получил по звонку.
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22.12.2021 14:04 Відповісти
Интересно. Вы сами всё сделали, а заплатили семйному врачу, но ещё интересней будет, когда вам потребуется операция и вы получите инструкцию или ссылку на сайт.
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22.12.2021 14:41 Відповісти
Кому я заплатил??? С чего ты взял? Не будет никакой ссылки на сайт, ни инструкции. По направлению, которое я получи, я онлайн записался на прием к ангиохирургу в областной больнице и уже через 3 дня был на приеме. Заметь, совершенно бесплатно, потому что было направление от семейного. Не будь его это обошлось бы где-то в пределах 150 грн. точно не помню сколько, ибо не платил ничего. У ангиохирурга получил направление на госпитализацию, после чего через 2 дня лег в больницу и после обследования был прооперирован.
Замечу, что еще несколько лет назад всего этого не было и приходилось приезжать ни свет, ни заря, занимать очередь, отстоять очередь за талончиком и тд. итп. и далеко не факт, что попадешь на прием в тот же день.((
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22.12.2021 23:34 Відповісти
Три года назад я пришел около пяти вечера, а в шесть был прооперирован, около семи уже был в палатею Все обследования на следующей неделе, процедуры еще две недели (небесплатно, хотя имею прописанное в законе право на бесплатно), там я посмотрел, как бесплатные медикаменты попадают в аптечные киоски на продажу.
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23.12.2021 04:46 Відповісти
Это вам просто повезло. В Киеве в 3-х районах , это только что я знаю- уволились семейные врачи, и 6000 человек остались без семейного, а никто их брать не хочет, другие врачи уже набрали. Люди остались без медицинской помощи. А в другой район попробуй доедь, кому тяжело ходить, особенно пенсионерам и инвалидам. И далеко не все семейные врачи дают свой телефон пациентам. Редко кто дает.
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22.12.2021 14:57 Відповісти
В декларации, которую вы заключали с семейным врачом, прописан номер его телефона .
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22.12.2021 23:09 Відповісти
Вы можете вызвать семейного врача на дом? А до доктора Смерть такое практиковалось сплошь и рядом. Лучше стало? Вот и весь сказ.
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23.12.2021 04:53 Відповісти
Могу, сколько требовалось, столько и вызывал, за последние 2 года раз 5-6. Один раз получил отказ, в первый локдаун, мол извините, сейчас каратин.
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23.12.2021 10:34 Відповісти
Не врите, семейные врачи на дом не ходят нигде.
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23.12.2021 17:17 Відповісти
Вот это ты пукнул в лужу! Приходят, еще как приходят. А ежели к тебе не приходят, поднимай вопрос в поликлинике, а не здесь.
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23.12.2021 17:36 Відповісти
Декларация заполняется онлайн
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23.12.2021 17:17 Відповісти
Декларацию и договор я заключал у семейного врача в кабинете , в двух экземплярах. Так что не надо мне пудрить мозги, а то мне придется скрин выложить.
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23.12.2021 17:34 Відповісти
Я проверил только что, нашел свою деларацию, в моей декларации нет телефона семейного врача. Там указан контактный номер -регистратуры, так что ты опять соврал.
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23.12.2021 18:27 Відповісти
Дык ты же ранее писал что декларация заполнял онлайн. Что-то зазипделся ты, Серьожа.
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23.12.2021 19:22 Відповісти
И семейные врачи на дом не ходят в Украине, раньше ходили участковые, а семейные уже 2 года не ходят по квартирам. Это последствия ревормы Супрун. Разве что ты в селе живешь, где твой врач кум брат, сват.
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23.12.2021 18:29 Відповісти
Приходят. Живу я в областном центре, в г. Запорожье. У нас семейный врач на вызов приходит.
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23.12.2021 19:18 Відповісти
Сначала попробуй купи без рецепта врача антибиотики в Англии, Германии или Японии, а потом можешь возмущаться.
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22.12.2021 13:15 Відповісти
Заработай зарплату в районном центре Украины как в Англии,Германии или Японии, а потом можешь сравнивать...
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22.12.2021 13:30 Відповісти
Моя зарплата, как и пенсия, ни коим образом не зависит от отпуска лекарств по рецептам врача, впрочем как и у жителей вышеупомянутых стран. Какая здесь связь?
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22.12.2021 13:42 Відповісти
Связь в средствах чтоб получить рецепт и пройти 25 дверей от места жительства за 40 км в одну сторону и потом купить необходимый препарат.
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22.12.2021 13:46 Відповісти
Да не ходите к врачу. ОТКУДА вы знаете чем вы заболели без врача??? Сами себе диагноз поставили, узи на "лампу ильича" сделали, сами себе антибиотик назначили... И О ЧУДО. Печень вам передает привет. Без похода к врачу антибиотики жрать от лени и боязни посидеть в очереди - это как раз выход... Очень УМНО.
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22.12.2021 14:02 Відповісти
Вероятно Вы не в курсе как обстоят дела с медуслугами в сельской местности раз позволяете себе такую риторику...Все именно так и происходит по телефону а медикаменты покупают дети или соседи знакомые .А причина банальная в округе даже фельдшера нет семейный врач на телефонные звонки не отвечает а ехать к нему на прием далеко и нечем .Вот так и живем ...
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22.12.2021 14:09 Відповісти
Да ладно тебе прибедняться, мне почти 70 и я не ною, а поступаю так с
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22.12.2021 14:10 Відповісти
Зачем? Садишься за руль и едешь к подходящему врачу.
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22.12.2021 14:45 Відповісти
только у одного из 10 жителей Украины есть автомобиль
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22.12.2021 15:00 Відповісти
Ну вот, видите - они сами виноваты.
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22.12.2021 15:03 Відповісти
В тех странах можно и по рецепту, потому что там скорая помощь нормально работает, если что-то случится. А у нас? без направления и в больницу сейчас не попадешь.

Доброго вечора. Підскажіть, що нам робити в даній ситуації?... Моя бабуля (89 років) впала, нога зламана в бедрі, лежача. Вчора і сьогодні була рвота чорного кольору. Сьогодні заїхав сімейний лікар, оглянув. Треба везти в хірургічне відділення. Сказано чекати електронне направлення. Його не має!!! Сказано дзвонити на 103, щоб забрали, електронне взавтра донесуть. На 103 відмовляються, говорять, треба щоб лікар передзвонив. Лікар же говорить, що робочий час закінчився, чекати направлення. Направлення НЕ МАЄ!!! Людина просто помирає. І!!!? щО нам робити? Гарячи урядові лінії зайняті.
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22.12.2021 22:33 Відповісти
Я могу посоветовать, был в такой ситуации. Обратитесь в Общество Добрых Самаритян. Там не откажут.
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23.12.2021 05:05 Відповісти
Это демагогия. С карточкой медстраховки все услуги на сумму более 100 Евро бесплатны. Прописанные очки за 2000 Евро - бесплатны.
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23.12.2021 05:01 Відповісти
СУКИ!!!
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22.12.2021 12:09 Відповісти
та невже..., це потрібно було зробити ще мабуть 20 років тому...., а натомість ми маємо вже резистентні віруси до багатьох антибіотиків...
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22.12.2021 12:26 Відповісти
Вирусы антибиотиками не лечатся.
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22.12.2021 13:42 Відповісти
Дык в том-то и дело.....но наши самые умные граждане по своему усмотрению назначают себе антибиотики по поводу и без повода, свободно продаваемые в аптеках и жрут их немерено Ведь как известно "лечить, учить и судить могут все"
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22.12.2021 14:17 Відповісти
Такие как вы хуже самых гнусных зеленых. Кто дал вам право решать за других? В этом и есть корни самолечения.
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23.12.2021 05:09 Відповісти
"А ты, братец, оказывается дурак"© х\ф Адъютант его превосходительства 1969
Можешь не отвечать, я уже понял кто ты
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23.12.2021 10:22 Відповісти
Зеленые так себя ведут, как будто антибиотики -это единственная проблема в украинской медицине.

Как будто люди в Украине обеспечен полностью семейными врачами, детскими врачами, больницами, другими медикаментами. Люди с ковидом, дибетом, раком, сердечными заболеваниями, полностью обеспечены всем необходимым, осталось только решить проблему с резистентностью к антибиотиками, ага.
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22.12.2021 13:53 Відповісти
 
 