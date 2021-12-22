З 1 січня 2022 року у медустановах України почнуть контролювати призначення і застосування антибіотиків, - ЦГЗ
З 1 січня 2022 року заклади охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу, розпочнуть ведення обліку загального споживання антимікробних препаратів із груп спостереження та резерву протягом року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Центру громадського здоров'я.
Так, моніторингу підлягають такі препарати:
- Антибіотики групи спостереження — це лікарські засоби, які широко використовуються для лікування бактеріальних інфекцій у якості першої та другої лінії терапії.
"Надмірне та нераціональне використання цих препаратів призводить до розвитку антибіотикорезистентності та змушує лікарів призначати антибіотики з групи резерву", - зазначили у ЦГЗ.
- Антибіотики групи резерву — це лікарські засоби "останньої надії", які використовують для лікування вкрай тяжких бактеріальних інфекцій, коли інші антибіотики зазнали невдачі.
Зазначається, що досить часто ці препарати є більш вартісними та більш токсичними, ніж засоби першої лінії терапії. Антибіотики групи резерву варто обирати лише в останню чергу.
"Якщо ми втратимо дієві антибіотики, то в майбутньому не зможемо лікувати бактеріальні інфекції. Для того, щоби зберегти ефективність антибіотиків — ми маємо відмовитися від надмірного та нераціонального їхнього використання", - повідомили у відомстві.
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Смешно в Украине - пить молочный продукт!!!!!
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B4%D0%BE_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B1%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2
https://www.pfizermed.com.ua/public/medical-content/abresistance
Доброго вечора. Підскажіть, що нам робити в даній ситуації?... Моя бабуля (89 років) впала, нога зламана в бедрі, лежача. Вчора і сьогодні була рвота чорного кольору. Сьогодні заїхав сімейний лікар, оглянув. Треба везти в хірургічне відділення. Сказано чекати електронне направлення. Його не має!!! Сказано дзвонити на 103, щоб забрали, електронне взавтра донесуть. На 103 відмовляються, говорять, треба щоб лікар передзвонив. Лікар же говорить, що робочий час закінчився, чекати направлення. Направлення НЕ МАЄ!!! Людина просто помирає. І!!!? щО нам робити? Гарячи урядові лінії зайняті.
Замечу, что еще несколько лет назад всего этого не было и приходилось приезжать ни свет, ни заря, занимать очередь, отстоять очередь за талончиком и тд. итп. и далеко не факт, что попадешь на прием в тот же день.((
Доброго вечора. Підскажіть, що нам робити в даній ситуації?... Моя бабуля (89 років) впала, нога зламана в бедрі, лежача. Вчора і сьогодні була рвота чорного кольору. Сьогодні заїхав сімейний лікар, оглянув. Треба везти в хірургічне відділення. Сказано чекати електронне направлення. Його не має!!! Сказано дзвонити на 103, щоб забрали, електронне взавтра донесуть. На 103 відмовляються, говорять, треба щоб лікар передзвонив. Лікар же говорить, що робочий час закінчився, чекати направлення. Направлення НЕ МАЄ!!! Людина просто помирає. І!!!? щО нам робити? Гарячи урядові лінії зайняті.
Можешь не отвечать, я уже понял кто ты
Как будто люди в Украине обеспечен полностью семейными врачами, детскими врачами, больницами, другими медикаментами. Люди с ковидом, дибетом, раком, сердечными заболеваниями, полностью обеспечены всем необходимым, осталось только решить проблему с резистентностью к антибиотиками, ага.