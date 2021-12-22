Макогон про стрімкий ріст цін на газ в Європі: "Газпром" посилює енергетичну кризу для досягнення своїх геополітичних цілей

Стрімке подорожчання газу в Європі є наслідком дій "Газпрому", спрямованих на посилення енергетичної кризи.

Про це заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон, інформує Цензор.НЕТ.

"Різке зростання цін на газ останнім часом було пов'язано з тим, що "Газпром" відмовився бронювати додаткові потужності з транзиту через Україну та Польщу. Зараз транзит стабільний, тільки на рівні 109 млн кубометрів на добу, що становить десь 40 млрд на рік. Цього явно недостатньо, щоб задовольнити попит у Європі, тому ціна стрімко зростає. Моє розуміння таке, що "Газпром" продовжує посилювати енергетичну кризу в Європі, щоб досягти своїх геополітичних цілей. По-перше, домогтися того, щоб було сертифіковано "Північний потік-2" без відповідності вимогам третього енергетичного пакета, а також без політичних вимог від України щодо інших питань", — сказав він.

Макогон також пояснив, які наслідки будуть для України.

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"На домогосподарствах це не позначиться, бо є річні тарифи, які пропонують постачальники. А для промисловості це велика проблема, тому що промисловість фактично купує за європейською ціною, а вона зараз уже більш ніж 2 тисячі доларів (за тисячу кубометрів. — Ред.). Я поки не бачу способу вирішення цієї проблеми, тому що, на жаль, нам недостатньо свого видобутку газу і ми змушені його імпортувати. Ми споживаємо 30 млрд, а самостійно видобуваємо десь 20, тобто 10 млрд нам потрібно імпортувати", — сказав він.