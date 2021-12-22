Макогон про стрімкий ріст цін на газ в Європі: "Газпром" посилює енергетичну кризу для досягнення своїх геополітичних цілей
Стрімке подорожчання газу в Європі є наслідком дій "Газпрому", спрямованих на посилення енергетичної кризи.
Про це заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон, інформує Цензор.НЕТ.
"Різке зростання цін на газ останнім часом було пов'язано з тим, що "Газпром" відмовився бронювати додаткові потужності з транзиту через Україну та Польщу. Зараз транзит стабільний, тільки на рівні 109 млн кубометрів на добу, що становить десь 40 млрд на рік. Цього явно недостатньо, щоб задовольнити попит у Європі, тому ціна стрімко зростає. Моє розуміння таке, що "Газпром" продовжує посилювати енергетичну кризу в Європі, щоб досягти своїх геополітичних цілей. По-перше, домогтися того, щоб було сертифіковано "Північний потік-2" без відповідності вимогам третього енергетичного пакета, а також без політичних вимог від України щодо інших питань", — сказав він.
Макогон також пояснив, які наслідки будуть для України.
"На домогосподарствах це не позначиться, бо є річні тарифи, які пропонують постачальники. А для промисловості це велика проблема, тому що промисловість фактично купує за європейською ціною, а вона зараз уже більш ніж 2 тисячі доларів (за тисячу кубометрів. — Ред.). Я поки не бачу способу вирішення цієї проблеми, тому що, на жаль, нам недостатньо свого видобутку газу і ми змушені його імпортувати. Ми споживаємо 30 млрд, а самостійно видобуваємо десь 20, тобто 10 млрд нам потрібно імпортувати", — сказав він.
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СП-1 функцианирует и сейчас.
Штаб-Квартира находится в Швейцарии, г.Цуг.
По таким ценам и на "вчера" не надо. 2 тысячи это фьючерс - расписка о готовности купить газ в январе. К физической торговле это ни какого отношения не имеет. Чисто связывание спекулятивных денег.
Смотрите (век свободы не видать) на цену нефти,
у неё стоит как на морозе.
Не хотели? Тогда платите сейчас, но на воде и хлебе с киркой в руках.
Суда, перевозящие сжиженный природный газ, предназначенный для Азии, изменили курс в середине рейса, чтобы увезти его европейским потребителям, готовым платить больше,
В течение года Китай, Япония и Южная Корея перекупали топливо у европейцев для электростанций, однако теперь владельцы газовозов, направлявшихся в Азию, возвращают их в Европу, чтобы заработать на резком скачке цен.
на не работающей газовой трубе и и компрессорных станций . По цене 1 000м3 газа
$ 2 1500 долларов USA ?
.И какая выгода от этого Украинским Гражданам ..
Зимой в мороз - 15С ?
Кабмин одобрил проект ремонта газопровода Уренгой-Помары-Ужгород на 900 тыс. грн ... было...
А разве так можно ..