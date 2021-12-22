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Новини
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Макогон про стрімкий ріст цін на газ в Європі: "Газпром" посилює енергетичну кризу для досягнення своїх геополітичних цілей

Макогон про стрімкий ріст цін на газ в Європі:

Стрімке подорожчання газу в Європі є наслідком дій "Газпрому", спрямованих на посилення енергетичної кризи.

Про це заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон, інформує Цензор.НЕТ.

"Різке зростання цін на газ останнім часом було пов'язано з тим, що "Газпром" відмовився бронювати додаткові потужності з транзиту через Україну та Польщу. Зараз транзит стабільний, тільки на рівні 109 млн кубометрів на добу, що становить десь 40 млрд на рік. Цього явно недостатньо, щоб задовольнити попит у Європі, тому ціна стрімко зростає. Моє розуміння таке, що "Газпром" продовжує посилювати енергетичну кризу в Європі, щоб досягти своїх геополітичних цілей. По-перше, домогтися того, щоб було сертифіковано "Північний потік-2" без відповідності вимогам третього енергетичного пакета, а також без політичних вимог від України щодо інших питань", — сказав він.

Макогон також пояснив, які наслідки будуть для України.

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"На домогосподарствах це не позначиться, бо є річні тарифи, які пропонують постачальники. А для промисловості це велика проблема, тому що промисловість фактично купує за європейською ціною, а вона зараз уже більш ніж 2 тисячі доларів (за тисячу кубометрів. — Ред.). Я поки не бачу способу вирішення цієї проблеми, тому що, на жаль, нам недостатньо свого видобутку газу і ми змушені його імпортувати. Ми споживаємо 30 млрд, а самостійно видобуваємо десь 20, тобто 10 млрд нам потрібно імпортувати", — сказав він.

Автор: 

газ (10415) Газпром (3386) Європа (1799) росія (65010) ціни (3918) Північний потік (2461) Макогон Сергій (116) Оператор ГТС (546)


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Топ коментарі
+8
Скажите спасибо с. Меркель, которая на агрессию рф ответила СП-2 и тем самым поощрила Пуйла в его неадекватности.
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22.12.2021 11:17
+6
Влітку зелень чухала п"яту точку на морях і тепер маємо що маємо. Наголосували? Ржі.ТЄ.
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22.12.2021 11:11
+5
посоны, я не большой спец в этом, но нужно различать спотовые и контрактные цены. устрашающие цифры - это спотовая цена, типа, покупатель готов переплатить в три раза, потому что нужно "на вчера". а вот упомянутые 109 млн. транзита в статье - вот они-то по вменяемым долгоиграющим ценам и поставляются. мухи и котлеты, как-то так.
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22.12.2021 11:48
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Влітку зелень чухала п"яту точку на морях і тепер маємо що маємо. Наголосували? Ржі.ТЄ.
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22.12.2021 11:11 Відповісти
нехай вже запускають той сп2.нам від тої тронспортіровки тільки дирка від бублика.все осідає в карманах чиновників та олігархів.наш газ нам по 8 грн олігархи при нинішніх цінах ніколи не продадутьзараз від блокування сп2 виграє тільки параша і наші олігархи
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22.12.2021 11:19 Відповісти
Имея обходную трубу мимо Украины, параша может полномасштабно начать войну. А так менжуется, что трубу через Украину могут взорвать и сдерживают себя.
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22.12.2021 11:26 Відповісти
так труба уже построена.и если мы взорвем свой газопровод то сп2 еще быстрее запустит сытая европа не будет мерзнуть и гробить свою економику тем более воевать за нас выразять озабоченость запретят телефоны и авто и все на этом закончится..вопрос запуска сп2 ето вопрос времени и все.мы там уже ничего не решаем((
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22.12.2021 11:54 Відповісти
Может кто не знает, шо в 2011г. было запущено 2 ветки СП-1 мощностью 55 млрд.м3./год.
СП-1 функцианирует и сейчас.
Штаб-Квартира находится в Швейцарии, г.Цуг.
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22.12.2021 12:09 Відповісти
В статті сказано що промисловість купує газ за європейською ціною, а це означає шо в ціну продукції, виробництво якої потребує газу, буде закладена ціна на газ. Тому і ростуть ціни.
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22.12.2021 11:34 Відповісти
а зараз рада проголосувала що пeршe засiдання ради будe лишe у останнiй тиждeнь сiчня. тeж гулятимуть до Водохрeща.
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22.12.2021 11:43 Відповісти
Рано или поздно все это шло к этому. А почему не развивают разработки своих месторождений, ведь не один день войны уже идет?
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22.12.2021 11:16 Відповісти
Скажите спасибо с. Меркель, которая на агрессию рф ответила СП-2 и тем самым поощрила Пуйла в его неадекватности.
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22.12.2021 11:17 Відповісти
спiрнe питання. сп-2 то щe нe запущeний. а тому Пу зажимає газ (труба Ямал зробила на днях рeвeрс). а як би був запущeний i було б тe сам то Пу вдповдадти. а так виглядає усe так що Штазiляндiя пиляє сук на якому сидить.
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22.12.2021 11:49 Відповісти
На заправке сжиженный газ ~20грн за литр. Не помню сколько ккал в сравнении с 1м.куб. метана? Если для производства пластмасс надо, то при желании можно закупать полуфабрикат у арабов. Не понимаю ажиотажа. Кстати, под каким давлением он продаётся за такие деньги и при каком его используют бытовые потребители? Ах да, позабыл-- производство удобрений. Пусть переносят производство на Ближний восток-- там дешевле.
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22.12.2021 11:38 Відповісти
Немцы довольны, шредеризация идёт по плану😁😁
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22.12.2021 11:42 Відповісти
Рано или поздно этот российский шабаш закончится, в отличие от воровской Украинской власти,там быстро найдут замену этому шантажу. Это уже последние газовые пуки Пуйла, теперь и Европа увидела надежного газового партнера.Сильно долго он наваривать на них не будет, к тому же у них долгосрочные контракты с фиксированной ценой. А Украинской власти давно надо было увеличивать добычу и не выворачивать карманы населению. Промышленность уже давно загнали. крепкие хозяйственники.
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22.12.2021 11:45 Відповісти
Ты сам себе противоречишь. Выполнение долгосрочных контрактов гарантировано. Газ в Германию как был по 220$ так и остался. И Сербы и Венгры с Молдаванами и Турки с Болгарами и Чехи с Немцами, спокойно зимуют с газом по нормальным ценам. Это только нервные страны с которыми весь мир, те капризничают и гробят свою экономику. Почём будут удобрения, полиэтилен, поликарбонат, стоимость металла при газовой блокаде?
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22.12.2021 13:19 Відповісти
Может ты и прав, не стану спорить. Я сужу по себе, три года как перешел на дрова, хлопотно, но оно того стоит. Думаю и там щось придумают.
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22.12.2021 13:35 Відповісти
Конечно придумают. Вынуждены будут придумывать, потому, что газ такой доступный, свободный, дешевый на планете заканчивается. Расточительный режим расхода энергии остаётся в прошлом. Мировая перестройка начинается на наших глазах.
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22.12.2021 14:00 Відповісти
посоны, я не большой спец в этом, но нужно различать спотовые и контрактные цены. устрашающие цифры - это спотовая цена, типа, покупатель готов переплатить в три раза, потому что нужно "на вчера". а вот упомянутые 109 млн. транзита в статье - вот они-то по вменяемым долгоиграющим ценам и поставляются. мухи и котлеты, как-то так.
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22.12.2021 11:48 Відповісти
ну а зрады на цензоре для порохоьотов преживающих за бюргеров набросить! ну и за всех остальніх европейцев.
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22.12.2021 12:37 Відповісти
Посон, у тя бабки е? Бери пол-литра (без них не разберёшься)я те ща за торговлю фьючерсам буду рассказывать.
По таким ценам и на "вчера" не надо. 2 тысячи это фьючерс - расписка о готовности купить газ в январе. К физической торговле это ни какого отношения не имеет. Чисто связывание спекулятивных денег.
Смотрите (век свободы не видать) на цену нефти, у неё стоит как на морозе.
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22.12.2021 12:58 Відповісти
згоден на все 100.
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22.12.2021 13:36 Відповісти
так все просто - нароссии нужно запустить северный поток
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22.12.2021 11:52 Відповісти
Т.е. заранее можно было купить за 2,5 миллиарда долларов то, что сейчас за 20 миллиардов? Просто выставить счет виновным на 17,5 миллиардов - пока не расплатятся - на воде и хлебе с киркой в руках.
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22.12.2021 11:58 Відповісти
Т.е. вы в июне - июле 20-го могли оплатить за отопление в зиму, но этого не сделали?
Не хотели? Тогда платите сейчас, но на воде и хлебе с киркой в руках.
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22.12.2021 13:02 Відповісти
Помню рассказ про раков. "Вчера были по три рубля, а сегодня по пять, но крупные"
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22.12.2021 12:00 Відповісти
Согласен виновна Россия, но посмотрите, как все они грамотно провернули, они ведь исполняют все контракты на поставку, просто отказываються поставлять свыше этого, аплодирую стоя красавцы...
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22.12.2021 12:02 Відповісти
Угу пусть ще трохи пови - ся поки є можливість... їм це ще гикнеться не один раз. Але за все прийдеться платити тим чи іншим чином
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22.12.2021 12:15 Відповісти
Да откажитесь вы от кацапов ! Есть же другие варианты.
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22.12.2021 12:24 Відповісти
Другие варианты уплыли на газовозах в Азию.
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22.12.2021 13:26 Відповісти
Суда, перевозящие природный газ в Азию, развернулись в Европу

Суда, перевозящие сжиженный природный газ, предназначенный для Азии, изменили курс в середине рейса, чтобы увезти его европейским потребителям, готовым платить больше,

В течение года Китай, Япония и Южная Корея перекупали топливо у европейцев для электростанций, однако теперь владельцы газовозов, направлявшихся в Азию, возвращают их в Европу, чтобы заработать на резком скачке цен.
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22.12.2021 14:30 Відповісти
Ну так если 2/3 собственной добычи вот им дайте им по шапке чтоб не задирали цены вслед за Европой. ***** газ не продает, а цены то крутят "свои" же
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22.12.2021 12:29 Відповісти
Как заработать миллиарды долларов USA
на не работающей газовой трубе и и компрессорных станций . По цене 1 000м3 газа
$ 2 1500 долларов USA ?
.И какая выгода от этого Украинским Гражданам ..
Зимой в мороз - 15С ?

Кабмин одобрил проект ремонта газопровода Уренгой-Помары-Ужгород на 900 тыс. грн ... было...
А разве так можно ..
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22.12.2021 12:52 Відповісти
 
 