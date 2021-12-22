УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10911 відвідувач онлайн
Новини
9 334 189

Це реальне розхитування ситуації, чим може скористатися Росія, - Ярош про підозру Порошенку

Це реальне розхитування ситуації, чим може скористатися Росія, - Ярош про підозру Порошенку

Екслідер "Правого сектора" та очільник "Української добровольчої армії" Дмитро Ярош вважає відкриття справи проти п'ятого президента Петра Порошенка "розхитуванням ситуації", чим може скористатися Росія.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Еспресо", інформує Цензор.НЕТ.

На його думку, оголошення підозри п'ятому президенту України Петрові Порошенку є антидержавницькою ворожою діяльністю, яка підігрує інтересам Росії. 

"Моє ставлення дуже негативне до цієї події. Я не хочу влазити у юридичну казуїстику. Але водночас, коли реальна загроза широкомасштабного вторгнення в Україну російських військ існує, проводити такі дії – це щонайменше недоцільно. Більшою мірою – це ворожі дії, антидержавні по суті", – переконаний Ярош.

Він додав: "Зараз – це реальне розхитування ситуації. Росія буде використовувати максимально можливість розхитати ситуацію всередині".

Дмитро Ярош переконаний, що ця ситуація однозначно не на користь держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я не думаю про це. Нехай розбирається суд, правоохоронні органи", - Зеленський про підозру Порошенку. ВIДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я не думаю про це. Нехай розбирається суд, правоохоронні органи", - Зеленський про підозру Порошенку. ВIДЕО

Він наголосив: "Державництво передбачає виваженість. І якщо класти на шальки терезів з одного боку помилки, невиконання якихось законодавчих актів і так далі президентом Порошенком, а на другу шальку терезів класти його заслуги з розбудови Збройних сил, щодо зміцнення державності, щодо національного відродження – звичайно, що це переважить".

"Об'єктивність вона така, і говорить про те, що державницька позиція Петра Порошенка завжди переважала. Тому не можна допускати зараз дестабілізації в державі. Я категорично негативно ставлюся до таких дій наших правоохоронних структур", – підкреслив Ярош.

Як повідомлялось, 20 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу. У "Європейській Солідарності" назвали це політичним замовленням та дешевим фейком.

ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу.

Своєю чергою, адвокат Порошенко Ілля Новіков заявив, що експрезидент не планує приходити на допит 23 грудня до Держбюро розслідувань у справі про державну зраду, оскільки підозра є незаконною, а обидві повістки – виписані неправильно.

Автор: 

Порошенко Петро (15166) Ярош Дмитро (177) підозра (759)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+46
Если суд вынесет меру присечения Пороху в виде сизо, то Майдан не избежен!!!
показати весь коментар
22.12.2021 11:30
+37
Це ще раз підтверджує, що Зе. працює на кремль.
показати весь коментар
22.12.2021 11:30
+28
показати весь коментар
22.12.2021 11:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Розумієш, телепню, мобільна ОС - не китайська, а американська і встановлюється вона 5-ма кліками, правда, це, якщо руки НЕ зі сраки ростуть, хоча зауваження було риторичним.
показати весь коментар
22.12.2021 13:44 Відповісти
"Встановлюється вона, МОВА(не ОС)".
показати весь коментар
22.12.2021 14:21 Відповісти
Мені цікаво, ти придурок, чіста, косабський чи ще й призеленкуватий? Бо , тільки Ті тіпочки не знають ще й досі, що Крим і данбац окупували до Пороха, а за НЬОГО звільнили скільки змогли і встигли.
показати весь коментар
22.12.2021 14:11 Відповісти
Дуже цікаво. В якій країні ти умудрилося купити телефон, котрий не має української розкладки?
На заробітках у Москві був, метро будував?
показати весь коментар
22.12.2021 14:17 Відповісти
Чому ж керівник добробатів Ярош вважає інакше? Тим більше, він завжди проти Пєті був!
показати весь коментар
22.12.2021 14:56 Відповісти
Розбудова Збройних сил, зміцнення державності, національне відродження - все це для наркомана і є кримінал.

По информации источников "Страны" в МВД, целая группа депутатов от "слуг" употребляет кокаин и давно находится "на карандаше" в правоохранительных органах. "Если предыдущие созывы "ломались" на алкоголе, то эти наркоманят, причём некоторые не по-детски.

По информации источников "Страны" в МВД и криминальных кругах, Николай Тищенко регулярно снабжает Зеленского и его окружение кокаином, который, в свою очередь, поставляют ему несколько дилеров. Один из стабильных поставщиков числится в базе МВД под кличкой Андрос.

"Страна" задала вопрос спикеру парламента Руслану Стефанчуку, собирается ли он инициировать публичное или непубличное тестирование народных избранников на содержание в крови наркотических веществ. "Я себе слабо представляю делать все эти процедуры, чтобы это было предусмотрено законом. Любой гражданин Украины, даже если он не нардеп, пользуется целым перечнем преференций и благ, которые предусмотрены во втором разделе Конституции Украины. В том числе и вопросы с неприкосновенностью", - заявил спикер.

https://strana.best/news/366842-prinimaet-li-vladimir-zelenskij-narkotiki-i-skolko-stoit-hramm-kokaina-dlja-sluh-naroda.html
показати весь коментар
22.12.2021 12:18 Відповісти
Я не разу не дивився новорічні видосики Бубочки. Подивлюсь роки за 3. Може смішно стане.
показати весь коментар
22.12.2021 12:20 Відповісти
Лично у меня к этому Ярошу,ряд вопросов. - Первое - это удивительное и непонятное отстранение от власти в 13 году. Будучи безоговорочным лидером Майдана и невероятной популярности Правого Сектора у народа. Как можно было не прийти к власти в таких условиях,просто уму не постижимо. Тут два варианта - либо дурак. Либо зараннее куплен для ширмы и уже подготовленных занять его место.Второй вопрос - это мнимые погрозы для тогдашней власти за непонятное поведение.Но в итоге,эта "чисткаоружия" осталась пустомельством. Третий вопрос - это толи уход из Правого Сектора,толи его оттуда попросту выгнали. Мутный чувак,однозначно. Точно не лидер.И точно не умный.
показати весь коментар
22.12.2021 12:22 Відповісти
если вам нужен царь, пиночет или янукович, крепкий хозяйственник, который закрутит гайки, ато бардак в стране - то у вас рабский (русский) менталитет, те привыкли головой не думать и выполнять самые странные приказы. Ярош не такой, он поддержал демократические выборы, где большинство населения избрало законную власть. Но уверяю вас, в случае вторжения русско-фашистских захватчиков партизаны Сидора Ковпака, по сравнению с партизанами Дмитрия Яроша, покажутся детским садом.
показати весь коментар
22.12.2021 12:37 Відповісти
А може просто Ярош прийняв результати виборів?
Але ж тобі Фіделя Кастро або Лукашенка подавай.
показати весь коментар
22.12.2021 14:18 Відповісти
виходить по ярошу,що під час війни можна обкрадати державу і армію,а садити за це не можна бо карлуша нападе! ярош звичайно воЇн знатний,але потрібно хоча б проспатись перед тим ,як таке молоти,чи поп і десантника прикупив?
показати весь коментар
22.12.2021 14:26 Відповісти
показати весь коментар
22.12.2021 12:22 Відповісти
Так это россия и расшатывает ситуацию через своих кротов...
показати весь коментар
22.12.2021 12:22 Відповісти
Никогда не был сторонником Порошенко, и дело даже не в нем, а в том, что это зеленое дерьмо, делает все возможное, для всплеска народного негодования.
показати весь коментар
22.12.2021 12:23 Відповісти
Вождь Революции теперь против шатунов борется. Куда катится этот мир.
показати весь коментар
22.12.2021 12:26 Відповісти
Ненависть до Пороха об'єднує тупе місцеве бидло, кацапів та їхніх холуїв.
показати весь коментар
22.12.2021 12:30 Відповісти
Петрлексеич никогда и не боролся с Ахметовым и Медведчуком.
показати весь коментар
22.12.2021 12:35 Відповісти
показати весь коментар
22.12.2021 12:37 Відповісти
А Зе борется? Что-то заглох в последнее время против Ахметова
показати весь коментар
22.12.2021 13:58 Відповісти
Але при цьому саме при Зе мертвечук повернувся в Раду вперше за 20 років і саме при Зе у Ахметова цілий свій кишеньковий прем'єр (Шмигаль ж з ДТЕКа в уряд прийшов)...
показати весь коментар
22.12.2021 16:00 Відповісти
Народ поддержит, если НАБУ Ермака задержит. Потому что народ вообще поддерживает, когда хитро*опых за жабры берут.
показати весь коментар
22.12.2021 12:31 Відповісти
Не могу понять, чего больше, то ли порохоботы привыкли к баблу, то ли не способны реально мыслить, что 8-ми процентник уже не поднимется выше, но он остался в истории. Ярош - президент Украины!
показати весь коментар
22.12.2021 12:33 Відповісти
показати весь коментар
22.12.2021 12:37 Відповісти
Ты заблудился, москалик.
показати весь коментар
22.12.2021 15:49 Відповісти
Возможны перевыборы президента Украины , Порошенко нежелательных кандидат для России, оттуда поступила команда"фасс", вот и разгавкались и захрюкали.
показати весь коментар
22.12.2021 12:38 Відповісти
Значит когда судили Медведчука не было реального расшатывания. а когда взялись за Порошенко это уже расшатывание. Из этого следует только одно, что Порошенко боле дорог для России чем Медведчук.
показати весь коментар
22.12.2021 12:43 Відповісти
Ярош так не думає! Чому я маю вірити тобі, а не йому?
показати весь коментар
22.12.2021 14:58 Відповісти
Все что надо знать https://www.youtube.com/watch?v=NIliuHY4lZk&ab_channel=%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0
показати весь коментар
22.12.2021 12:46 Відповісти
Деркач, я думав ти й стать змінив, а ти тільки паспорт.
показати весь коментар
22.12.2021 12:50 Відповісти
Так по факту разговора сказать что есть? видео с канала 112, если что, не мультик. "обнимаю"...ага...
показати весь коментар
22.12.2021 13:12 Відповісти
По факту? Канал антиукраїнський. Виклав у ютубі відос російський патріот. У нього там ще багато цікавих для кацосвині відосів. І про рай є.
показати весь коментар
22.12.2021 13:13 Відповісти
Деркач-российский патриот?! ха три раза.
показати весь коментар
22.12.2021 13:22 Відповісти
Я в нете встречал видео чде человек похожий на ишака сосет член у типа похожего на херло. Там утверждали что это подлинные кадры. Но я не ты и постить такую херню не стал. Ты похоже любитель гамна?
показати весь коментар
22.12.2021 13:35 Відповісти
Вот то что ваше херло трахаеться с шайгой - это весьма правдоподобно.
показати весь коментар
22.12.2021 13:38 Відповісти
Вот глубоко пофуй, что у кого в постели, даже если и так. На безопасность страны не влияет. "Макарон" и вся еврошобла вообще на этом походу езданутые, раз бездетные. Если тебя только "это" волнует, все понятно...
показати весь коментар
22.12.2021 13:45 Відповісти
Деркач - російський агент, це офіційна заява ЦРУ! I thought that people living in the US should know that...
показати весь коментар
22.12.2021 16:01 Відповісти
Ха ха ха, "видео с 112 канала если что".
Ляпнуло чмо, вылезшее из-за паребрика.
показати весь коментар
22.12.2021 15:57 Відповісти
Иногда создается впечатление, что всё что делается "наверху"-это один большой спектаклб-сериал. Серия "Ковидла" заканчивается, начинается серия "Энергетический и климатический кризис"
показати весь коментар
22.12.2021 12:49 Відповісти
Для тєбя ґлавнає што би бутилка била, пасідєть.
показати весь коментар
22.12.2021 12:51 Відповісти
ЗА пляшкою посидіти - може ще й вийде з тобою як-небудь, брателло
показати весь коментар
22.12.2021 12:57 Відповісти
Освоила прокси, кацапсина гнойная?
показати весь коментар
22.12.2021 13:00 Відповісти
Сказал тот, кто ссыт свое имя выложить. Жим-жим, атата? Боишься СБУ/ФСБ? Проблем найти IP даже по VPN не проблема. Я через твиттер тут, если что (если знаешь как и что).
показати весь коментар
22.12.2021 13:05 Відповісти
Так. Москва, Сраная Раша.
показати весь коментар
22.12.2021 13:18 Відповісти
Мимо
показати весь коментар
22.12.2021 13:30 Відповісти
Сраная Раша.
показати весь коментар
22.12.2021 14:20 Відповісти
Съехал с темы. Речь про https://ic.pics.livejournal.com/aaz1z/68791500/213963/213963_900.jpg
показати весь коментар
22.12.2021 15:05 Відповісти
показати весь коментар
22.12.2021 16:30 Відповісти
Та ні. То ти вже якось сам. А брати твої аварців мінетять.
показати весь коментар
22.12.2021 13:04 Відповісти
А чё так, сало вздорожало, или горилка замерзла? Чё та все озабоченные какие то...
показати весь коментар
22.12.2021 13:08 Відповісти
Та ні. Просто надивився відосів, де кавказці російських мавп опускають.
показати весь коментар
22.12.2021 13:16 Відповісти
У отморозков нет национальности (фото-кстати 10 летней давности отсюда https://uglich-jj.livejournal.com/67353.html ) - эти уже сидят, где надо, такие попадаются в любой стране. Не надо их ставить в пример.
показати весь коментар
22.12.2021 13:28 Відповісти
Правильно, у казламордых нет национальности! Они ,в лучшем случае, прилагательное.
показати весь коментар
22.12.2021 13:44 Відповісти
Включил режим "нацика"? Я тебе, как генетик скажу, поскобли любого, ой какие интересные подробности открываются
показати весь коментар
22.12.2021 13:47 Відповісти
Ти про те що росіяни навіть не слов'яни?
показати весь коментар
22.12.2021 14:13 Відповісти
а не преувеличивает ли Ярош значение Порошенко???..Откровенно уголовное производство против коррупционного экс-президента не есть проблема Украины.это проблема подследственного...
показати весь коментар
22.12.2021 12:52 Відповісти
Ніт,будите кров'ю харкати)
показати весь коментар
22.12.2021 13:10 Відповісти
показати весь коментар
22.12.2021 12:58 Відповісти
звичайно вбивства та переслідування патріотів за Порошенка не було розхитуванням ситуації. Ярош СБУшний кріт ціль якого монополізувати патріотичний рух та направляти його туди куди потрібно владі. як тільки у влади якийсь зашквар, Ярош чистить зброю.
показати весь коментар
22.12.2021 12:59 Відповісти
ти спец по Пороху, по Ярошу, чи по Зелених кротах?
показати весь коментар
22.12.2021 13:04 Відповісти
а чим впринципі Зе відрізняється від По? мені просто дивно коли такі як ти вважають що напад на Порошенка автоматично означає підтримку Зеленського. для мене це два клани Україна для яких це просто територія для самозбагачення. зрозуміло патріотині лідери в Україні нікому не потрібні, а українці поділилися в підтримці свого пана. тож пани сваряться а в холопів чуби тріщать на сьогодні не втратило змісту.
показати весь коментар
22.12.2021 13:42 Відповісти
Якби він був СБУ-шним кротом, то Бакланов сказав би йому якраз мочити Пороха...
показати весь коментар
22.12.2021 16:03 Відповісти
Порох, наш президент!! а не якась зелена шмаркля.
показати весь коментар
22.12.2021 13:00 Відповісти
так що там по Медведчуку? чи це не правда? хлопці блокували торгівлю з ордло при Порошенку, але це вже ніхто не згадає.
показати весь коментар
22.12.2021 13:53 Відповісти
а кто спрашивает его "мнение"?
показати весь коментар
22.12.2021 13:00 Відповісти
А нах ты тут? Твое место на бутылке.
показати весь коментар
22.12.2021 13:42 Відповісти
да никто. это как статья на цензоне про очередной розыгрыш какой нибудь лохореи. это "материал" оплаченый сумой небольшой.
показати весь коментар
22.12.2021 13:43 Відповісти
А тебе хто питає?
показати весь коментар
22.12.2021 15:57 Відповісти
А что было не ясно,что зе у власти, есть не плохая кандидатура для кремляди для расшатывания ситуации на Украине.С первыз же дней правления он этим открыто занимался, в начале лозунгами ,а после Омана это даже слепому стало очевидным.
показати весь коментар
22.12.2021 13:08 Відповісти
А Ярош тут каким боком? Смешали всё в кучу. И парашу и Порошу и Ротердам и Яроша и зебубика. Голова кругом!
показати весь коментар
22.12.2021 13:20 Відповісти
Ярош наш герой, а вы твари казламордые. Заметил разницу
показати весь коментар
22.12.2021 13:41 Відповісти
кацапсина лёнчик, паРаша- это твоя раша, она же рашка-говняшка, она же обосРашка.
показати весь коментар
22.12.2021 14:12 Відповісти
Эти уроды зеленые, во главе с янелохом оманским, это делают специально! Они, как раз этого и добиваются, что бы в стране начался Майдан и отдать Украину *****! Не нужно считать янелоха за идиота, за дурачка квартального ! Не просто так, он окружил себя предателями, кротами, аферистами работающих на недоимперию!
Понятное дело, что люди за Порошенко поднимутся!
показати весь коментар
22.12.2021 13:25 Відповісти
Давайте исходить из того, когда были признаны ЛНР. ДНР террористическими организацией? Мне кажется 2017, 2018 годах. Как можно признавать финансирования того, которого не было
показати весь коментар
22.12.2021 13:41 Відповісти
петюнька не виноват. этот реформизм ему нинка ( южанина) подкинула?
показати весь коментар
22.12.2021 13:45 Відповісти
Так не в Петюнці справа - до введення економічної блокади торгували всі підряд, і це якось не вважалося злочином (за умови, що підприємства мали українську реєстрацію). А от коли лугандонці абідєлісь на блокаду і почали незаконну перереєстрацію підприємств, тоді торгівля з ними формально стала злочином (це з юридичної точки зору, моральний аспект до уваги не беру зараз)...
показати весь коментар
22.12.2021 16:07 Відповісти
показати весь коментар
22.12.2021 14:13 Відповісти
а вот и знакомое из нафталина - "не раскачивайте лодку, а то путин нападет")))))))))))))))) димон! продолжай лучше "чистить оружие"))))))))))))))
показати весь коментар
22.12.2021 15:22 Відповісти
Кацапам слова не давали!
показати весь коментар
22.12.2021 15:57 Відповісти
вот и закрой свое вонючее гузно!
показати весь коментар
22.12.2021 18:23 Відповісти
О, відразу видно, що кацап, бо справжній українець сказав би "Стули пельку!" або "Затули писка!"
показати весь коментар
22.12.2021 18:56 Відповісти
да мне всё равно, что там тебе "видно" недоразвитое.
показати весь коментар
22.12.2021 19:41 Відповісти
Недорозвинуті - ті, хто коми в себе у постах розставити не можуть... Цікаво, що у тебе за утворення, що такий ахтунг із пунктуацією?
показати весь коментар
22.12.2021 20:22 Відповісти
Можна бути за Петю чи проти Петі, але хто тут пише проти Яроша, той 100% кацапський троль! Я не те щоб порохобот, але Ярош для мене - авторитет...
показати весь коментар
22.12.2021 15:58 Відповісти
рашка уже воспользовалась, торговала с парашенкой и зарабатывала бабло
показати весь коментар
22.12.2021 16:17 Відповісти
Какое омерзительное гавно палезло из всех щелей....
"Ярош СБУшний кріт ціль якого монополізувати патріотичний рух та направляти його туди куди потрібно владі"
показати весь коментар
22.12.2021 17:12 Відповісти

станом на 14 грудня уряд закупив пального для Міноборони 29% від потреби.
Це лише закупив. Фактично, реального пального є лише 17%

Тепер уявляєте, в якому стані армія опинилася під час загрози вторгнення? І наскільки вистачить наявних запасів?!


чтоб ни один танк, БТР или БМП хохлов не выехали . всем в боксах и ждать нашего освободительного похода на малороссию. чтоб все было готово!
Ермака слушаться беспрекословно.
исполнять! пшел вон!

https://i.ibb.co/XyNdzSp/116341846-725082798270869-4094472863411909574-o.jpg

.
показати весь коментар
22.12.2021 17:15 Відповісти
верно. "а то путин нападёт".
показати весь коментар
22.12.2021 22:22 Відповісти
показати весь коментар
23.12.2021 00:42 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 