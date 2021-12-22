Це реальне розхитування ситуації, чим може скористатися Росія, - Ярош про підозру Порошенку
Екслідер "Правого сектора" та очільник "Української добровольчої армії" Дмитро Ярош вважає відкриття справи проти п'ятого президента Петра Порошенка "розхитуванням ситуації", чим може скористатися Росія.
Про це він заявив в ефірі телеканалу "Еспресо", інформує Цензор.НЕТ.
На його думку, оголошення підозри п'ятому президенту України Петрові Порошенку є антидержавницькою ворожою діяльністю, яка підігрує інтересам Росії.
"Моє ставлення дуже негативне до цієї події. Я не хочу влазити у юридичну казуїстику. Але водночас, коли реальна загроза широкомасштабного вторгнення в Україну російських військ існує, проводити такі дії – це щонайменше недоцільно. Більшою мірою – це ворожі дії, антидержавні по суті", – переконаний Ярош.
Він додав: "Зараз – це реальне розхитування ситуації. Росія буде використовувати максимально можливість розхитати ситуацію всередині".
Дмитро Ярош переконаний, що ця ситуація однозначно не на користь держави.
Він наголосив: "Державництво передбачає виваженість. І якщо класти на шальки терезів з одного боку помилки, невиконання якихось законодавчих актів і так далі президентом Порошенком, а на другу шальку терезів класти його заслуги з розбудови Збройних сил, щодо зміцнення державності, щодо національного відродження – звичайно, що це переважить".
"Об'єктивність вона така, і говорить про те, що державницька позиція Петра Порошенка завжди переважала. Тому не можна допускати зараз дестабілізації в державі. Я категорично негативно ставлюся до таких дій наших правоохоронних структур", – підкреслив Ярош.
Як повідомлялось, 20 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу. У "Європейській Солідарності" назвали це політичним замовленням та дешевим фейком.
ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу.
Своєю чергою, адвокат Порошенко Ілля Новіков заявив, що експрезидент не планує приходити на допит 23 грудня до Держбюро розслідувань у справі про державну зраду, оскільки підозра є незаконною, а обидві повістки – виписані неправильно.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
На заробітках у Москві був, метро будував?
По информации источников "Страны" в МВД, целая группа депутатов от "слуг" употребляет кокаин и давно находится "на карандаше" в правоохранительных органах. "Если предыдущие созывы "ломались" на алкоголе, то эти наркоманят, причём некоторые не по-детски.
По информации источников "Страны" в МВД и криминальных кругах, Николай Тищенко регулярно снабжает Зеленского и его окружение кокаином, который, в свою очередь, поставляют ему несколько дилеров. Один из стабильных поставщиков числится в базе МВД под кличкой Андрос.
"Страна" задала вопрос спикеру парламента Руслану Стефанчуку, собирается ли он инициировать публичное или непубличное тестирование народных избранников на содержание в крови наркотических веществ. "Я себе слабо представляю делать все эти процедуры, чтобы это было предусмотрено законом. Любой гражданин Украины, даже если он не нардеп, пользуется целым перечнем преференций и благ, которые предусмотрены во втором разделе Конституции Украины. В том числе и вопросы с неприкосновенностью", - заявил спикер.
https://strana.best/news/366842-prinimaet-li-vladimir-zelenskij-narkotiki-i-skolko-stoit-hramm-kokaina-dlja-sluh-naroda.html
Але ж тобі Фіделя Кастро або Лукашенка подавай.
Ляпнуло чмо, вылезшее из-за паребрика.
Понятное дело, что люди за Порошенко поднимутся!
"Ярош СБУшний кріт ціль якого монополізувати патріотичний рух та направляти його туди куди потрібно владі"
станом на 14 грудня уряд закупив пального для Міноборони 29% від потреби.
Це лише закупив. Фактично, реального пального є лише 17%
Тепер уявляєте, в якому стані армія опинилася під час загрози вторгнення? І наскільки вистачить наявних запасів?!
чтоб ни один танк, БТР или БМП хохлов не выехали . всем в боксах и ждать нашего освободительного похода на малороссию. чтоб все было готово!
Ермака слушаться беспрекословно.
исполнять! пшел вон!
https://i.ibb.co/XyNdzSp/116341846-725082798270869-4094472863411909574-o.jpg
.