Це реальне розхитування ситуації, чим може скористатися Росія, - Ярош про підозру Порошенку

Екслідер "Правого сектора" та очільник "Української добровольчої армії" Дмитро Ярош вважає відкриття справи проти п'ятого президента Петра Порошенка "розхитуванням ситуації", чим може скористатися Росія.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Еспресо", інформує Цензор.НЕТ.

На його думку, оголошення підозри п'ятому президенту України Петрові Порошенку є антидержавницькою ворожою діяльністю, яка підігрує інтересам Росії.

"Моє ставлення дуже негативне до цієї події. Я не хочу влазити у юридичну казуїстику. Але водночас, коли реальна загроза широкомасштабного вторгнення в Україну російських військ існує, проводити такі дії – це щонайменше недоцільно. Більшою мірою – це ворожі дії, антидержавні по суті", – переконаний Ярош.

Він додав: "Зараз – це реальне розхитування ситуації. Росія буде використовувати максимально можливість розхитати ситуацію всередині".

Дмитро Ярош переконаний, що ця ситуація однозначно не на користь держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я не думаю про це. Нехай розбирається суд, правоохоронні органи", - Зеленський про підозру Порошенку. ВIДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я не думаю про це. Нехай розбирається суд, правоохоронні органи", - Зеленський про підозру Порошенку. ВIДЕО

Він наголосив: "Державництво передбачає виваженість. І якщо класти на шальки терезів з одного боку помилки, невиконання якихось законодавчих актів і так далі президентом Порошенком, а на другу шальку терезів класти його заслуги з розбудови Збройних сил, щодо зміцнення державності, щодо національного відродження – звичайно, що це переважить".

"Об'єктивність вона така, і говорить про те, що державницька позиція Петра Порошенка завжди переважала. Тому не можна допускати зараз дестабілізації в державі. Я категорично негативно ставлюся до таких дій наших правоохоронних структур", – підкреслив Ярош.

Як повідомлялось, 20 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу. У "Європейській Солідарності" назвали це політичним замовленням та дешевим фейком.

ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу.

Своєю чергою, адвокат Порошенко Ілля Новіков заявив, що експрезидент не планує приходити на допит 23 грудня до Держбюро розслідувань у справі про державну зраду, оскільки підозра є незаконною, а обидві повістки – виписані неправильно.