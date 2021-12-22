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IFC та ЄБРР допоможуть Укравтодору залучати інвестиції на ремонт і утримання доріг

Міністерство інфраструктури, Європейський банк реконструкції та розвитку і Міжнародна фінансова корпорація (IFC) підписали консультативну угоду про співпрацю в реалізації Програми державно-приватного партнерства (ДПП).

IFC та ЄБРР допоможуть Укравтодору залучати інвестиції на ремонт і утримання доріг 01

Про це повідомляє Укравтодор на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Угода передбачає залучення приватного сектору до обслуговування і розвитку мережі доріг, які в Україні реалізовуються за програмою президента "Велике будівництво".

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"Правильно структуровані проєкти ДПП можуть допомогти українському автомобільному сектору залучити потенційні інвестиції на суму близько 2 мільярдів доларів, задовольнивши значні інфраструктурні потреби країни. Нові партнери допоможуть мобілізувати фінансування та експертизу для підготовки комплексних проєктів", - йдеться у повідомленні.

Почнуть з двох маршрутів, які відіграють важливу роль у національній логістиці вантажів і потребують негайного відновлення: Харків – Дніпро – Запоріжжя (М–29, M–04, M–18) та Ягодин – Ковель – Луцьк (М–07, М–19).

"Маршрути Харків – Дніпро – Запоріжжя та Ягодин – Ковель – Луцьк – це перші проєкти. ДПП на цих маршрутах передбачає реконструкцію, поточний і капітальний ремонт доріг. Довгострокова співпраця будується за логікою так званих OPRC-контрактів з утримання доріг, які оцінюють роботу підрядника за конкретними показниками безпеки та комфорту руху", - заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Обрана модель державно-приватного партнерства передбачає, що приватний інвестор бере на себе зобов’язання оновлювати та розвивати існуючу дорогу. При цьому з Дорожнього фонду будуть виділятися кошти на його підтримку – за умов дотримання якості утримання дороги.

Окрім дорожньої інфраструктури, IFC та ЄБРР аналізують можливості для ДПП у портовому, залізничному, енергетичному та медичному секторах.

Як повідомлялось, за програмою президента "Велике будівництво" вже оновлено 13 тис. км доріг. У планах – зробити ще 15 тис. км за наступні два роки.

Автор: 

дороги (3057) ЄБРР (886) інвестиції (2053) Укравтодор (1200) Мінінфраструктури (2060) IFC (45) Велике будівництво (741)


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22.12.2021 11:57 Відповісти
какая прелесть )))
а нельзя ли привлечь независимый аудит... для проверки уже того что потратили (стыбзили) на дороги большое крадивныцтво?... ну чисто чтоб узнать - скоко))))
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22.12.2021 12:13 Відповісти
 
 