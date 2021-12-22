Вдалося уникнути різкого зростання тарифів на послуги ЖКГ в Україні. Можливе незначне корегування на рівні 10-11%, - заступник керівника ОПУ Шурма

Українська влада вжила низку системних заходів, щоб уникнути різкого зростання тарифів на житлово-комунальні послуги на тлі подорожчання енергоресурсів у світі.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента України Ростислав Шурма, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОПУ.

Як зазначив заступник керівника Офісу Глави держави у своєму блозі для видання "Кореспондент", цієї зими склалася аномальна ситуація на світовому та регіональному ринках енергоресурсів, яка призвела до галопуючого зростання цін на природний газ, електроенергію та вугілля. Це відбулося через швидкий вихід глобальної економіки з кризи, спричиненої пандемією коронавірусу, та збільшення споживання, до якого ланцюжки постачання виявилися неготовими.

На його переконання, свою роль у здорожчанні енергоресурсів відіграла й Росія, дії якої на регіональному ринку газу призвели до рекордних цін – вартість газу за тисячу кубометрів зросла у 20 разів порівняно з 2020 роком.

На тлі цих процесів суттєво збільшилися тарифи на енергоресурси для побутових споживачів у всій Європі.

"Українська влада дуже чітко розуміє, наскільки це чутлива тема для кожного громадянина України, тому ми вжили низку системних заходів, щоб стримати зростання цін на енергоресурси й тарифи житлово-комунального господарства", – зауважив Шурма.

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За його словами, можливе незначне корегування деяких тарифів у межах інфляційних очікувань на рівні 10-11%, зокрема тарифів на розподіл та доставку газу, але ціна газу для населення впродовж нинішнього опалювального сезону не зростатиме.

"Уряд виділив суттєві кошти, щоб зберегти тарифи на газ для населення фактично на рівні минулого року – нижче 8 гривень за кубометр. Уряд також виділив кошти для забезпечення пільговим газом муніципальних теплокомуненерго, щоб населення отримало опалення практично за цінами минулого року", – розповів заступник керівника Офісу Президента.

Як зазначив Шурма, ціни на електроенергію для населення цьогоріч також вдалося втримати від зростання, а для деяких категорій споживачів – навіть знизити. Він наголосив, що підвищення тарифів на постачання або розподіл електроенергії для обленерго жодним чином не вплине на вартість цього енергоносія для населення.

Підсумовуючи, заступник керівника Офісу Глави держави відзначив, що політики-популісти й опозиція часто люблять використовувати тему тарифів для безпідставної критики влади, тож закликав громадян України звертати увагу на факти, а не на політичні спекуляції.

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"Коли нема що придумати, то розхитують тему тарифів для населення. Ми змогли реалізувати комплексну програму, щоб не допустити різкого зростання, як це сталося в інших країнах, але безвідповідальні політики-популісти все одно намагаються спекулювати на цій темі. Хоча факти говорять самі за себе", – запевняє Шурма.