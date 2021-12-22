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Новини
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Вдалося уникнути різкого зростання тарифів на послуги ЖКГ в Україні. Можливе незначне корегування на рівні 10-11%, - заступник керівника ОПУ Шурма

Вдалося уникнути різкого зростання тарифів на послуги ЖКГ в Україні. Можливе незначне корегування на рівні 10-11%, - заступник керівника ОПУ Шурма

Українська влада вжила низку системних заходів, щоб уникнути різкого зростання тарифів на житлово-комунальні послуги на тлі подорожчання енергоресурсів у світі.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента України Ростислав Шурма, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОПУ.

Як зазначив заступник керівника Офісу Глави держави у своєму блозі для видання "Кореспондент", цієї зими склалася аномальна ситуація на світовому та регіональному ринках енергоресурсів, яка призвела до галопуючого зростання цін на природний газ, електроенергію та вугілля. Це відбулося через швидкий вихід глобальної економіки з кризи, спричиненої пандемією коронавірусу, та збільшення споживання, до якого ланцюжки постачання виявилися неготовими.

На його переконання, свою роль у здорожчанні енергоресурсів відіграла й Росія, дії якої на регіональному ринку газу призвели до рекордних цін – вартість газу за тисячу кубометрів зросла у 20 разів порівняно з 2020 роком.

На тлі цих процесів суттєво збільшилися тарифи на енергоресурси для побутових споживачів у всій Європі.

"Українська влада дуже чітко розуміє, наскільки це чутлива тема для кожного громадянина України, тому ми вжили низку системних заходів, щоб стримати зростання цін на енергоресурси й тарифи житлово-комунального господарства", – зауважив Шурма.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макогон про стрімкий ріст цін на газ в Європі: "Газпром" посилює енергетичну кризу для досягнення своїх геополітичних цілей

За його словами, можливе незначне корегування деяких тарифів у межах інфляційних очікувань на рівні 10-11%, зокрема тарифів на розподіл та доставку газу, але ціна газу для населення впродовж нинішнього опалювального сезону не зростатиме.

"Уряд виділив суттєві кошти, щоб зберегти тарифи на газ для населення фактично на рівні минулого року – нижче 8 гривень за кубометр. Уряд також виділив кошти для забезпечення пільговим газом муніципальних теплокомуненерго, щоб населення отримало опалення практично за цінами минулого року", – розповів заступник керівника Офісу Президента.

Як зазначив Шурма, ціни на електроенергію для населення цьогоріч також вдалося втримати від зростання, а для деяких категорій споживачів – навіть знизити. Він наголосив, що підвищення тарифів на постачання або розподіл електроенергії для обленерго жодним чином не вплине на вартість цього енергоносія для населення.

Підсумовуючи, заступник керівника Офісу Глави держави відзначив, що політики-популісти й опозиція часто люблять використовувати тему тарифів для безпідставної критики влади, тож закликав громадян України звертати увагу на факти, а не на політичні спекуляції.

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"Коли нема що придумати, то розхитують тему тарифів для населення. Ми змогли реалізувати комплексну програму, щоб не допустити різкого зростання, як це сталося в інших країнах, але безвідповідальні політики-популісти все одно намагаються спекулювати на цій темі. Хоча факти говорять самі за себе", – запевняє Шурма.

Автор: 

газ (10415) ЖКГ (267) тарифи (2026) електроенергія (6186) Тарифи на газ (1055) Офіс Президента (2021) Шурма Ростислав (132)


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Топ коментарі
+7
Обещали же тарифы снизить которые "этот господин" поднял устроив тарифный геноцид и "зубожиння". А теперь нам сохранение "геноцидных" тарифов преподносят как успех.
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22.12.2021 11:56
+4
Где 10, там и 30 ! А газ -- это достояние граждан Украины и экспорт должен быть запрещён .
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22.12.2021 12:02
+2
что он трындит этот черт. тариф на ттепло например для нежитловых вырос в 4-5 раз. это сцанина в очи. это капец мелкому бизнесу. платежки за ноябрь по теплу по 8-12к приносят. а оно сцыт в очи.
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22.12.2021 12:06
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Обещали же тарифы снизить которые "этот господин" поднял устроив тарифный геноцид и "зубожиння". А теперь нам сохранение "геноцидных" тарифов преподносят как успех.
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22.12.2021 11:56 Відповісти
А этого хрена тогда еще в ОП не было когда обещали!
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22.12.2021 12:09 Відповісти
И что? От этого обещание бубочки недействительно?
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22.12.2021 12:24 Відповісти
если цены на газ будут такие как сейчас то будет п...цэто газ еще купленый по низкой цене вот потому вам типа что то удалось.потому все газонефтеные компании должны быть национализированы и наш!газ не продавать в европу а обеспечить свое государство дешевым газом
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22.12.2021 11:56 Відповісти
Где 10, там и 30 ! А газ -- это достояние граждан Украины и экспорт должен быть запрещён .
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22.12.2021 12:02 Відповісти
это как леса и реки вроде как для народа но даже ветки собирать нельзя
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22.12.2021 12:16 Відповісти
что он трындит этот черт. тариф на ттепло например для нежитловых вырос в 4-5 раз. это сцанина в очи. это капец мелкому бизнесу. платежки за ноябрь по теплу по 8-12к приносят. а оно сцыт в очи.
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22.12.2021 12:06 Відповісти
Ну дык Шурма "патучна людына" !
Сам верховный зуб давал за регионала....
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22.12.2021 12:08 Відповісти
не понимаю в чем проблема? национализируйте газ, выкачанный из недр Украины за бесценок фирташами, медведчуками, аваковыми, шуфричами, каламойшами и забудем о раисском газе насовсем очко жим жим?
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22.12.2021 12:13 Відповісти
Брехня, брехнею поганяє…
Українці платитимуть через інфляцію, яку прискорює зелена дурновлада, своїми діями, обкладаючи податками ті ж ФОПи…
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22.12.2021 12:16 Відповісти
Ну если сравнивать платёжки трёхлетней давности с нынешними то где то в полтора раза дороже. И это как они утверждают ничего ещё не дорожало.)
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22.12.2021 12:22 Відповісти
я не бачив жодної Акції протесту та незадоволення...
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22.12.2021 12:33 Відповісти
Вава каже що ці акції проплачені і кладе на них те чим грає на роялі.
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22.12.2021 12:42 Відповісти
та мені пох що воно белькоче - я зовсім про інше ....
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22.12.2021 22:10 Відповісти
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22.12.2021 12:39 Відповісти
шерсь потрібна завжди - сртижка вівців та баранів не повинна зупинятись ....- нео- феодали та їх васали - слуги завжди мають витрати ...- палаци в Лондонах та Парижах по 200 000 000 зЄлені і все таке інше ...
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22.12.2021 12:33 Відповісти
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22.12.2021 13:05 Відповісти
А кто сказал что пронесло все впереди
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22.12.2021 13:15 Відповісти
Шо?Коммуналка уже стала в два раза больше чем в прошлом году в это же время!Ура !*************
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22.12.2021 14:48 Відповісти
Богатые должны платить за бедных.Оценка Жилья и тд.Свыше определенного объема - ставки в 10 раз больше.Для простых водителей нужно вводить определенное количество литров льготного топллива.Скажем получающих субсидию..Есть Печерские пагорбы,а есть харьковские вымерзшие села.Цена на услуги должна быть разной.Так называемая диффрента 2 должна срабатывать.ЮВТ это абсолютно невыгодно из-за сугубо шкурного вопроса.
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22.12.2021 15:18 Відповісти
 
 