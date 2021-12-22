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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Ситуація на українсько-російському кордоні критична, але РФ все ще є частиною загальноєвропейського дому, - глава МЗС Німеччини Бербок

Ситуація на українсько-російському кордоні критична, але РФ все ще є частиною загальноєвропейського дому, - глава МЗС Німеччини Бербок

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вважає ситуацію на кордоні України та Росії "критичною", але при цьому наполягає, що "Росія – частина загальноєвропейського дому" і необхідно знайти дипломатичний шлях запобігти ескалації.

 Міністр сказала про це в інтерв'ю газеті Die Zeit, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Хоча ситуація на українсько-російському кордоні зараз критична, Росія – це частина європейського дому. Європа складається не тільки з ЄС, але й з Ради Європи, до якої входять 47 країн, включаючи Росію. Тому ми маємо зробити все можливе, щоб запобігти новому збройному конфлікту", – сказала Бербок.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС Німеччини Бербок у розмові з Лавровим попередила РФ про серйозні наслідки вторгнення в Україну

"Не звинувачувати, не нападати на інший бік на підвищених тонах, а описувати світ таким, який він є, і діяти, виходячи з цього" – такий підхід Бербок вважає "основою сильної зовнішньої політики".

Бербок вважає, що нинішню кризу "можна вирішити лише дипломатичним шляхом". Вона розповіла, що говорила про це з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим, і ця розмова виявила "протилежні позиції з багатьох питань".

Міністр також відповіла на запитання щодо ставлення до запуску Північного потоку – 2. Вона нагадала, що до цього проєкту у неї та у канцлера Олафа Шольца різні підходи, але обидва вони вважають, що процес сертифікації газопроводу має спиратися на європейське енергетичне законодавство. Саме тому, що виникли сумніви щодо відповідності проєкту цьому законодавству, сертифікацію СП-2 нещодавно було призупинено, нагадала Бербок.

Автор: 

Німеччина (7336) кордон (4756) росія (65010) Північний потік (2461) Анналена Бербок (455)


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Топ коментарі
+21
Угу. Покосившееся еревянное строение для посрать и воняющее на весь двор. Является ,,частью,, дома
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22.12.2021 11:59
+16
заглотнете вы и поток и войну.это же не у вашего порога до зубов вооруженный враг
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22.12.2021 11:58
+12
якби ж вони тільки не хотіли не продавати. Тоді їх можна було б вважати просто конченими ушльопками. Але ж вони навіть блокують постачання оборонного озброєння від третіх країн. Тому вони співучасники разом із кацапами.
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22.12.2021 12:26
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Може, на "нулі" цього умиротворця
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22.12.2021 11:57 Відповісти
Памперсів не вичтачить, усе обдрище!
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22.12.2021 12:27 Відповісти
заглотнете вы и поток и войну.это же не у вашего порога до зубов вооруженный враг
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22.12.2021 11:58 Відповісти
Угу. Покосившееся еревянное строение для посрать и воняющее на весь двор. Является ,,частью,, дома
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22.12.2021 11:59 Відповісти
Является,,частью дома,, в ,,культуре,, кацапов. Европа тут причем? Или так мечтаете это заисеть у себя в Германии?
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22.12.2021 16:53 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=skBugM8O1fE Путин играет Гимн Украины!
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22.12.2021 12:00 Відповісти
Звісно "частина".
Особливо коли з цієї "частини" такі смачні й хрумкі єврики йдуть щедрим потоком.
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22.12.2021 12:00 Відповісти
Вы бы поменьше там гавкали терпилоиды,а готовили деньги ***** войны оплачивать
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22.12.2021 12:01 Відповісти
И вдобавок, ваш фюрер - его кумир...
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22.12.2021 12:01 Відповісти
Опять инфантильная политика, ну получите тогда по полной
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22.12.2021 12:02 Відповісти
Якщо ви хочете кацапів у себе вдома, то може нехай Україна відчинить двері і нехай ідуть собі до вас. ЗІ Останнього разу вам не дуже сподобалось.)
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22.12.2021 12:05 Відповісти
"Росія - частина загальноєвропейського дому" Джерело:
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22.12.2021 12:06 Відповісти
Разве кто то кроме газпрома вкладывал в него бабло?
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22.12.2021 12:19 Відповісти
звичайно, що вкладали(ENGIE, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall мають по 10 вiдсоткiв

в газогонi, а 50 % - кацапо-ординський газпрьом ), тобто фiнансували із 5-ти країн, крiм паРашi

(ФРН,Австрiя,Нiдерланди,Францiя,Великобританiя),

а грошi вiд замовлень для будiвництва газогону паРаша перераховувала нiмецьким,

австрiйcьким, датським, швейцарським компанiям, шведським, фiнським компанiям, що

приймали участь в будiвництвi.
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22.12.2021 13:18 Відповісти
А ще німці не хочуть продавати нам зброю, щоб українці у цьому домі не могли захищати свою кімнату від бухого в сраку сусіда.
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22.12.2021 12:08 Відповісти
якби ж вони тільки не хотіли не продавати. Тоді їх можна було б вважати просто конченими ушльопками. Але ж вони навіть блокують постачання оборонного озброєння від третіх країн. Тому вони співучасники разом із кацапами.
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22.12.2021 12:26 Відповісти
ну, попробуйте еще поуговаривать невменяемого сожителя по подъезду, который топором е@шит по дверям соседей, потом по газовым трубам общего назначения и вопит - сожгу всех нахрен!...
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22.12.2021 12:08 Відповісти
Скажи это срань немецкая 15 тысячам погибших, и сотням тысяч переселенцам, что параша часть Европы, хотя нет... европы. Политика подстилок. Как по мне вступление в ЕС уже неактуально, НАТО ну тоже... Реально кто готов что то делать это США, Великобритания, Турция, Австралия, Канада, Польша, Литва. Всё, все остальные отморозились и сделали вид что в Украине ничего не происходит, ну и смысл на коленях перед ними плясать, если нам не помогут в любом случае. Мы можем всё сами, просто нужно захотеть, и голосовать не по приколу.
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22.12.2021 12:11 Відповісти
Немцы как обычно смокчут у кацапни, миротворцы блин
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22.12.2021 12:11 Відповісти
Старшина Запаса


@StarshinaZapasa

·
https://twitter.com/StarshinaZapasa/status/1473593367816769546 13 мин



НАТО привело войска быстрого реагирования в состояние повышенной боеготовности из-за кризиса вокруг Украины. Повышена степень готовности у спецназа и логистических служб, а сроки развертывания объединенной оперативной группы НАТО «наконечник копья» сокращены до 5 дней.
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22.12.2021 12:12 Відповісти
"Не звинувачувати, не нападати" на фашистов и агрессоров... Не обвинять - людоедов! Какие же они бездонные мрази!
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22.12.2021 12:14 Відповісти
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22.12.2021 12:16 Відповісти
Хорошее же у вас представление о Европе.
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22.12.2021 12:41 Відповісти
якщо свинособакостан це європа, тоді нафік таку європу.
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22.12.2021 12:23 Відповісти
Казламордые смазали с карты Пруссию, там где был воинственный германский дух и славные традиции, а остались любители пива и сосисек.
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22.12.2021 12:26 Відповісти
Несомненно, выгребным сортиром этого самого дома. Который давно пора выгребать.
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22.12.2021 12:28 Відповісти
рассєя - частина загальноєвропейського дому

а спочатку здавалось, що вона розумнiша...
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22.12.2021 12:31 Відповісти
дааа..., Голда Меир давно умерла, но как раз она понимала, что быть или не быть - это не вопрос компромисса. Либо ты будешь, либо нет..., у нас в войне с рашкой тоже нет компромисса - они хотят, чтобы нас не было, так о чем можно договариваться?
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22.12.2021 12:34 Відповісти
Толерасты. Сильная позиция это раком.
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22.12.2021 12:39 Відповісти
Вот и Бербок скурвилась.
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22.12.2021 12:40 Відповісти
Нет, конечно. Просто из под личины показалась её истинная натура.
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22.12.2021 12:49 Відповісти
Так и есть, часть, воееная только
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22.12.2021 12:42 Відповісти
Будем надеется, шо прошлая, продажная немецкая власть осталась в прошлом.
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22.12.2021 12:44 Відповісти
Надейся Хотя реальность иная.
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22.12.2021 12:51 Відповісти
А що ви хочете від потомків того ж свинячого світу, який рашка перетрахала від і до по закінченні другої світової....
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22.12.2021 12:51 Відповісти
все еще обеспокоены или как
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22.12.2021 12:55 Відповісти
Реальная расстановка европейских приоритетов от зажравшихся бюргеров. Они за сохранность экономических связей с рашкой больше чем за это выступала восточная Украина, конечно им выгоднее ввести очередные беззубые санкции, чем терять сырьевой придаток своей экономики.
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22.12.2021 13:00 Відповісти
Європі потрібно було б серьйозно подумати над наслідками оккупації та анексії України. В наслідок вона отримає не тільки московитів біля своїх кордонів, але й мільйони майбутніх солдат російської армії, які вважатимуть європейців зрадниками гіршими від окупантів. Навіть, якщо Європа вважає що, могла б цим жити то, другою думкою малоб бути: а що, як ***** двине цих солдат на саму Європу? Чи вони вважають що, українці мобілізовані в російську армію будуть гарно ставитися до європейців у випадку війни?
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22.12.2021 13:02 Відповісти
...A plague on both your houses... (c)
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22.12.2021 13:02 Відповісти
Если открыть резко ворота Украины, то от напруги рашияни пролетят не зацепившись в Украине и прямиком пробьют все ЕС и там будет такой бедлам! Жаль что глупая, старая и ленивая ..ейропа этого не понимает, но скоро поймет, еще немного и азиатско-рюсський ихтамнет будет трахать их немок, британок, француженок, австриек, румынок, литовок, латышек, эстонок и полек, особенно порадуются меньшинства. Забыли видимо 45-47 года прошлого столетия.
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22.12.2021 13:06 Відповісти
Удивительная фальсификация понятия справедливости в международных отношениях. Это "часть европейского дома" совсем не собитаеться уважать европейские принципы сосуществования, а наоборот, нагло их попирает. Сама сеет эту ненависть к Украине, захватывает ее територии, убивает ее граждан, разрушает ее изнутри. И после этого хочет гарантий своей безопасности. Это уже сверхнаглости и хамства. Такое поведение европейских дипломатов у добру не приведет, а самое главное - игнорирует справедливостью.
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22.12.2021 13:08 Відповісти
Пан Бербок, значит у вашего "дома" фундамент сгнил и крыша течет!
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22.12.2021 13:13 Відповісти
ахахахаха "Противоположные позиции по многим вопросам"? Да ладно, не может такого быть. Вот это новость, ну кто, кто бы мог подумать. Просто мировая сенсация.
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22.12.2021 13:16 Відповісти
МЫ С ХЙЛОМ ЖИТЬ НЕ БУДЕМ !!!
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22.12.2021 13:17 Відповісти
Какой на х.... участник европейского дома? Экономика стран ЕС и РФ диаметрально противоположны.Такой бред и приводит к большим противостояниям ,вплоть до военных действий.ЕС имеет защиту от посягательств РФ на экономику ЕС в виде НАТО.Умитворять РФ такими высказываниями будет стоить гораздо дороже не только европейскому содружеству.
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22.12.2021 13:22 Відповісти
тепер чітко зрозуміло всьому ЄС чому цивілізована, Лордова Великобританія звалилав в темпі від цих мудаків нацистонімаків, блакитнорожевих жабоїдів та марихуаноприбитих нідєрландців...
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22.12.2021 13:24 Відповісти
Нидерландцев не трож! Тут в кофишопах только негры, кацапы и командировочные украинцы.
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22.12.2021 13:46 Відповісти
Эта **** только получила должность в МИДе, рассказывая, что "мы не должны позволять рф себя шантажировать (газом)". Вот она должность, и вот он разворот на 180, конченая мразь.
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22.12.2021 13:37 Відповісти
ТОесть другими словами фрау Ананела всё ещё рассчитывает на газпромовскую пенсию...
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22.12.2021 13:45 Відповісти
Пані міністр МЗС Бербок запропонуйте держдепу США який очолює Ентоні Блінкен таку справу- Американську військову базу у Європі перенести з німецького Рамштайн-Мізенбаху до українських Сум!
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22.12.2021 13:46 Відповісти
Коли Україна в нерівній борьбі
Вся сходила кров'ю і слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі,
Європа мовчала, Європа мовчала ...

Коли Україна за право життя
З катами боролась, без сил знемагала,
І ждала лишень одного співчуття,
Європа мовчала, Європа мовчала...

Коли Україна кроваві жнива
Зібрала для ката, сама ж погибала
Від голоду навіть згубила слова,
Європа мовчала, мовчала, мовчала...

Коли Україна життя прокляла
Уся Україна могилою стала,
Скотилась сльоза навіть в демона зла,
Європа мовчала, Європа мовчала...

Олексанр Олесь. 1933р.
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22.12.2021 13:49 Відповісти
Я не понял росиия для Германии мвшебратья??????
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22.12.2021 13:55 Відповісти
станом на 14 грудня уряд закупив пального для Міноборони 29% від потреби.
Це лише закупив. Фактично, реального пального є лише 17%

Тепер уявляєте, в якому стані армія опинилася під час загрози вторгнення? І наскільки вистачить наявних запасів?!


чтоб ни один танк, БТР или БМП хохлов не выехали . всем в боксах и ждать нашего освободительного похода на малороссию. чтоб все было готово!
Ермака слушаться беспрекословно.
исполнять! пшел вон!

https://i.ibb.co/XyNdzSp/116341846-725082798270869-4094472863411909574-o.jpg

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22.12.2021 17:10 Відповісти
Хто ж ще фашикам допоможе війну розв'зати, як ні рашистські брати (та навпаки)?
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22.12.2021 18:36 Відповісти
 
 