Ситуація на українсько-російському кордоні критична, але РФ все ще є частиною загальноєвропейського дому, - глава МЗС Німеччини Бербок

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вважає ситуацію на кордоні України та Росії "критичною", але при цьому наполягає, що "Росія – частина загальноєвропейського дому" і необхідно знайти дипломатичний шлях запобігти ескалації.

Міністр сказала про це в інтерв'ю газеті Die Zeit, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Хоча ситуація на українсько-російському кордоні зараз критична, Росія – це частина європейського дому. Європа складається не тільки з ЄС, але й з Ради Європи, до якої входять 47 країн, включаючи Росію. Тому ми маємо зробити все можливе, щоб запобігти новому збройному конфлікту", – сказала Бербок.

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"Не звинувачувати, не нападати на інший бік на підвищених тонах, а описувати світ таким, який він є, і діяти, виходячи з цього" – такий підхід Бербок вважає "основою сильної зовнішньої політики".

Бербок вважає, що нинішню кризу "можна вирішити лише дипломатичним шляхом". Вона розповіла, що говорила про це з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим, і ця розмова виявила "протилежні позиції з багатьох питань".

Міністр також відповіла на запитання щодо ставлення до запуску Північного потоку – 2. Вона нагадала, що до цього проєкту у неї та у канцлера Олафа Шольца різні підходи, але обидва вони вважають, що процес сертифікації газопроводу має спиратися на європейське енергетичне законодавство. Саме тому, що виникли сумніви щодо відповідності проєкту цьому законодавству, сертифікацію СП-2 нещодавно було призупинено, нагадала Бербок.