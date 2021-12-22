Ситуація на українсько-російському кордоні критична, але РФ все ще є частиною загальноєвропейського дому, - глава МЗС Німеччини Бербок
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вважає ситуацію на кордоні України та Росії "критичною", але при цьому наполягає, що "Росія – частина загальноєвропейського дому" і необхідно знайти дипломатичний шлях запобігти ескалації.
Міністр сказала про це в інтерв'ю газеті Die Zeit, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Хоча ситуація на українсько-російському кордоні зараз критична, Росія – це частина європейського дому. Європа складається не тільки з ЄС, але й з Ради Європи, до якої входять 47 країн, включаючи Росію. Тому ми маємо зробити все можливе, щоб запобігти новому збройному конфлікту", – сказала Бербок.
"Не звинувачувати, не нападати на інший бік на підвищених тонах, а описувати світ таким, який він є, і діяти, виходячи з цього" – такий підхід Бербок вважає "основою сильної зовнішньої політики".
Бербок вважає, що нинішню кризу "можна вирішити лише дипломатичним шляхом". Вона розповіла, що говорила про це з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим, і ця розмова виявила "протилежні позиції з багатьох питань".
Міністр також відповіла на запитання щодо ставлення до запуску Північного потоку – 2. Вона нагадала, що до цього проєкту у неї та у канцлера Олафа Шольца різні підходи, але обидва вони вважають, що процес сертифікації газопроводу має спиратися на європейське енергетичне законодавство. Саме тому, що виникли сумніви щодо відповідності проєкту цьому законодавству, сертифікацію СП-2 нещодавно було призупинено, нагадала Бербок.
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Особливо коли з цієї "частини" такі смачні й хрумкі єврики йдуть щедрим потоком.
в газогонi, а 50 % - кацапо-ординський газпрьом ), тобто фiнансували із 5-ти країн, крiм паРашi
(ФРН,Австрiя,Нiдерланди,Францiя,Великобританiя),
а грошi вiд замовлень для будiвництва газогону паРаша перераховувала нiмецьким,
австрiйcьким, датським, швейцарським компанiям, шведським, фiнським компанiям, що
приймали участь в будiвництвi.
@StarshinaZapasa
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https://twitter.com/StarshinaZapasa/status/1473593367816769546 13 мин
НАТО привело войска быстрого реагирования в состояние повышенной боеготовности из-за кризиса вокруг Украины. Повышена степень готовности у спецназа и логистических служб, а сроки развертывания объединенной оперативной группы НАТО «наконечник копья» сокращены до 5 дней.
а спочатку здавалось, що вона розумнiша...
Вся сходила кров'ю і слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі,
Європа мовчала, Європа мовчала ...
Коли Україна за право життя
З катами боролась, без сил знемагала,
І ждала лишень одного співчуття,
Європа мовчала, Європа мовчала...
Коли Україна кроваві жнива
Зібрала для ката, сама ж погибала
Від голоду навіть згубила слова,
Європа мовчала, мовчала, мовчала...
Коли Україна життя прокляла
Уся Україна могилою стала,
Скотилась сльоза навіть в демона зла,
Європа мовчала, Європа мовчала...
Олексанр Олесь. 1933р.
Це лише закупив. Фактично, реального пального є лише 17%
Тепер уявляєте, в якому стані армія опинилася під час загрози вторгнення? І наскільки вистачить наявних запасів?!
чтоб ни один танк, БТР или БМП хохлов не выехали . всем в боксах и ждать нашего освободительного похода на малороссию. чтоб все было готово!
Ермака слушаться беспрекословно.
исполнять! пшел вон!
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