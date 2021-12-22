У Миколаєві звільнили головну лікарку "інфекційки" Федорову, яка критикувала владу через нестачу кисню у медзакладі. ВIДЕО

21 грудня депутати Миколаївської обласної ради звільнили головного лікаря обласного центру лікування інфекційних захворювань Світлану Федорову.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють НикВести.

За проголосували 42, проти - 6, утрималися - 4, не голосували - 6. Всього - 58.

Зазначається, що всі члени фракції "Наш край", які були присутні на засіданні, підтримали звільнення Світлани Федорової, за винятком Андрія Закусилова та Юрія Єлиневського.



Фото: НикВести

Перед голосуванням з трибуни її критикували колеги, головлікар ЛШМД Олександр Дем'янов та керівник Центру екстреної медичної допомоги Андрій Самойлов.

Олександр Дем'янов згадав її конфлікти з меценатами, а саме із власником "Нібулона" Олексієм Вадатурським.

Андрій Самойлов заявляв, що в обласній "інфекційці" зачиняють ворота перед швидкими, також він зазначив, що медустанова стала "приватною установою".

На це депутат Олег Солтис закликав "не влаштовувати цирк на всю Миколаївську область", а всіх осіб, які критикують, він попросив йти до своїх лікарень працювати, адже їхніх виступів не було на порядку денному.

Сама Федорова назвала ситуацію "політичним замовленням", згадавши, як ще 2 роки тому їй аплодувала сесійна зала обласної ради.

Вона побажала депутатам не бути зрадженими, як вона сьогодні.

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Також головлікар розповіла про перевірку її медзакладу комісією з Міністерства охорони здоров'я, чиї висновки стали офіційною причиною для звільнення.

"Вони дві години побігали лікарнею, жодної цифри, загальні фрази лише у висновках цієї комісії. Знаючи, що буде така розправа, я запросила міжнародну організацію, яка протягом трьох діб провела повний аудит лікарні. Як виявилося, наш стаціонар відповідає не лише ліцензійним вимогам, а й міжнародним", – розповіла Федорова.

У фейсбуці Федорова зазначила, що коли ще сесія не закінчилася, рішення сесії про звільнення вже принесли на її робоче місце: "Голова облради Ганна Замазєєва дуже переймається, щоб неодмінно мені трудову книжку сьогодні ж віддали! Ось чистий інтерес- чи було в історії облради, щоб рішення, підписані ще до офіційного закриття сесії, були підписані? Так поспішали, що забули написати, з якого числа звільнити. І багато чого забули… Дякуємо тим, хто радить суд. На жаль, суд не допоможе... Списки голосів "за" моє звільнення, особливо ЄС, тих кого лікувала і т.д. не можу підібрати слово…нехай буде "засмучена". Вони могли просто не голосувати чи утриматися, адже і без них було все вирішено. Але показове "за" вище за мораль. І вище за моє розуміння. І вище за людське. Із цим важко жити. Не їм. Мені".

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Також вона додала фотокопії документів про звільнення:









Фото: Федорова/фейсбук

Своєю чергою, відомий інфекціоніст Ольга Голубовська на своїй сторінці у фейсбуці зазначила, що Федорова була, є і буде одним із найкращих головних лікарів України.

"Якщо хтось мені може пояснити, за що звільнили Світлану Федорову, я буду дуже вдячна. Я, за своєю наївністю, думала, що звільняють за профнепридатність, безвідповідальність, зловживання службовим становищем тощо.

Але ні. Світлана Федорова була, є і буде одним із найкращих головних лікарів України. Вже назавжди, народні обранці. Так само, як ви залишитеся в пам'яті людей тими, хто розправляється по беззаконню з усім найкращим, що є в нашій країні. Незважаючи на ваші зусилля. Хоча вам байдуже, це зрозуміло. Бо так нахабно наплювати на колектив кращої лікарні, що вигріб у найважчий час на своїх плечах всі труднощі ситуації, що склалася, говорить багато про що. Насамперед про те, що на людей в цілому вам теж наплювати - непотрібне сміття, що заважає безтурботному життю", - написала вона.

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Також Голубовська повідомила, що мала розмову із персоналом: "Всі в шоці. За три роки лікарню не впізнати, починаючи з ремонтів і до забезпечення препаратами та технікою. Світлана жила своєю роботою. Чиста, чесна, відкрита людина, яка живе своєю роботою, професіонал, яка платила максимальну зарплату своїм лікарям, деяким - навіть більше, ніж собі. Дивна, правда? Та ще сильна, зі своєю думкою, як багато фахівців. І її думку поділяють усі головні лікарі інфекційних стаціонарів в Україні. Але вирішувати проблеми – не ваш коник, це складно. Затикати роти, звільняти - це простіше, заразом, щоб невнадно було кому".

"Щось зовсім нездорове з вами всіма відбувається. А за так званих колег, які в цьому беруть участь, мені взагалі соромно. І за тих, хто з "комісії мінохоронздоров'я" без жодного інфекціоніста, та місцевих. Хоча чому дивуватися, за всіх часів були зрадники, юди та поліцаї. І нехай віддасться вам у ваших справах, не сумнівайтеся. Кожному.

Хочу подякувати тим, хто не голосував. Так і хочеться сказати – "І був один, який не стріляв", а вас було більше. Жити в ладі зі своєю совістю – корисно для здоров'я, це я вам говорю як лікар-практик з величезним стажем.

А Світлані хочу побажати сил та здоров'я. Це головне. За це показове цькування її стала половина. Хочу попросити жителів м. Миколаїв підтримати свого найкращого головного лікаря та тих лікарів лікарні, які були поруч із вами у цей скрутний час. Їм дуже зараз боляче. А вони ще не один раз зі Федорівою вас рятуватимуть, допомагатимуть, лікуватимуть та спостерігатимуть багато років. У нас спеціальність така – народна…). Будьте здорові та давайте залишатися людьми, друзі. Незважаючи ні на що", - резюмувала Голубовська.

Зазначимо, що раніше Федорова повідомляла, що, що місцева влада не вживає заходів щодо нестачі кисню і лише "надсилає гарні звіти до Києва".

Нагадаємо, що на сесії голова фракції Юрій Кормишкін повідомив, що Федорову виключили із фракції, однак зазначив, що вона сама написала заяву про вихід.

Як відомо, Федорова ініціювала створення загальнодержавної програми інфекційної та біологічної безпеки. Її підтримав нардеп від "Нашого краю" Сергій Шахов.

Раніше Федорова подала заяву про дострокове припинення депутатських повноважень, наголосивши, що зробила це під тиском з боку керівництва Миколаївщини.

До цього вона заявляла, що лікарі можуть займатися політикою краще за інших, бо люблять людей.



