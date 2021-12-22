УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4746 відвідувачів онлайн
Новини
4 625 17

"Ваш мер багато говорить", - Атрошенко розповів, як правоохоронці пояснюють збільшення кількості "масок-шоу" в Чернігові

Тиск на незгодних – це "політичний бумеранг", який може повернутися до тих, хто його запускає.

Про це заявив мер Чернігова Владислав Атрошенко на своїй сторінці у Facebook, коментуючи масовані обшуки на комунальних підприємствах Чернігова.

"У Чернігові чудові парки і дороги, але ваш мер багато говорить". Ця фраза звучить від "масок-шоу" під час кожного обшуку на комунальних підприємствах Чернігова. Ця фраза пояснює весь абсурд, який відбувається останнім часом по відношенню до міста та містян. Але це бумеранг, і він обов’язково повернеться до тих, хто його запускає. Я не стану "слугою" офіса президента. Бо служу своїм виборцям і своєму рідному місту", – зазначив Атрошенко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Це комусь вигідно напередодні виборів у 206-му окрузі", - Атрошенко вважає обшуки у комунальних підприємствах політичним тиском

Мер Чернігова вважає, що підвищена увага правоохоронців до міста пояснюється бажанням центральної влади позбавитися незалежного мера напередодні виборів у 206-му окрузі.

"Так, говорю. Говорю, що комусь муляє, що Черніговом керує незалежний мер, обраний людьми. Що Атрошенко виконує зобов’язання перед виборцями, а не "обязи" перед ОПУ. Прямо кажу, що у рідному президенту регіоні міста з державних фондів отримують мільярди, а нерідний Чернігів отримує нуль. Заявляю, що влада перекладає відповідальність за вирішення проблем з тарифами на місцеве самоврядування. Говорю про спроби усунути Атрошенка від виборчого процесу на 206-у окрузі та про те, що "слуги" вже готують на округ свого "парашутиста". Слухняного, "на 100% свою людину". За ці слова і отримав 55 обшуків. І думаю, це ще не кінець", - наголосив Владислав Атрошенко.

Він навів статистику обшуків, які збільшилися у кілька разів.

"Для розуміння: за місяць на підприємствах Чернігова відбулося 55 (!) обшуків. А за шість попередніх років лише 11. Ще раз: за місяць ми мали обшуків у п’ять разів більше, ніж за 6 попередніх років. Замовники відомі. А їхні мотиви - прості, прогнозовані, політичні", - написав Атрошенко.

Автор: 

вибори (6686) обшук (1971) Чернігів (787) Атрошенко Владислав (92)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+11
Зеленскому не нужны избранные народом мэры, ему нужны назначенные Ермаком.
показати весь коментар
22.12.2021 12:12
+6
и соответсвующий законопроектик, точная калька с рашкованского, уже в парламенте.
показати весь коментар
22.12.2021 12:13
+5
Ваві потрібно щоб всьо і вся мовчало.
показати весь коментар
22.12.2021 12:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ваві потрібно щоб всьо і вся мовчало.
показати весь коментар
22.12.2021 12:10 Відповісти
Бубочка ще 3 тижні і все.
показати весь коментар
22.12.2021 12:16 Відповісти
ЧЕЛОВЕК КОТОРЫЙ НОМЕР 6 **********--ЭТО ПАРДОН ТУПОЕ ПОЛЕНО... У ЕВРЕЕВ ПОДОБНОЕ СЧИТАЮТ ХОРОШИМ НАЦИОНАЛЬНЫМ ТОНОМ...... НО ДЛЯ СЛАВЯН- ЕВРОПЕЙЦЕВ ИХ ЗАСКОКИ И СКЕЛЕТЫ В ПСИХИКЕ-- УВЫ ЭТО НЕПРИНЯТИЕ ИХ СТРАННОСТЕЙ- КАК НОРМА..и есть конфликт.... отсюда такое --- а куртизанки на подхвате будут всегда в правох..тельную систему идут работать ОТБРОСЫ ОБЩЕСТВА КАРЬЕРИСТЫ ДЕБИЛЫ НЕ ВЫУЧИВШИЕ ТАБЛИЦУ МАТЕМАТИКИ И АЛФАВИТ...
показати весь коментар
22.12.2021 12:36 Відповісти
Зеленскому не нужны избранные народом мэры, ему нужны назначенные Ермаком.
показати весь коментар
22.12.2021 12:12 Відповісти
и соответсвующий законопроектик, точная калька с рашкованского, уже в парламенте.
показати весь коментар
22.12.2021 12:13 Відповісти
І власне моностало, із задоволенням, проголосує за цей папірець, щоб зацементувати плісняву владу навіки.
Без влади, плісняву з зЕзидентом чекає повна конфіскація майна і голодупе скитання по світу чи в мордорі, або зона. А воно їм треба. Тому...
показати весь коментар
22.12.2021 12:23 Відповісти
Мэр Чернигова - "Фигня! Кого НАТО защитило? Никого"
Мэр Чернигова назвал "фигней" курс Украины в НАТО
и т.д.

гугл все помнит.
атрошенко это ватно-сепарная замимикрированная гнида. по замыслу русни он отдаст им ключи от города.

так что его вообще закрыть надо. а не обыски проводить.
показати весь коментар
22.12.2021 12:23 Відповісти
он намекал что мы нато не нужны, и это правда
показати весь коментар
22.12.2021 12:41 Відповісти
Фигня! Кого НАТО защитило? Никого

норм намек.
показати весь коментар
22.12.2021 12:45 Відповісти
нікого не захищало, бо за всю його історію ніхно навіть не наважився нападати на країни НАТО. (виключення - конфлікти між двома країнами-учасниками НАТО).
показати весь коментар
22.12.2021 13:26 Відповісти
вы профи в бочке меда найти какашку мухи)))
показати весь коментар
22.12.2021 13:29 Відповісти
показати весь коментар
22.12.2021 12:24 Відповісти
а обысков действительно стало очень много. каждый день по местным новостям трубят
показати весь коментар
22.12.2021 12:42 Відповісти
Да он **..ый.
показати весь коментар
22.12.2021 13:11 Відповісти
Зе означає *****...
показати весь коментар
22.12.2021 13:38 Відповісти
он вор и весь город об этом знает
показати весь коментар
22.12.2021 14:34 Відповісти
 
 