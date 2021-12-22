"Ваш мер багато говорить", - Атрошенко розповів, як правоохоронці пояснюють збільшення кількості "масок-шоу" в Чернігові
Тиск на незгодних – це "політичний бумеранг", який може повернутися до тих, хто його запускає.
Про це заявив мер Чернігова Владислав Атрошенко на своїй сторінці у Facebook, коментуючи масовані обшуки на комунальних підприємствах Чернігова.
"У Чернігові чудові парки і дороги, але ваш мер багато говорить". Ця фраза звучить від "масок-шоу" під час кожного обшуку на комунальних підприємствах Чернігова. Ця фраза пояснює весь абсурд, який відбувається останнім часом по відношенню до міста та містян. Але це бумеранг, і він обов’язково повернеться до тих, хто його запускає. Я не стану "слугою" офіса президента. Бо служу своїм виборцям і своєму рідному місту", – зазначив Атрошенко.
Мер Чернігова вважає, що підвищена увага правоохоронців до міста пояснюється бажанням центральної влади позбавитися незалежного мера напередодні виборів у 206-му окрузі.
"Так, говорю. Говорю, що комусь муляє, що Черніговом керує незалежний мер, обраний людьми. Що Атрошенко виконує зобов’язання перед виборцями, а не "обязи" перед ОПУ. Прямо кажу, що у рідному президенту регіоні міста з державних фондів отримують мільярди, а нерідний Чернігів отримує нуль. Заявляю, що влада перекладає відповідальність за вирішення проблем з тарифами на місцеве самоврядування. Говорю про спроби усунути Атрошенка від виборчого процесу на 206-у окрузі та про те, що "слуги" вже готують на округ свого "парашутиста". Слухняного, "на 100% свою людину". За ці слова і отримав 55 обшуків. І думаю, це ще не кінець", - наголосив Владислав Атрошенко.
Він навів статистику обшуків, які збільшилися у кілька разів.
"Для розуміння: за місяць на підприємствах Чернігова відбулося 55 (!) обшуків. А за шість попередніх років лише 11. Ще раз: за місяць ми мали обшуків у п’ять разів більше, ніж за 6 попередніх років. Замовники відомі. А їхні мотиви - прості, прогнозовані, політичні", - написав Атрошенко.
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Мэр Чернигова назвал "фигней" курс Украины в НАТО
и т.д.
гугл все помнит.
атрошенко это ватно-сепарная замимикрированная гнида. по замыслу русни он отдаст им ключи от города.
так что его вообще закрыть надо. а не обыски проводить.
норм намек.