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Буде "три треки переговорів щодо гарантій безпеки" зі США. Реакція на пропозиції РФ є "діловою", - Лавров

Буде

Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що РФ домовилась з США провести три треки переговорів щодо так званих "гарантій безпеки". Перший раунд запланований вже на початку наступного року.

Про це він заявив в інтерв'ю Russia Today, інформує Цензор.НЕТ.

"Є згода зі США залучити три треки переговорів щодо гарантій безпеки", - сказав Лавров.

За його словами, реакція США на пропозиції РФ є "діловою".

"Щодо реальної реакції, не риторичної, а реальної реакції, я б сказав, вона ділова, з боку наших американських колег. Відбулася серія розмов на рівні зовнішньополітичних помічників президентів Росії та США, і ось за підсумками чергового контакту по суті узгоджено організаційні модальності подальшої роботи", - додав Лавров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перемовини США і Росії можуть стартувати на початку року, але особиста зустріч Байдена і Путіна не планується, - Блінкен

Автор: 

безпека (931) Лавров Сергій (1579) перемовини (2863) росія (65035) США (22665)


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Топ коментарі
+23
Чому використано буржуїнський термін "три треки"? , а не скрєпні, "три дарожки". Мабуть стара шкапа боїться що про аргентинську муку згадають.
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22.12.2021 12:13
+22
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22.12.2021 12:19
+19
Бывший посол США в России Майкл Макфол предложил в будущее соглашение о гарантиях безопасности, на котором так настаивает Путин, внести еще несколько пунктов, без которых такое соглашение будет неполным. Он изложил их в своем твиттере и в колонке для газеты
Washington Post:

1. Россия соглашается вывести свои войска из Молдовы и восстановить полный суверенитет этой европейской страны.

2. Россия соглашается вывести свои войска из Грузии, отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии как независимых стран и восстановить полный суверенитет Грузии.

3. Россия соглашается вывести свои войска из Украины, вернуть Крым Украине, прекратить поддержку сепаратистских сил в Украине и восстановить полный суверенитет этой европейской страны.

4. Для повышения стратегической стабильности в Европе Россия должна удалить свои ракеты SS-26 «Искандер» из Калининграда и всех других мест развертывания, которые позволяют этой высокоточной ракете атаковать европейские цели за считанные минуты. Россия также должна удалить из Калининграда все тактическое ядерное оружие.

5. Признавая важность защиты как личной, так и государственной безопасности, Россия соглашается прекратить операции по организации покушений на всех, кто проживает в Европе, будь то Великобритания, Германия или Россия.

6. Россия подтверждает свою приверженность уже подписанным соглашениям, включая Хельсинкский заключительный акт, Парижскую хартию, Будапештский меморандум 1994 года.
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22.12.2021 12:39
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22.12.2021 12:11 Відповісти
ну хоть 3 тысячи 333 333 333 треков ни о чем пустое переливание воды в друшлаке НО США И НАТО ЕВРОСОЮЗ ЧТОБЫ ПОНЯТУТЬ ДО ЗАБЬЕГА ЛЕФЕТОВ ГОТОВ ПЕРЕЛДИВАТЬ ВОДУ В ДРУШЛАК ДЛЯ БЛАГА ЧТОБЫ ЭТИ ВЗБЕСИВШИЕСЯ СТАРИЧКИ БОЛЬНЫЕ ПОВАЛЬНО НА ГОЛОВКУ НЕ ЗАВАРИЛИ ГОРЯЧУЮ ВОЙНУ.... В СЕГОДНЯШНЕЙ СИТУАЦИИ-- ЛЮБОЙ КОНФЛИКТ УЖЕ ВЫШЕЛ И ДАВНО ЗА РАМКИ РОССИЯ -УКРАИНА....и понятия локального.... и казус Белли никто не
отменял...
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22.12.2021 13:13 Відповісти
Почему сразу бред? Лошадь выпустят по треку побегать...
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22.12.2021 15:10 Відповісти
Не бред, сольют Украину, и к Гордону не ходи!
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22.12.2021 15:35 Відповісти
Чому використано буржуїнський термін "три треки"? , а не скрєпні, "три дарожки". Мабуть стара шкапа боїться що про аргентинську муку згадають.
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22.12.2021 12:13 Відповісти
Ну треки то ще таке - а от що таке "організаційні модальності" ???
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22.12.2021 13:56 Відповісти
ты думаешь?

может подождем что скажут американцы или ты русне веришь на слово?

к тому же - то что в этой статье написано - ни о чем. три раунда переговоров затянутся на годА. а там уже и бобик сдохнет
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22.12.2021 12:16 Відповісти
Та ні, це формальні речі, якісь шнурки будуть про щось говорити...
Реальні рішення приймають не вони і навіть не держсекретар, а президент. А в нього є парламент і двопалатна підтримка України. Так шо все це лише мрії упоротої коняки. 🤪🤣
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22.12.2021 12:18 Відповісти
Это надувание щек для своих коцапов.Типа ультматум выдвинули Америке.Лижбы сесть за стол переговоров с США и показать свою афигенную значимость в этом мире.Страна-гопник.😂🌷
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22.12.2021 12:34 Відповісти
это те Лавров пёрднул?
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22.12.2021 12:44 Відповісти
Чому ця каняка так боїться НАТУ? Твої ж діти там живуть і не баяцца.
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22.12.2021 12:15 Відповісти
они не наты боятся, им позарез нужен внешний раздражитель для перенаправления энергетики массы в нужное русло, чтобы избежать внутренней расчлененки...
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22.12.2021 12:20 Відповісти
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22.12.2021 12:19 Відповісти
Коняку на бійню! Підкови-***** на шию й сплющіти!
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22.12.2021 12:19 Відповісти
вскормили эту падаль плюс Китай, а теперь переговориваются((((
рашку никто не развалит, бо никому не надо 1000 бен ладенов с ядерными боезарядами и петровыми с бошировыми
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22.12.2021 12:19 Відповісти
Не правда. Спочатку розгодували Китай. Це правда. Росія- васал Китаю, а із приходом до влади соціалістів в Вашингтоні і Америка. По суті, Китай домовляється «сам із собою», переставляючи фігури на шахівниці для подальшої тихої експансії, адже справи в Китаї із еконмомікою не дуже добрі але це поки секрет.
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22.12.2021 13:51 Відповісти
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22.12.2021 12:20 Відповісти
сенаторы США даже отвечать на тот кацапский бред не стали. а ***** и его приближенной кремляди вся эта истерия нужна для беспрепятственного натягивания чучела паРаши на глобус эсэсэсэр, чтобы ватное быдло тихонько сидело на швабре и не рыпалось, атонатонападет.
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22.12.2021 12:21 Відповісти
Лучше болтовня, чем война. Но к ней надо готовиться, когда идёт болтовня.
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22.12.2021 12:22 Відповісти
Особенно твой бубочка готовится.
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22.12.2021 12:23 Відповісти
Лаврошадь, с такими вы#босами как у моржовой, скоро Китай будет предъявлять претензии к НАТО! Что бы не ставили свои базы, вблизи северной границе Китая. =)
Блин, ты же старая лошадь, а так борозду портишь!!! "Дебил б#ля...!" - твои слова?
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22.12.2021 12:23 Відповісти
Будемо надіятися що це, те що так хвилювало Лаврушу- "амєрєканци затянут всьо в долгиє пєрєгавори"
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22.12.2021 12:24 Відповісти
https://newssky.com.ua/kreml-gotovit-provokacziyu-s-ispolzovaniem-himicheskogo-oruzhiya-na-donbasse/?fbclid=IwAR23mSWjFSff9Z3gAg-vReViWMhG_C76krknBoStCCggO2DYDN0nS54MvoY Кремль готовит провокацию с использованием химического оружия на Донбассе
Сегодня российские «хотелки» формата «недопустим вступления Украины в НАТО», что называется, заиграли «новыми красками». Глава Минобороны России Сергей Шойгу, надо сказать, в «духе Басурина», то есть голословно, заявил о том, что частные военные компании (ЧВК) США уже находятся в Донецкой области; а в города Авдеевка и Красный Лиман уже доставили резервуары с неустановленными химическими компонентами.
Здесь сразу вспоминается 2014 год, когда воспаленное воображение т.н. «ополченцев ЛДНР» видело «негров», поляков, литовцев и многих других, которые воевали на стороне Украины. А также 2018 год, когда в момент очередного обострения обстановки Россия обвиняла Киев в намерениях использовать химическое оружие, и даже однажды утверждала, что оно было применено, якобы при «обстреле ВСУ» Семеновки под Славянском фосфорными бомбами.
Правда, впоследствии не совсем удобно получилось, поскольку в качестве «доказательств» ведущие российские телеканалы использовали видеозапись десятилетней давности из Ирака, но к такому уже все привычные.
И вот - снова заиграла такая «заезженная пластинка» и возникает вопрос - почему?
Кажется, что все достаточно просто: уже понятно, что Россию с ее «ультиматумом» по поводу «все вернуть назад», и Украину с Грузией в НАТО не принимать - Запад вежливо «послал», и начал терпеливо, как для душевнобольных объяснять, что мнение РФ, безусловно, весьма важно, но внутри своей страны делайте как хотите, а дела других государств - это их суверенное право.
В том же ключе был дан и официальный ответ Белого дома: все возникшие вопросы решать будем, но дипломатическим путем.
Кремль основную идею понял и Путин по данному поводу уже высказался, заявив сегодня, что: «Россию не устроит, если западные партнеры захотят "заболтать" переговоры по предложениям о гарантиях безопасности», то есть сделать все то же самое, что и сам Кремль только в рамках Нормандского формата.
А ведь все именно к этому и идет: согласиться с российскими условиями в силу их запредельных требований Запад просто не может. А что касается Украины в НАТО то здесь также «все сложно». Поскольку такая «хотелка» Кремля уж слишком сильно напоминает «Мюнхенский сговор» и все помнят, к чему подобное приводит.
То есть - нет, а это значит, что заявление Шойгу укладывается в, так сказать, «план Б», общие контуры которого могут быть приблизительно такие: РФ сама, а скорее - через полностью подконтрольные ей т.н. «ЛДНР», организовывает провокацию на Донбассе и теперь понятно: возможно с использованием «чего-то химического», тем более, что в Сирии со всем этим она уже давно натренировалась, да и иллюзия безнаказанности после тех событий возникла.
Для чего это нужно? Все же вряд ли, что бы это был повод для «большой войны» потому, как показывает история, Кремль регулярно более мелкие и часто выдуманные поводы использовал для агрессии, то есть «ущемления русских на Украине» уже вполне достаточно.
Здесь скорее другое: поднять очередной «вой» в СМИ для поднятия истерии прежде всего в своей стране, поскольку рейтинги Путина падают (и, кроме войны, поднять их уже нечем, так как все украдено), а также «донести правду» до, так сказать, колеблющихся членов НАТО, ведь переговоры по «ультиматуму» в любом случае будут, а в Альянсе все вопросы коллегиально решаются, так что любой голос важен.
Конечно, нельзя исключать и ввода российских «миротворцев» на Донбасс, которые сейчас мерзнут в 20-ти градусный мороз в полевых лагерях вдоль нашей границы, но, думается, это вряд ли, пока еще не время.
А вот как скоро оно наступит - это хороший вопрос. В Кремле пока, судя по всему, действительно еще не решили - нападать на Украину или нет. В первую очередь потому, что знают: попытка раз и навсегда решить «украинский вопрос» военной силой скорее всего приведет к огромным проблемам вплоть до гражданской войны в самой РФ и к ее распаду.
Знают, но на всякий случай - готовятся и, поскольку конечное решение зависит не от нас, или даже США, а степени безумия Кремля, то в данной ситуации можно посоветовать только одно: «зберігайте спокій та чистіть кулемет».
А вот жителям Донбасса и, особенно, оккупированных территорий, скорее стоит наоборот «напрячься», поскольку вероятность российской провокации с большими жертвами весьма вероятна. Тем более кадровая говорящая голова ГРУ - Стешин из «Комсомолки», который почти всегда «первый на месте событий», на Донбассе уже довольно долго находится. А он никогда просто так не приезжает, видимо и сейчас «что-то знает».
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22.12.2021 12:26 Відповісти
Вековой шовинизм русских никакими средствами не поможет сравнятся с экономикой западного мира.Рашка с её необъятными богатствами будет всегда в жопе. и её народ будет идти в сторону бедности до тех пор .когда эта империя зла неизбежно распадётся. А слушать власть кремляди это ничто иное,как разрешить ей повесить лапшу на уши.
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22.12.2021 12:31 Відповісти
Трек (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. track) - у загальному сенсі - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B6%D0%BA%D0%B0 доріжка :

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83 Велогонки на треку - спортивна споруда, призначена для проведення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8 велосипедних перегонів (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BA велотрек , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82 велосипедний спорт ), іноді https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB мотоциклетних (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82 мотоциклетний спорт ).
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BA_%28%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29 Трек (ядерна фізика) - область https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F іонізації , яку залишає за собою швидка https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4 заряджена https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0 частинка в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0 речовині (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0 бульбашковій камері чи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0 камері Вільсона ).
Трек (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0 музика ) - аудіотрек або https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B6%D0%BA%D0%B0 саундтрек , доріжка https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83 фонограми , а також сама фонограма, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%8F_%28%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29 музична композиція .
Трек - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C концентрична доріжка на поверхні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81 магнітного або https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA оптичного диску , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%8F поверхня https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 носія інформації , яка використовується для запису https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%96 даних 🤣
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22.12.2021 12:31 Відповісти
Хай коняка запише трек грою свого члена по губах .уйла😃
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22.12.2021 12:34 Відповісти
Бывший посол США в России Майкл Макфол предложил в будущее соглашение о гарантиях безопасности, на котором так настаивает Путин, внести еще несколько пунктов, без которых такое соглашение будет неполным. Он изложил их в своем твиттере и в колонке для газеты
Washington Post:

1. Россия соглашается вывести свои войска из Молдовы и восстановить полный суверенитет этой европейской страны.

2. Россия соглашается вывести свои войска из Грузии, отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии как независимых стран и восстановить полный суверенитет Грузии.

3. Россия соглашается вывести свои войска из Украины, вернуть Крым Украине, прекратить поддержку сепаратистских сил в Украине и восстановить полный суверенитет этой европейской страны.

4. Для повышения стратегической стабильности в Европе Россия должна удалить свои ракеты SS-26 «Искандер» из Калининграда и всех других мест развертывания, которые позволяют этой высокоточной ракете атаковать европейские цели за считанные минуты. Россия также должна удалить из Калининграда все тактическое ядерное оружие.

5. Признавая важность защиты как личной, так и государственной безопасности, Россия соглашается прекратить операции по организации покушений на всех, кто проживает в Европе, будь то Великобритания, Германия или Россия.

6. Россия подтверждает свою приверженность уже подписанным соглашениям, включая Хельсинкский заключительный акт, Парижскую хартию, Будапештский меморандум 1994 года.
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22.12.2021 12:39 Відповісти
Ну ти гоніш....
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22.12.2021 12:54 Відповісти
То не я гоню. То "таксист" Пупкін гоне, а США йому пояснюють, що не треба брати у свою ГДРівську "Волгу" пасажирів Лєнінград-Киів.
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22.12.2021 13:40 Відповісти
Це стосувалося ще й визначення ss-26, як високоточної зброї.
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22.12.2021 13:48 Відповісти
Это конечно очень было бы круто, но к сожалению, fake news.
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22.12.2021 15:33 Відповісти
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22.12.2021 12:41 Відповісти
Так что, нападение послезавтра на нас отменяется, как я понял? Надо же, а я за водкой, солью, спичками, сахаром собрался ехать...
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22.12.2021 12:41 Відповісти
Я третий день на работу не хожу, начальнику сказал что о нём думаю. Рою блиндаж.
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22.12.2021 13:14 Відповісти
Та за водкой чего ехать-то? Из подъезда выйди. А вот копыта и голяшку на холодец завтра на Славутиче брать буду, бо- холодец. И все ***** мира мне не помешают.
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22.12.2021 16:05 Відповісти
вы ж такие круть, какие гарантии безопасности???, обосцались????
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22.12.2021 12:47 Відповісти
а чему лавров так обрадовался? Что с ним и путиным сядут обговаривать? так сам факт ещё не свидетельствует,что требования россии будут удовлетворены..Ну.разве только для "внутреннего продукта"-мнения россиян.что вот,де.путин заставил вражину-Америку сесть за переговоры.значит.сдадутся..."
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22.12.2021 12:48 Відповісти
Эх козак, козак.
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22.12.2021 12:48 Відповісти
Напряженность в мире надо как то снижать. А то уже и боязно.
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22.12.2021 12:52 Відповісти
Чета х *уйло вымутило у "трусливых пИнгвинов"...
Скоро скабеиха высерет и они на 3 дня праздник объявят...
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22.12.2021 13:01 Відповісти
США с террористами ведут переговоры.
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22.12.2021 13:01 Відповісти
Вообще не понимаю о чем можно вести переговор? Можно ограничиться одним предложением - отношения между Украиной и НАТО это чисто личные отношения и никто не имеет права вмешиваться. А согласие Американцев на переговоры говорит о проявлении слабости перед РФ.
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22.12.2021 13:21 Відповісти
ну вже очевидно, нащо ракоцапи затіяли увесь цей балаган - їм дуже хочеться, щоб про них не забули й розмовляли з ними. Бо інакше вони усіх повбивають (ну їм так здається).
А Захід вже давно трохо прогнив, тому на цю муйню кожного разу ведеться. Хоча і не поступається принципами та й санкціями потроху Парашку душить.
Висновок - знов будет теж саме, тобто на виході - 0. Ї нікуди від війни з Ордою Захід не втече - прийдеться таки орків утілізувати, тим більш можна зараз нашими руками - ми якби і не проти....
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22.12.2021 13:36 Відповісти
РОССИЯНАМ НАДО ВРАТЬ И ИХ УНИЧТОЖАТЬ !!!
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22.12.2021 13:38 Відповісти
Это толково. Это....ОЧЕНЬ И ОЧЕНЬ толково. Чем больше консультаций, согласований, собеседований, ....и бла бла бла....тем больше расход ресурсов на поддержание групировки в поле. А он немалый....
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22.12.2021 13:46 Відповісти
Три американских трэка безопасности для рашки:
1-й трэк - пошли на йух кацапы!!!
2-й трэк - смотри трэк 1-й
3-й трэк - смотри трэк 2-й
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22.12.2021 13:50 Відповісти
Россия это - танки, ракеты и ненависть.

НАТО - это технологии, комфорт, путешествия и дружба народов.
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22.12.2021 14:41 Відповісти
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22.12.2021 14:43 Відповісти
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22.12.2021 18:03 Відповісти
эти гении просят гарантии безопасности
как будто они выйграли войну с нато))
может пора уже что то делать с этими гопниками?
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22.12.2021 14:50 Відповісти
тепер зрозуміло,чому бєня з путіним зробили ЗЄ президентом-для ЕКСПОРТу ХАОСА в Україну.------ Кремлёвский мамковед
kremlin_mother_expert tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=19230 2 часа назад

tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=19230 ОТКРЫТЬ В

🇺🇦💣🇷🇺Российские власти усиливают оборонительную риторику: на итоговой коллегии Министерства обороны, посвящённой национальной безопасности, Путин и Шойгу предоставили обоснования подготовки России к военной кампании. Согласно позиции верховного главнокомандующего, США и НАТО уже «освоили» территорию Украины и приближаются к российским границам - именно это служит причиной стягивания российских войск к границам Украины. Сергей Шойгу привёл более конкретные примеры, рассказав о «резервах неизвестного химического компонента», доставленных НАТО в украинские города - Авдеевку и Красный Лиман. Также Шойгу заявил, что США и их союзники поставляют Украине вертолёты и беспилотники, а также перебрасывают на территорию страны сотрудников частных военных компаний. При этом министр обороны не стал подкреплять свои заявления доказательствами. Кульминацией заседания стала фраза Путина «Что хотят, то и делают. Это у порога нашего дома! Нам просто некуда дальше отступать», произнесённая на повышенных тонах. При этом президент подчеркнул, что не желает дальнейшего сохранения напряжённости, и охарактеризовал выдвинутые Москвой требования к США и НАТО как предложения, нежели ультиматум. Подобная риторика, с одной стороны, мобилизует население для потенциальной конфронтации, а с другой - создаёт пространство для договорённостей, которых Москва рассчитывает достичь в ходе нагнетания военной угрозы. Надежды лидеров на разрядку напряжённости сводят к нулю вероятность нападения на Украину в течение новогодних праздников, однако дальнейшие планы интервенции нельзя исключать. В условиях ухудшения социально-экономической обстановки в России https://tlgrm.ru/channels/@kremlin_mother_expert нападение на Украину идеально проиллюстрирует доктрину «оздоровительного экспорта хаоса», обрисованную бывшим кремлёвским демиургом Владиславом Сурковым в его последней колонке, создающей идеологический базис для внешней экспансии.

https://t.me/kremlin_mother_expert/19064 Кремлёвский мамковед
📰🤦🏻‍♂️Бывший первый замруководителя АП Владислав Сурков, некогда курировавший направление идеологической работы, продолжает пробовать себя в роли публициста: новая статья Суркова посвящена «экспорту хаоса» к...
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22.12.2021 15:04 Відповісти
Скажену коняку пора брати під варту.
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22.12.2021 15:25 Відповісти
Трек-дорожка-кокс-лошадь-Лавров. И так по кругу ипподрома.
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22.12.2021 15:28 Відповісти
- Будет "три трека переговоров по гарантиям безопасности" с США.
- Силы быстрого реагирования НАТО приведены в повышенную боеготовность - это раз.
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22.12.2021 15:46 Відповісти
Три члена за обвисшие щеки. Я не понял, так кацапы идут к нам воевать, или уже нет?
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22.12.2021 16:05 Відповісти
А зараз що заборонено? Іди і збирай...
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22.12.2021 18:14 Відповісти
Коняка вирішила заміксувати три трека...
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22.12.2021 16:32 Відповісти
Які ж підстави у путлера розмовляти з Вашінгтоном та Заходом тоном ультиматиму? Чи не є це доказом того , що всілякі торнадо та інші катаклізми в СЩА за останній період відбуваються в результаті дій путлеровської раші ? Може він розраховує на хакерську кібервійну ? Хто поділяє такі підозри ? Чи може це просто блеф путлера?
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22.12.2021 19:57 Відповісти
 
 