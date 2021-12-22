Буде "три треки переговорів щодо гарантій безпеки" зі США. Реакція на пропозиції РФ є "діловою", - Лавров
Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що РФ домовилась з США провести три треки переговорів щодо так званих "гарантій безпеки". Перший раунд запланований вже на початку наступного року.
Про це він заявив в інтерв'ю Russia Today, інформує Цензор.НЕТ.
"Є згода зі США залучити три треки переговорів щодо гарантій безпеки", - сказав Лавров.
За його словами, реакція США на пропозиції РФ є "діловою".
"Щодо реальної реакції, не риторичної, а реальної реакції, я б сказав, вона ділова, з боку наших американських колег. Відбулася серія розмов на рівні зовнішньополітичних помічників президентів Росії та США, і ось за підсумками чергового контакту по суті узгоджено організаційні модальності подальшої роботи", - додав Лавров.
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может подождем что скажут американцы или ты русне веришь на слово?
к тому же - то что в этой статье написано - ни о чем. три раунда переговоров затянутся на годА. а там уже и бобик сдохнет
Реальні рішення приймають не вони і навіть не держсекретар, а президент. А в нього є парламент і двопалатна підтримка України. Так шо все це лише мрії упоротої коняки. 🤪🤣
рашку никто не развалит, бо никому не надо 1000 бен ладенов с ядерными боезарядами и петровыми с бошировыми
Блин, ты же старая лошадь, а так борозду портишь!!! "Дебил б#ля...!" - твои слова?
Сегодня российские «хотелки» формата «недопустим вступления Украины в НАТО», что называется, заиграли «новыми красками». Глава Минобороны России Сергей Шойгу, надо сказать, в «духе Басурина», то есть голословно, заявил о том, что частные военные компании (ЧВК) США уже находятся в Донецкой области; а в города Авдеевка и Красный Лиман уже доставили резервуары с неустановленными химическими компонентами.
Здесь сразу вспоминается 2014 год, когда воспаленное воображение т.н. «ополченцев ЛДНР» видело «негров», поляков, литовцев и многих других, которые воевали на стороне Украины. А также 2018 год, когда в момент очередного обострения обстановки Россия обвиняла Киев в намерениях использовать химическое оружие, и даже однажды утверждала, что оно было применено, якобы при «обстреле ВСУ» Семеновки под Славянском фосфорными бомбами.
Правда, впоследствии не совсем удобно получилось, поскольку в качестве «доказательств» ведущие российские телеканалы использовали видеозапись десятилетней давности из Ирака, но к такому уже все привычные.
И вот - снова заиграла такая «заезженная пластинка» и возникает вопрос - почему?
Кажется, что все достаточно просто: уже понятно, что Россию с ее «ультиматумом» по поводу «все вернуть назад», и Украину с Грузией в НАТО не принимать - Запад вежливо «послал», и начал терпеливо, как для душевнобольных объяснять, что мнение РФ, безусловно, весьма важно, но внутри своей страны делайте как хотите, а дела других государств - это их суверенное право.
В том же ключе был дан и официальный ответ Белого дома: все возникшие вопросы решать будем, но дипломатическим путем.
Кремль основную идею понял и Путин по данному поводу уже высказался, заявив сегодня, что: «Россию не устроит, если западные партнеры захотят "заболтать" переговоры по предложениям о гарантиях безопасности», то есть сделать все то же самое, что и сам Кремль только в рамках Нормандского формата.
А ведь все именно к этому и идет: согласиться с российскими условиями в силу их запредельных требований Запад просто не может. А что касается Украины в НАТО то здесь также «все сложно». Поскольку такая «хотелка» Кремля уж слишком сильно напоминает «Мюнхенский сговор» и все помнят, к чему подобное приводит.
То есть - нет, а это значит, что заявление Шойгу укладывается в, так сказать, «план Б», общие контуры которого могут быть приблизительно такие: РФ сама, а скорее - через полностью подконтрольные ей т.н. «ЛДНР», организовывает провокацию на Донбассе и теперь понятно: возможно с использованием «чего-то химического», тем более, что в Сирии со всем этим она уже давно натренировалась, да и иллюзия безнаказанности после тех событий возникла.
Для чего это нужно? Все же вряд ли, что бы это был повод для «большой войны» потому, как показывает история, Кремль регулярно более мелкие и часто выдуманные поводы использовал для агрессии, то есть «ущемления русских на Украине» уже вполне достаточно.
Здесь скорее другое: поднять очередной «вой» в СМИ для поднятия истерии прежде всего в своей стране, поскольку рейтинги Путина падают (и, кроме войны, поднять их уже нечем, так как все украдено), а также «донести правду» до, так сказать, колеблющихся членов НАТО, ведь переговоры по «ультиматуму» в любом случае будут, а в Альянсе все вопросы коллегиально решаются, так что любой голос важен.
Конечно, нельзя исключать и ввода российских «миротворцев» на Донбасс, которые сейчас мерзнут в 20-ти градусный мороз в полевых лагерях вдоль нашей границы, но, думается, это вряд ли, пока еще не время.
А вот как скоро оно наступит - это хороший вопрос. В Кремле пока, судя по всему, действительно еще не решили - нападать на Украину или нет. В первую очередь потому, что знают: попытка раз и навсегда решить «украинский вопрос» военной силой скорее всего приведет к огромным проблемам вплоть до гражданской войны в самой РФ и к ее распаду.
Знают, но на всякий случай - готовятся и, поскольку конечное решение зависит не от нас, или даже США, а степени безумия Кремля, то в данной ситуации можно посоветовать только одно: «зберігайте спокій та чистіть кулемет».
А вот жителям Донбасса и, особенно, оккупированных территорий, скорее стоит наоборот «напрячься», поскольку вероятность российской провокации с большими жертвами весьма вероятна. Тем более кадровая говорящая голова ГРУ - Стешин из «Комсомолки», который почти всегда «первый на месте событий», на Донбассе уже довольно долго находится. А он никогда просто так не приезжает, видимо и сейчас «что-то знает».
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83 Велогонки на треку - спортивна споруда, призначена для проведення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8 велосипедних перегонів (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BA велотрек , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82 велосипедний спорт ), іноді https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB мотоциклетних (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82 мотоциклетний спорт ).
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BA_%28%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29 Трек (ядерна фізика) - область https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F іонізації , яку залишає за собою швидка https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4 заряджена https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0 частинка в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0 речовині (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0 бульбашковій камері чи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0 камері Вільсона ).
Трек (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0 музика ) - аудіотрек або https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B6%D0%BA%D0%B0 саундтрек , доріжка https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83 фонограми , а також сама фонограма, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%8F_%28%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29 музична композиція .
Трек - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C концентрична доріжка на поверхні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81 магнітного або https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA оптичного диску , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%8F поверхня https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 носія інформації , яка використовується для запису https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%96 даних 🤣
Washington Post:
1. Россия соглашается вывести свои войска из Молдовы и восстановить полный суверенитет этой европейской страны.
2. Россия соглашается вывести свои войска из Грузии, отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии как независимых стран и восстановить полный суверенитет Грузии.
3. Россия соглашается вывести свои войска из Украины, вернуть Крым Украине, прекратить поддержку сепаратистских сил в Украине и восстановить полный суверенитет этой европейской страны.
4. Для повышения стратегической стабильности в Европе Россия должна удалить свои ракеты SS-26 «Искандер» из Калининграда и всех других мест развертывания, которые позволяют этой высокоточной ракете атаковать европейские цели за считанные минуты. Россия также должна удалить из Калининграда все тактическое ядерное оружие.
5. Признавая важность защиты как личной, так и государственной безопасности, Россия соглашается прекратить операции по организации покушений на всех, кто проживает в Европе, будь то Великобритания, Германия или Россия.
6. Россия подтверждает свою приверженность уже подписанным соглашениям, включая Хельсинкский заключительный акт, Парижскую хартию, Будапештский меморандум 1994 года.
Скоро скабеиха высерет и они на 3 дня праздник объявят...
А Захід вже давно трохо прогнив, тому на цю муйню кожного разу ведеться. Хоча і не поступається принципами та й санкціями потроху Парашку душить.
Висновок - знов будет теж саме, тобто на виході - 0. Ї нікуди від війни з Ордою Захід не втече - прийдеться таки орків утілізувати, тим більш можна зараз нашими руками - ми якби і не проти....
1-й трэк - пошли на йух кацапы!!!
2-й трэк - смотри трэк 1-й
3-й трэк - смотри трэк 2-й
НАТО - это технологии, комфорт, путешествия и дружба народов.
как будто они выйграли войну с нато))
может пора уже что то делать с этими гопниками?
kremlin_mother_expert tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=19230 2 часа назад
tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=19230 ОТКРЫТЬ В
🇺🇦💣🇷🇺Российские власти усиливают оборонительную риторику: на итоговой коллегии Министерства обороны, посвящённой национальной безопасности, Путин и Шойгу предоставили обоснования подготовки России к военной кампании. Согласно позиции верховного главнокомандующего, США и НАТО уже «освоили» территорию Украины и приближаются к российским границам - именно это служит причиной стягивания российских войск к границам Украины. Сергей Шойгу привёл более конкретные примеры, рассказав о «резервах неизвестного химического компонента», доставленных НАТО в украинские города - Авдеевку и Красный Лиман. Также Шойгу заявил, что США и их союзники поставляют Украине вертолёты и беспилотники, а также перебрасывают на территорию страны сотрудников частных военных компаний. При этом министр обороны не стал подкреплять свои заявления доказательствами. Кульминацией заседания стала фраза Путина «Что хотят, то и делают. Это у порога нашего дома! Нам просто некуда дальше отступать», произнесённая на повышенных тонах. При этом президент подчеркнул, что не желает дальнейшего сохранения напряжённости, и охарактеризовал выдвинутые Москвой требования к США и НАТО как предложения, нежели ультиматум. Подобная риторика, с одной стороны, мобилизует население для потенциальной конфронтации, а с другой - создаёт пространство для договорённостей, которых Москва рассчитывает достичь в ходе нагнетания военной угрозы. Надежды лидеров на разрядку напряжённости сводят к нулю вероятность нападения на Украину в течение новогодних праздников, однако дальнейшие планы интервенции нельзя исключать. В условиях ухудшения социально-экономической обстановки в России https://tlgrm.ru/channels/@kremlin_mother_expert нападение на Украину идеально проиллюстрирует доктрину «оздоровительного экспорта хаоса», обрисованную бывшим кремлёвским демиургом Владиславом Сурковым в его последней колонке, создающей идеологический базис для внешней экспансии.
https://t.me/kremlin_mother_expert/19064 Кремлёвский мамковед
📰🤦🏻♂️Бывший первый замруководителя АП Владислав Сурков, некогда курировавший направление идеологической работы, продолжает пробовать себя в роли публициста: новая статья Суркова посвящена «экспорту хаоса» к...
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- Силы быстрого реагирования НАТО приведены в повышенную боеготовность - это раз.