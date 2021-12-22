Лавров погрожує Україні належною відповіддю на "провокації": "Будемо жорстко забезпечувати свою безпеку тими засобами, які вважатимемо за потрібне"
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров застерігає Україну від нібито військової конфронтації. За його словами, Москва може забезпечити військову відповідь на "провокації".
Про це він заявив в інтерв'ю пропагандистському каналу Russia Today, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".
"Ми застерігаємо гарячі голови, такі є, і в Україні їх повно, є і на Заході деякі політичні діячі, які намагаються подібного роду агресивні настрої підживлювати в Україні... Вчора (президент Росії, - Ред.) Путін сказав дуже чітко на колегії міністерства оборони: у нас є всі необхідні можливості, щоб забезпечити належну, в тому числі військово-технічну відповідь на будь-які провокації, які можуть навколо нас розгортатися", - зазначив Лавров.
Він підкреслив, що Росія нібито не хоче війни.
"Ми не хочемо війни, президент Путін ще про це раз сказав: нам конфлікти не потрібні, ми сподіваємося, що для інших конфлікти теж не є бажаним шляхом дій. Ми будемо жорстко забезпечувати свою безпеку тими засобами, які вважатимемо за потрібне", - додав Лавров.
Втім, він ані слова не сказав про те, до яких саме "провокацій" вдається Україна. Не згадав він і про те, що у 2014 році Росія окупувала український Крим та розпочала війну на Донбасі. Також він не обмовився про те, що РФ регулярно уникає мирних перемовин щодо Донбасу, а підтримувані Росією найманці постійно порушують мінські домовленості і обстрілюють українські позиції із забороненого озброєння.
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а я еще думал шо Мельникофф перегибает, называя их - "народ-пи*орас".
а ведь он прав.
ну ясно шо там есть 1000 или меньше нормальных и т.д., но все же...
\\\\\\\\Украина объявила тренировочную мобилизацию из-за угрозы вторжения российских войск. Проведена проверка работоспособности военкоматов, проверено наличие железнодорожного транспорта, исправность путей, дорог и подъездов. На Тернопольщине в селе Великий Глибочок размещены дополнительно десять отрядов территориальной обороны. Шестьсот тысяч ветеранов призваны в резерв. На границу с Беларусью отправлены восемь механизированных бригад. Гособоронзаказ увеличен втрое. Закупки пального и касок для армии возросли в десять раз. Жители Киева, Чернигова, Харькова и Мариуполя мобилизованы в трудармию и роют противотанковые рвы вокруг своих городов. Киев пополняет запасы продовольствия в бомбоубежищах. РНБО не выходит из кабинета уже неделю. Совещания с главами штабов стран членов НАТО проходят в режиме нон-стоп. На Банковой не протолкнуться из-за делегаций США, Великобритании, Канады. Достигнута договоренность о немедленной поставке летального оружия в случае вторжения со всеми. Через Керченский пролив готовится еще один проход с десантом депутатов ПАСЕ на борту. Верховный главнокомандующий на линии разграничения провел…
А, ну, да. Стоп. О чем это я.
Что ты вообще несешь, дедуля, в своих розовых мечтах.
Что ты несешь, наивный.\\\\\
Якщо ж ти натякаєш, на те, що бєня-жид був в перших рядах організаторів спротиву косорилим, я з тобою знову погоджуся, але заперечу мотиви. Це не був ПАТРІОТИЗМ чи любов до України а лише тверезий розрахунок. Хоча нашу подяку за те Він, в будь-якому разі, ЗАСЛУЖИВ.
І останнє, держава- Ізрайль є головним підтвердженням, саме МОЄЇ позиції. Не скучай,
І пуйло не ставить шлагбаум цій торгівлі на крові.
Чудасія ...
Лавров
лавров
лавров))
гы - гы
путин бы прошелся по Одессе без охраны.... жители бы не особо ему рассказывали анекдоты, я бы не хотел потом путина соскребать на тротуаре.
osioł dardanelski
skończony dureń
osioł kwadratowy
bezgraniczny dureń
kompletny dureń
beznadziejny dureń
dureń do kwadratu
kurp