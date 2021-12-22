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Новини Війна
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Лавров погрожує Україні належною відповіддю на "провокації": "Будемо жорстко забезпечувати свою безпеку тими засобами, які вважатимемо за потрібне"

Лавров погрожує Україні належною відповіддю на

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров застерігає Україну від нібито військової конфронтації. За його словами, Москва може забезпечити військову відповідь на "провокації".

Про це він заявив в інтерв'ю пропагандистському каналу Russia Today, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".

"Ми застерігаємо гарячі голови, такі є, і в Україні їх повно, є і на Заході деякі політичні діячі, які намагаються подібного роду агресивні настрої підживлювати в Україні... Вчора (президент Росії, - Ред.) Путін сказав дуже чітко на колегії міністерства оборони: у нас є всі необхідні можливості, щоб забезпечити належну, в тому числі військово-технічну відповідь на будь-які провокації, які можуть навколо нас розгортатися", - зазначив Лавров.

Він підкреслив, що Росія нібито не хоче війни.

"Ми не хочемо війни, президент Путін ще про це раз сказав: нам конфлікти не потрібні, ми сподіваємося, що для інших конфлікти теж не є бажаним шляхом дій. Ми будемо жорстко забезпечувати свою безпеку тими засобами, які вважатимемо за потрібне", - додав Лавров.

Втім, він ані слова не сказав про те, до яких саме "провокацій" вдається Україна. Не згадав він і про те, що у 2014 році Росія окупувала український Крим та розпочала війну на Донбасі. Також він не обмовився про те, що РФ регулярно уникає мирних перемовин щодо Донбасу, а підтримувані Росією найманці постійно порушують мінські домовленості і обстрілюють українські позиції із забороненого озброєння.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Збройні конфлікти, кровопролиття - абсолютно не наш вибір", - Путін

Автор: 

армія рф (17291) конфлікт (443) Лавров Сергій (1579) росія (65035)


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Топ коментарі
+25
может лавровскую доченьку кто-то бы прирезал и сказал: А она обидила темнокожего, попросив 25 баксов вместо 20 за кое-что.)

\\\\\\\\Украина объявила тренировочную мобилизацию из-за угрозы вторжения российских войск. Проведена проверка работоспособности военкоматов, проверено наличие железнодорожного транспорта, исправность путей, дорог и подъездов. На Тернопольщине в селе Великий Глибочок размещены дополнительно десять отрядов территориальной обороны. Шестьсот тысяч ветеранов призваны в резерв. На границу с Беларусью отправлены восемь механизированных бригад. Гособоронзаказ увеличен втрое. Закупки пального и касок для армии возросли в десять раз. Жители Киева, Чернигова, Харькова и Мариуполя мобилизованы в трудармию и роют противотанковые рвы вокруг своих городов. Киев пополняет запасы продовольствия в бомбоубежищах. РНБО не выходит из кабинета уже неделю. Совещания с главами штабов стран членов НАТО проходят в режиме нон-стоп. На Банковой не протолкнуться из-за делегаций США, Великобритании, Канады. Достигнута договоренность о немедленной поставке летального оружия в случае вторжения со всеми. Через Керченский пролив готовится еще один проход с десантом депутатов ПАСЕ на борту. Верховный главнокомандующий на линии разграничения провел…
А, ну, да. Стоп. О чем это я.
Что ты вообще несешь, дедуля, в своих розовых мечтах.
Что ты несешь, наивный.\\\\\
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22.12.2021 12:40
+22
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22.12.2021 12:37
+20
Под провокацией конечно же ********* считает то что Украина защищается. Есть два типа народов. Свободный народ и народ который пошел на условия кремля типо как Беларашка над которой сейчас летают росийские бомбардировщики с ЯО.
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22.12.2021 12:40
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22.12.2021 12:37 Відповісти
это что - у них до сих пор могилка палача Блохина, расстрелявшего 20000 людей... завалена. нет, не говном а цветочками(!)
а я еще думал шо Мельникофф перегибает, называя их - "народ-пи*орас".
а ведь он прав.
ну ясно шо там есть 1000 или меньше нормальных и т.д., но все же...
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22.12.2021 12:43 Відповісти
какие провокаци где в Биробиджане на границе с КИТАЕМ???? а что забыли войска РФ в Крыму и ОРЛДО??!! это по мнению армянского ублюдка окацапленного не провокация или типа мы по праву силы-- имеем на такое право....
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22.12.2021 13:10 Відповісти
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22.12.2021 12:38 Відповісти
Любой ворюга, после того, как стырит кошелек, против "конфронтаций" и "провокаций" со стороны его хозяина.
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22.12.2021 12:39 Відповісти
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22.12.2021 12:40 Відповісти
может лавровскую доченьку кто-то бы прирезал и сказал: А она обидила темнокожего, попросив 25 баксов вместо 20 за кое-что.)

\\\\\\\\Украина объявила тренировочную мобилизацию из-за угрозы вторжения российских войск. Проведена проверка работоспособности военкоматов, проверено наличие железнодорожного транспорта, исправность путей, дорог и подъездов. На Тернопольщине в селе Великий Глибочок размещены дополнительно десять отрядов территориальной обороны. Шестьсот тысяч ветеранов призваны в резерв. На границу с Беларусью отправлены восемь механизированных бригад. Гособоронзаказ увеличен втрое. Закупки пального и касок для армии возросли в десять раз. Жители Киева, Чернигова, Харькова и Мариуполя мобилизованы в трудармию и роют противотанковые рвы вокруг своих городов. Киев пополняет запасы продовольствия в бомбоубежищах. РНБО не выходит из кабинета уже неделю. Совещания с главами штабов стран членов НАТО проходят в режиме нон-стоп. На Банковой не протолкнуться из-за делегаций США, Великобритании, Канады. Достигнута договоренность о немедленной поставке летального оружия в случае вторжения со всеми. Через Керченский пролив готовится еще один проход с десантом депутатов ПАСЕ на борту. Верховный главнокомандующий на линии разграничения провел…
А, ну, да. Стоп. О чем это я.
Что ты вообще несешь, дедуля, в своих розовых мечтах.
Что ты несешь, наивный.\\\\\
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22.12.2021 12:40 Відповісти
Под провокацией конечно же ********* считает то что Украина защищается. Есть два типа народов. Свободный народ и народ который пошел на условия кремля типо как Беларашка над которой сейчас летают росийские бомбардировщики с ЯО.
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22.12.2021 12:40 Відповісти
А зачем тогда советский союз спровоцировал Адика Гитлера? Небыло бы комуняк, небыло бы и войны.
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22.12.2021 12:42 Відповісти
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22.12.2021 12:42 Відповісти
Когда Россия увидела,что НАТО начало идти на уступки,то сразу повыскакивали первые лица с борзыми заявлениями.Независимо от Украины в НАТО подднимутся голоса по пересмотру его руководства и функций.Потому как в таком состоянии -"не набралось голосов" могут сдать и Прибалтику и Польшу,только из-за вето Германии или Франции.НАТО-на пороге либо реформ.либо самороспуска
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22.12.2021 12:44 Відповісти
Жиде, ти вставив свої п'ять трохи раніше запланованого йди порепетируй ЩЕ.
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22.12.2021 13:18 Відповісти
для Украины важно не столько ,какие у тебя этнические корни,а насколько ты любишь свою Батькивщину.Иди целуй путину пятки пока тот "нэ нападэ"....)
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22.12.2021 17:32 Відповісти
Я скажу вам жиде більше, любов до Батьківщини - головна характерна, на мій погляд, ознака і риса Справжнього патріота. А етнічні корні це - одна із характеристик тего самого патріота. Я можу привести тобі статистику "членства" твоїх єдиновірців в кодлі тих, хто організовував і керував геноцидом українців голодомором. І вона, статистика, свідчить, що твої жиди -єдиновірці складають абсолютну більшість серед тих організаторів-виконавців(89%, з матеріалів суду про"голодомор...."), а от серед упівців вони були одиницями в полі зору, хоча, ніде правди діти, були і в УПА. Я відповів на твоє питання, жиде?
Якщо ж ти натякаєш, на те, що бєня-жид був в перших рядах організаторів спротиву косорилим, я з тобою знову погоджуся, але заперечу мотиви. Це не був ПАТРІОТИЗМ чи любов до України а лише тверезий розрахунок. Хоча нашу подяку за те Він, в будь-якому разі, ЗАСЛУЖИВ.
І останнє, держава- Ізрайль є головним підтвердженням, саме МОЄЇ позиції. Не скучай,
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22.12.2021 23:38 Відповісти
сказочники рашкованские))
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22.12.2021 13:35 Відповісти
То все фігня. Головне, що серіал Скоти приносить бабло з расєї зєлємойському.
І пуйло не ставить шлагбаум цій торгівлі на крові.
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22.12.2021 12:49 Відповісти
Зєля щодня верещить "Негайно візьміть нас в НАТО!", а його Скоти недоторканні на расєє.
Чудасія ...
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22.12.2021 12:58 Відповісти
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22.12.2021 12:49 Відповісти
Ти вже отримував пенделя. Можем повторить.
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22.12.2021 12:49 Відповісти
Купило ***** коника, а коник без ноги...
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22.12.2021 12:55 Відповісти
яка чудова іграшка
Лавров
лавров
лавров))
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22.12.2021 14:32 Відповісти
гы - гы
гы - гы
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22.12.2021 16:37 Відповісти
Вся информация которая исходящая от кремляди в адрес Украине, ничто иное как словесный неизлечимый понос .Много гавна, а опорожняются так, чтобы обгадить собственный народ.
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22.12.2021 12:51 Відповісти
Ніхто вас не боїться. Все що ви могли, то вже зробили. Полізите далі-будемо вас мочити і на московській землі у ваших берлогах. Запам"ятайте, невелика УПА воювала з 1939 по 1960 роки, без гармат, танків, ракеит і літаків, то українська армія здатна вас знищити.
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22.12.2021 12:53 Відповісти
Бубочка вже й так обісралося.
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22.12.2021 12:53 Відповісти
свою безопасность на нашей территории? ухи объелись
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22.12.2021 12:54 Відповісти
та ради Бога...обеспечивайте вы свою безопасность - но только на СВОЕЙ территории, в своей говени так сказать...кто ж вас трогает-то...
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22.12.2021 12:57 Відповісти
Лошадь, твоя семья уже отказалась от гражданства США?....
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22.12.2021 12:57 Відповісти
Наш главком херой,всех ваших разбамбит. (Если втихаря в израиловку не свалит.)
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22.12.2021 13:06 Відповісти
гоу Удмуртия из Крыма и ОРДЛО - раз не нужны конфликты....
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22.12.2021 13:07 Відповісти
ПТН ПНХ
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22.12.2021 13:10 Відповісти
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22.12.2021 13:13 Відповісти
лавров, коняка йбнута, йди нхй.
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22.12.2021 13:17 Відповісти
теперь я знаю что значит польское выражение wyglądać jak zdechły kur
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22.12.2021 13:19 Відповісти
Лаврушке к сведению: фон Риббентроп тоже был министром по заграничным делам, и его повесили за общие делишки с его фюрером...
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22.12.2021 13:22 Відповісти
Пшла на швабру,свинороская мразь.
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22.12.2021 13:32 Відповісти
Кто такие дончане и биндеровцы?
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22.12.2021 14:36 Відповісти
Один и тот же кацапский бред восьмой год.
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22.12.2021 13:31 Відповісти
За всем этим словесным поносом слышно главное.... Им "конфликты не нужны" и "Россия войны вроде бы не хочет..." Это уже новенькое. Недавний воинственный пыл поугас! Пужали мир и не напужали....
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22.12.2021 13:37 Відповісти
Только САМ, мразь, в первых рядах перейди границу! Можно с дочуркой, которая в Штатах, походу, натерпелась от америкосов... Тварь старая, о веном пора думать, а не загаживать мозги своей "вате"!
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22.12.2021 13:41 Відповісти
Процитую класика - "наша русофобія недостатня"
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22.12.2021 13:41 Відповісти
Животное пучит от овса ?
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22.12.2021 14:34 Відповісти
Все это говно "защищает славян" - лавров, сурков, шойгу, путин, сурков... это же отклонение - чудаки ни разу не имеющие отношения к славянам.... "защищают"
путин бы прошелся по Одессе без охраны.... жители бы не особо ему рассказывали анекдоты, я бы не хотел потом путина соскребать на тротуаре.
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22.12.2021 14:36 Відповісти
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22.12.2021 14:37 Відповісти
Как по-польски сказать "русский" правильно?
osioł dardanelski
skończony dureń
osioł kwadratowy
bezgraniczny dureń
kompletny dureń
beznadziejny dureń
dureń do kwadratu
kurp
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22.12.2021 15:10 Відповісти
О-о-о-о! Заверещало. Значить лещата в яких вже його яйця (воно ж цього і не помітило !!!) вже почали затискатися.
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22.12.2021 15:12 Відповісти
Ой! Какие хорошенькие !? Их бы в центр иконостаса в храме владимира оченьблаженного.
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22.12.2021 15:17 Відповісти
Господин Лошадь! Так и мы в Украине тоже будем обеспечивать свою от вас безопасность теми способами, которые посчитаем нужными и доступными!
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22.12.2021 15:21 Відповісти
щось цап не на шутку розiйшовся.
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22.12.2021 15:36 Відповісти
*****!
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22.12.2021 15:57 Відповісти
Які ж підстави у путлера розмовляти з Вашінгтоном та Заходом тоном ультиматиму? Чи не є це доказом того , що всілякі торнадо та інші катаклізми в СЩА за останній період відбуваються в результаті дій путлеровської раші ? Може він розраховує на хакерську кібервійну ? Хто поділяє такі підозри ? Чи може це просто блеф путлера?
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22.12.2021 19:53 Відповісти
 
 