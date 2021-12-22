Лавров погрожує Україні належною відповіддю на "провокації": "Будемо жорстко забезпечувати свою безпеку тими засобами, які вважатимемо за потрібне"

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров застерігає Україну від нібито військової конфронтації. За його словами, Москва може забезпечити військову відповідь на "провокації".

Про це він заявив в інтерв'ю пропагандистському каналу Russia Today, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".

"Ми застерігаємо гарячі голови, такі є, і в Україні їх повно, є і на Заході деякі політичні діячі, які намагаються подібного роду агресивні настрої підживлювати в Україні... Вчора (президент Росії, - Ред.) Путін сказав дуже чітко на колегії міністерства оборони: у нас є всі необхідні можливості, щоб забезпечити належну, в тому числі військово-технічну відповідь на будь-які провокації, які можуть навколо нас розгортатися", - зазначив Лавров.

Він підкреслив, що Росія нібито не хоче війни.

"Ми не хочемо війни, президент Путін ще про це раз сказав: нам конфлікти не потрібні, ми сподіваємося, що для інших конфлікти теж не є бажаним шляхом дій. Ми будемо жорстко забезпечувати свою безпеку тими засобами, які вважатимемо за потрібне", - додав Лавров.

Втім, він ані слова не сказав про те, до яких саме "провокацій" вдається Україна. Не згадав він і про те, що у 2014 році Росія окупувала український Крим та розпочала війну на Донбасі. Також він не обмовився про те, що РФ регулярно уникає мирних перемовин щодо Донбасу, а підтримувані Росією найманці постійно порушують мінські домовленості і обстрілюють українські позиції із забороненого озброєння.

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