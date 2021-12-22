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Новини
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Полтавська міськрада не змогла відправити у відставку мера Мамая, який заявляв про "братовбивчу війну"

Полтавська міськрада не змогла відправити у відставку мера Мамая, який заявляв про

У Полтаві присутні на сесії депутати міської ради проголосували за дострокове припинення повноважень міського голови Олександра Мамая, але для прийняття такого рішення забракло голосів.

За відставку Мамая висловилися 23 з 24 учасників таємного голосування, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Один бюлетень було визнано недійсним.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Йде брат на брата. На нашій території воюють США та Росія", - мер Полтави Мамай на телеканалі проросійського політика Мураєва. ВIДЕО

Утім, згідно із законодавством, за дострокове припинення повноважень міського голови повинні проголосувати не менш як дві третини депутатів від загального складу ради. Для Полтави це 29 осіб. Отже, рішення про відставку не прийнято.

Як повідомлялося, 9 грудня депутати "Європейської солідарності" в Полтавській міській раді оприлюднили заяву з вимогою відставки Мамая.

4 грудня полтавський голова на телеканалі проросійського політика Мураєва заявив про те, що на території України воюють "наддержави" - США та Росія. При цьому, за його словами, наша країна є "плацдармом", де "брат іде на брата". Він також висловив жаль через те, що Україна розірвала економічні відносини з країною-агресором. За ці висловлювання полтавського мера внесли до бази Центру "Миротворець".

Олександр Мамай двічі обирався на посаду міського голови Полтави - у 2010 та в 2015 роках. 14 вересня 2018 року Полтавська міська рада висловила йому недовіру та позбавила повноважень. 22 листопада 2020 р. знову обраний міським головою Полтави.

Автор: 

міськрада (478) мер (506) відставка (1462) Полтава (554) Мамай Олександр (17)


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Топ коментарі
+21
Нельзя церемонится с этими прокацапскими животными. Пуля в лоб и нет проблемы.
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22.12.2021 12:41
+10
В Полтаве что, правоохранительные органы закончились или находятся в состоянии спячки, при этом исправно приходя за зарплатой? У этого недоделанного мэра нет проблем с законом или опять вся надежда на активистов-энтузиастов-волонтёров или "авось сам уйдёт"? Ничему нас дураков истории с Кернессами, Штепами и прочим мусором на постах мэров не учит
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22.12.2021 13:01
+9
Не треба шукати проблем там, де їх Немає. Такі, як мамай обійдуться зашморгом на осиці та й то забагато честі.
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22.12.2021 13:05
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Нельзя церемонится с этими прокацапскими животными. Пуля в лоб и нет проблемы.
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22.12.2021 12:41 Відповісти
Пуль треба трохи більше - для всіх, хто не захотів голосвати за йог відставку. Але в масштабах України куль може не вистачити.
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22.12.2021 12:44 Відповісти
Не треба шукати проблем там, де їх Немає. Такі, як мамай обійдуться зашморгом на осиці та й то забагато честі.
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22.12.2021 13:05 Відповісти
лапти, кокошник и билет в одну сторону - расея.
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22.12.2021 14:32 Відповісти
так тодi нe "проголосували" а "голосували" за дострокове припинення...
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22.12.2021 12:42 Відповісти
Андрюша-Полтава это твои недоработки этот мокшанский утырок давно должен быть выдворен из стен городской управы...
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22.12.2021 12:44 Відповісти
тiки нe нада пeрти на Полтаву. вiн i так достатньо ативний. пшов би допомiг
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22.12.2021 12:54 Відповісти
Карпов і так домігся того, що примусив Мамая погодитись на те, щоб стати секретарем Ради (при тому, що ЄС на виборах в Полтавської міськради досягла десь 12% підтримки). Він і так зформував якщо не кваліфікаційну більшісь (дві третини) в міськраді, то хоча би 50+% опозиції Мамаю.
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22.12.2021 13:06 Відповісти
В Полтаве что, правоохранительные органы закончились или находятся в состоянии спячки, при этом исправно приходя за зарплатой? У этого недоделанного мэра нет проблем с законом или опять вся надежда на активистов-энтузиастов-волонтёров или "авось сам уйдёт"? Ничему нас дураков истории с Кернессами, Штепами и прочим мусором на постах мэров не учит
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22.12.2021 13:01 Відповісти
По-моему это ты в спячке, если до сих пор не понимаешь, что в Украине происходит.
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22.12.2021 14:04 Відповісти
Половина депутатов с ним согласны?
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22.12.2021 13:10 Відповісти
А кто же навыбирал этих депутатов?Полтава пуп Украины,а по факту ватоцентр московии
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22.12.2021 13:15 Відповісти
здається, що це звичайний розводняк лохів - Карпов тепер буде всім казати, що зробив що міг (при цьому сидіти дупой в кріслі Секретаря Міськради, непогана посада...), а Мамаю взагалі по*й - він якщо шось - поїде у відпустку на Мальдіви (і там десь посидить, поки кіпіш не схлине..)
ПС: ну і так, половина дупутангов в цьому взагалі участь не брали - їм норм, "колеса крутяться- бабки мутяться"...
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22.12.2021 13:29 Відповісти
полтава, сердце украины, и такие типы у власти. я уже вообще ничего не понимаю))
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22.12.2021 14:13 Відповісти
Настільки глибоко метастази руссскаго міра проникли в наше суспільство !
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22.12.2021 14:45 Відповісти
Цьому пі@@ру чемодан в руки і за порєбрік!
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22.12.2021 16:54 Відповісти
"...Олександр Мамай двічі обирався на посаду міського голови Полтави - у 2010 та в 2015 роках. 14 вересня 2018 року Полтавська міська рада висловила йому недовіру та позбавила повноважень. 22 листопада 2020 р. знову обраний міським головою Полтави..."

Таке враження, що полтавчани трішки дебіли.
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22.12.2021 16:58 Відповісти
Вони дебільні вже років із 350.
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22.12.2021 19:34 Відповісти
КИВА, МУРАЄВ, ШУФРИЧ , КОРОЛЕВСЬКА , БОЙКО, РАБИНОВИЧ, МЕРТВЕЧУК,БОНДАРЕНКО, ВСІ ОПЗЖопники І Т.ІН. ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.І ТАКИХ "ПАТРІОТІВ" БАГАТО,ОСЬ підключився мамай
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНБАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ).Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ.
10.02.21 "ЄС" ініціювала прийняття розроблених законів про колаборацію та боротьбу з російською пропагандою - https://censor.net/ua/news/3247148/yes_rozrobyla_zakonoproyekty_pro_borotbu_z_kolaboratsionizmom_i_rosiyiskoyu_propagandoyu_poroshenko
22.02.21 Ясько знову внесла цей та інші важливі законопроекти. ДЕ Ж депутати-патріоти? КОЛИ БУДУТЬ ПРИЙНЯТІ ЦІ ЗАКОНИ?? СЛУГИ" не борються зі зрадниками . НАВИБИРАЛИ !!! ЗЕБІЛИ !!!
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22.12.2021 19:47 Відповісти
 
 