Полтавська міськрада не змогла відправити у відставку мера Мамая, який заявляв про "братовбивчу війну"
У Полтаві присутні на сесії депутати міської ради проголосували за дострокове припинення повноважень міського голови Олександра Мамая, але для прийняття такого рішення забракло голосів.
За відставку Мамая висловилися 23 з 24 учасників таємного голосування, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Один бюлетень було визнано недійсним.
Утім, згідно із законодавством, за дострокове припинення повноважень міського голови повинні проголосувати не менш як дві третини депутатів від загального складу ради. Для Полтави це 29 осіб. Отже, рішення про відставку не прийнято.
Як повідомлялося, 9 грудня депутати "Європейської солідарності" в Полтавській міській раді оприлюднили заяву з вимогою відставки Мамая.
4 грудня полтавський голова на телеканалі проросійського політика Мураєва заявив про те, що на території України воюють "наддержави" - США та Росія. При цьому, за його словами, наша країна є "плацдармом", де "брат іде на брата". Він також висловив жаль через те, що Україна розірвала економічні відносини з країною-агресором. За ці висловлювання полтавського мера внесли до бази Центру "Миротворець".
Олександр Мамай двічі обирався на посаду міського голови Полтави - у 2010 та в 2015 роках. 14 вересня 2018 року Полтавська міська рада висловила йому недовіру та позбавила повноважень. 22 листопада 2020 р. знову обраний міським головою Полтави.
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ПС: ну і так, половина дупутангов в цьому взагалі участь не брали - їм норм, "колеса крутяться- бабки мутяться"...
Таке враження, що полтавчани трішки дебіли.
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНБАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ).Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ.
10.02.21 "ЄС" ініціювала прийняття розроблених законів про колаборацію та боротьбу з російською пропагандою - https://censor.net/ua/news/3247148/yes_rozrobyla_zakonoproyekty_pro_borotbu_z_kolaboratsionizmom_i_rosiyiskoyu_propagandoyu_poroshenko
22.02.21 Ясько знову внесла цей та інші важливі законопроекти. ДЕ Ж депутати-патріоти? КОЛИ БУДУТЬ ПРИЙНЯТІ ЦІ ЗАКОНИ?? СЛУГИ" не борються зі зрадниками . НАВИБИРАЛИ !!! ЗЕБІЛИ !!!