Полтавська міськрада не змогла відправити у відставку мера Мамая, який заявляв про "братовбивчу війну"

У Полтаві присутні на сесії депутати міської ради проголосували за дострокове припинення повноважень міського голови Олександра Мамая, але для прийняття такого рішення забракло голосів.

За відставку Мамая висловилися 23 з 24 учасників таємного голосування, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Один бюлетень було визнано недійсним.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Йде брат на брата. На нашій території воюють США та Росія", - мер Полтави Мамай на телеканалі проросійського політика Мураєва. ВIДЕО

Утім, згідно із законодавством, за дострокове припинення повноважень міського голови повинні проголосувати не менш як дві третини депутатів від загального складу ради. Для Полтави це 29 осіб. Отже, рішення про відставку не прийнято.

Як повідомлялося, 9 грудня депутати "Європейської солідарності" в Полтавській міській раді оприлюднили заяву з вимогою відставки Мамая.

4 грудня полтавський голова на телеканалі проросійського політика Мураєва заявив про те, що на території України воюють "наддержави" - США та Росія. При цьому, за його словами, наша країна є "плацдармом", де "брат іде на брата". Він також висловив жаль через те, що Україна розірвала економічні відносини з країною-агресором. За ці висловлювання полтавського мера внесли до бази Центру "Миротворець".

Олександр Мамай двічі обирався на посаду міського голови Полтави - у 2010 та в 2015 роках. 14 вересня 2018 року Полтавська міська рада висловила йому недовіру та позбавила повноважень. 22 листопада 2020 р. знову обраний міським головою Полтави.