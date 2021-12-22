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"Столтенберг постійно робить якісь не дуже адекватні заяви", - Лавров про неможливість компромісу щодо обрання Україною свого шляху

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав "неадекватними" слова генсека НАТО Єнса Столтенберга про неможливість компромісу з Росією щодо України.

Про це він заявив в інтерв'ю пропагандистському каналу Russia Today, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Зеркало тижня".

"Генсек НАТО пан Столтенберг постійно робить якісь не дуже адекватні заяви. Але він, правда, скоро збирається йти, у нього закінчується термін наприкінці року", - сказав Лавров.

Мова про заяву Столтенберга про те, що агресором є Росія, а НАТО не піде на компроміс щодо права України обирати свій шлях.

Читайте також: Україна має право захищати себе. Підтримка з боку НАТО не є загрозою для Росії, - Столтенберг

Автор: 

Лавров Сергій (1579) НАТО (6431) членство в НАТО (1718) Столтенберг Єнс (1595)


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Топ коментарі
+17
Настанова українцям: Кацапи завжди брешуть. Якщо кацап не бреше, то ткніть його палкою - він мертвий.
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22.12.2021 12:53
+16
Він робить адекватні заяви, то орда їх читає неадекватно. Не злякалися в НАТО погроз відсталої орди.
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22.12.2021 12:49
+8
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22.12.2021 12:58
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Він робить адекватні заяви, то орда їх читає неадекватно. Не злякалися в НАТО погроз відсталої орди.
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22.12.2021 12:49 Відповісти
Усьо в межах допустимого. Йому просто вівса дали прілого. Ну власне, як завши...
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22.12.2021 14:21 Відповісти
Знайшовся "адекватний"...
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22.12.2021 12:49 Відповісти
алкоголик и наркоман... этто точно куда Столтенбергу до НЕГО...
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22.12.2021 13:08 Відповісти
Что Вы оЧЧень уж мягко...
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22.12.2021 14:22 Відповісти
так дипломатия же
а так если в подворотне
да хорошей шпалой рельса
да по голове Лавруше....
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22.12.2021 15:12 Відповісти
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22.12.2021 18:34 Відповісти
Лавров, іди нах. Ось твій шлях. Якщо ти не згоден, то ти не адекватний, але тобі все одно треба йти саме туди.
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22.12.2021 12:50 Відповісти
Ну чого ви на нього налетіли?... На роботі він. Тіпа- Кульок треба?, кава,чай?
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22.12.2021 14:23 Відповісти
Вони вже все вирішили. Питання часу. Welcome to Ukraine!
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22.12.2021 12:52 Відповісти
авганська мука набагато гірша за аргентинську...
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22.12.2021 12:52 Відповісти
Стирального порошка вдохнула лошадка?
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22.12.2021 12:53 Відповісти
кто бы говорил. такой бред несет. видимо сегодня лошадь чухала сразу три трека кокса в ноздрю
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22.12.2021 12:53 Відповісти
Давайте без ілюзій: 90% наросіян міркують саме як лавров.
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22.12.2021 12:54 Відповісти
а я и не спорю с Вами. для 90% узких этот бред звучит как песня. но от этого он не перестает быть бредом
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22.12.2021 12:59 Відповісти
Це залежить від системи координат.
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22.12.2021 15:51 Відповісти
90% кацапів мріє, щоб їхні олігархи висіли на деревах з петлею на шиї, і що з того?
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22.12.2021 14:32 Відповісти
Настанова українцям: Кацапи завжди брешуть. Якщо кацап не бреше, то ткніть його палкою - він мертвий.
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22.12.2021 12:53 Відповісти
Вчора Порох полякам декілька раз повторив: "не бійтесь ****/касапів і не вірте *****: він завжди збреше".
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22.12.2021 13:00 Відповісти
Це прописна істина, просто поляки її трохи підзабули.
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22.12.2021 13:03 Відповісти
І не тільки поляки. Може всі хоч зараз прозріють, коли з ними так говорять і виставляють такі умови.
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22.12.2021 14:27 Відповісти
А чего ты ***** написал с заглавной буквы ? Это дань уважения или как ?
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22.12.2021 13:20 Відповісти
Перевожу: какого хера этот Столтенберг киздит дохера! У нас договорено с Байденом, заткнись!
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22.12.2021 12:54 Відповісти
це мерин так думає, що з Байденом домовились...
А з-під Байдена чиновники Держдепу і Пентагону в унісон Столтенбергу вторять.
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22.12.2021 12:58 Відповісти
_Некоторые действительно говорят. И Конгресс говорит, и даже законы о санкциях против СП-2 принимает! Но бабайден теми законами подтирается... Результат налицо - закулисные договорняки с фашистами. Правда до плугов это ещё не дошло - так потому они и плуги.
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22.12.2021 13:06 Відповісти
Тем временем "закулисные договорняки:

- Отключим от свифта, будете выделываться.

- Вас понял, сидим тихо, будем только кукарекать, чтоб лицо не потерять.
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22.12.2021 13:47 Відповісти
Халва-халва-халва... Тебе уже слаще?
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22.12.2021 13:56 Відповісти
Какая разница, уйдет он , придет другой. Достали вы уже свое свиное рыло везде засовывать. У вас уже Китайцы всю Сибирь отобрали, но там коняка язык в дупу засунуло.
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22.12.2021 12:54 Відповісти
Ніби, якщо Столтенберг закінчить свої повноваження, то поозиція НАТО зміниться, а наступник буде по іншому думати...
"Ой, дурак"... (с)
"Идиот!" (с)
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22.12.2021 12:56 Відповісти
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22.12.2021 12:58 Відповісти
Два дебіли - то є сила!!! Глядіть то, у черговий раз не обісріться.... А то вже прецеденти є ...
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22.12.2021 14:30 Відповісти
не тот мешок одел...

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22.12.2021 13:02 Відповісти
Лошадь тупее и тупеет. Как это вообще дипломатом работает с такой риторикой?
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22.12.2021 13:02 Відповісти
Лавров - конякін , а ідіть ви лісом та відчепіться від Украіни 😠
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22.12.2021 13:05 Відповісти
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22.12.2021 13:06 Відповісти
Российская дипломатия это базар братков в стиле 90х. Тики добыкуются гопники.
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22.12.2021 13:21 Відповісти
Наконец то Столтенберг стал адекватно выражаться, и надеюсь мыслить.
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22.12.2021 13:25 Відповісти
Свинья всегда будет свиньёй.Уродам российской власти не дано быть цивилизованными.Украине необходимо как можно дальше быть от рашки.
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22.12.2021 13:35 Відповісти
Дебильная лошадь про чью-то неадекватность блеет. Треш.))
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22.12.2021 13:36 Відповісти
Геббельс в аду радуется: "Лавруша, красава, достойная смена!"
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22.12.2021 13:37 Відповісти
Я не пойму, почему мокши так переживают за свои мокшанские болота? Требуютъ каких то гарантий!!!???....это для мокшанских болот нужны гарантии, о ненападении на них!!
Снова и снова предлагаем вам строго болотный вариант. Пишем слюнявыми чернилами меморандум....с вашими коментами и замечаниями, не вопрос....и строго подписываем его...в Будапеште. Проглатываете??......прожувуйте.....
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22.12.2021 13:43 Відповісти
як можна коментувати "галіматню сивої лошари"?
а ніяк.
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22.12.2021 13:44 Відповісти
А какая ещё могла быть реакция на публикацию кремлинами двух проектов неадеквата? Теперь сворачивай их в трубочку и нюхай через неё питуна попец.
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22.12.2021 13:46 Відповісти
Старый конь нацелился Столтенберга снять? 95-й квартал заразителен
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22.12.2021 14:05 Відповісти
Прибыл из Московии посол
Хрен Лавровый вылитый осел
"Нам отдайте Буковину и Донбасса половину,
А не то пойдем на вас войной ..."
Из военных частушек , переделанное .
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22.12.2021 14:07 Відповісти
Вы кацапы с рождения не адекватные. Поэтому Столтенбрг говорит с вами на понятном вам языке.
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22.12.2021 14:14 Відповісти
почему лавроконь никак зато не "уходит"
он настолько эффективный?
или на его фоне машка будет вообще "дубом"?))
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22.12.2021 14:16 Відповісти
Говорят Лаврнушка под хвость шпилется, а я думаю прямо в моск
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22.12.2021 14:18 Відповісти
А він тамочки Є ?!!!!!
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22.12.2021 14:32 Відповісти
Ходяча блювота.
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22.12.2021 14:34 Відповісти
Да, да. Подтверждаю, очень неадекватен, мешает ро$$ии захватить Украину.
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22.12.2021 14:39 Відповісти
 
 