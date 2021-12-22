"Столтенберг постійно робить якісь не дуже адекватні заяви", - Лавров про неможливість компромісу щодо обрання Україною свого шляху

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав "неадекватними" слова генсека НАТО Єнса Столтенберга про неможливість компромісу з Росією щодо України.

Про це він заявив в інтерв'ю пропагандистському каналу Russia Today, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Зеркало тижня".

"Генсек НАТО пан Столтенберг постійно робить якісь не дуже адекватні заяви. Але він, правда, скоро збирається йти, у нього закінчується термін наприкінці року", - сказав Лавров.

Мова про заяву Столтенберга про те, що агресором є Росія, а НАТО не піде на компроміс щодо права України обирати свій шлях.

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