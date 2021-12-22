"Столтенберг постійно робить якісь не дуже адекватні заяви", - Лавров про неможливість компромісу щодо обрання Україною свого шляху
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав "неадекватними" слова генсека НАТО Єнса Столтенберга про неможливість компромісу з Росією щодо України.
Про це він заявив в інтерв'ю пропагандистському каналу Russia Today, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Зеркало тижня".
"Генсек НАТО пан Столтенберг постійно робить якісь не дуже адекватні заяви. Але він, правда, скоро збирається йти, у нього закінчується термін наприкінці року", - сказав Лавров.
Мова про заяву Столтенберга про те, що агресором є Росія, а НАТО не піде на компроміс щодо права України обирати свій шлях.
Топ коментарі
+17 Oljik
показати весь коментар22.12.2021 12:53
+16 Анатолий К #427424
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+8 Владимир #427487
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а так если в подворотне
да хорошей шпалой рельса
да по голове Лавруше....
А з-під Байдена чиновники Держдепу і Пентагону в унісон Столтенбергу вторять.
- Отключим от свифта, будете выделываться.
- Вас понял, сидим тихо, будем только кукарекать, чтоб лицо не потерять.
"Ой, дурак"... (с)
"Идиот!" (с)
Снова и снова предлагаем вам строго болотный вариант. Пишем слюнявыми чернилами меморандум....с вашими коментами и замечаниями, не вопрос....и строго подписываем его...в Будапеште. Проглатываете??......прожувуйте.....
а ніяк.
Хрен Лавровый вылитый осел
"Нам отдайте Буковину и Донбасса половину,
А не то пойдем на вас войной ..."
Из военных частушек , переделанное .
он настолько эффективный?
или на его фоне машка будет вообще "дубом"?))