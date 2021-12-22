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Галущенко про можливість відключення тепла у домівках українців на новорічні свята: "Читав вчора цю заяву. Я би хотів цифри"

Галущенко про можливість відключення тепла у домівках українців на новорічні свята:

Міністр енергетики Герман Галущенко прокоментував можливість відключення тепла у домівках українців на новорічні свята через брак газу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН міністерства, про це міністр сказав журналістам під час першого пуску нового гідроагрегату Ташлицької ГАЕС (Миколаївська область).

"Я читав вчора цю заяву. Я би хотів цифри. Я прочитав це вчора і попросив, щоб надали цифри. НАК запевняє, що контракти укладені і що об’єми будуть доведені ті, які потрібні. Тому. На жаль багато маніпуляцій зараз в опалювальний сезон",- сказав він.

20 грудня 2021 року міжгалузева асоціація з розвитку систем теплопостачання "Укртеплокомуненерго" заявила, що мешканці багатьох українських міст можуть залишитись без тепла на новорічні свята через брак газу у підприємств теплокомуненерго.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Похолодання збільшило споживання електроенергії в Україні, але є ще значний резерв потужності, - Галущенко

Згідно з даними "Укртрансгазу", закачування в газові сховища припинено з 4 жовтня 2021 року. Компанія мала намір відновити заповнення ПСГ за умови нормалізації погодних умов, але станом на сьогодні закачування не відновлено.

До початку опалювального сезону 2021-2022 років у підземних газових сховищах України було накопичено 19 млрд куб. м.

Раніше в "Нафтогазі" заявляли, що запасів газу в підземних сховищах в таких обсягах вистачить для стабільного проходження країною опалювального сезону, навіть за умови ймовірних додаткових потреб теплових електростанцій, які зіткнулися з проблемою недостатніх запасів вугілля на складах.

газ (10417) опалення (912) Галущенко Герман (529) Міненерго (1402)


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Топ коментарі
+14
"Я про це чув", - міністр енергетики Галущенко про можливість відключення тепла у домівках українців на новорічні свята Джерело:

Це буде новорічне привітання Зе президента
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22.12.2021 13:08
+11
тоесть, министр никуя ни чем не занимался. но где то слишал что из за его действий или точнее бездействия могут отключать потребителей.
БРАВО!!!! перспективной зеленой шобле
и моня молчит.........
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22.12.2021 13:11
+10
Зеленский с зеленой своей властью искусственно создал энергетический кризис, не закупил летом дешевый газ в хранилища, не запасался углем, то есть этот кризис лежит на нем лично в первую очередь. На писюанисте. А сейчас он хочет еще одну гадость подсунуть на Новый год - отключить украинцам тепло, пусть трубы замерзают и лопаются и праздник проходит в холоде. Это терроризм чистой воды, а украинцы сопят носом и терпят. Пока.
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22.12.2021 13:37
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22.12.2021 13:07 Відповісти
Зеленский с зеленой своей властью искусственно создал энергетический кризис, не закупил летом дешевый газ в хранилища, не запасался углем, то есть этот кризис лежит на нем лично в первую очередь. На писюанисте. А сейчас он хочет еще одну гадость подсунуть на Новый год - отключить украинцам тепло, пусть трубы замерзают и лопаются и праздник проходит в холоде. Это терроризм чистой воды, а украинцы сопят носом и терпят. Пока.
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22.12.2021 13:37 Відповісти
Ну вони ж самі зебілів навибирали... Нехай тепер мерзнуть...
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22.12.2021 13:43 Відповісти
"Я про це чув", - міністр енергетики Галущенко про можливість відключення тепла у домівках українців на новорічні свята Джерело:

Це буде новорічне привітання Зе президента
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22.12.2021 13:08 Відповісти
зекрысино поздравление и так почти никто не смотрит -вот оно и решило о себе напомнить
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22.12.2021 13:33 Відповісти
Писюанист уже не знает что ему предпринять ,чтобы его выгнали с должности, ему уже все надоело, наигрался, чемоданы собраны, он уже и Конституцией зад вытер, он уже и на петиции людей отвечает насмешкой, он уже и законы все подписывает против народа, он уже цены повышает каждый день и налоги повышает каждую неделю и карантин у него незаконно продлевается 2 года и экспериментальную непонятную жижу всучивает насильно всем подряд, уже и медицину развалил и образование уничтожил, уже разве что в лицо не плюет. А народ терпит, сопит в две дырки.
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22.12.2021 13:43 Відповісти
Так самі ж вибрали... Нехай втираються...
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22.12.2021 13:44 Відповісти
Чому, аудіторяі "Скатів" дивляться на зеленського по ТБ на Новий Рік як на Бога і бачать в ньому Голабородька. Моляться на нього потихеньку
Нажаль кончені з власного бажання ще є в Україні.
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22.12.2021 14:58 Відповісти
Так я и говорю ,что почти (
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22.12.2021 15:06 Відповісти
Радує що тих людей десь 10 % від народу України, а може і менше )
Чим далі, тим менше.
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22.12.2021 15:07 Відповісти
что стоит ахметову вырубить свет во время новогоднего обращения ***********?
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22.12.2021 13:10 Відповісти
Було б непогано 👍🏼😄
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22.12.2021 13:11 Відповісти
так вам в Киеве вашем это не грозит то(((
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22.12.2021 13:15 Відповісти
как и по всей стране. никому не грозит. то все болтовня про зубожиння.
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22.12.2021 13:38 Відповісти
Ну що , будемо запасатися буржуйками , або поідемо до найвеличнішого
************* грітися , так як іншого виходу не бачу 😀
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22.12.2021 13:10 Відповісти
то у Зели 20 машин в кортеже, или две, как говорит человек-Лещенок?
просто ненавижу болтунов. если 20, то дай ролик.
но Лещенок - грамотный звиздун, недурно твой пахан-Антиколорадос его так ненавидит.
кстати - а шо там за матюки вашего "бога" к его шоферу то?
гетьман, да?
сектанты вы, Док, особенно у вас там упорот "кроп" - лезет "без мыла" к любому кто не течет слюнями от слова "порох".
и скажи - я хотя бы одно слово - звизжу? нет. в отличии от кого то.
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22.12.2021 13:19 Відповісти
тоесть, министр никуя ни чем не занимался. но где то слишал что из за его действий или точнее бездействия могут отключать потребителей.
БРАВО!!!! перспективной зеленой шобле
и моня молчит.........
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22.12.2021 13:11 Відповісти
Думаю, проблеми будуть після НР. До того будуть витягувати "з останніх сил", інакше в українців залишиться неприємний осад від такого НР, а це може вдарити по рейтингу найвеличнішого.
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22.12.2021 13:13 Відповісти
как можно ударить по тому чего нет в природе?
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22.12.2021 13:17 Відповісти
Проблемы начнутся с нового отопительного сезона. Газ теплосетям уже 30 грн.
Цены растут, растут и неплатежи.
А на обогрев Земли уходит 40-60% сгенерированного тепла.
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22.12.2021 16:08 Відповісти
такого неймовірного привітання та подарунку від *********** мудрий нарід не очікував. дякуємо пане ***********! славимо його!
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22.12.2021 13:18 Відповісти
до речі смішно ви написав, але я це бачу не раз, коли прослухаю ролик Лещенка - під відео коментарі....
"б*же хрині прєзіджнта" - та інше такоє так же... можеш пересвідчитись - то або "боти", або я х.з. з розряду бабушок шо вірять шо Граданули в бік Дауньлцка, а ракети в польоті розвернулись на Марік.
бо інакше це пояснити - х.з. як
особливо після зашквару з гогі
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22.12.2021 13:23 Відповісти
начались обещания правительства, что все будет хорошо, значит надо готовится к худшему
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22.12.2021 13:24 Відповісти
какаяразніца?
Ліш би гундосік снял крєатівноє поздравлєніє, оно нас і согрєєт.
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22.12.2021 13:32 Відповісти
а это ж лука еще не перекрыл поставки эл.энергии в Украину (как раша уже перекрыла газ на трубопроводе Ямал-Европа)
так что... давненько не было так печально... и тревожно...
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22.12.2021 13:33 Відповісти
Вот это мы ПАРЖОМ! Да, **********?
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22.12.2021 13:33 Відповісти
У нас есть газ собственной добычи и если его не продадут то газа хватит.
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22.12.2021 13:37 Відповісти
Газ - в скважинах?
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22.12.2021 14:16 Відповісти
При стоимости 2000$ и себестоимость 60$ - и не продадут?
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22.12.2021 16:05 Відповісти
В Харьковской области начали бурение Мосьпановской площади (на территории Мосьпановского сельсовета, Чугуевский район). Там модернизированным станком пробурили поисковую скважину и открыли новое месторождение природного газа.

Проектная глубина - 4150 метров.
Фактический дебит - 239 тыс. м куб/сутки.
Профиль - вертикальный.
Начало бурения - 17 июня 2021 года.
с перспективными ресурсами до 5 млрд. куб. м газа

Так это же золотое дно для Граждан Украины ,
при цене 1 000 М3 на Европейском хабе в
2 150 долларов USA.

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22.12.2021 16:20 Відповісти
уголь не закупили, - будем топить газом! газа не хватает, -мля...
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22.12.2021 13:42 Відповісти
В организации при снятии показаний счетчика фиксируется температура теплоносителя на входе. Всегда была 90 градусов, сейчас 68.
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22.12.2021 14:18 Відповісти
А цена, случайно, не увеличилась?
У нас снижение температуры теплоносителя компенсировали повышением цены.
В проекте (выложили на сайте), повышение в 3 раза. Пока не ясно, с нового года или отопительного сезон.
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22.12.2021 16:03 Відповісти
то последний газочек догорает, потом сделают +10 чтоб трубы остались целые, я помню такие батареи и с 1999 по 2003 год, горят свечки точнее картошки с маслом и батареи +10))) одно радовало газ с конфорок и открытой духовки горел круглосуточно, так и выжили, а сейчас на кухнях стоят счетчики на газ, спасёт только буржуйка в форточке.
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22.12.2021 16:23 Відповісти
Я тоже такое помню. Слава Богу, переехали в село жить и оставили в доме дровяную печь. Но в страшном сне не могли представить, что это будет жизненная необходимость в 21 веке.
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22.12.2021 17:57 Відповісти
 
 