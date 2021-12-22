Галущенко про можливість відключення тепла у домівках українців на новорічні свята: "Читав вчора цю заяву. Я би хотів цифри"
Міністр енергетики Герман Галущенко прокоментував можливість відключення тепла у домівках українців на новорічні свята через брак газу.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН міністерства, про це міністр сказав журналістам під час першого пуску нового гідроагрегату Ташлицької ГАЕС (Миколаївська область).
"Я читав вчора цю заяву. Я би хотів цифри. Я прочитав це вчора і попросив, щоб надали цифри. НАК запевняє, що контракти укладені і що об’єми будуть доведені ті, які потрібні. Тому. На жаль багато маніпуляцій зараз в опалювальний сезон",- сказав він.
20 грудня 2021 року міжгалузева асоціація з розвитку систем теплопостачання "Укртеплокомуненерго" заявила, що мешканці багатьох українських міст можуть залишитись без тепла на новорічні свята через брак газу у підприємств теплокомуненерго.
Згідно з даними "Укртрансгазу", закачування в газові сховища припинено з 4 жовтня 2021 року. Компанія мала намір відновити заповнення ПСГ за умови нормалізації погодних умов, але станом на сьогодні закачування не відновлено.
До початку опалювального сезону 2021-2022 років у підземних газових сховищах України було накопичено 19 млрд куб. м.
Раніше в "Нафтогазі" заявляли, що запасів газу в підземних сховищах в таких обсягах вистачить для стабільного проходження країною опалювального сезону, навіть за умови ймовірних додаткових потреб теплових електростанцій, які зіткнулися з проблемою недостатніх запасів вугілля на складах.
Будь ласка, зачекайте...
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Це буде новорічне привітання Зе президента
Нажаль кончені з власного бажання ще є в Україні.
Чим далі, тим менше.
************* грітися , так як іншого виходу не бачу 😀
просто ненавижу болтунов. если 20, то дай ролик.
но Лещенок - грамотный звиздун, недурно твой пахан-Антиколорадос его так ненавидит.
кстати - а шо там за матюки вашего "бога" к его шоферу то?
гетьман, да?
сектанты вы, Док, особенно у вас там упорот "кроп" - лезет "без мыла" к любому кто не течет слюнями от слова "порох".
и скажи - я хотя бы одно слово - звизжу? нет. в отличии от кого то.
БРАВО!!!! перспективной зеленой шобле
и моня молчит.........
Цены растут, растут и неплатежи.
А на обогрев Земли уходит 40-60% сгенерированного тепла.
"б*же хрині прєзіджнта" - та інше такоє так же... можеш пересвідчитись - то або "боти", або я х.з. з розряду бабушок шо вірять шо Граданули в бік Дауньлцка, а ракети в польоті розвернулись на Марік.
бо інакше це пояснити - х.з. як
особливо після зашквару з гогі
Ліш би гундосік снял крєатівноє поздравлєніє, оно нас і согрєєт.
так что... давненько не было так печально... и тревожно...
Проектная глубина - 4150 метров.
Фактический дебит - 239 тыс. м куб/сутки.
Профиль - вертикальный.
Начало бурения - 17 июня 2021 года.
с перспективными ресурсами до 5 млрд. куб. м газа
Так это же золотое дно для Граждан Украины ,
при цене 1 000 М3 на Европейском хабе в
2 150 долларов USA.
У нас снижение температуры теплоносителя компенсировали повышением цены.
В проекте (выложили на сайте), повышение в 3 раза. Пока не ясно, с нового года или отопительного сезон.