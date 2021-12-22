Галущенко про можливість відключення тепла у домівках українців на новорічні свята: "Читав вчора цю заяву. Я би хотів цифри"

Міністр енергетики Герман Галущенко прокоментував можливість відключення тепла у домівках українців на новорічні свята через брак газу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН міністерства, про це міністр сказав журналістам під час першого пуску нового гідроагрегату Ташлицької ГАЕС (Миколаївська область).

"Я читав вчора цю заяву. Я би хотів цифри. Я прочитав це вчора і попросив, щоб надали цифри. НАК запевняє, що контракти укладені і що об’єми будуть доведені ті, які потрібні. Тому. На жаль багато маніпуляцій зараз в опалювальний сезон",- сказав він.

20 грудня 2021 року міжгалузева асоціація з розвитку систем теплопостачання "Укртеплокомуненерго" заявила, що мешканці багатьох українських міст можуть залишитись без тепла на новорічні свята через брак газу у підприємств теплокомуненерго.

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Згідно з даними "Укртрансгазу", закачування в газові сховища припинено з 4 жовтня 2021 року. Компанія мала намір відновити заповнення ПСГ за умови нормалізації погодних умов, але станом на сьогодні закачування не відновлено.

До початку опалювального сезону 2021-2022 років у підземних газових сховищах України було накопичено 19 млрд куб. м.

Раніше в "Нафтогазі" заявляли, що запасів газу в підземних сховищах в таких обсягах вистачить для стабільного проходження країною опалювального сезону, навіть за умови ймовірних додаткових потреб теплових електростанцій, які зіткнулися з проблемою недостатніх запасів вугілля на складах.