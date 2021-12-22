"У нас поліція - наркомани і дебіли", - "слуга народу" Галушко ображає патрульних, які зупинили його автомобіль за порушення ПДР. ВIДЕО

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Галушко нецензурно спілкувався з поліцейськими, які зупинили за порушення ПДР водія і авто нардепа.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Українську правду",інцидент стався 18 грудня 2020 року. Поліцейські зупинили авто в центрі Києва за порушення правил дорожнього руху – перетин подвійної смуги - приблизно о 4 ранку.

Нардеп Галушко приїхав "виручати" свого водія і довго, нецензурно висловлюючись, пояснював, правоохоронцям, що це авто народного депутата і вони, мовляв, не мали права його спиняти. Поліцейські зауважили, що на авто не написано, що воно належить нардепу, а також, що нардепи не мають дипломатичного імунітету.

На відео Галушко звинувачує правоохоронців у провокації, скаржиться, що його "висмикнули з-за столу", і обзиває поліцейських "дебілами".

Як з'ясовується в процесі розмови (підтверджується декларацією нардепа, –ред.), вищезгадане авто Toyota Land Cruiser перебуває у власності матері депутата.

Примітно, що 42-річний Галушко – член комітету з правоохоронної діяльності, випускник Національної академії внутрішніх справ.

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