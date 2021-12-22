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"У нас поліція - наркомани і дебіли", - "слуга народу" Галушко ображає патрульних, які зупинили його автомобіль за порушення ПДР. ВIДЕО

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Галушко нецензурно спілкувався з поліцейськими, які зупинили за порушення ПДР водія і авто нардепа.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Українську правду",інцидент стався 18 грудня 2020 року. Поліцейські зупинили авто в центрі Києва за порушення правил дорожнього руху – перетин подвійної смуги - приблизно о 4 ранку.

Нардеп Галушко приїхав "виручати" свого водія і довго, нецензурно висловлюючись, пояснював, правоохоронцям, що це авто народного депутата і вони, мовляв, не мали права його спиняти. Поліцейські зауважили, що на авто не написано, що воно належить нардепу, а також, що  нардепи не мають дипломатичного імунітету.

На відео Галушко звинувачує правоохоронців у провокації, скаржиться, що його "висмикнули з-за столу", і обзиває поліцейських "дебілами".

Як з'ясовується в процесі розмови (підтверджується декларацією нардепа, –ред.), вищезгадане авто Toyota Land Cruiser перебуває у власності матері депутата.

Примітно, що 42-річний Галушко – член комітету з правоохоронної діяльності, випускник Національної академії внутрішніх справ.

Увага! Ненормативна лексика!

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Автор: 

патрульна поліція (1441) Слуга народу (2811) Микола Галушко (14)


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Топ коментарі
+71
Чергове тупе бидло при владі...
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22.12.2021 13:24
+56
сн мабуть проводили бидло-кастінг на вступ до партії...
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22.12.2021 13:31
+36
Типичный представитель зеленых. У нас в стране никогда не было нормальной власти. Но то, что привел в раду клоун, это уже дно.
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22.12.2021 13:25
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какое мурло, хамло, быдло.
гнать в шею.
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23.12.2021 00:21 Відповісти
В УБОПе умных не набирали, и папаша такой же УБОПовец. Из грязи в князи.
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23.12.2021 08:35 Відповісти
Одна латинь
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23.12.2021 08:55 Відповісти
у нас в Раде наркоманы и дебилы
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23.12.2021 09:41 Відповісти
У нас поліція - наркомани і дебіли Джерело:
Он лучше знает, он сын мента, сам был ментом, очень дружет с бандюками, решает для них много вопросов. И где это шмаркля их понабирал? Таких друганов.
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23.12.2021 09:49 Відповісти
Гнать подсрачниками этого жирного зелёного кнура
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23.12.2021 11:04 Відповісти
мда, метаморфоза.. это когда мусор говорит про других мусоров "у нас полиция наркоманы и дебилы" ну просто песня "..и бомбит жлобов с трибуны самый главный в мире жлоб..."
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23.12.2021 14:04 Відповісти
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25.12.2021 12:36 Відповісти
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