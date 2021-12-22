УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5008 відвідувачів онлайн
Новини
5 909 98

Віцемаршалок польського Сенату Камінський застеріг українську владу від переслідувань Порошенка: Він - надійний партнер Заходу і захисник України

Віцемаршалок польського Сенату Камінський застеріг українську владу від переслідувань Порошенка: Він - надійний партнер Заходу і захисник України

Віцемаршалок Сенату Республіки Польща Міхал Камінський застеріг українську владу від переслідувань п'ятого президента Порошенка. Він наголосив: європейські партнери не розуміють, чому у ситуації щоденної загрози російського вторгнення влада України не консолідує суспільство, а займається тиском на опозицію.

"Президент Порошенко – дуже надійний партнер Заходу. Його голос, як ми чули сьогодні в Польші, дуже важливий для захисту України, тому що президента Порошенка як визнаного лідера дуже добре приймають у західних країнах, до нього прислухаються, і його заклики чують на Заході", – говорить Камінський, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Прямий".

"Люди на Заході і люди в Польщі не розуміють, що відбувається в Україні. Майже щодня виникає загроза російської агресії, і в цей же час ми чуємо, що є звинувачення і напади на президента Порошенка та інших лідерів опозицій. Сьогодні Україні потрібна єдність, а не розділення", – наголошує польський політик.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Я уважно стежу за звинуваченнями, висунутими проти Порошенка", - посол Великої Британії Сіммонс

"Я думаю, що зараз одне із найважливіших питань – показати солідарність Заходу з Україною та українським народом, тому що єдина мова, яку розуміє Путін, – це мова сили, а слабкість Заходу тільки підштовхне Путіна до вторгнення", – сказав Камінський.

"Підсумок сьогоднішньої конференції з такою великою присутністю дуже важливих українських, литовських і польських політиків демонструє спільну солідарність", – говорить Камінський.

"Нам потрібне від української сторони сьогодні те саме, що Польща показала 15-20 років тому, коли ми вступили в НАТО. Ми були разом – праві і ліві, і я думаю, що Україна потребує одного і того ж – не внутрішніх розбіжностей, а єдності", – резюмує польський депутат.

Як повідомлялось, 20 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу. У "Європейській Солідарності" назвали це політичним замовленням та дешевим фейком.

ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу.

Адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков опублікував текст підозри, яку Офіс генпрокурора висунув п’ятому президенту України Петру Порошенку. Новіков також заявив, що експрезидент не планує приходити на допит 23 грудня до Держбюро розслідувань у справі про державну зраду, оскільки підозра є незаконною, а обидві повістки – виписані неправильно.

Сам Порошенко заявив, що знаходиться у закордонних відрядженнях і повернеться в Україну у першій половині січня.

Автор: 

Польща (8489) Порошенко Петро (15166) підозра (759)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+44
покуй на Захід, покуй на Україну, Зеленському треба любою ціною другий термін, бо ***** вже близенько!
показати весь коментар
22.12.2021 13:53
+26
Як же зелена та кремлядська шобла боїться Гетьмана! Через роки вони від слова Порох будуть так само сратися, як і від слова Бандера
показати весь коментар
22.12.2021 14:01
+23
Саме за це і переслідують.
показати весь коментар
22.12.2021 13:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
покуй на Захід, покуй на Україну, Зеленському треба любою ціною другий термін, бо ***** вже близенько!
показати весь коментар
22.12.2021 13:53 Відповісти
с нулем процентов рейтинга победу не нарисуешь. теперь то все будут голосовать против него, а не против петьки
показати весь коментар
22.12.2021 13:54 Відповісти
Ви не врахували спритність кремлівської зозулі. Чи то вона агентство Рейтинг купила,чи це гірка правда. Але зозуля в гіпотетичному 2 турі обходить ГЕТЬМАНА і фактично на рівних йде із Зєїлом. От вам і нарід.
показати весь коментар
22.12.2021 13:58 Відповісти
я это слышу от юлеботов уже лет 20
показати весь коментар
22.12.2021 14:03 Відповісти
Читай бодай іноді. Укрнет. Новини. Суспільство.
показати весь коментар
22.12.2021 14:07 Відповісти
А можно ссылку на всех кремлеботов?
показати весь коментар
22.12.2021 14:37 Відповісти
А АГЕНТАМ-- РЕЗИДЕНТАМ ПРЕДАТЕЛЯМ УКРАИНЫ--ЛЮБИТЕЛЯМ ПАРАШИ И ПУТИНА ЕВРЕЯМ ВО ВЛАСТИ УКРАИНЫ-- ПОРТНОВУ ТАТАРОВУ ЕРМАКАМ ДЕРЬМАКАМ КАКЛОМОЙШЕ ЗЕЛЕНСКОМУ И ПРОЧЕЙ 99% фрикции служивых куртизанок как то фиолЕтово на патриотизм и защиту Украины от Порошенко...И именно за ЭТО !!!! они его желают укатать в бетон Порошенко...
показати весь коментар
22.12.2021 15:07 Відповісти
Эт понятно. Орать зачем?
показати весь коментар
22.12.2021 22:36 Відповісти
Не буде другого терміну. Не факт, що володька утримається й до кінця першого.
показати весь коментар
22.12.2021 13:55 Відповісти
Сегодня купил небольшую ёлку и игрушечного клоуна. Повешу его на ёлку. А в Киеве ёлка большая?
показати весь коментар
22.12.2021 14:26 Відповісти
Вешать нужно за яйца, тогда точно сработает...
показати весь коментар
22.12.2021 14:34 Відповісти
Зєлєнці думали, що це початок катастрофи для Гетьмана. А цей епіод буде початком тріумфу!
показати весь коментар
22.12.2021 13:55 Відповісти
показати весь коментар
22.12.2021 14:27 Відповісти
ну так зеленое всосать не может что он своими выбрыками и идеей фикс закрыть любой ценой пороха только подымает ему рейтинг... это не на рояле одной штукой фуги гонять
показати весь коментар
22.12.2021 14:52 Відповісти
Як же зелена та кремлядська шобла боїться Гетьмана! Через роки вони від слова Порох будуть так само сратися, як і від слова Бандера
показати весь коментар
22.12.2021 14:01 Відповісти
Ниприменна карышнивавой гуаной и заварачивать иё у бумаху и прадавать ПЕСюнам задорого для унутренего патребления.
показати весь коментар
22.12.2021 19:08 Відповісти
Зеленському потрібна лише нова доза та відчуття абсолютної влади - повна безкарність та безтурботність.
показати весь коментар
22.12.2021 14:19 Відповісти
ну так когда стране нужен был сторожевой пес ... более 70 процентов выбрало болонку мотивируя " хоть посмеемся" ..
показати весь коментар
22.12.2021 14:49 Відповісти
Саме за це і переслідують.
показати весь коментар
22.12.2021 13:53 Відповісти
як сeрпом по яйцях ***********
показати весь коментар
22.12.2021 13:53 Відповісти
бене пофик
показати весь коментар
22.12.2021 13:55 Відповісти
Лялькою покористується ще скільки зможе, а потім кине її у прірву.
показати весь коментар
22.12.2021 13:58 Відповісти
голобородьку таки посадили, вроде
показати весь коментар
22.12.2021 14:03 Відповісти
звучить як назва марки
показати весь коментар
22.12.2021 14:01 Відповісти
Так воно і є, але при владі зараз сидять дурні та жадібні зрадники.
показати весь коментар
22.12.2021 13:54 Відповісти
грузины саакашвили посадили..
показати весь коментар
22.12.2021 13:54 Відповісти
Тому шо нинішня влада не українська.
показати весь коментар
22.12.2021 13:54 Відповісти
знов нeукраiнська
показати весь коментар
22.12.2021 14:02 Відповісти
Знову, це в порівнянні з якою? Попередньою? То попередня, якраз, і була українською.
показати весь коментар
22.12.2021 14:14 Відповісти
Ну, а нинішня - "знов нeукраiнська". все правильно сказав
показати весь коментар
22.12.2021 15:28 Відповісти
ага варiантiв прочитання багато:

1. знов бо нiколи щe нe попадалась проукраiнська
2. знов пiсля проукраiнськоi
3. знов бо попeрeдня була тeж нe проукраiнська
я маю на увазi 2й
показати весь коментар
22.12.2021 15:32 Відповісти
Той шо у сруленде яйца на хваприке фасуить.
показати весь коментар
22.12.2021 19:10 Відповісти
в стране нет столько русскоговорящих домохозяек бальзаковского возраста, чтобы избрать зеленского еще раз. а все эти кассиры атб и автозаправок, и особенно торговцы на рынках уже поняли, как их жестко поимел клован
показати весь коментар
22.12.2021 13:57 Відповісти
"Бальзаковский возраст" это женщины чуть старше 30-ти. Их мало?
показати весь коментар
22.12.2021 14:04 Відповісти
их не хватит имхо, +нужно, чтобы были русскоговорящие, хорошо относящиеся к евреям, со средним, средним специальным или неоконченным высшим образованием)
показати весь коментар
22.12.2021 14:07 Відповісти
Выдаешь желаемое за действительное.
показати весь коментар
22.12.2021 14:11 Відповісти
Это в 19 столетии бальзаковский возраст 32 года, а теперь 32+20 и выше.
показати весь коментар
22.12.2021 17:50 Відповісти
А в 22-м веке какой будет бальзаковский возраст? Хотя конечно я только за.
показати весь коментар
22.12.2021 17:59 Відповісти
то все чушь. зелю продали как протестного кандидата только и всего. и никакого своего электората у него не было и нет.
показати весь коментар
22.12.2021 14:17 Відповісти
А разведенки?
показати весь коментар
22.12.2021 17:59 Відповісти
українська влада ?
Маршалок чего-то не догоняет..
показати весь коментар
22.12.2021 13:58 Відповісти
"Президент Порошенко - дуже надійний партнер Заходу. Його голос, як ми чули сьогодні в Польші, дуже важливий для захисту України, тому що президента Порошенка як визнаного лідера дуже добре приймають у західних країнах, до нього прислухаються, і його заклики чують на Заході", - говорить Камінський.

Для віслюка ці слова Камінського удар нижче пояса.
показати весь коментар
22.12.2021 14:02 Відповісти
Не проблемма, яиц нет один хрен.
показати весь коментар
22.12.2021 14:40 Відповісти
Захыщав, захыщав и шо? Хай и дальше так захыщае.
показати весь коментар
22.12.2021 15:27 Відповісти
касап, геть на бутилку, там зможеш безпершкодно передражнювати мову.
А тут - в спам. Або в бан, якщо адміни побачать
показати весь коментар
22.12.2021 15:30 Відповісти
По сути я прав, просто мова пидвела, просто у меня клава на китайском и русском, и как мне печатать. хотя ты понял и прекрасно. Но ты работу тупо выполняешь, я не обижаюсь. ты, як и вин, борець файный.
показати весь коментар
22.12.2021 15:44 Відповісти
я думаю наш народный президент Владимир Александрович не потерпит такой наглости - вмешательств в внутренние дела Украины

- отзовёт украинского посла с Польши, а польского вызовет на ковер..

И видосик запишет про наглых пшеков и ляхов - и их коварных и хитрых ксендзов, которые вошли в сговор с Порошенко..
показати весь коментар
22.12.2021 14:04 Відповісти
мммм, "тонкота"
вы еще посм. комменты под роликами Сер.гея Лещенко.
я чуть не обосрался, всегда когда читаю. это либо "боты", либо вообще дебилы пишут то.
показати весь коментар
22.12.2021 14:46 Відповісти
о как зе очередной раз обасрался и сел в лужу но он не понимает он считает что он наполеон
показати весь коментар
22.12.2021 14:08 Відповісти
Ваву провезли рилом по "великому крадівництву".
показати весь коментар
22.12.2021 14:12 Відповісти
К кому вы взываете?
У нас президент - капризный недоросль. Обидчивый и мстительный. Словом, бубочка.
показати весь коментар
22.12.2021 14:16 Відповісти
А то путин нападэ?Слышали уже)
показати весь коментар
22.12.2021 14:21 Відповісти
шок і ганьба що ви 73 вибрали
показати весь коментар
22.12.2021 14:23 Відповісти
показати весь коментар
22.12.2021 14:23 Відповісти
Зеле рейтинг надо спасать . А как тошнит от его "сватов" !
показати весь коментар
22.12.2021 14:26 Відповісти
Ах этот польский порохобот !
показати весь коментар
22.12.2021 14:27 Відповісти
Зате 73% жителів України розуміють хто справжній ворог...
показати весь коментар
22.12.2021 14:28 Відповісти
)))сначало было 73% от 40% явившихся ,теперь процентов шесть -учи матчасть ,кацапсина
показати весь коментар
22.12.2021 14:34 Відповісти
Хто?😂🌷
показати весь коментар
22.12.2021 14:37 Відповісти
У меня знакомые голосовали против Порошенко,но врагом считают раху.Так кто ворог андруша?😂🌷
показати весь коментар
22.12.2021 14:38 Відповісти
Порошенко хотя бы называл раху врахом.
но и есть запись как он Пусину звонит и "бідкається"
так шо .... Невзоров мне запретил ходить на выборы
показати весь коментар
22.12.2021 14:48 Відповісти
ну пусть, на твоей совести.
ато шо он матом крыл Путина - это выдумал Оланд.
показати весь коментар
22.12.2021 16:53 Відповісти
О ! Да вы икперд ,как я вижу .((
показати весь коментар
22.12.2021 17:56 Відповісти
Ты последнее время шуганный стал,я понимаю что все пинают.Но ты уж вообще как то сам с собой общаешься на Цензоре.Не мужик совсем😂🌷
показати весь коментар
22.12.2021 14:41 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3720573.html Юридичне лайно від ЗЕленого лайна

«Це вже не юридичний треш, це - юридичне лайно!» - адвокат Ігор Головань.
🤷‍♂️Не дивно, що адвокати Порошенка вийшли на брифінг у «дещо піднесеному настрої».🙃
видео -- https://youtu.be/0M2r1S5Ly0Y

Зелені чоловічки
показати весь коментар
22.12.2021 14:31 Відповісти
зекрысу инфаркт посетит после таких слов про Порошенко
показати весь коментар
22.12.2021 14:32 Відповісти
Якщо віцемаршалку потрібен сивий мародер,то хай забере його собі після відсидки.
показати весь коментар
22.12.2021 14:43 Відповісти
Возможно, преЗЕдент тоже надежный партнер....Пукина..., который также ненавидит Пороха...
показати весь коментар
22.12.2021 14:47 Відповісти
Зеленский: Дончане захватили танк? Молодцы!!!

https://www.youtube.com/watch?v=yqIikrM-WRs
показати весь коментар
22.12.2021 17:38 Відповісти
Мели,Емеля,твоя неделя ! Из какого погреба вещаете эту чушь собачью?
показати весь коментар
22.12.2021 18:00 Відповісти
Пора уже самому научиться защищаться а не просить других.
показати весь коментар
22.12.2021 15:03 Відповісти
"В моей душе горит одно желание: доказать Вам, что я больше не враг. Нет того требования, которого я не исполнил бы, чтобы доказать это..."Я... подолгу пристально гляжу на Ваш и других членов Политбюро портреты в газетах с мыслью: родные, загляните же в мою душу, неужели Вы не видите, что я Ваш душой и телом, что я готов сделать все, чтобы заслужить прощение, снисхождение."Із листа Порошенка до Зеленського
показати весь коментар
22.12.2021 15:16 Відповісти
пусть этот польский мазурака смотрит за своим носом,а
у нас порохобот должен сидеть в тюрьме.
показати весь коментар
22.12.2021 15:32 Відповісти
Как задергалась зеботва подоляцкая .
Зечмо уже сгрызла все ногти на ногах Ермака, думая, что ещё предъявить Порошенко.
показати весь коментар
22.12.2021 15:32 Відповісти
так робимо ставки скiльки разiв тeпeр ********** у своiх наступних пiсля цiєi заяви промовах скажe слово "Порошнко".
показати весь коментар
22.12.2021 15:34 Відповісти
Гадаю, потрібно обстеження не тільки у нарколога , але й психіатра бубочки.
показати весь коментар
22.12.2021 18:03 Відповісти
А черни и плебеям пох на какую то войну,им главное что бы небыло клятых алигархов,и шоб по телеку сваты.
показати весь коментар
22.12.2021 16:04 Відповісти
Всім відомі захисники України,Ярош,ДаВінчі,добробати,ВСУ,а цього захисника знає тільки заход.
показати весь коментар
22.12.2021 16:37 Відповісти
касап, і ти знаєш, хто такий Порох. Ти защораз всикаєшся від згадки пізвищ трьох українців: Мазепа, Бандера і Порошенко. Перевір свої портки, і поміняй, щоб ти не засмердівся.
показати весь коментар
22.12.2021 17:56 Відповісти
станом на 14 грудня уряд закупив пального для Міноборони 29% від потреби.
Це лише закупив. Фактично, реального пального є лише 17%

Тепер уявляєте, в якому стані армія опинилася під час загрози вторгнення? І наскільки вистачить наявних запасів?!


чтоб ни один танк, БТР или БМП хохлов не выехали . всем в боксах и ждать нашего освободительного похода на малороссию. чтоб все было готово!
Ермака слушаться беспрекословно.
исполнять! пшел вон!

https://i.ibb.co/XyNdzSp/116341846-725082798270869-4094472863411909574-o.jpg

.
показати весь коментар
22.12.2021 17:14 Відповісти
Надо маршалеку подсказать чпокнуть польскую фирму Юзика, с которой он щебень отгружает для Великого крадівництва
показати весь коментар
22.12.2021 17:59 Відповісти
Проблема в том, что нынешней власти плевать на интересы Украины, а любой успех Порошенко на международной арене, это прямое подтверждение никчемности и бездарности зеленского и его шайки.
показати весь коментар
22.12.2021 18:04 Відповісти
Вице-маршал (маршалек- это по-польски) польского Сената правильно расставил приоритеты: Порохатый Шоколатье сначала - надёжный партнёр Запада, а уже потом - защитник Украины.
Конечно, шить Пороху "державну зраду" - это дурня, у Пороха другое амплуа - "державу не зраджувати, а розкрадати". Шить хищения могут только "чистые руки", коих у ЗЕлёносопельного БлаЗЕня, естественно, нет. А коли "рыло в пуху", то расследуя хищения Пороха можно выйти на самого себя.
показати весь коментар
22.12.2021 18:06 Відповісти
показати весь коментар
22.12.2021 21:17 Відповісти
 
 