Віцемаршалок польського Сенату Камінський застеріг українську владу від переслідувань Порошенка: Він - надійний партнер Заходу і захисник України

Віцемаршалок Сенату Республіки Польща Міхал Камінський застеріг українську владу від переслідувань п'ятого президента Порошенка. Він наголосив: європейські партнери не розуміють, чому у ситуації щоденної загрози російського вторгнення влада України не консолідує суспільство, а займається тиском на опозицію.

"Президент Порошенко – дуже надійний партнер Заходу. Його голос, як ми чули сьогодні в Польші, дуже важливий для захисту України, тому що президента Порошенка як визнаного лідера дуже добре приймають у західних країнах, до нього прислухаються, і його заклики чують на Заході", – говорить Камінський, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Прямий".

"Люди на Заході і люди в Польщі не розуміють, що відбувається в Україні. Майже щодня виникає загроза російської агресії, і в цей же час ми чуємо, що є звинувачення і напади на президента Порошенка та інших лідерів опозицій. Сьогодні Україні потрібна єдність, а не розділення", – наголошує польський політик.

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"Я думаю, що зараз одне із найважливіших питань – показати солідарність Заходу з Україною та українським народом, тому що єдина мова, яку розуміє Путін, – це мова сили, а слабкість Заходу тільки підштовхне Путіна до вторгнення", – сказав Камінський.

"Підсумок сьогоднішньої конференції з такою великою присутністю дуже важливих українських, литовських і польських політиків демонструє спільну солідарність", – говорить Камінський.

"Нам потрібне від української сторони сьогодні те саме, що Польща показала 15-20 років тому, коли ми вступили в НАТО. Ми були разом – праві і ліві, і я думаю, що Україна потребує одного і того ж – не внутрішніх розбіжностей, а єдності", – резюмує польський депутат.

Як повідомлялось, 20 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу. У "Європейській Солідарності" назвали це політичним замовленням та дешевим фейком.

ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу.

Адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков опублікував текст підозри, яку Офіс генпрокурора висунув п’ятому президенту України Петру Порошенку. Новіков також заявив, що експрезидент не планує приходити на допит 23 грудня до Держбюро розслідувань у справі про державну зраду, оскільки підозра є незаконною, а обидві повістки – виписані неправильно.

Сам Порошенко заявив, що знаходиться у закордонних відрядженнях і повернеться в Україну у першій половині січня.