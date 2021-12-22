Стартувала кампанія зі збору коштів на фільм про ветерана АТО Микитенка, який вчинив самоспалення на Майдані

Восени 2020 року активісти ГО "Arts&Rights" розпочали зйомки документального фільму "Понад усе", який розповідає історію родини ветеранів — батька й доньки — Миколи та Юлії Микитенків. Зйомки відбуваються виключно на волонтерських засадах, тому команда проєкту просить підтримати створення фільму на Спільнокошті.

Про це інформує Цензор.НЕТ

У жовтні 2020 року Микола Микитенко — ветеран російсько-української війни, учасник тривалих боїв за гору Карачун — одягнув свою військову форму, численні нагороди, написав останній допис у соціальних мережах, а потім вийшов на Майдан Незалежності та вчинив акт самоспалення.

Цей відчайдушний крок, вчинений у момент розведення військ на Донеччині, був актом протесту проти політики капітуляції. На жаль, він залишився практично поза увагою як медіа, так і держави. Тому місією фільму є порушення важливої теми суїциду серед ветеранів і привернення уваги до проблеми неналежної комунікації держави з колишніми військовими. Стрічка також висвітлюватиме життя Юлії, доньки Миколи, яка сама, пройшовши війну і втративши чоловіка й батька, продовжує жити далі, гідно долаючи виклики.

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Команда проєкту вважає, що в українському суспільстві недостатньо осмислена та прокомунікована проблема самогубств серед ветеранів:

"Ми навіть не можемо оцінити масштаб проблеми, оскільки держава не збирає відповідної статистики. Ми хочемо, щоб наш фільм став першим важливим кроком до проговорювання цієї теми. Тому в ньому ми порушимо важливі питання вигорання, зневіри та самогубств серед ветеранів. Ми хочемо зрозуміти, чому це трапляється і як би ми могли цьому запобігти. А також як знайти сенс жити і рухатись далі, коли ти втрачаєш найдорожчих людей", — каже продюсерка фільму Оксана Іванців.

Режисером фільму став Андрій Литвиненко. Зйомки розпочали на Майдані, у момент прощання з Миколою Микитенком, тож вони тривають уже понад рік. За цей час команда фільму змогла зафіксувати багато важливих сцен із життя наших героїв: прощання, спогади побратимів, звільнення із ЗСУ Юлії Микитенко, її громадську діяльність, боротьбу з вигоранням, переживання втрати.

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Прем’єра стрічки запланована на 2023-й рік.

Підтримати створення документального фільму "Понад усе" можна тут.

Дізнайтеся більше про проєкт можна на сайті організації "Arts&Rights".

За коментарями та детальною інформацією звертайтесь за адресою:

[email protected] Тетяна Мала, менеджерка Arts&Rights

Нагадаємо, на Майдані Незалежності в ніч із 10 на 11 жовтня 2020 р. ветеран російсько-української війни Микола Микитенко вчинив самоспалення. 17 жовтня відбулася зворушлива церемонія прощання. 26 листопада було вирішено, що про ветерана буде знято фільм.