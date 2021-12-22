На Івано-Франківській митниці викрили схему вимагання хабарів. У керівника знайшли понад $230 тис., коштовності та колекцію дорогих годинників, - ДБР. ФОТОрепортаж

Слідчі ДБР викрили керівництво однієї з регіональних митниць на поборах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР, за попередньою інформацією, службові особи митниці, зокрема з-поміж керівництва, вимагали щомісячні хабарі у керівника підприємства, що здійснює експорт українського бджолиного меду до країн Європи.

За оперативними даними, такса становила 200 доларів США за розмитнення одного авто з медом.

За гроші митники обіцяли не створювати штучних перешкод під час оформлення та не ініціювати лабораторних дослідженнь продукції.

Слідство задокументувало, як підприємець через посередника передавав митникам плату в сумі 5,6 тис. дол. США.

21 грудня 2021 року посередника затримали під час отримання чергового хабаря – 2,4 тис. дол. США.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вимаганні та отриманні хабаря (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України).

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Крім того, під час обшуків на одній із квартир, яка належить керівнику регіональної митниці, слідчі виявили 234 тис. дол. США, золоті колекційні монети, ювелірні вироби з інкрустованим дорогоцінним камінням та діамантами, колекцію коштовних годинників, мисливську зброю. Походження знайденого майна встановлюється.

Також планується вручення повідомлень про підозру керівництву та службовим особам митниці за вказаними статтями Кримінального кодексу України.

Санкції зазначених статей передбачають позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора, оперативний супровід – СБУ.

Джерела Цензор.НЕТ у правоохоронних органах повідомляють, що мова йде про Івано-франківську митницю. Там чиновники примушували експортерів платити по $10 тис. хабарів на місяць. У ході спецоперації було затримано начальника тамтешньої митниці Святослава Пересунька - людини заступника голови митниці Сергія Звягінцева.

Зазначимо також, що у грудні міністр фінансів Сергій Марченко визнавав, що питання ефективності роботи Державної митної служби залишається актуальним, оскільки обсяг митних надходжень з урахуванням ефекту від зростання об'ємів імпорту суттєво не змінюється.

Водночас голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев костатував, що державний бюджет недоотримує близько 50 млрд грн митних надходжень на рік.







Фото: сайт ДБР