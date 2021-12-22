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Новини Хабарники
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На Івано-Франківській митниці викрили схему вимагання хабарів. У керівника знайшли понад $230 тис., коштовності та колекцію дорогих годинників, - ДБР. ФОТОрепортаж

Слідчі ДБР викрили керівництво однієї з регіональних митниць на поборах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР, за попередньою інформацією, службові особи митниці, зокрема з-поміж керівництва, вимагали щомісячні хабарі у керівника підприємства, що здійснює експорт українського бджолиного меду до країн Європи.

За оперативними даними, такса становила 200 доларів США за розмитнення одного авто з медом.

За гроші митники обіцяли не створювати штучних перешкод під час оформлення та не ініціювати лабораторних дослідженнь продукції.

Слідство задокументувало, як підприємець через посередника передавав митникам плату в сумі 5,6 тис. дол. США.

21 грудня 2021 року посередника затримали під час отримання чергового хабаря – 2,4 тис. дол. США.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вимаганні та отриманні хабаря (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Івано-Франківській митниці з підприємців брали по $10 тис. хабаря на місяць (оновлено). ФОТО

Крім того, під час обшуків на одній із квартир, яка належить керівнику регіональної митниці, слідчі виявили 234 тис. дол. США, золоті колекційні монети, ювелірні вироби з інкрустованим дорогоцінним камінням та діамантами, колекцію коштовних годинників, мисливську зброю. Походження знайденого майна встановлюється.

Також планується вручення повідомлень про підозру керівництву та службовим особам митниці за вказаними статтями Кримінального кодексу України.

Санкції зазначених статей передбачають позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора, оперативний супровід – СБУ.

Джерела Цензор.НЕТ у правоохоронних органах повідомляють, що мова йде про Івано-франківську митницю. Там чиновники примушували експортерів платити по $10 тис. хабарів на місяць.  У ході спецоперації було затримано начальника тамтешньої митниці Святослава Пересунька - людини заступника голови митниці Сергія Звягінцева.

Зазначимо також, що у грудні міністр фінансів Сергій Марченко визнавав, що питання ефективності роботи Державної митної служби залишається актуальним, оскільки обсяг митних надходжень з урахуванням ефекту від зростання об'ємів імпорту суттєво не змінюється.

Водночас голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев костатував, що державний бюджет недоотримує близько 50 млрд грн митних надходжень на рік.

На Івано-Франківській митниці викрили схему вимагання хабарів. У керівника знайшли понад $230 тис., коштовності та колекцію дорогих годинників, - ДБР 01На Івано-Франківській митниці викрили схему вимагання хабарів. У керівника знайшли понад $230 тис., коштовності та колекцію дорогих годинників, - ДБР 02
На Івано-Франківській митниці викрили схему вимагання хабарів. У керівника знайшли понад $230 тис., коштовності та колекцію дорогих годинників, - ДБР 03На Івано-Франківській митниці викрили схему вимагання хабарів. У керівника знайшли понад $230 тис., коштовності та колекцію дорогих годинників, - ДБР 04
На Івано-Франківській митниці викрили схему вимагання хабарів. У керівника знайшли понад $230 тис., коштовності та колекцію дорогих годинників, - ДБР 05На Івано-Франківській митниці викрили схему вимагання хабарів. У керівника знайшли понад $230 тис., коштовності та колекцію дорогих годинників, - ДБР 06
Фото: сайт ДБР

хабар (4697) митниця (1871) Івано-Франківська область (945) ДБР (3482) Гетманцев Данило (875)


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Топ коментарі
+11
Це ж вже реформована митниця,нє?...
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22.12.2021 14:07
+6
Твари ненасытные!
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22.12.2021 14:11
+4
Можливо вдома тримає "мелочь", а банки закопані в іншому місці.
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22.12.2021 14:23
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Це ж вже реформована митниця,нє?...
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22.12.2021 14:07 Відповісти
вжe
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22.12.2021 18:52 Відповісти
это всё ему его тёщи надарили.
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22.12.2021 14:07 Відповісти
Залишили ті, що потрапили під "санкції_РНБО" від блаЗЄнського. Пам'ятаєте, що проти керівників митниці також впроваджувалися "санкції"?
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22.12.2021 14:11 Відповісти
Твари ненасытные!
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22.12.2021 14:11 Відповісти
это вранье ничего не было ни задержания ни обысков .....шоу для зеленского .
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24.12.2021 11:10 Відповісти
Та хіба це на одній митниці, мабуть не поділився чи не завіз до Києва мзду, а всі митники так живуть.
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22.12.2021 14:12 Відповісти
$3 млрд крадут на таможне.-Саакашвили. /В ГФС Мельника сидят на контрабандных потоках, руководит процессом Гмырин, а деньги заносятся в ОП.
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22.12.2021 14:12 Відповісти
Це вам не на роялі балдою грати.
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22.12.2021 14:24 Відповісти
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22.12.2021 16:08 Відповісти
Колекція годинників - дикун, ще б буси скляні збирав
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22.12.2021 14:12 Відповісти
Таможней руководил, а ума нету. Кто же на своей квартире держит "нажитое непосильным трудом"?
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22.12.2021 14:14 Відповісти
За свого хвилюєшся?
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22.12.2021 14:22 Відповісти
Можливо вдома тримає "мелочь", а банки закопані в іншому місці.
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22.12.2021 14:23 Відповісти
Этих расхитителей еще не прижали за золотовалютные активы в банках
ближних и дальних родственников. А также стареющих родителей !
Рукописи не горят !
Мосад не спит !
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22.12.2021 16:03 Відповісти
Цікаво, а хто їм ці хабарі несе? Невже ті самі які мріють про розстріли як в Китаї?
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22.12.2021 14:21 Відповісти
да толку что их ловят? кто то сидит? дбр тупо зарабатывает бабки)))
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22.12.2021 14:25 Відповісти
Якось Сеня тільки заїкнувся про приватну англійську фірму на таможню і приводив приклад Болгарії,так після цього на нього і спустили з прив*язі всіх собак.
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22.12.2021 14:36 Відповісти
підару гнойному зеленському збирали
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22.12.2021 14:57 Відповісти
Гарно працює, на підвищення піде.
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22.12.2021 15:08 Відповісти
А в Киеве и Киевской области у руководства таможни ничего не нашли... Просто не искали, а там - намного больше. И все - без источника средств, на которые это все "приобретено". Но в Украине нет ни СБУ, ни НАБУ, ни генпрокурора, ни ГБП... Да и государство в Украине, только чтобы грабить народ-страдалец.
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22.12.2021 15:30 Відповісти
у меня тоже 400 грн на мондаринки без атб сувериров и траша(
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22.12.2021 16:18 Відповісти
Жадный он, отдал бы 5% под амнистию и и далее "работал" бы спокойно...
За пару дней уже и отбил бы эти 5%.
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22.12.2021 16:22 Відповісти
А влада податками селян обкладає, може пора вже займатися тими, хто краде мільйонами, чи то потрібні люди.
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22.12.2021 19:45 Відповісти
Замовне шоу . Дискредитація спеціалістів щоб на тепленьке місце посадити чергового лизуна від влади бовдурів. А шоу хто поставив.- це треба розбиратися .
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24.12.2021 11:06 Відповісти
 
 