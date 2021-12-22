Через 4 місяці після указу Зеленського жодних "кібервійськ" і близько немає. Які кібервійська, коли на передку нестача палива та снарядів? - журналіст Книш

Через 4 місяці після публікації указу глави держави про створення кібервійськ Кабмін так і не вніс до ВР законопроєкт про їх створення у системі Міноборони.

Про це пише у фейсбуці журналіст і фахівець із кібербезпеки Микита Книш, інформує Цензор.НЕТ.

"Мені дуже сподобалися слова колишнього керівника Офісу Президента України, Андрія Богдана про Зеленського:

- Він не бреше, він грає!

- для нього після того, як захід, виступ чи анонс реформи закінчився, у нього все, "стоп знято" і далі йому не цікаво, що там відбувається", - цитує він слова Богдана про Зеленського та додає, що таке відношення до справи можна охарактеризувати декількома прислів'ями: "Обіцяти, не означає одружуватися" або "3,14діти - це не мішки повертати".

"І так знову демонструю Вам профанацію зелененьких, і нагадую, що я однаково їх не люблю, як зелененьких так і фіолетовеньких, так і всіх політиків", - пише Книш та детально зупиняється на деяких етапах стосовно створення кібервійськ.

Покроково: 1. Указ президента про створення кібервійськ від 26 серпня 2021 року.

2. У рішенні РНБО йдеться, що Кабмін має порахувати, скільки ресурсів треба витратити на створення та функціонування кібервійськ. Через два місяці до Верховної Ради Кабмін має внести законопроєкт про створення кібервійськ у системі Міноборони.

3. Пройшло вже не два місяці, а ЧОТИРИ. І що?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський ввів у дію рішення РНБО про створення кібервійськ

"Жодних "кібервійськ" і близько немає. Більше того, думаю там проср@ли всі терміни, які тільки можна було проср@ти. Які кібервійська, коли на передку нестача палива та снарядів? Хотів би подискутувати про якість українського кіберозброєння, але його просто немає. Тож спитаю так: Вам сподобався виступ актора Зеленського під виглядом президента Зеленського про створення кібервійськ? Як Ви думаєте, він хоч щось зможе реально зробити, а не зіграти?", - порушує він питання наостанок.





