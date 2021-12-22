Через 4 місяці після указу Зеленського жодних "кібервійськ" і близько немає. Які кібервійська, коли на передку нестача палива та снарядів? - журналіст Книш
Через 4 місяці після публікації указу глави держави про створення кібервійськ Кабмін так і не вніс до ВР законопроєкт про їх створення у системі Міноборони.
Про це пише у фейсбуці журналіст і фахівець із кібербезпеки Микита Книш, інформує Цензор.НЕТ.
"Мені дуже сподобалися слова колишнього керівника Офісу Президента України, Андрія Богдана про Зеленського:
- Він не бреше, він грає!
- для нього після того, як захід, виступ чи анонс реформи закінчився, у нього все, "стоп знято" і далі йому не цікаво, що там відбувається", - цитує він слова Богдана про Зеленського та додає, що таке відношення до справи можна охарактеризувати декількома прислів'ями: "Обіцяти, не означає одружуватися" або "3,14діти - це не мішки повертати".
"І так знову демонструю Вам профанацію зелененьких, і нагадую, що я однаково їх не люблю, як зелененьких так і фіолетовеньких, так і всіх політиків", - пише Книш та детально зупиняється на деяких етапах стосовно створення кібервійськ.
Покроково: 1. Указ президента про створення кібервійськ від 26 серпня 2021 року.
2. У рішенні РНБО йдеться, що Кабмін має порахувати, скільки ресурсів треба витратити на створення та функціонування кібервійськ. Через два місяці до Верховної Ради Кабмін має внести законопроєкт про створення кібервійськ у системі Міноборони.
3. Пройшло вже не два місяці, а ЧОТИРИ. І що?
"Жодних "кібервійськ" і близько немає. Більше того, думаю там проср@ли всі терміни, які тільки можна було проср@ти. Які кібервійська, коли на передку нестача палива та снарядів? Хотів би подискутувати про якість українського кіберозброєння, але його просто немає. Тож спитаю так: Вам сподобався виступ актора Зеленського під виглядом президента Зеленського про створення кібервійськ? Як Ви думаєте, він хоч щось зможе реально зробити, а не зіграти?", - порушує він питання наостанок.
Будь ласка, зачекайте...
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62,4% українців вважають, що влада докладає недостатньо зусиль, щоб запобігти повномасштабному вторгненню Росії. (с)
Я розповім вам більше - влада в цілому виклала свого члена на це питання. І тільки активно махає росіянам.
🥕"Борщовий набір" за рік виріс в ціні в середньому на 53,8%.
За основу розрахунків взяті офіційні дані Держстату за листопад 2020 та 2021 років. (с)
Сметани в упаковках стає менше, ціна вища. І так з усіма продуктами.
До речі, Законопроект №5600 прийняли і президент підписав - яйця на ринку почали коштувати від 45 грн за десяток.
Смачного вам.
🤡 32% українців вважають, що наступний рік буде гіршим і важчим, ніж той, що йде. А ми оптимістично налаштовані. Цей відсоток має бути набагато більшим.
СБУ не розслідувала Гогілашвілі. Це вірно. Але для чого? Там немає що перевіряти. Зайшов гуглити - а все резюме на тобі. Навіть до церкви на Софієвці, де пасуться всі ребухи, з допитами ходити не треба.
Але і СБУ не встигла погуглити. І тепер ми розуміємо чому. СБУ розслідувала справу про готівкові мішки від Порошенка, спілкувалася з бойовиками з ОРДЛО. Випили тонну кави.
🛡Держприкордонслужба зміцнює кордон з Росією. Інженерна робота на загрозливих напрямках проводиться, незважаючи на погоду.
На ділянці Сумського прикордонного підрозділу спецтехніка риє кювет та заповнює вал, що є додатковими перешкодами. (с)
Здається, це добре, але це провокує здоровий скептицизм. На кордоні канава з крокодилами і власним домашнім *********** на Банковій, з Бакановим в СБУ і Гогілашвілі в МВС.
💰 Поліцейського, який мав на столі знак "Хабарів не беремо", взяли на хабарі у 2000 гривень.
Вони просто не вказали на знаку, що не беруть дрібні купюри, цукерки та квіти.
⚖️ Конституційний суд, який Зеленський не любив, визнав повністю конституційною заборону російських фільмів і телешоу.
Велика палата Конституції прийняла рішення по справі, розпочатій за заявою 47 народних депутатів, щодо відповідності Конституції окремих положень статті 6 Закону України "Про телеве шаяеня мы -ра да омовленя" і пояснив, що російське телебачення програми і фільми є елементом пропаганди і створюють загрозу національній безпеці України.
Але до нюансів Зеленського звикли звикати. Яке в них рішення Конституційного суду? "Свати" ідуть, по ходу, на російській мові і лайно там всі хотіли на національну безпеку взагалі і закони України в принципі.
🤡 А ще Зеленський вважає, що політичні домагання Порошенка ніяк не вплинуть на ситуацію в країні. Це може бути і так. В насиченій, теплій, захищеній країні, зі стабільними цінами, невеликим зростанням курсу долара і субсидій, які виплачуються вчасно, при зростанні, нехай і на копійки, але регулярно, з пенсіями і працюючими клініками, люди зараз би готувалися до Нового року і вони б насрали про всі політичні скандали, інтриги та розслідування. Але в нинішній ситуації, коли борщ став без м'яса, і на 57% дорожчим, я б не була така самовпевнена.
💵💶Обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну у 2020 році порівняно з попереднім роком скоротився на понад 2 млрд доларів. Про це йдеться у дослідженні Офісу ефективного регуляторного забезпечення.
У 2020 році їх обсяг становив $453 млн, а в 2019 році - $2,61 млрд. Тут значну роль відіграє ковідна криза, але загальна тенденція не позитивна для України. Основними факторами, що впливають на рішення інвестицій, є корупція та проблеми у захисті власності. (с)
Інвестиційні няні теж не допомогли.. .
🤡 КАС отримав два позови від Миколи Чауса. В одному він просить суд визнати незаконним, а в іншому - скасувати постанову Дніпровського районного суду міста Києва про відсторонення його від суддівського складу. (с)
І що? Це була гарна робота. Пекарня.
Перед закінченням фінансового року, Мінфін вирішив наслідувати приклад свого преЗедента і вистрілити собі по яйцях. Якщо точніше, офіційно порушити Меморандум з Міжнародним валютним фондом. У серпні цього року Україна отримала за день від МВФ $2.7 млрд допомоги на підтримку економіки в складних умовах Covid. У вересні 2021 року Мінфін вже використав 1,3 млрд доларів.
У Меморандумі з МВФ сказано, що Україна хоче зберегти залишок спеціальних прав запозичення як буфер проти майбутніх ризиків. Однак Мінфін вирішив, що ходити - це ходити.. . На все.
МВФ байдуже на наш "ковідний" грошовий баланс. Це був ніби подарунок, раптова, несподівана, безкоштовна допомога. Але важливий сам факт - за мітлу треба відповідати.
МВФ планував закрити майже половину потреби у зовнішньому фінансуванні у 2022 році. Сума, на яку очікує міністр фінансів, становить $2.2 млрд за чинною програмою кредитування stand-by, програма буде переглянута в березні та червні. Тепер вони взагалі будуть говорити з нами? Сумніваюсь.
О.Подгорна
"Нет"
"А он есть"
И наверняка уже не слабо ест...
Но, были бы мозги, были бы и топливо и снаряды.