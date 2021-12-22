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Дві українські АЕС вийшли на рекордний рівень потужності, - голова "Енергоатому" Котін

Дві українські АЕС вийшли на рекордний рівень потужності, - голова

Дві атомних станції України в середу, 22 грудня, вийшли на потужність вищу за номінальну - це абсолютний рекорд.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив в.о. президента НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

"Сьогодні Запорізька та Южно-Українська АЕС встановили абсолютний рекорд - вони працюють на потужності вище за номінальну. ЗАЕС на 6140 МВт і ЮУАЕС 3050 МВт", - повідомив він під час випробувального пуску 3-го гідроагрегату Ташлицької ГАЕС у середу.

Наразі працює 14 атомних енергоблоків з наявних 15-ти. Наприкінці січня 2022 року до енергосистеми планують підключити п‘ятнадцятий енергоблок (РАЕС-4).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вперше в історії українські АЕС працюватимуть на максимальній потужності, - Галущенко

АЕС (1145) Енергоатом (1633) Петро Котін (111)


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Топ коментарі
+21
И что в этом хорошего ? Номинал есть номинал . Тем более с АС так играться не стоит
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22.12.2021 14:29
+13
Да задолбали уже с рекордами и первыми местами! Мы что, в соревнованиях участвуем, комуняки недобитые...
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22.12.2021 14:31
+12
+ 100 !

на Чернобилі вже догрались номіналом та максималом, досі радіоактивним попелом харкаємо.....
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22.12.2021 14:34
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И что в этом хорошего ? Номинал есть номинал . Тем более с АС так играться не стоит
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22.12.2021 14:29 Відповісти
+ 100 !

на Чернобилі вже догрались номіналом та максималом, досі радіоактивним попелом харкаємо.....
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22.12.2021 14:34 Відповісти
Если бы читали документы или смотрели хотя бы документалки, то Чернобыль бахнул, что не было дублирующих систем циркуляции теплоносителя первого контура, проводили тест генератора и бейджик закрыл красную лампочку, и итоге пошло расплавление активного ядра и уже было плохо, а потом когда увидели и включили насосы, то оно помогло и в итоге бахнуло так, что крышку реактора подкинуло (очень грубо). После этого информация была передана в МАГАТЭ, были внесены поправки и новые требования, в итоге и старые и новые реакторы были все доработаны дополнительными системами защиты, чтобы такое не повторилось. Авария была 1986-го, а уже 2020 по сути и благо все реакторы уже работают нормально более 33лет. Дальше если перегрузить ядерный реактор, то максимум что можно получить, то автоматика отключит перегруженный турбо генератор от сети и в итоге люди останутся без электричества областями, а уран себе дальше будет "булькать" и крутить отключенный генератор вхолостую, это если очень просто. Что Чернобыль, то да это очень плохая история и с неё во всем мире сделали выводы. По аналогии пока начали делать операции, то померло очень много людей. Так же и в авто стали такими не сразу, но всё ровно каждый год умирает очень много людей в авариях. Ядерная энергетика это сложнейшая технология, и если всё делать правильно, то это будет только польза для людей и дешевая энергия, а дешевая энергия - это развитие технологий и экономики. Вон сделают газ по 45грн, а электричество по 5 грн и будет развитие экономики на уровне "а я еду хватит?", а вы заплатили по тарифу, иначе отберем жилье за долги? и т.д. Но перегружать любое оборудование всегда плохо, тут спору нет.
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22.12.2021 16:57 Відповісти
Они пытались запустить отравленный реактор,подняли стержни,которые по регламенту подымать нельзя,какая нах циркуляция теплоносителя
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22.12.2021 19:35 Відповісти
Ну да отравленный ядерный реактор, умер от отравления. Популярно причина аварии рассказана и показана на канале Radiation Hazard, видео называется "АВАРИЯ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС". Очень толковое видео с объяснениями и все показано для простого человека. Бахнуло, т.к. не было нормального охлаждения активного ядра реактора, а когда увидели и включили, то было уже поздно. Банальное совпадение нескольких обстоятельств в одно время привело к аварии, но полученная информация сразу была обработана, чтобы такое не повторилось.
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22.12.2021 20:40 Відповісти
Почитай про понятие отравление реактора.В таком состоянии его никак не запустить,нужно тупо ждать.Но попытались-начали подымать стержни,которые нельзя трогать(они постоянно должны находиться в активной зоне).В итоге пошла неконтролируемая цепная реакция,до жопы в таком случае охлаждение.
Есть версия с НЛО еще)
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22.12.2021 23:31 Відповісти
Как раз они подняли стержни и пытались их опустить и заглушить, в итоге наоборот разогнали. Они сначала опустили стержни и снизили мощность реактора до минимума ниже критического и нужно было дальше реактор заглушить, но этого не сделали. Они сначала вытащили стержни для попытки разгона реактора, пошел разгон и образовался пар в реакторе при слабом охлаждении и потом они начали опустить стержни, возник концевой эффект и мощность выросла в сотни раз кратковременно и это хватило для расплавления ТВЭЛ и разрушения ректора и в итоге взрыва. Эта информация открыта и можно почитать. Вот кто пишет о НЛО, потом пишут о отравлении ядерного реактора. Если уже пишете то пишите правильно "Иодная яма или ксеноновое отравление", но я не знаю было ли это в Чернобыле, т.к. если бы он свалился в ксеноновое отравление, то он бы "заглох" и его можно было бы запустить минимум через сутки. Учился в своё время на факультете энергетики и нам рассказывали люди из энергетики примерно, я не ядерщик и сильно подробно не рассказывали. С 86 года проблем нет, а это на секунду уже более 33 лет, это много, за это время появились ПК, интернет, мобилки и много всего нового, вплоть до нейросетей. Проблема в том, что нужно новые строить реакторы по новым технологиям, а старые выводить из работы, в итоге МАГАТЭ просто может запретить в итоге использовать старые реакторы в целях безопасности.
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23.12.2021 16:33 Відповісти
Для просмотра и анализа передач нужны еще мозга
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22.12.2021 23:32 Відповісти
Та да. Это ни о чем хорошем не говорит. Система работает на пределе без запаса мощностей. И этого не хватает стране, приходится импортировать у бульбафюрера и ввести "плановые аварийные" отключения. Любая внеплановая остановка одного блока в эти морозы вызовет веерные отключения в системе. Запустили сейчас даже не принятое в эксплуатацию. Как долго система не навернется?
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22.12.2021 14:38 Відповісти
на дворі лише -10 градусів, і лише перший день,

попереду ще січень та лютий

дадим стране атому в три раза больше чем можно ?
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22.12.2021 14:50 Відповісти
Да задолбали уже с рекордами и первыми местами! Мы что, в соревнованиях участвуем, комуняки недобитые...
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22.12.2021 14:31 Відповісти
Так они пытаются прикрыть свою безалаберность. "Выше номинала" говорит о том, что в энергосистеме жопа. Попробуйте в машине долго поездить в запредельном режиме движка. Как быстро он навернется?
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22.12.2021 14:48 Відповісти
так вона ще й без ядерного мотора
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22.12.2021 15:47 Відповісти
В "совке" дуже захоплювалися рекордами.
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22.12.2021 14:31 Відповісти
Сегодня в Украине работают четыре АЭС, на которых действуют 15 энергоблоков типа ВВЭР общей мощностью 13880 МВт. Так чего не хватает ? Может мозгов ?
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22.12.2021 14:32 Відповісти
Вы так спрашиваете, словно чисел больше 13880 МВт не существует. ) Мозгов, конечно, тоже не хватает, но вообще АЭС обеспечивает около половины электрогенерации (может, если идти на рекорд, то немного больше). Больше трети дают ТЭС/ТЭЦ, на которых критически мало угля.

https://tek.energy/news/struktura-elektrogeneratsii-v-ukraini-ta-ii-zvyazok-iz-tarifami-na-***************
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22.12.2021 20:03 Відповісти
С днём энергетика! Ток зарождается внутри электрополя,Через трансформатор выходит он на волю И, обогреваясь под вольтовой дугой, Бежит, спешит, торопится до электропивной. Эх, нам электричество сделать все сумеет, Нам электричество мрак и тьму развеет, Нам электричество все сделает дела: Нажал на кнопку - чик-чирик, поехала, пошла.
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22.12.2021 14:35 Відповісти
вот если бы они начали изготовлять хотя бы грязные ядренные бомбы перед нашествием Орды - я бы первый хлопал в ладоши - стоя..

А так что? - обычные дела - хоть выходите га мощность 200% , лишь бы безопасно..
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22.12.2021 14:36 Відповісти
мощность 200% , лишь бы безопасно..

загрузи в стиралку 200% белья.... лишь бы безопасно
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22.12.2021 15:03 Відповісти
Пора збільшити продаж е/е в Європу. Насєлєніє посидить без світла.
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22.12.2021 14:37 Відповісти
Ніяк не вийде У нас електричні системи роз"єднані. Тільки в Рашу, Молдову та Білорусь
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22.12.2021 15:15 Відповісти
А також у Польшу, та до Угорщини.
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22.12.2021 15:44 Відповісти
з*єднані з ЄС,не обманюй
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22.12.2021 15:59 Відповісти
Это, как хвалиться, что ты целый день шпаришь на б/у авто по автобану на максимальной скорости !
Или шины лопнут, или мотор поймает клин от масляного голодания......
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22.12.2021 14:39 Відповісти
Останній раз таке було у кінці квітня 1986 року. Правда при владі були не зелені, а червоні.
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22.12.2021 14:41 Відповісти
Умалишенные. ни одна инженерная система не должна работать на 100 процентов от номинала а тем более выше. Ответственные за это должны быть немедленно отстранены от работы и пойти под суд
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22.12.2021 14:43 Відповісти
ото кто-то намайнит крипты...
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22.12.2021 14:45 Відповісти
Даже никто и не догадывается, кто у нас главный майнер
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22.12.2021 15:13 Відповісти
Максимальний рівень? Квартал-95 доведе до того, що воно іпане. І так іпане, що Чорнобиль буде здаватися дитячою петардою.
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22.12.2021 14:46 Відповісти
АЕС це вам не ОП - там працюють люди з вищою освітою, а не клоуни з Кривого Рогу і Київа )
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22.12.2021 15:06 Відповісти
В Чорнобилі люди з вищою освітою виконали дурну команду з Москви на експеримент.
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22.12.2021 16:15 Відповісти
Зараз такого експеременту немає.
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22.12.2021 17:25 Відповісти
Працюють, поки їх клоуни не поміняють. Бо треба бути найти винних і поставити слухняних. Їм без різниці - це спікер, чи керівник Нафтогазу, чи антимонопольного комітету, чи ДБР, чи АЕС.
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22.12.2021 17:34 Відповісти
Клоунам дійсно без різниці що буде з Україною, головне щоб рейтинги високі.
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22.12.2021 17:59 Відповісти
Плохо что они гонят систему в край, но Чернобылю был в 1986 и с того времени много всего доработано, это вам не велосипед, там защиты и дублирование защиты и там инженеры, а не как в ВР по объявлению. Бахнуть очень маленькая вероятность, но отключение турбо генераторов от сети вполне реально и потом целые области в мороз без электричества. Популярно причина аварии рассказана и показана на канале Radiation Hazard, видео называется "АВАРИЯ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС". Очень толковое видео с объяснениями и все показано для простого человека. Информация с Чернобыля была передана и в МАГАТЭ и в другие реакторы были добавлены дополнительные защиты, чтобы Чернобыль не повторился.
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22.12.2021 20:51 Відповісти
Видно,бажають перевершити чорнобильський рекорд.
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22.12.2021 14:54 Відповісти
В Чорнобілі була інша ситуація - експерементували з реактором і вивели його на надпотужність,
зараз до той надпотужності як до Київа у одній позі.
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22.12.2021 15:04 Відповісти
Ну що, прийшла пора думати вже про відкритя ядерної програми України, як що в нас працюють АЕС, Порох стане президентом і пора
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22.12.2021 15:03 Відповісти
Щось не подобаються мені ці "зелені" експерименти з ядерною енергетикою
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22.12.2021 15:17 Відповісти
А и правда - Вова столько дров наломал, что лет на десять хватит...
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22.12.2021 20:08 Відповісти
В этой новости нет ничего хорошего.

Героизм одних является результатом разгильдяйства других.
Подвиг - это всегда результат чьей-то некомпетентности или безответственности.
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22.12.2021 17:16 Відповісти
отключите ордло к херам глядишь за номинал выходить ненадо, ах да я забыл ордло нельзя отключить иначе марик потухнет, но с другой стороны никто и неподумал как отбахать ордло от украинский системы електропостачання за 8 лет войны
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22.12.2021 17:20 Відповісти
Новость для баранов.Реактор не может давать мощности выше расчетной или начали вытаскивать стержни,горелкой его греют,чтоли?))
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22.12.2021 19:40 Відповісти
 
 