Дві українські АЕС вийшли на рекордний рівень потужності, - голова "Енергоатому" Котін
Дві атомних станції України в середу, 22 грудня, вийшли на потужність вищу за номінальну - це абсолютний рекорд.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив в.о. президента НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.
"Сьогодні Запорізька та Южно-Українська АЕС встановили абсолютний рекорд - вони працюють на потужності вище за номінальну. ЗАЕС на 6140 МВт і ЮУАЕС 3050 МВт", - повідомив він під час випробувального пуску 3-го гідроагрегату Ташлицької ГАЕС у середу.
Наразі працює 14 атомних енергоблоків з наявних 15-ти. Наприкінці січня 2022 року до енергосистеми планують підключити п‘ятнадцятий енергоблок (РАЕС-4).
Топ коментарі
+21 Андрей Гальченко #474595
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на Чернобилі вже догрались номіналом та максималом, досі радіоактивним попелом харкаємо.....
Есть версия с НЛО еще)
попереду ще січень та лютий
дадим стране атому в три раза больше чем можно ?
https://tek.energy/news/struktura-elektrogeneratsii-v-ukraini-ta-ii-zvyazok-iz-tarifami-na-***************
А так что? - обычные дела - хоть выходите га мощность 200% , лишь бы безопасно..
загрузи в стиралку 200% белья.... лишь бы безопасно
Или шины лопнут, или мотор поймает клин от масляного голодания......
зараз до той надпотужності як до Київа у одній позі.
Героизм одних является результатом разгильдяйства других.
Подвиг - это всегда результат чьей-то некомпетентности или безответственности.