Дві українські АЕС вийшли на рекордний рівень потужності, - голова "Енергоатому" Котін

Дві атомних станції України в середу, 22 грудня, вийшли на потужність вищу за номінальну - це абсолютний рекорд.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив в.о. президента НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

"Сьогодні Запорізька та Южно-Українська АЕС встановили абсолютний рекорд - вони працюють на потужності вище за номінальну. ЗАЕС на 6140 МВт і ЮУАЕС 3050 МВт", - повідомив він під час випробувального пуску 3-го гідроагрегату Ташлицької ГАЕС у середу.

Наразі працює 14 атомних енергоблоків з наявних 15-ти. Наприкінці січня 2022 року до енергосистеми планують підключити п‘ятнадцятий енергоблок (РАЕС-4).

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