ЄС зараз не має можливості запроваджувати санкції проти Росії у газовій сфері, - прем'єр Італії Драгі

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що Європейський Союз зараз не має можливостей для запровадження санкцій проти Росії. Мова йде про газову сферу.

Його заяву під час конференції за підсумками року цитує Agenzia Nova, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Сьогодні ми маємо лише деякі фактори економічного стримування. Але якщо ми хочемо прийняти санкції, які включають також газ, чи достатньо ми сильні, щоб це зробити? Чи настав час? Відповідь - ні", - сказав Драгі.

За його словами ЄС має зараз зберігати статус діалогу з російським президентом Путіним, який нібито заявляє, що "хоче залишатися у стані переговорів".

"У них (переговорах. - Ред.) розвиток подій, можливо, не призведе до успіху. Незворотні рішення все ще можливі", - додав Драгі.

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