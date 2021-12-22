Особисту помічницю Зеленського Левченко взяли до штату Офісу Президента. У 2020 році вона працювала на громадських засадах, - ОП. ДОКУМЕНТ
Особисту помічницю президента України Марію Левченко, дружину колишнього заступника міністра МВС Гогілашвілі прийняли до штату співробітників Офісу Президента.
Про прийняття до штату співробітників Офісу Президента йдеться у документі, наданому Українським новинам, передає Цензор.НЕТ.
"Левченко Марія Валентинівна зарахована до штату Офісу Президента України, обіймає посаду заступника Керівника Кабінету Президента України - керівника Служби забезпечення заходів Президента України (патронатна служба) та виконує свої службові обов'язки у відповідності до посадових інструкцій. На громадських засадах М.В. Левченко виконувала і виконує особистого помічника Президента України. Протягом 2020 року М.В.Левченко працювала на громадських засадах", - йдеться у документі.
Раніше повідомлялося, що Марія Левченко не працює на державній службі та за 2020 рік отримала 144 тис. гривень зарплати у ТОВ "Квартал 95". Про це свідчить декларація Гогілашвілі за минулий рік. Левченко не перебуває на державній службі, і її декларація у базі Нацагентства з питань запобігання корупції відсутня. Дружина Гогілашвілі задекларувала зарплату за місцем роботи у ТОВ "Квартал 95". Її зарплата за місяць становила 12 тис. гривень. Левченко не вказала у декларації, що працює особистою помічницею Зеленського.
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А нарид проглотит и облизнется.
Особисту помічницю Зеленського Левченко взяли до штату Офісу Президента. Джерело:
ЗГОДЕН -
удостоверились , что она действительно штатно стучит лубянке и заслужила быть в крот овнике ...
у "відповідних органів", які по черзі товкуться у будуарі Зелі Ніякої, геть нема відчуття гідності та честі - на паркеті та на елітній панелі залишилися лише плазуни та щурі за наші гроші...(
Ее ежедневно пропускала Служба Безопасности взад-вперед просто так, без всяких документов?
В любой стране за такое все лица, причастные к этому, уже находились бы под следствием или сидели, а органы безопасности проверяли - что вообще она узнала и кому что рассказала о государственных делах. Но в Украине даже никто не подумал уголовного дела завести за это.
Одне запитання: я правильно зрозумів, що оце і є життя по-новому? Демонстративний такий, у зкріпно-расєйському "вєльможному" стилі, демарш для холопів. Щоб знали своє бидляче болото, гризли комбіхарч і не сіпались проти "їхніх сясєств".
До смаку? Хавай. Те
Людей с доступом к Гос ТАЙНЕ на "громадських засадах".
НЕ БЫВАЕТ!
Это уголовное преступление против безопасности страны!
Заступник керівника кабінету Президента України.
Якщо Марія Левченко заступник керівника кабінету Президента України, то в мене питання. А хто керівник тоді отого кабінету??? Такого маразму я вже давно не чув.
То я так розумію що Зеленський вже не президент, а керівник кабінету. То як конюх і водітель кобили.