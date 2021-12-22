Особисту помічницю Зеленського Левченко взяли до штату Офісу Президента. У 2020 році вона працювала на громадських засадах, - ОП. ДОКУМЕНТ

Особисту помічницю президента України Марію Левченко, дружину колишнього заступника міністра МВС Гогілашвілі прийняли до штату співробітників Офісу Президента.

Про прийняття до штату співробітників Офісу Президента йдеться у документі, наданому Українським новинам, передає Цензор.НЕТ.

"Левченко Марія Валентинівна зарахована до штату Офісу Президента України, обіймає посаду заступника Керівника Кабінету Президента України - керівника Служби забезпечення заходів Президента України (патронатна служба) та виконує свої службові обов'язки у відповідності до посадових інструкцій. На громадських засадах М.В. Левченко виконувала і виконує особистого помічника Президента України. Протягом 2020 року М.В.Левченко працювала на громадських засадах", - йдеться у документі.

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Раніше повідомлялося, що Марія Левченко не працює на державній службі та за 2020 рік отримала 144 тис. гривень зарплати у ТОВ "Квартал 95". Про це свідчить декларація Гогілашвілі за минулий рік. Левченко не перебуває на державній службі, і її декларація у базі Нацагентства з питань запобігання корупції відсутня. Дружина Гогілашвілі задекларувала зарплату за місцем роботи у ТОВ "Квартал 95". Її зарплата за місяць становила 12 тис. гривень. Левченко не вказала у декларації, що працює особистою помічницею Зеленського.