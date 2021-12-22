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Особисту помічницю Зеленського Левченко взяли до штату Офісу Президента. У 2020 році вона працювала на громадських засадах, - ОП. ДОКУМЕНТ

Особисту помічницю Зеленського Левченко взяли до штату Офісу Президента. У 2020 році вона працювала на громадських засадах, - ОП. ДОКУМЕНТ

Особисту помічницю президента України Марію Левченко, дружину колишнього заступника міністра МВС Гогілашвілі прийняли до штату співробітників Офісу Президента.

Про прийняття до штату співробітників Офісу Президента йдеться у документі, наданому Українським новинам, передає Цензор.НЕТ.

"Левченко Марія Валентинівна зарахована до штату Офісу Президента України, обіймає посаду заступника Керівника Кабінету Президента України - керівника Служби забезпечення заходів Президента України (патронатна служба) та виконує свої службові обов'язки у відповідності до посадових інструкцій. На громадських засадах М.В. Левченко виконувала і виконує особистого помічника Президента України. Протягом 2020 року М.В.Левченко працювала на громадських засадах", - йдеться у документі.

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Особисту помічницю Зеленського Левченко взяли до штату Офісу Президента. У 2020 році вона працювала на громадських засадах, - ОП 01

Раніше повідомлялося, що Марія Левченко не працює на державній службі та за 2020 рік отримала 144 тис. гривень зарплати у ТОВ "Квартал 95". Про це свідчить декларація Гогілашвілі за минулий рік. Левченко не перебуває на державній службі, і її декларація у базі Нацагентства з питань запобігання корупції відсутня. Дружина Гогілашвілі задекларувала зарплату за місцем роботи у ТОВ "Квартал 95". Її зарплата за місяць становила 12 тис. гривень. Левченко не вказала у декларації, що працює особистою помічницею Зеленського.

Автор: 

Зеленський Володимир (23754) Квартал-95 (183) Офіс Президента (2021) Гогілашвілі Олександр (76) Левченко Марія (15)


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Топ коментарі
+74
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22.12.2021 15:21
+53
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22.12.2021 15:56
+49
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22.12.2021 15:24
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А доступ к гостайне у нее был от работы на общественных началах или от работы на личном конце?
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22.12.2021 16:40 Відповісти
Фанатку *****, рашистку з ;Квартал-95;, дружину кацапа Гогілашвілі офіційно ввели в штат ОПи. Зеленський вкотре поводив по губам свого лохторату своїм роялегральним органом.
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22.12.2021 16:41 Відповісти
донаты мужу на увольняшке давать та треба с зпхи
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22.12.2021 16:45 Відповісти
Ну зашибись теперь. раньше подстилка бубачкиного драгдиллера с паспортом рф была на общественных началах допущена к гостайне, а теперь официально. Круто поменяли, прям вот в корне решили проблему))
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22.12.2021 16:47 Відповісти
мой ох..еватор окончательно сломался
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22.12.2021 16:48 Відповісти
Аналогично.
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22.12.2021 16:59 Відповісти
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22.12.2021 16:57 Відповісти
Невміняєми .
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22.12.2021 16:59 Відповісти
Ну, тогда все ок. Расходимся)))))
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22.12.2021 17:00 Відповісти
Похоже они нас вообще держат за идиотов, откровенно издеваются над нами, ждут от нас оваций и криков НА БИС!!!
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22.12.2021 17:04 Відповісти
Они даже дату не написали с какого числа она находится в штате)))
А нарид проглотит и облизнется.
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22.12.2021 17:19 Відповісти
Да, держат за идиотов! Законодательство не предусматривает такой должности как "особистий помічник на громадських засадах". Т.е. по факту "на громадських засадах" - означает, что в никакой штат ее не включали! Что автоматически означает, что она не имела право получать не то что доступ к гостайне, но и банально доступ в ОП на постоянной основе
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22.12.2021 18:27 Відповісти
Вона ж за Вагнергейт ще не відсиділа...
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22.12.2021 17:20 Відповісти

Особисту помічницю Зеленського Левченко взяли до штату Офісу Президента. Джерело:

ЗГОДЕН -

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22.12.2021 17:23 Відповісти
Ось іще заліковий варіант, тут навіть слово не потрібне )))

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22.12.2021 18:16 Відповісти
Личную помощницу Зеленского Левченко взяли в штат Офиса Президента... как только

удостоверились , что она действительно штатно стучит лубянке и заслужила быть в крот овнике ...
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22.12.2021 17:28 Відповісти
Если она не на держслубе и не имеет допуска к секретам какого х.. она делала на суперсекретном совещании по поимке вагнеровцев? А сейчас она какую посаду в т.н. Кабинете гаранта занимает??? Главная по сливу таемниц рашке? Видимо ермаковцы всех нас лохами считают
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22.12.2021 17:40 Відповісти
Зеля уже не на пианине играет,а водит писосом во губам украинцев.Испанский стыд!
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22.12.2021 17:45 Відповісти
два роки по офісу вешталися незрозумілі блді і - нарешті цих курв помітили у лице і дали "довідку"..
у "відповідних органів", які по черзі товкуться у будуарі Зелі Ніякої, геть нема відчуття гідності та честі - на паркеті та на елітній панелі залишилися лише плазуни та щурі за наші гроші...(
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22.12.2021 17:47 Відповісти
Для зебілів і така відмазка згодиться. Схавають...
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22.12.2021 18:01 Відповісти
Новость дня: Зеленский ввел Левченко в ОПУ.
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22.12.2021 18:15 Відповісти
.
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22.12.2021 22:02 Відповісти
Не верю, ему давно крышкой рояля сплющило.
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24.12.2021 01:51 Відповісти
кажись Зеленський обідився на українців що Гогілашвілі зкинули з посади. . .
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22.12.2021 18:20 Відповісти
Да это уж это зашквар, так любой может быть в курсе всего, но ни за что, не отвечать, в случае чего - я не я и хата не моя. ))
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22.12.2021 18:35 Відповісти
На основании чего и какого документа она постоянно находилась рядом с высшим государственным лицом и имела доступ к официальным документам государства на протяжении длительного периода времени?

Ее ежедневно пропускала Служба Безопасности взад-вперед просто так, без всяких документов?

В любой стране за такое все лица, причастные к этому, уже находились бы под следствием или сидели, а органы безопасности проверяли - что вообще она узнала и кому что рассказала о государственных делах. Но в Украине даже никто не подумал уголовного дела завести за это.
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22.12.2021 18:36 Відповісти
Пропуск выписали)по другому никак
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22.12.2021 19:14 Відповісти
Пофиг,кому и что она говорила,если он Ермак работник фсб решает все дела)
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22.12.2021 19:16 Відповісти
С каждым днём, всё больше и больше стукачей в офисе президента. В скором времени, там окажутся одни идиоты, которые готовы предать нашу страну. И всё это началось с нашего клоуна, когда пришёл он ко власти.
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22.12.2021 18:36 Відповісти
Жму руку,обнимаю.
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22.12.2021 19:06 Відповісти
фсбэшный бот , ты что здесь делаешь? Здесь водки нет)))
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22.12.2021 23:32 Відповісти
Блазень має відповісти по закону за підбір таких кадрів та наділення їх широкими повноваженнями , в т.ч. - допуск до держтаєниці без детальної їх перевірки. ГОЛОВНІ прикмети зе-кадрів , в т.ч. блазня - їх профнепригодність та дебілизм.Виключення - кілька чоловік . А дебілів та явних ворогів держави - тьма. НАВИБИРАЛИ ЛОХИ73 !!!!
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22.12.2021 19:37 Відповісти
Всех этих кварталовцев нужно будет отправлять на следствие. Агент на агенте.
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22.12.2021 19:47 Відповісти
Ну що, 73%, як вам пердімонокль?
Одне запитання: я правильно зрозумів, що оце і є життя по-новому? Демонстративний такий, у зкріпно-расєйському "вєльможному" стилі, демарш для холопів. Щоб знали своє бидляче болото, гризли комбіхарч і не сіпались проти "їхніх сясєств".
До смаку? Хавай. Те
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22.12.2021 19:53 Відповісти
НЕ БЫВАЕТ!
Людей с доступом к Гос ТАЙНЕ на "громадських засадах".
НЕ БЫВАЕТ!
Это уголовное преступление против безопасности страны!
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22.12.2021 20:01 Відповісти
Кожен з нас Президент на громадських засадах.
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22.12.2021 20:14 Відповісти
Гогі лашвілі тепер буде кататись з охороною і хамити патрульним, бо він член родини секретарки…
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22.12.2021 20:38 Відповісти
Зате, яку блатну посаду їй придумали.
Заступник керівника кабінету Президента України.
Якщо Марія Левченко заступник керівника кабінету Президента України, то в мене питання. А хто керівник тоді отого кабінету??? Такого маразму я вже давно не чув.
То я так розумію що Зеленський вже не президент, а керівник кабінету. То як конюх і водітель кобили.
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22.12.2021 21:04 Відповісти
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22.12.2021 21:15 Відповісти
Понабирали отребье...
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22.12.2021 21:17 Відповісти
А де підозра зеленому за злив державної інформації (у т.ч. вагнергейт) через секретутку та її сожителів з російським громадянством? де підозри бакановим та іншим сбушникам за службову недбалість?
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22.12.2021 21:27 Відповісти
Зеленський - це велике лихо для країни, на мою особисту думку, або зрадник, або ідіот, який веде країну до краху. І зовсім загубив, або і не мав совісті.
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22.12.2021 21:41 Відповісти
Господя, а у нас начальник генштаба случайно не на общественных началах ? Да, зескот понавыбирал, без мата и не описать
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22.12.2021 21:54 Відповісти
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