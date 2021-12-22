Зеленський створює відповідний тиск, щоб Україна отримала реальні перспективи участі в НАТО, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що президент України Володимир Зеленський працює над створенням у міжнародному співтоваристві відповідних настроїв для того, щоб Україна справді отримала реальні перспективи участі в НАТО.

Про це він сказав на брифінгу за результатами робочої поїздки до Івано-Франківської області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Рух України в євроатлантичному напрямі прописаний у Конституції. Участь у НАТО - наша конституційна ціль. На сьогодні президент як гарант Конституції створює відповідний міжнародний настрій, створює відповідний тиск для того, щоб Україна справді отримала реальні перспективи участі в НАТО", - сказав він.

Прем'єр наголосив, що з боку України така політична воля є, і питання у міжнародних партнерах: наскільки реалістичною є перспектива України в НАТО.

За словами Шмигаля, має бути чіткий дедлайн і чітка дорожня карта руху України в НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прагнемо розблокувати мирний процес, повернути Крим, досягти членства в ЄС та отримати дуже чітку часову перспективу від НАТО, - Зеленський. ВIДЕО