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Зеленський створює відповідний тиск, щоб Україна отримала реальні перспективи участі в НАТО, - Шмигаль

Зеленський створює відповідний тиск, щоб Україна отримала реальні перспективи участі в НАТО, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що президент України Володимир Зеленський працює над створенням у міжнародному співтоваристві відповідних настроїв для того, щоб Україна справді отримала реальні перспективи участі в НАТО.

Про це він сказав на брифінгу за результатами робочої поїздки до Івано-Франківської області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Рух України в євроатлантичному напрямі прописаний у Конституції. Участь у НАТО - наша конституційна ціль. На сьогодні президент як гарант Конституції створює відповідний міжнародний настрій, створює відповідний тиск для того, щоб Україна справді отримала реальні перспективи участі в НАТО", - сказав він.

Прем'єр наголосив, що з боку України така політична воля є, і питання у міжнародних партнерах: наскільки реалістичною є перспектива України в НАТО.

За словами Шмигаля, має бути чіткий дедлайн і чітка дорожня карта руху України в НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прагнемо розблокувати мирний процес, повернути Крим, досягти членства в ЄС та отримати дуже чітку часову перспективу від НАТО, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23754) НАТО (6431) членство в НАТО (1718) Шмигаль Денис (4566)


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Топ коментарі
+30
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22.12.2021 15:38
+28
Вони там всі #обнуті. І це вже не питання.
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22.12.2021 15:31
+28
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22.12.2021 15:33
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Вони там всі #обнуті. І це вже не питання.
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22.12.2021 15:31 Відповісти
Якщо після Зє президеншою стане Ю, то навіщо взагалі про Нато говорити?
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22.12.2021 15:36 Відповісти
Не стане,не турбуйтеся!
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22.12.2021 15:53 Відповісти
а не получит Вова в шнобель пеннделя от давления пружины на НАТО?????
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22.12.2021 15:58 Відповісти
Василь,та ви в вону втюхалися)що не пост ,то Юля...
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22.12.2021 16:02 Відповісти
Валєра,я просто аналізую дані Рейтингу. А мій лідер на жаль поки що не попадає в президентські опитування.
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22.12.2021 16:08 Відповісти
Та ладно)вона довольно красивая ,когда не перебарщивает с пластикой и пластический хирург у нее получше ,чем у Николь Кидман даже...а на барабанах яка)ничего удивительного нет,если нравится...
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22.12.2021 16:15 Відповісти
Я був її прихильником в 2005-2010 роках. А потім Свобода, Правий Сектор і.... сам страшний для вас Білецький.
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22.12.2021 16:28 Відповісти
Та я про ваше кохання к Ю ,а ні про Білецького ...в нього і я б не закохалася )))
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22.12.2021 16:51 Відповісти
Надо создавать условия, а не давление. Но наш Величайший Зе этого не понимает.
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22.12.2021 16:08 Відповісти
Треба вимагати від НАТО вказати реальні строки і яких реформ вони хочуть для членства України.
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22.12.2021 15:33 Відповісти
методичку прикрой... они ничего уже не хотят после 50-ти тактических групп плешивого у наших границ
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22.12.2021 15:37 Відповісти
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22.12.2021 15:38 Відповісти
Два.
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22.12.2021 15:56 Відповісти
Две !
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22.12.2021 15:58 Відповісти
Был.
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22.12.2021 16:00 Відповісти
Вони давно сказали які реформи потрібні для членства в НАТО, а строки залежать від швидкості запровадження реформ. Це може бути і рік і ніколи, все залежить від України.
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22.12.2021 16:09 Відповісти
Жабоїди та сосисочники відмовили нам у ПДЧ, отже до сраки ті реформи
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22.12.2021 16:16 Відповісти
Вам реформи будуть до сраки поки вашу дитину пяний мусор не зібє на пішохідному переході, або поки вас не побють/пограбують, а в поліції вас пошлють нафіг з вашою заявою, як послали мене. На щастя скоро я евакуююсь в нормальну країну, а дальше будете жити в цьому болоті.
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22.12.2021 16:37 Відповісти
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22.12.2021 15:33 Відповісти
Немедленно остановите его!!!
Куда и чем он там давит???
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22.12.2021 15:36 Відповісти
Зрозуміло куди, на клавіши!
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22.12.2021 16:05 Відповісти
створює відповідний тиск в прямій кишкі шо нє понятно
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22.12.2021 16:09 Відповісти
твой клован может только белый шум сотворить или пук в воду...
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22.12.2021 15:36 Відповісти
давление зеленский может делать только в туалете - "до свидания вчерашний ужин"
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22.12.2021 15:37 Відповісти
Зеленський створює відповідний тиск .,...

Где?
В прямой кишке?
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22.12.2021 15:38 Відповісти
Тут вопрос - успеет ли добежать до "туалета" ? Или как обычно ? ....
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22.12.2021 15:42 Відповісти
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22.12.2021 15:39 Відповісти
Зеоенський створює тиск в туалеті, а тут він блазнює і корчиться.
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22.12.2021 15:45 Відповісти
*Реальні перспективи* Україна може отримати лише з Порохом...а от з Клоуном лише реальний сором кожного дня...
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22.12.2021 15:45 Відповісти
А чого Зеленський не проводить реформи, щоб відповідати критеріям членства в НАТО і Україна отримала реальні перспективи членства в НАТО?
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22.12.2021 15:48 Відповісти
От ЗЕбила у многих уже скачет давление
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22.12.2021 15:56 Відповісти
Пожалей свой язык, шмурдяк, и пожалей своего хозяина, ато залижешь ему очень важное отверстие.
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22.12.2021 15:57 Відповісти
Та лишіться ви поки що цього членства в НАТО. Зараз треба не допустити масштабного вторгнення орди зі Сходу і кровопролиття на українській землі, а не всіляко дражнити звіра під дахом кремля.
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22.12.2021 15:57 Відповісти
Зеленский может создавать лишь абсурд.
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22.12.2021 15:59 Відповісти
Давление это хорошо.
Когда сильно давят, сломаются или станут крепче.
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22.12.2021 15:59 Відповісти
Ага, давить. Шоу з призначенням керівника САП
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22.12.2021 15:59 Відповісти
пускай не сильно тужится. у нас и так от него воняет.
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22.12.2021 16:05 Відповісти
Шмыгаль один ты умный,а мы без тебя этого не поняли.
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22.12.2021 16:06 Відповісти
зілєнскій насос? тоді може він сасьот?
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22.12.2021 16:06 Відповісти
зелупа может создать давление только в своем анусе! и то, когда не под коксом!
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22.12.2021 16:07 Відповісти
Шмыгаль, скажи, на кого этот твой бред расчитан??? Какое, к зеленым чертям, "давление" вы создаете? Все, что вы можете создать это давление газиков в пузике у "величайшего лидора современности"... Стадо ЗЕленых импотентов, умеющих только павлиний хвост распускать и губки дуть в видосиках и брехать, брехать, брехать не останавливаясь ...
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22.12.2021 16:08 Відповісти
Что бы создавать давление нужно иметь, хотя бы Газпром, а не с голой ж................... шо то выпрашивать.
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22.12.2021 16:10 Відповісти
де він створює тиск, у кишківнику?
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22.12.2021 16:13 Відповісти
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22.12.2021 16:51 Відповісти
...я вот немноШко стесняюсь спросить, а разве у Украины есть такое право в этом вопросе еще и на кого то давить ???!!!... мне так кажется, что на какое то там "давление" может быть прямо противоположная реакция от противной стороны - как бы не было еще хуже....
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22.12.2021 16:14 Відповісти
єх, дороги! пьіль да туман.....
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22.12.2021 16:18 Відповісти
Глядите, чтобы от этого давления бубочкин сфинктер не разорвало
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22.12.2021 16:20 Відповісти
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22.12.2021 16:57 Відповісти
Секрет вступленич в,ЕС и НАТО предельно простой: проведение судебной реформы.
Реформа считается проведённой когда уровень доверия населения страны к судам достигнет достаточно высокого уровня.
Когда суды обеспечат верховенство права вне зависимости от демократичнской смены власти - в страну зайдут миллиарды и миллиарды инвестиций, которым понадобится защита в виде зонтика НАТО.
Давить же на кого то не только бессмыслено, но и глупо. Это как публичная демонстрация своей убогости, отсталости и аморальности.
Начать можно с назначения прокурора САП. Несколько дней ещё есть хоть как то компенсировать вчерашний позор.
Иначе будем иметь факт прихода к власти в стране очередной ОПГ
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22.12.2021 16:21 Відповісти
О каком вступлении в НАТО можно говорить,если власть проваливает свои обязательства по выборам Главы САП
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22.12.2021 16:22 Відповісти
Вероятно Байден в их глазах лох. А кинуть лоха - это все правильно по понятиям
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22.12.2021 19:08 Відповісти
В сфінктері своєму нехай тиск тримає,щоб черговий раз не пукнуть
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22.12.2021 16:23 Відповісти
давлєніє може робити лише на помічницю.. але півшостий президент країни злиднів та найбіднішого населення Європи
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22.12.2021 16:24 Відповісти
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22.12.2021 16:28 Відповісти
Удивительное единодушие в комментариях. Эта зелемразь даже не понимает, как она всех против себя объединяет. Хотя нет, не всех, а только здравомыслящих.
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22.12.2021 16:31 Відповісти
Залишилося зняти черевика і відгамселити ні в чому не винну трибуну у ВР. Бо ж ручки закороткі, щоб побороти величезну мов той міфічний Ктулху тварюку-корупцію. Щоб ії вирвати з країни, треба вчинити криваву баню гірше ніж Велика Французька революція. По-іншому не вдасться...
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22.12.2021 16:33 Відповісти
Ця нікчема навіть не розуміє що треба не тиск робити на пряму кишку, а проводити реформи та модернізувати армію. Але то таке, що вище розуміння цього недоноска.
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22.12.2021 16:33 Відповісти
зеленский может "создавать давление" только жопой на унитаз
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22.12.2021 16:54 Відповісти
Документ, який шокує. Міноборони повідомило про проблеми з дизельним пальним в армії

Володимир Ар`єв
Народний депутат

Відповідальність за цей стан ЗСУ несе особисто Зеленський, адже оборона - його прямий обов'язок і це записано в Конституції
Тепер уявляєте, в якому стані армія опинилася під час загрози вторгнення?

Те, що ви зараз прочитаєте - ШОК. Принаймні, я був шокований, коли отримав цей документ з міністерства оборони.

Я знав, що в армії є проблема з дизельним пальним, три місяці намагався отримати відповідь. Отримав після скандалів, але навіть не уявляв, що все НАСТІЛЬКИ ПОГАНО.

Отже:

Дизель є головним пальним для ЗСУ. Переважна більшість техніки працює на ньому. Але станом на 14 грудня уряд закупив 29% від потреби. Це лише закупив. Фактично, реального пального є лише 17%

Тепер уявляєте, в якому стані армія опинилася під час загрози вторгнення? І наскільки вистачить наявних запасів?!



Відповідальність за цей стан ЗСУ несе особисто Зеленський, адже оборона - його прямий обов'язок і це записано в Конституції! Тим не менш, верховний головнокомандувач замість того, щоб займатися боєздатністю армії, літає в резиденцію святкувати ювілей голови свого офіса, розважається на концерті свого «Кварталу». У Зеленського ВСЕ ЧУДОВО

Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/columns/aryev/dokument-yakiy-shokuje--807431.html
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22.12.2021 17:00 Відповісти
станом на 14 грудня уряд закупив пального для Міноборони 29% від потреби.
Це лише закупив. Фактично, реального пального є лише 17%

Тепер уявляєте, в якому стані армія опинилася під час загрози вторгнення? І наскільки вистачить наявних запасів?!


чтоб ни один танк, БТР или БМП хохлов не выехали . всем в боксах и ждать нашего освободительного похода на малороссию. чтоб все было готово!
Ермака слушаться беспрекословно.
исполнять! пшел вон!



.
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22.12.2021 17:04 Відповісти
Зе наказ від кремля, ослабити армію на скільки це можливо, щоб наступ агресора був без проблем і він чітко все виконує. Наша техніка вся буде знищена на місцях. В 1941 році, мій батько служив в 206-й авіаескадрильї, яка знаходилася на території Польщі під м.Ломжа. В ніч перед наступом Гітлера прийшов наказ командиру злити з усіх винищувачах пальне, а обсугі аеродрома розібрати гвинтівки. Всі були обурені і не хотіли виконувати наказ, та діватись було нікуди, бо військово зобов"язані. Вранці рівно в 4 години почала гудіти земля і небо. Всі повискакували з казарми - небо було чорне від бомбардувальників і винищувачив, а по землі гули танки. Літаки горіли, як сірники, льотчики, які добігали до літаків, не могли злетіти без пального і гинули разом з літаком. Розповідь батька, якого вже 40 років нема, залишилася в мене на все життя.
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22.12.2021 22:39 Відповісти
Kakoje takoje davlenije, nu hotj bi ne pjornul ili ne obosravsia, a to s davlinijem shutki mali.
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22.12.2021 17:51 Відповісти
Зеленський створює відповідний тиск тільки на свой памперс
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22.12.2021 18:22 Відповісти
Шмыголь подлизнул у ЗЕ. Риммингатор
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22.12.2021 20:21 Відповісти
 
 