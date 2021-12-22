Зеленський створює відповідний тиск, щоб Україна отримала реальні перспективи участі в НАТО, - Шмигаль
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що президент України Володимир Зеленський працює над створенням у міжнародному співтоваристві відповідних настроїв для того, щоб Україна справді отримала реальні перспективи участі в НАТО.
Про це він сказав на брифінгу за результатами робочої поїздки до Івано-Франківської області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Рух України в євроатлантичному напрямі прописаний у Конституції. Участь у НАТО - наша конституційна ціль. На сьогодні президент як гарант Конституції створює відповідний міжнародний настрій, створює відповідний тиск для того, щоб Україна справді отримала реальні перспективи участі в НАТО", - сказав він.
Прем'єр наголосив, що з боку України така політична воля є, і питання у міжнародних партнерах: наскільки реалістичною є перспектива України в НАТО.
За словами Шмигаля, має бути чіткий дедлайн і чітка дорожня карта руху України в НАТО.
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Куда и чем он там давит???
Где?
В прямой кишке?
Когда сильно давят, сломаются или станут крепче.
Реформа считается проведённой когда уровень доверия населения страны к судам достигнет достаточно высокого уровня.
Когда суды обеспечат верховенство права вне зависимости от демократичнской смены власти - в страну зайдут миллиарды и миллиарды инвестиций, которым понадобится защита в виде зонтика НАТО.
Давить же на кого то не только бессмыслено, но и глупо. Это как публичная демонстрация своей убогости, отсталости и аморальности.
Начать можно с назначения прокурора САП. Несколько дней ещё есть хоть как то компенсировать вчерашний позор.
Иначе будем иметь факт прихода к власти в стране очередной ОПГ
Володимир Ар`єв
Народний депутат
Відповідальність за цей стан ЗСУ несе особисто Зеленський, адже оборона - його прямий обов'язок і це записано в Конституції
Тепер уявляєте, в якому стані армія опинилася під час загрози вторгнення?
Те, що ви зараз прочитаєте - ШОК. Принаймні, я був шокований, коли отримав цей документ з міністерства оборони.
Я знав, що в армії є проблема з дизельним пальним, три місяці намагався отримати відповідь. Отримав після скандалів, але навіть не уявляв, що все НАСТІЛЬКИ ПОГАНО.
Отже:
Дизель є головним пальним для ЗСУ. Переважна більшість техніки працює на ньому. Але станом на 14 грудня уряд закупив 29% від потреби. Це лише закупив. Фактично, реального пального є лише 17%
Тепер уявляєте, в якому стані армія опинилася під час загрози вторгнення? І наскільки вистачить наявних запасів?!
Відповідальність за цей стан ЗСУ несе особисто Зеленський, адже оборона - його прямий обов'язок і це записано в Конституції! Тим не менш, верховний головнокомандувач замість того, щоб займатися боєздатністю армії, літає в резиденцію святкувати ювілей голови свого офіса, розважається на концерті свого «Кварталу». У Зеленського ВСЕ ЧУДОВО
Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/columns/aryev/dokument-yakiy-shokuje--807431.html
Це лише закупив. Фактично, реального пального є лише 17%
Тепер уявляєте, в якому стані армія опинилася під час загрози вторгнення? І наскільки вистачить наявних запасів?!
чтоб ни один танк, БТР или БМП хохлов не выехали . всем в боксах и ждать нашего освободительного похода на малороссию. чтоб все было готово!
Ермака слушаться беспрекословно.
исполнять! пшел вон!
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