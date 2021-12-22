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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Берлін готовий до будь-яких переговорів із Москвою щодо ситуації навколо України: найкращим залишається "нормандський формат", - уряд ФРН

Берлін готовий до будь-яких переговорів із Москвою щодо ситуації навколо України: найкращим залишається

У Берліні заявляють про готовність до переговорів із Москвою у будь-яких форматах щодо ситуації навколо України.

"Ми хочемо деескалації та готові до будь-яких переговорів", - сказав представник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт журналістам у середу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, представники уряду ФРН "готові до будь-якої зустрічі", "найкращим залишається "нормандський формат".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ситуація на українсько-російському кордоні критична, але РФ все ще є частиною загальноєвропейського дому, - глава МЗС Німеччини Бербок

Автор: 

Німеччина (7340) перемовини (2865) росія (65035) нормандська четвірка (1526) Гебештрайт Штеффен (30)


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Топ коментарі
+3
Nord Stream у них в голове . Путло добился своего .
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22.12.2021 15:42
+3
І Меркельша посіпака куйла на чолі цих перемовин. Знаємо, плавали. Гниди... Першу світову розпочали, другу світову, тепер третю роздмухують. Солодка парочка - фашисти і рашисти.
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22.12.2021 15:43
+2
Захади Иван, фройлян уже готова и на всё согласная....
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22.12.2021 15:42
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Захади Иван, фройлян уже готова и на всё согласная....
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22.12.2021 15:42 Відповісти
Мабуть так і є
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22.12.2021 15:52 Відповісти
Nord Stream у них в голове . Путло добился своего .
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22.12.2021 15:42 Відповісти
Не в голове у пуйла только советский союз и задавив всех нас он пытается его возродить а на все остальное ему насрать ни свои ни чужие его не волнуют...
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12.03.2022 06:19 Відповісти
І Меркельша посіпака куйла на чолі цих перемовин. Знаємо, плавали. Гниди... Першу світову розпочали, другу світову, тепер третю роздмухують. Солодка парочка - фашисти і рашисти.
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22.12.2021 15:43 Відповісти
Муркель вовремя слиняла . Совпадение ?
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22.12.2021 15:47 Відповісти
Вона може вважати себе хрещеною матір'ю України.(с) П.О Порошенко о А. Меркель 12.12.2021
https://eurosolidarity.org/2021/12/12/poroshenko-v-intervyu-frankfurter-allgemeine-zeitung-oboronna-letalna-zbroya-v-***********-armiyi-strymuvatyme-kreml-vid-novyh-atak-na-********/
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22.12.2021 16:13 Відповісти
"Надо выпить треугольник!
На троих его! Даёшь!"
Разошёлся - так и сыпет:
"Треугольник будет выпит!
Будь он параллелепипед,
Будь он круг, едрена вошь!"
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22.12.2021 15:45 Відповісти
Краще зброю нам дайте ніж базікаєте вже 8 років
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22.12.2021 15:49 Відповісти
Стара плівка.
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22.12.2021 15:49 Відповісти
Віталій Портников: "https://spektrnews.in.ua/news/normands-kogo-formatu-nema---v-tal-y-portnikov/125949#gsc.tab=0 Нормандського формату більше не існує "
Зустріч президентів Франції, України та нового федерального канцлера Німеччини тиждень тому у Брюсселі ще раз продемонструвала: "Нормандського формату" більше немає.
Тому що "Нормандський формат" - це не тоді, коли зустрічаються керівники Німеччини, Франції та України. І не тоді, коли керівники Німеччини та Франції спілкуються із президентом Росії. А тоді, коли президенти України та Росії спілкуються між собою у присутності посередників - лідерів Франції та Німеччини.
"Нормандський формат" виник тоді, коли Володимир Путін ще потребував забезпечення хоча б видимості діалогу із європейцями. І коли була надія, що Захід допоможе йому у тиску на Україну. Фіналом "Нормандського формату" можна вважати жовтень 2016 року, саміт у Берліні. Путін переконався, що Порошенко не схильний до поступок, а європейці не мають наміру тиснути на українського президента. З цього моменту Кремль зосереджується не на переговорах, а на поваленні Порошенка, на кулуарних консультаціях з українськими олігархами, на пошуці кандидата, який зможе капітулювати перед Кремлем.
Саме тому саміт у Парижі у грудні 2019 року був не відновленням формату, а запрошенням до капітуляції. Коли капітуляції не відбулося, у Москві остаточно втратили інтерес до переговорів. Якщо ви раптом забули, учасники зустрічі у Парижі домовилися провести наступний саміт у Берліні вже у 2020 році. І як - провели?
Після того, як у Кремлі розчарувалися у черговому українському президенті, Путін зосередився на залякуванні України та Заходу. Можливо, російський президент після невдачі із Зеленським вирішив, що будь-який український лідер буде "боятися націоналістів" і без демонтажу Української держави йому не обійтися.
Питання тепер тільки у тому, чи Путін добиватиметься цього демонтажу політичними, економічними або військовими засобами. Або ж поєднанням всіх інструментів, які можуть опинитися у його розпорядженні. Що ж до війни, вона, зрозуміло ж, триватиме. Питання лише в тому, у якій формі - млявого конфлікту, як зараз чи широкомасштабного нападу та окупації нових українських регіонів. Втім, «Нормандського формату» все це вже не стосується.
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22.12.2021 15:58 Відповісти
И тут он прав.Нормандский формат фактически уже не выполнит свою миссию,ни по составу,ни по смыслу.
Переговоры нужны,потоиу что гибнет масса людей.а эрэфия ещё не исчерпала своих ресурсов,а они только начали "хромать" и они будут продвигать свои требования ,а на это никто не пойдёт.
Переговоры с нашими требованиями можно проводить только,когда у них подогнутся коленки и в другом составе.
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12.03.2022 06:44 Відповісти
Пускай Берлин строит заново Берлинскую стену и не лезет в Украину со своими советами
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22.12.2021 16:13 Відповісти
Ради набивания своих карманов дешевой кацапской нефтью они легко пожертвуют целым народом всетаки фашисты это фашисты...ничего не меняется...
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12.03.2022 06:10 Відповісти
 
 