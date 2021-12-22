Берлін готовий до будь-яких переговорів із Москвою щодо ситуації навколо України: найкращим залишається "нормандський формат", - уряд ФРН
У Берліні заявляють про готовність до переговорів із Москвою у будь-яких форматах щодо ситуації навколо України.
"Ми хочемо деескалації та готові до будь-яких переговорів", - сказав представник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт журналістам у середу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
За його словами, представники уряду ФРН "готові до будь-якої зустрічі", "найкращим залишається "нормандський формат".
Топ коментарі
+3 Envoy
показати весь коментар22.12.2021 15:42
+3 Alexandr Kovalenko #215761
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+2 Геннадий Лаврик
показати весь коментар22.12.2021 15:42
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https://eurosolidarity.org/2021/12/12/poroshenko-v-intervyu-frankfurter-allgemeine-zeitung-oboronna-letalna-zbroya-v-***********-armiyi-strymuvatyme-kreml-vid-novyh-atak-na-********/
На троих его! Даёшь!"
Разошёлся - так и сыпет:
"Треугольник будет выпит!
Будь он параллелепипед,
Будь он круг, едрена вошь!"
Зустріч президентів Франції, України та нового федерального канцлера Німеччини тиждень тому у Брюсселі ще раз продемонструвала: "Нормандського формату" більше немає.
Тому що "Нормандський формат" - це не тоді, коли зустрічаються керівники Німеччини, Франції та України. І не тоді, коли керівники Німеччини та Франції спілкуються із президентом Росії. А тоді, коли президенти України та Росії спілкуються між собою у присутності посередників - лідерів Франції та Німеччини.
"Нормандський формат" виник тоді, коли Володимир Путін ще потребував забезпечення хоча б видимості діалогу із європейцями. І коли була надія, що Захід допоможе йому у тиску на Україну. Фіналом "Нормандського формату" можна вважати жовтень 2016 року, саміт у Берліні. Путін переконався, що Порошенко не схильний до поступок, а європейці не мають наміру тиснути на українського президента. З цього моменту Кремль зосереджується не на переговорах, а на поваленні Порошенка, на кулуарних консультаціях з українськими олігархами, на пошуці кандидата, який зможе капітулювати перед Кремлем.
Саме тому саміт у Парижі у грудні 2019 року був не відновленням формату, а запрошенням до капітуляції. Коли капітуляції не відбулося, у Москві остаточно втратили інтерес до переговорів. Якщо ви раптом забули, учасники зустрічі у Парижі домовилися провести наступний саміт у Берліні вже у 2020 році. І як - провели?
Після того, як у Кремлі розчарувалися у черговому українському президенті, Путін зосередився на залякуванні України та Заходу. Можливо, російський президент після невдачі із Зеленським вирішив, що будь-який український лідер буде "боятися націоналістів" і без демонтажу Української держави йому не обійтися.
Питання тепер тільки у тому, чи Путін добиватиметься цього демонтажу політичними, економічними або військовими засобами. Або ж поєднанням всіх інструментів, які можуть опинитися у його розпорядженні. Що ж до війни, вона, зрозуміло ж, триватиме. Питання лише в тому, у якій формі - млявого конфлікту, як зараз чи широкомасштабного нападу та окупації нових українських регіонів. Втім, «Нормандського формату» все це вже не стосується.
Переговоры нужны,потоиу что гибнет масса людей.а эрэфия ещё не исчерпала своих ресурсов,а они только начали "хромать" и они будут продвигать свои требования ,а на это никто не пойдёт.
Переговоры с нашими требованиями можно проводить только,когда у них подогнутся коленки и в другом составе.