Берлін готовий до будь-яких переговорів із Москвою щодо ситуації навколо України: найкращим залишається "нормандський формат", - уряд ФРН

У Берліні заявляють про готовність до переговорів із Москвою у будь-яких форматах щодо ситуації навколо України.

"Ми хочемо деескалації та готові до будь-яких переговорів", - сказав представник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт журналістам у середу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, представники уряду ФРН "готові до будь-якої зустрічі", "найкращим залишається "нормандський формат".

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