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Новини
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Злодія в законі, який перебуває під санкціями РНБО, затримано на Львівщині, - СБУ

Злодія в законі, який перебуває під санкціями РНБО, затримано на Львівщині, - СБУ

СБУ проводить комплексні заходи щодо боротьби з транснаціональними злочинними угрупованнями, які загрожують державній безпеці України. У ході оперативних дій у Львівській області затримано так званого злодія в законі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Зазначається, що зловмисник нелегально прибув в Україну для створення і координації організованих злочинних груп.

"Перевіряється інформація щодо підривної діяльності спецслужб РФ через спроби штучного загострення криміногенної обстановки в західних регіонах нашої держави. Затриманий - уродженець однієї з країн Південного Кавказу, відомий кримінальник, який причетний до вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів", - сказано в повідомленні

У травні цього року за систематичне створення загроз державній безпеці України зловмисника було включено до санкційного списку РНБО і заборонено в’їзд до нашої країни.

За попередніми даними, кримінальник намагався приховано перебувати на Львівщині для впливу на кримінальне середовище. Для цього планував створити злочинну організацію із розгалуженими осередками на території регіону.

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Встановлено, що для перетину держкордону і приховування свого перебування в Україні він намагався використовувати підроблені документи.

Наразі слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 332-2 (незаконне перетинання державного кордону України) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності.

Автор: 

затримання (4339) криміналітет (301) санкції (11802) СБУ (12793) РНБО (2279) Львівська область (2423)


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Топ коментарі
+6
А в чем заключается санкция РНБО для вора в законе? Вот статья КК и тюрьма - я понимаю. А так - лапша на уши лохокторату.
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22.12.2021 16:25
+4
Все як зазвичай, нічого особливого
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22.12.2021 15:53
+3
так а быдло радостно визжит...
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22.12.2021 16:30
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Це точно злодій в законі?
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22.12.2021 15:45 Відповісти
та то ваабще !

агент Кольцов:
транснаціональні злочинні угрупованняі, які загрожують державній безпеці України.


Розвідника ліс заховає -
Ворог в ліс не показує ніс.
Враз - вибух лунає
І вражий поїзд летить під укіс

В штабі противника паніка й тривога.
Ходить розгнівано білий генерал.
Він віддає наказ ад'ютанту строго.
Серце схвильовано в грудях завмира.
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22.12.2021 16:07 Відповісти
Пикет в госрезиденций в Гуте. Порошенко посылает важный сигнал Зеленскому: Вова, суши сухари
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22.12.2021 15:48 Відповісти
Та вже уіпав ЗЕослик з Гути. Йшов до магазину десь 15год35хв, по трасі на Львів ціла колона шурувала - 5 машин ППС, десь зо 6 чорних бусів мерсів чи фольксвагенів, добре не розбачив, бо заляпані, а в хвості машина швидкої. Попутного №%я в спину !!!!
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22.12.2021 16:51 Відповісти
Все як зазвичай, нічого особливого
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22.12.2021 15:53 Відповісти
Хоть не Садового загребли?
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22.12.2021 16:23 Відповісти
А в чем заключается санкция РНБО для вора в законе? Вот статья КК и тюрьма - я понимаю. А так - лапша на уши лохокторату.
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22.12.2021 16:25 Відповісти
так а быдло радостно визжит...
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22.12.2021 16:30 Відповісти
Ни фото, ни имени, ни прозвища, ни как приехал и с помощью каких документов... Так ни о чём, кто-то, где-то, что-то. Кстати СБУ и "ворами в законе" занимается, опять всем, а в итоге ни чем?
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22.12.2021 16:33 Відповісти
А слабо ЗЄлє з мастирским запровадити вїзд до України тільки за біометричними документами, почніть з рашки
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22.12.2021 16:54 Відповісти
😁😃😄Місцеві вори злили мєнтам заїжджого пікового.Але до чого тут данилівські "санкції" ?
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22.12.2021 16:41 Відповісти
Куля в потилицю і все...
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22.12.2021 16:42 Відповісти
Злодій в законі...Я так розумію,що мова йде про одного з розкрадачів держбюджету? Чи ті якось по іншому називаються?
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22.12.2021 17:00 Відповісти
Вора из Грузии стыдливо назвали вором из страны Южного Кавказа, да ещё след России приплели.
В России и Грузии в настоящее время за признание себя Вором уголовная ответственность, вот и едут они в Украину.
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22.12.2021 20:50 Відповісти
 
 