Злодія в законі, який перебуває під санкціями РНБО, затримано на Львівщині, - СБУ

СБУ проводить комплексні заходи щодо боротьби з транснаціональними злочинними угрупованнями, які загрожують державній безпеці України. У ході оперативних дій у Львівській області затримано так званого злодія в законі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Зазначається, що зловмисник нелегально прибув в Україну для створення і координації організованих злочинних груп.

"Перевіряється інформація щодо підривної діяльності спецслужб РФ через спроби штучного загострення криміногенної обстановки в західних регіонах нашої держави. Затриманий - уродженець однієї з країн Південного Кавказу, відомий кримінальник, який причетний до вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів", - сказано в повідомленні

У травні цього року за систематичне створення загроз державній безпеці України зловмисника було включено до санкційного списку РНБО і заборонено в’їзд до нашої країни.

За попередніми даними, кримінальник намагався приховано перебувати на Львівщині для впливу на кримінальне середовище. Для цього планував створити злочинну організацію із розгалуженими осередками на території регіону.

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Встановлено, що для перетину держкордону і приховування свого перебування в Україні він намагався використовувати підроблені документи.

Наразі слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 332-2 (незаконне перетинання державного кордону України) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності.