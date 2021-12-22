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Новини Війна
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Данілов про скупчення військ РФ біля кордону України: 122 тис. знаходяться у радіусі 200 км, ще 143 тис. - на відстані 400 км

Данілов про скупчення військ РФ біля кордону України: 122 тис. знаходяться у радіусі 200 км, ще 143 тис. - на відстані 400 км

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що на відстані 200 км від російсько-українського кордону перебувають 122 тисяч військових РФ. Крім того, ще понад 143 тисячі знаходяться за 400 км.

Про це він заявив під час брифінгу на конференції послів України "Дипломатія 30. Стратегія сильної держави", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Те, що стосується безпосередньо кількості військ… На сьогоднішній день те, що ми бачимо, це 122 тисячі знаходиться на 200 км і 143 тисяч 500 військових Російської Федерації - на відстані 400 км в цьому радіусі від нашого кордону", - повідомив Данілов.

За його словами, якщо для західних партнерів ситуація на нашому східному фронті є новиною, то "для України це щоденна робота".

"Ми розуміємо, що там відбувається. Ми чітко знаємо кількість військових, які є з боку Російської Федерації", - зазначив Данілов.

Він підкреслив, що ситуація на українсько-російському кордоні, де розташовуються російські війська, є не спокійною та зазначив, що президент України та вище військове керівництво країни тримає ситуацію на контролі.

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"У разі загострення ситуації - це не може статися так миттєво, умовно кажучи, сьогодні на сьогодні. Для цього потрібно готуватися. Ми все це відстежуємо", - наголосив Данілов.

Секретар РНБО додав, що завдяки президентському законопроєкту про "Національний спротив" (він набуде чинності 1 січня 2022 року) у нашої країни з'являються додаткові ресурси щодо відсічі країні-агресору.

Автор: 

армія рф (17291) вторгнення (380) кордон (4756) Данілов Олексій (1259) росія (65035)


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Топ коментарі
+7
Ну так пускай и сидят там в полях. Пожуют лебеду и разойдутся. Вот когда под границей начнут собираться автобусы с женщинами и детьми и зомбиТВ, которые составляют ударную группировку росийских войск вот тогда нужно трубить тревогу.
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22.12.2021 16:11
+6
Дохрена . Однак в ці цифри входять і кладовщики і прапорщики?
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22.12.2021 16:04
+6
ще місяця нема як данілови військ орди не бачили
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22.12.2021 16:07
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Дохрена . Однак в ці цифри входять і кладовщики і прапорщики?
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22.12.2021 16:04 Відповісти
И 18-ти летние .
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22.12.2021 16:06 Відповісти
Звісно, загальна військова повинність. Служать один рік . В порівнянні з контрактниками... салаги.
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22.12.2021 16:24 Відповісти
вася . и шо ты знаеш дятел . и имееш сказать за прапорщиков --- ты может под градом пулеметов с ними в горах был или знаеш как в 15 градусный мороз на ветру бомбы в бомболюк цеплять и ракеты на балки . или в подлодке ходил в океан или ты **** знаеш как в начале в 90х по три месяца без зарплаты --- шо ты гнида вообще имееш против прапорщиков . кстати в вс украины их уже нет . есть штабс-сержант --- не все прапорщики были на складах . далеко не все . так что закрой хлебало и не кизди
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22.12.2021 17:26 Відповісти
В эти цифры не входят 5-10тыс.в Приднестровье и 35-40 тыс.1 армейский корпус и 15 т. 2 ой.корпус дырляндии.
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22.12.2021 19:12 Відповісти
143 тысячи находятся за 400 км. Так это уже Китай .
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22.12.2021 16:04 Відповісти
перший ешелон, другий...сутки на пересування і розвертання на марші
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22.12.2021 16:16 Відповісти
Взорвать транссибирскую магистраль и до весны не доберется второй ешелон. Пока доберутся, первый ешелон уже завоняется и наполовину будет воронами сьеден
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22.12.2021 16:32 Відповісти
в сибири, дальнем востоке проживает всего 10 млн...включительно с бурятами..
здесь эшелоны - это боевые порядки, а не ж.д составы
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22.12.2021 20:45 Відповісти
На відстані 1000км і далі ще більше кацапів)
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22.12.2021 17:48 Відповісти
на відстані 400 км на схід від них вже північний казахстан
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22.12.2021 20:48 Відповісти
400 Км це відстань від Сум до Тули по прямій. Від Чернігова до Москви, наприклад, 630 км по прямій. Так що це не так вже й далеко.
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22.12.2021 22:51 Відповісти
звісно, нам же готуватись не потрібно. лише їм потрібно
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22.12.2021 16:05 Відповісти
ще місяця нема як данілови військ орди не бачили
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22.12.2021 16:07 Відповісти
Все, привід є.
Шо там наш члєнограй, вже речі спакував для втечі?
Зєбіли, він вас з собою не візьме)

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22.12.2021 16:09 Відповісти
Ну так пускай и сидят там в полях. Пожуют лебеду и разойдутся. Вот когда под границей начнут собираться автобусы с женщинами и детьми и зомбиТВ, которые составляют ударную группировку росийских войск вот тогда нужно трубить тревогу.
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22.12.2021 16:11 Відповісти
Козломорді підтягнули 6 госпітальних баз..
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22.12.2021 17:24 Відповісти
Хмммм.....рассредоточили.....
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22.12.2021 16:13 Відповісти
Кучненько зібрались?
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22.12.2021 16:16 Відповісти
Для аналитики было бы хорошо, что бы он описал сколько это в % от регулярных частей, которые на этом растоянии базируются перманентно.

Западная часть совка была всегда напичкана военщиной больше всего, так как основного удара ожидали всегда от туда.

Но как метод запугивания Зелебобы я полностью поддерживаю, пусть хоть что-то делает для укрепления обороноспособности страны
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22.12.2021 16:16 Відповісти
интерсно как он подсчитал? из космоса?
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22.12.2021 16:18 Відповісти
Уставшиє ат вайни, готові служити кацапським солдатам?
Койко-місця виділили? Щі готувати навчились?
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22.12.2021 16:18 Відповісти
Они то готовы, только нам что с ними делать.
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22.12.2021 16:44 Відповісти
Зебилы. Цифирь берут как надо, а не как посчитали. Вчера было 94...
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22.12.2021 16:19 Відповісти
Ну насправді, 200 км відстань від кордону по всьому периметру - досить значна дистанція. Уважними треба бути, але паніку через це сіяти не варто. Бо західні ЗМІ, схоже, тільки цим і займаються крайні тижні
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22.12.2021 16:23 Відповісти
І дуже можливо, що з недоброю для України метою.
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22.12.2021 16:26 Відповісти
Надо бы уточнить - это те войска которых там не было или всего? Просто 400 км от границы Украины это на Юге до Краснодара и Ставрополя, на восток до границы с Казахстаном а на север - Тамбов и Москва. Естественно что там и до войны военных частей более чем хватало.
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22.12.2021 16:35 Відповісти
Чудо !!! Данілов прозрів !!!
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22.12.2021 16:42 Відповісти
"У разі загострення ситуації - це не може статися так миттєво, умовно кажучи, сьогодні на сьогодні. Для цього потрібно готуватися. Ми все це відстежуємо", - наголосив Данілов.

Угу. Я вижу как вы готовитесь. На 9 миллиардов книже закупили. Большинство же оборонных проектов так и остались на бумаге из-за отсутствия финансирования
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22.12.2021 16:42 Відповісти
Данілов нагадує чувака який вийшов в ринг, бачить як йому зараз прилетить плюха і всім говорить спокійно я все бачу, аж поки те очнеться на підлозі
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22.12.2021 16:49 Відповісти
Реакция власти клована на это будет следующей - собрать всех силовиков в один ударный кулак и арестовать, наконец, Порошенко.
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22.12.2021 16:51 Відповісти
а почему в такую трудную минуту лексеич как тот карлсон улетел, но обещал вернуться?
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22.12.2021 16:56 Відповісти
А он уже главком? Если нет, то это его частное дело. А зеля с елдаком, как положено, уже заняли передовые позиции?
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22.12.2021 17:17 Відповісти
я голосовал за порошенко и хочу чтобы он в тяжелую для страны минуту был в стране , а не летал как карлсон по европам
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22.12.2021 17:33 Відповісти
Пєсєц ... По Європах теж їздити треба. А Ви не знали ??
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22.12.2021 19:18 Відповісти
ну в этом случае как карлсон, улетел, но обещал вернуться
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22.12.2021 19:20 Відповісти
Тимошенко через це пройшла. І він повинен. Я сподіваюсь.
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23.12.2021 00:28 Відповісти
не, он трус
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22.12.2021 20:48 Відповісти
Порошенко тримає руку на пульсі.і не так просто поїхав в ЄС,
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22.12.2021 19:42 Відповісти
Мабуть , знову на побачення з Фірташем.
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22.12.2021 20:15 Відповісти
самі придумали?
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22.12.2021 20:41 Відповісти
зеакм, где руку трымае
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22.12.2021 20:50 Відповісти
Выпускай те эту зверюгу Данилова на кацапов!ручки то помнят 90тые -и пояльник им в сраку засунет,и утюгом погладит
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22.12.2021 16:55 Відповісти
Эх, если не наши коррупционеры-взяточники и президенты псевдореформаторы, были б уже в НАТО....
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22.12.2021 16:58 Відповісти
А у нас не мобилизации ни звука от членограя по этому поводу. Ветеринар, а твои дети и внуки где? Ну, мама в ЛуГОНДОНии и пенсию там получает, российскими рублями, хрен с этим, а 4 детей своих и 7 внуков ты куда отправил?
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22.12.2021 16:59 Відповісти
благодаря президентскому законопроекту о "Национальном сопротивлении" (он вступит в силу 1 января 2022 года) у нашей страны появляются дополнительные ресурсы для отпора стране-агрессору. - циата

приняв это хренпоймишо преЗЕлюк успокоился и принял-втянул дорожку...
этой бамажкой данилов собирается отмахиваться от русовоенщины????
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22.12.2021 17:15 Відповісти
122 тис - перший ешелон. М'ясо.. А ось наступні 143 - для окупації лівобережжя...
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22.12.2021 17:20 Відповісти
Оце вже схоже на другий ешелон. Значить серьйозно. Питання тільки в діагнозі, який лікарі поставили *****.
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22.12.2021 17:30 Відповісти
Пан Данилов- я в Днепре живу!!! При получении гражданства Украины прошел коммисию в военкомате, встал на учет!!! Никто не разу не вызвал не поинтересовался, не сказал ,что делать в случае наступления!! Так хочется , какой то сплаченности ,понимания действий !!! Организованности!!
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22.12.2021 17:41 Відповісти
Зелена шобла сама поки ще не вирішила, що робити в разі наступу. ********** тільки знає, не дарма квартиру продав, а в Італії залишив будинок і про вся випадок в Криму)
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22.12.2021 17:51 Відповісти
300тыщ рыл рядом, говорите это все чепуха? Крым оттяпали и то меньшим количеством. Мозги у всех включатся, когда опять все под откос покатится. Уже вижу, как «великий» на договрняке з ******, будет кичиться, мол спас страну от вторжения.
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22.12.2021 18:08 Відповісти
Два дня осталось до Рождества. Все купили консервы и туалетной бумаги?
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22.12.2021 18:51 Відповісти
Это мало для наступления,при условии правильно построенной обороны.Хотя о чем я,о какой обороне?
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22.12.2021 19:03 Відповісти
Это не может произойти быстро....
Данилов мыслит категориями 1940 года и пехотой... Даже немцы в 41 самолетами атаковали , а сейчас войска могут за 200 км находиться, а ракеты уже полетели... % минут и ... здравствуй Данилов!
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22.12.2021 19:11 Відповісти
Це так. Але поки що це не гіпер-звук. Якийсь час на реагування буде. Крім того, точність попадання ще невідома. Тоість, є варіанти ...
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22.12.2021 19:21 Відповісти
когда будут выдавать оружие населению или швейцарские налоголательщики против?
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22.12.2021 19:46 Відповісти
а как там наши """партнеры"""?
уже озабочены или еще нет
особенно немци
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22.12.2021 20:02 Відповісти
Какой там нахрен эшелон?))) обнуленыш понтуется и до сих пор не знает что с даунбасом делать и с крымом под санкциями без банков и банкоматов. А что потом ему партнеры сделают в перемешку с ночными рейдами партизан?)))
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22.12.2021 20:55 Відповісти
чего китай тупит? пока раша стянула свои войска к Украине, самое время напасть с другой стороны и оттяпать территорий до Урала.
Все только порадуются.
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22.12.2021 21:04 Відповісти
А Украина может уничтожить их, когда они все стоят армией вместе и с техникой и в чистом поле??? бахнуть туда ракетами. Как Путин говорил - если драка неизбежна, то бей первый. Вот туда жахнуть и нет войска у Путина. Это ж проще, чем потом они рассредоточатся.
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22.12.2021 21:34 Відповісти
 
 