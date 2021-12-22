Данілов про скупчення військ РФ біля кордону України: 122 тис. знаходяться у радіусі 200 км, ще 143 тис. - на відстані 400 км
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що на відстані 200 км від російсько-українського кордону перебувають 122 тисяч військових РФ. Крім того, ще понад 143 тисячі знаходяться за 400 км.
Про це він заявив під час брифінгу на конференції послів України "Дипломатія 30. Стратегія сильної держави", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Те, що стосується безпосередньо кількості військ… На сьогоднішній день те, що ми бачимо, це 122 тисячі знаходиться на 200 км і 143 тисяч 500 військових Російської Федерації - на відстані 400 км в цьому радіусі від нашого кордону", - повідомив Данілов.
За його словами, якщо для західних партнерів ситуація на нашому східному фронті є новиною, то "для України це щоденна робота".
"Ми розуміємо, що там відбувається. Ми чітко знаємо кількість військових, які є з боку Російської Федерації", - зазначив Данілов.
Він підкреслив, що ситуація на українсько-російському кордоні, де розташовуються російські війська, є не спокійною та зазначив, що президент України та вище військове керівництво країни тримає ситуацію на контролі.
"У разі загострення ситуації - це не може статися так миттєво, умовно кажучи, сьогодні на сьогодні. Для цього потрібно готуватися. Ми все це відстежуємо", - наголосив Данілов.
Секретар РНБО додав, що завдяки президентському законопроєкту про "Національний спротив" (він набуде чинності 1 січня 2022 року) у нашої країни з'являються додаткові ресурси щодо відсічі країні-агресору.
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здесь эшелоны - это боевые порядки, а не ж.д составы
Шо там наш члєнограй, вже речі спакував для втечі?
Зєбіли, він вас з собою не візьме)
Западная часть совка была всегда напичкана военщиной больше всего, так как основного удара ожидали всегда от туда.
Но как метод запугивания Зелебобы я полностью поддерживаю, пусть хоть что-то делает для укрепления обороноспособности страны
Койко-місця виділили? Щі готувати навчились?
Угу. Я вижу как вы готовитесь. На 9 миллиардов книже закупили. Большинство же оборонных проектов так и остались на бумаге из-за отсутствия финансирования
приняв это хренпоймишо преЗЕлюк успокоился и принял-втянул дорожку...
этой бамажкой данилов собирается отмахиваться от русовоенщины????
Данилов мыслит категориями 1940 года и пехотой... Даже немцы в 41 самолетами атаковали , а сейчас войска могут за 200 км находиться, а ракеты уже полетели... % минут и ... здравствуй Данилов!
уже озабочены или еще нет
особенно немци
Все только порадуются.