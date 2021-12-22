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Новини
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Понад 26% українців стикалися з відключенням електроенергії з початку опалювального сезону, – опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Понад 26% українців стикалися з відключенням електроенергії з початку опалювального сезону, – опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Понад чверть 26,1% українців стикалися з випадками відключення електроенергії у своєму будинку з початку поточного опалювального сезону.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 13-16 грудня, інформує Цензор.НЕТ.

73,2% респондентів стверджують, що не стикалися із відключеннями електроенергії з початку поточного опалювального сезону.

Понад 26% українців стикалися з відключенням електроенергії з початку опалювального сезону, – опитування КМІС 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Віялових відключень" електроенергії в Україні немає, - Шмигаль

Також зазначається, що думки респондентів щодо купівлі електроенергії у Білорусі розділилися. З одного боку, 32,4% респондентів вважають, що це необхідно, аби уникнути відключень. З іншого боку, 33,5% вважають це небезпечним, оскільки Білорусь і Росія будують спільну Союзну державу, а ще 9,8% вважають це неприпустимим з огляду на те, що це є підтримкою режиму О. Лукашенка. При цьому, чверть респондентів (24,3%) не змогли визначитися зі своєю думкою.

Понад 26% українців стикалися з відключенням електроенергії з початку опалювального сезону, – опитування КМІС 02

Автор: 

опитування (1930) відкликання (53) електроенергія (6187) КМІС (334)


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Топ коментарі
+19
При барыгах было очень хреново, поэтому выбрали зеленского, и теперь у нас нет барыг... а также кислорода, зерна, угля, газа, а электроэнергию нам аварийно поставляют беларусь и Словакия
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22.12.2021 16:45
+7
У Вінниці, не мкньше двох-трьох разів на тиждень. Часто вночі
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22.12.2021 16:45
+7
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22.12.2021 16:48
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Ни разу.
А вот согласно новостей, только из-за погоды. Но так было всегда.
Тут важен период.
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22.12.2021 16:41 Відповісти
да да ОДЕССА ДТЭК АХМЕТОВА КУПИВШАЯ У БАРЫГИ ИЗ РОССИИ БАБАКОВА ДЕПУТАТА ГОСДУМЫ ОБЛЭНЕРГО.. ТАК ВОТ МОДНЫМ ТРЕНД ТИПА ПЛАНОВЫЕ РАБОТЫ С 9 УТРА ДО 21 ВЕЧЕРА ИЛИ С 21 ЧАСА ДО 10 УТРА... между нами локальные по улицам микрорайонам плановые работы с 9 утра до 17-19 часов.. плюс междду этим всем---БОНУСОМ аварийные обрушения 10.000 кВт линий.... на микрорайон на 2-3 района города или половину города.. на 3-8 часов... если бабазхнуло вечером жддут до утра по Правилам ремонт высотных ЛЭП делается только дневное время...при отсутствии порывововетра и температурах не ниже минус 10 мороза и не в ливень....снегопад....
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22.12.2021 19:00 Відповісти
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22.12.2021 16:43 Відповісти
Хуже будет!
Блоки атомной энеогетики все в работе, окромя обного. Даже работая на пониженной можности (а таких не больше четырех, гугля всем в руки) они рано или поздно уйдут в ППРы, естессно не все сразу, но КАЖДЫЙ на 2 месяца!
Интересно корабли уже везут уголь на компенсацию потери мощностей? Или опять спохватится ТОЛЬКО ахметка и только задним числом, через задний проход.

Зебилизм цветет и пахнет (воняет). Уррра тАварищи зебилоиды, вы хотели, вы получили.
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22.12.2021 17:50 Відповісти
При барыгах было очень хреново, поэтому выбрали зеленского, и теперь у нас нет барыг... а также кислорода, зерна, угля, газа, а электроэнергию нам аварийно поставляют беларусь и Словакия
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22.12.2021 16:45 Відповісти
"Может нужно что－то в Консерватории исправить？"😂😂😀😂😀😂
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22.12.2021 17:25 Відповісти
У Вінниці, не мкньше двох-трьох разів на тиждень. Часто вночі
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22.12.2021 16:45 Відповісти
за последние уже больше чем четверть века, с тех пор как выехали, мы сталкивались с отключением электроэнэргии только один раз в прошлом году, на полчаса. нам счётчик меняли на цифровой.
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22.12.2021 16:45 Відповісти
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22.12.2021 16:48 Відповісти
))) а у нас больше нет права голосовать ни за каких тамошних макак. гражданство не то.
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22.12.2021 16:52 Відповісти
Отключали и не раз. Одесса.Родители в Измаиле- тоже отключали ,неоднократно.
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22.12.2021 16:46 Відповісти
Немного. Ведь большинство этих отключений - до 15-20 минут, т.е. явно не веерные. У нас тоже пропадал свет, один раз - примерно на полночи.
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22.12.2021 16:56 Відповісти
А как отличить явно веерные от явно не веерных？😀
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22.12.2021 17:31 Відповісти
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22.12.2021 17:01 Відповісти
Во бредовые опросы, а сколько раз сталкивались с забитым унитазом не пробовали такой опрос проводить
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22.12.2021 17:03 Відповісти
Житомирська область, Любар, вже декілька разів вимикали майже на цілий день, казали що профілактичні роботи. В мене котел газовий і насос не працює, а котел горить, без попередження вимикають, одного разу це добром не закінчиться
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22.12.2021 17:08 Відповісти
рано, костя рано (с).... рано провели опрос... надо было после нового года...ближе к весне...
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22.12.2021 17:20 Відповісти
прямо сейчас отключены от електричества несколько домов на жк "Европейка" (Софиевская Борщаговка)
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22.12.2021 17:23 Відповісти
Отключают, и чаще чем многие думают. Раз в неделю, приходя с работы, вижу сбой часов на микроволновке и холодильнике.
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22.12.2021 17:23 Відповісти
Брехея за 26 відсотків, їх набагато більше.
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22.12.2021 17:32 Відповісти
Постоянно. Чуть ли не каждую неделю-две - "авария" - и сутки нет света. Не говоря уже о плановых работах каждую неделю с 12 часовым отключением, началось с октября. Киевская обл.
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22.12.2021 17:37 Відповісти
Блин! Киев, Оболонь. Почти каждую ночь на 2-3ч вырубают свет. Холодильнику скоро трындец!
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22.12.2021 17:41 Відповісти
При щоколядному баризі електроенергію не вимикали, бо лінії і обладнання не ремонтували. А при ************* регулярно ремонтують, тому вимушено і вимикають, особливо в сільських районах, згідно графіків кожен день ремонт)
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22.12.2021 17:44 Відповісти
Вы всё вретиии!!!! Пан Шмыгаль яростно утверждает, что никаких отключений нет, это просто профилактические работы!!!!
Ну как же не верить этому святому человеку!!!!
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22.12.2021 17:48 Відповісти
при кирасиновой лампе по компу долбишь???
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22.12.2021 18:37 Відповісти
Не, фонариком от смартфона подсвечиваю.
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22.12.2021 18:55 Відповісти
маразм "исследователей" вырвался за просторы дурдома! не удивлюсь, если скоро проплаченные "кмисы" будут "исследовать" наличие воды в унитазах!
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22.12.2021 18:40 Відповісти
Всех энергетиков с профессиональным праздником!
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22.12.2021 20:03 Відповісти
Бывает 10 раз на день, как задолбали суки! Потом выходит на арену гнусавый ,и всех убеждает что уголь он уже купил)))))
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22.12.2021 21:01 Відповісти
 
 