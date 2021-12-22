Понад 26% українців стикалися з відключенням електроенергії з початку опалювального сезону, – опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА
Понад чверть 26,1% українців стикалися з випадками відключення електроенергії у своєму будинку з початку поточного опалювального сезону.
Про це свідчать результати дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 13-16 грудня, інформує Цензор.НЕТ.
73,2% респондентів стверджують, що не стикалися із відключеннями електроенергії з початку поточного опалювального сезону.
Також зазначається, що думки респондентів щодо купівлі електроенергії у Білорусі розділилися. З одного боку, 32,4% респондентів вважають, що це необхідно, аби уникнути відключень. З іншого боку, 33,5% вважають це небезпечним, оскільки Білорусь і Росія будують спільну Союзну державу, а ще 9,8% вважають це неприпустимим з огляду на те, що це є підтримкою режиму О. Лукашенка. При цьому, чверть респондентів (24,3%) не змогли визначитися зі своєю думкою.
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А вот согласно новостей, только из-за погоды. Но так было всегда.
Тут важен период.
Блоки атомной энеогетики все в работе, окромя обного. Даже работая на пониженной можности (а таких не больше четырех, гугля всем в руки) они рано или поздно уйдут в ППРы, естессно не все сразу, но КАЖДЫЙ на 2 месяца!
Интересно корабли уже везут уголь на компенсацию потери мощностей? Или опять спохватится ТОЛЬКО ахметка и только задним числом, через задний проход.
Зебилизм цветет и пахнет (воняет). Уррра тАварищи зебилоиды, вы хотели, вы получили.
Ну как же не верить этому святому человеку!!!!