Понад 26% українців стикалися з відключенням електроенергії з початку опалювального сезону, – опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Понад чверть 26,1% українців стикалися з випадками відключення електроенергії у своєму будинку з початку поточного опалювального сезону.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 13-16 грудня, інформує Цензор.НЕТ.

73,2% респондентів стверджують, що не стикалися із відключеннями електроенергії з початку поточного опалювального сезону.

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Також зазначається, що думки респондентів щодо купівлі електроенергії у Білорусі розділилися. З одного боку, 32,4% респондентів вважають, що це необхідно, аби уникнути відключень. З іншого боку, 33,5% вважають це небезпечним, оскільки Білорусь і Росія будують спільну Союзну державу, а ще 9,8% вважають це неприпустимим з огляду на те, що це є підтримкою режиму О. Лукашенка. При цьому, чверть респондентів (24,3%) не змогли визначитися зі своєю думкою.