Посольство США щодо заяви РФ про американців і хімзброю на Донбасі: "Ми й надалі будемо нагадувати Росії про наслідки подальших актів агресії проти України"

Незважаючи на абсолютно неправдиві заяви міністра оборони РФ Сергія Шойгу, США продовжують наполягати на дипломатії та деескалації і продовжать нагадувати Росії про наслідки подальших актів агресії проти України.

Про це заявило посольство США в Україні, передає Цензор.НЕТ.

"Всупереч заявам міністра оборони Росії, саме Росія та контрольовані нею сили відповідальні за ескалацію напруженості, а не Україна або Сполучені Штати. Незважаючи на абсолютно неправдиві заяви, як-от вчорашні заяви російського міністра оборони Шойгу, ми продовжуємо наполягати на дипломатії та деескалації. При цьому ми й надалі будемо нагадувати Росії про наслідки подальших актів агресії проти України", - написало американське посольство у Twitter у середу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Міноборони щодо заяви Росії про американців і хімзброю на Донбасі: "Це умисна дезінформація". ВIДЕО

Нагадаємо, 21 грудня міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що 120 американських військових-найманців привезли на схід України хімічну зброю та готують провокацію.

В МЗС України заявили, що Росія, заявляючи про нібито американських військових і хімічну зброю на Донбасі, готує інформаційне прикриття для можливих подальших провокацій на території України.

Також Пентагон назвав неправдивими слова Шойгу про "провокації" США на Донбасі.

Міноборони України спростувало заяву Шойгу: "Це умисна дезінформація".