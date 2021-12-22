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Посольство США щодо заяви РФ про американців і хімзброю на Донбасі: "Ми й надалі будемо нагадувати Росії про наслідки подальших актів агресії проти України"

Посольство США щодо заяви РФ про американців і хімзброю на Донбасі:

Незважаючи на абсолютно неправдиві заяви міністра оборони РФ Сергія Шойгу, США продовжують наполягати на дипломатії та деескалації і продовжать нагадувати Росії про наслідки подальших актів агресії проти України.

Про це заявило посольство США в Україні, передає Цензор.НЕТ.

"Всупереч заявам міністра оборони Росії, саме Росія та контрольовані нею сили відповідальні за ескалацію напруженості, а не Україна або Сполучені Штати. Незважаючи на абсолютно неправдиві заяви, як-от вчорашні заяви російського міністра оборони Шойгу, ми продовжуємо наполягати на дипломатії та деескалації. При цьому ми й надалі будемо нагадувати Росії про наслідки подальших актів агресії проти України", - написало американське посольство у Twitter у середу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Міноборони щодо заяви Росії про американців і хімзброю на Донбасі: "Це умисна дезінформація". ВIДЕО

Нагадаємо, 21 грудня міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що 120 американських військових-найманців привезли на схід України хімічну зброю та готують провокацію.

В МЗС України заявили, що Росія, заявляючи про нібито американських військових і хімічну зброю на Донбасі, готує інформаційне прикриття для можливих подальших провокацій на території України.

Також Пентагон назвав неправдивими слова Шойгу про "провокації" США на Донбасі.

Міноборони України спростувало заяву Шойгу: "Це умисна дезінформація".

Автор: 

провокація (781) росія (65035) США (22665)


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Хай амерікоси не брешуть Мальчик шойгу на тому сборищі генералів даже зразки тої зброї продемонстрував , коли підпустив газів 🙂
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22.12.2021 16:58 Відповісти
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22.12.2021 18:20 Відповісти
Само существование кацапни-провокация.
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22.12.2021 17:30 Відповісти
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22.12.2021 17:30 Відповісти
Ясно. США не поведутся на рашинские провокации. Вот с Гермашкой вопрос. Там сплошные толероиды во власти.
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22.12.2021 18:13 Відповісти
 
 