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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Міністр оборони Латвії Пабрікс - Росії: Відведіть війська від кордону - тоді поговоримо. Ми не будемо їсти такі пельмені за обідом, у нас інші плани

Міністр оборони Латвії Пабрікс - Росії: Відведіть війська від кордону - тоді поговоримо. Ми не будемо їсти такі пельмені за обідом, у нас інші плани

Довіра світової спільноти до Росії зараз "дорівнює нулю", бо вона залишила сліди своєї агресії в Грузії, на Донбасі, у Криму, у Білорусі. Потрібно бути готовими до того, що Кремль може обдурити.

Про це заявив міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Відведіть війська від українського кордону, і тоді ми зможемо сісти та поговорити про те, що їх справді непокоїть. Не тільки для того, щоб обдурити публіку", – сказав він.

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За словами Пабрікса, ситуація може загостритись, тому в країні готові до збільшення контингенту НАТО. Він не відкидає, що Росія обере агресивний шлях, щоб вирішити свої внутрішні проблеми за рахунок України.

Як наголосив міністр, переговори "поки йдуть за столом", але не можна його сприймати як "обідній". Пабрікс переконаний: "у нормальному світі та суспільстві" неприпустимо навіть обговорювати те, що Росія зараз пропонує як діалог.

"Вибачте, ми не будемо їсти такі пельмені за обідом, у нас інші плани", – додав він.

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За його словами, ймовірне вторгнення безпосередньо не торкнеться Балтійського регіону, але необхідно підготуватися до гібридних атак Росії на Латвію, пише УНІАН.

"Це дуже складний час для переговорів між НАТО і США, з одного боку, і Росією з іншого. Що змушує мене бути обережним: слухаючи риторику Путіна виникає питання, чи вони тоді відмовляться від усього, про що говорили. Якщо міністр оборони Росії дозволяє нам говорити, що на Донбасі чи десь ще в Україні є найманці США та, можливо, хімічна зброя, то від таких заяв можна відступити. Ми не збираємось ризикувати, але готові до гіршого", – наголосив міністр.

На думку Пабрікса, якщо Росія вирішить атакувати Україну, сценарій 2014 року не повториться, оскільки українська армія набагато краще підготовлена, в українському суспільстві багато патріотів, які хочуть захистити свою країну.

"Щодо країн Балтії та Європи, то українці зараз захищають наші інтереси. Україна має право на незалежність, право обирати своє майбутнє та свій спосіб життя. Наскільки це можливо, ми готові підтримати народ і державу Україна як невійськовими засобами, так і, за необхідності , військовою допомогою, крім, звичайно, відправлення наших солдатів в Україну", – сказав Пабрікс.

Автор: 

Латвія (1345) НАТО (6431) росія (65035) Пабрікс Артіс (13)


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Топ коментарі
+32
Якщо росіяни оголошують "перемир'я", вони будуть вас вбивати, якщо просять припинення вогню, щоб нібито вивезти тіла і поранених - вони будуть вас вбивати, якщо оголошують вам "зелений коридор" - вони будуть вас вбивати
Іса Мунаєв
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22.12.2021 17:03
+24
Капітуляція віслюка, не країни
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22.12.2021 17:05
+18
если параша подпишет с кем нибудь "мирный договор", то такой договор и будет гарантией нападения её на любую страну, с которой она его подписала.
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22.12.2021 17:16
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Какая вайна, віслюк хіба мобілізацію оголошував?
Це буде капітуляція.
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22.12.2021 17:01 Відповісти
Капітуляція віслюка, не країни
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22.12.2021 17:05 Відповісти
без верхівки командування війни не буде, тільки партизанський опір
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22.12.2021 17:12 Відповісти
Как в Крыму и на Добассе. Ведь надо будет успеть на соседа донос еще написать, прежде,чем в сельсовет за должностью бежать. А олигархи купт мир, у них есть деньги. Немного ******** кошельки на первое врем.я
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22.12.2021 17:39 Відповісти
Лаптеногое, ты к смерти готов
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22.12.2021 18:31 Відповісти
якщо буде вторгнення - війна буде. окрім верхівки (яка, якщо що, буде десь на відпочинку за межами) є бойові генерали, офіцери, є величезна кількість патріотів, що вже мають бойовий досвід. Повірте, буде море крові - капітуляції не буде!
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22.12.2021 17:45 Відповісти
Буде капітуляція основної частини теріторії, і збереження західної.
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22.12.2021 18:30 Відповісти
А партизанський опір, на жаль, це минуле. В епоху дронів будь-який партизанський табір існує до другого прильота. Спочатку прилетить розвідник, а потім прилетить щось інше. Не треба розраховувати на партизанську війну.
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22.12.2021 17:47 Відповісти
в місті все складніше, партизани не тільки ж в лісах можуть ховатися
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22.12.2021 17:47 Відповісти
так, згоден. але і маневру менше... і заблокувати легше, ніж в лісах/ярах
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22.12.2021 17:50 Відповісти
в Іраку наприклад ігіл створив таку систему підземних тунелів в Мосулі, що тримав оборону більше року проти сил вдесятеро більше. Алепо в Сирії теж саме
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22.12.2021 20:44 Відповісти
У Другу Світову у німців були літаки -розвідники :«Фокке-Вульф» Fw 189 («Рама»). Але партизани знали, як маскуватись.
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22.12.2021 18:06 Відповісти
какие пельмени..... вы что...... в лучшем случае топор в воде вместе с мухоморами...
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22.12.2021 18:55 Відповісти
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22.12.2021 17:38 Відповісти
Та Ви шо! Його навіть слухати ніхто не буде, воно перше втіче до " сватів"
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22.12.2021 17:50 Відповісти
Да как же??? А мобилизация женщин , библиотекари , продавщицы все пойдут
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22.12.2021 20:45 Відповісти
Якщо росіяни оголошують "перемир'я", вони будуть вас вбивати, якщо просять припинення вогню, щоб нібито вивезти тіла і поранених - вони будуть вас вбивати, якщо оголошують вам "зелений коридор" - вони будуть вас вбивати
Іса Мунаєв
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22.12.2021 17:03 Відповісти
если параша подпишет с кем нибудь "мирный договор", то такой договор и будет гарантией нападения её на любую страну, с которой она его подписала.
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22.12.2021 17:16 Відповісти
все точно, просто коротка пам"ять
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22.12.2021 17:38 Відповісти
Ситуація така, що з Росією немає сенсу підписувати якісь договори, перемир'я чи меморандуми. Прикладів більше чим достатньо. Для чого тільки зустрічатися, коли треба мочити цю зараз на всіх континетах.
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25.01.2022 20:01 Відповісти
В невеликих балтійських більші яйця ніж в США, Тим більше в Німеччині і Франції.
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22.12.2021 17:16 Відповісти
Эти страны знают, что такое бешеная рашка, а немцы с французами думают, что это их не коснется.
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22.12.2021 17:34 Відповісти
якби не було США, Німеччини чи Франції, то ці "яйця" балтійці би нікому не показували. Умовна Латвія за площею і населенням менша, ніж умовна Ростовська область
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22.12.2021 18:17 Відповісти
Може вона і менша ростовської губи , але якщо там хоче жити кацап , то мовчки погоджується на їхні правила (( це про яйця ; а тепер розкажи мені про великі українські ......
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22.12.2021 21:31 Відповісти
Депутати пропонують ухвалити рішення на державному рівні для того, щоб на території України використати назву "Московія" замість "Росія".

Україну слід перейменувати на Київську-Русь або Русь-Україну робота у цьому напрямі вже ведеться.
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22.12.2021 17:18 Відповісти
угу , а можна на скіфію -праматір аріїв ((
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22.12.2021 21:34 Відповісти
Уже 600 років виповзає із московських боліт Зло, Брехня і Кровожерство!
І розповзається по Світу!
І кінця краю цьому немає!
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22.12.2021 17:30 Відповісти
Nu a chto tut vam pisal, pe/stitj srusnju budem vmeste i dazhe jesli vi ne zahochite, ruskije otgrebjot po ljubomu.
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22.12.2021 17:39 Відповісти
Литва за 86 млн. евро приобретает у США дополнительные противотанковые ракетные комплексы Javelin.

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22.12.2021 17:43 Відповісти
Schitai kak hochesh, no eto minimu 230 bronitehniki kirdig i eto minimum 690 kacapskih petuhov pozharitj mozhno.
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22.12.2021 18:11 Відповісти
Shavka, v budku i molchi pjos poganij.
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22.12.2021 17:47 Відповісти
Заблукав, кацику?
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22.12.2021 18:04 Відповісти
А ти таки точно Фуфел. І кацапське фуфло тут штовхаєш .
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22.12.2021 18:22 Відповісти
Фуфел на швабру
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22.12.2021 18:35 Відповісти
Головний тренер російського Динамо Сергій Бойко розповів, як не зміг працевлаштуватися в Естонії.

"У мене було дві пропозиції звідти, але в результаті відмовили в останній момент через те, що маю російський паспорт.

Батько у мене був військовий, я народився в Україні. І, мабуть, вони думали, що маю український паспорт. Але потім, коли почали спілкуватися... Для них Україна та Росія виявилися різними речами.
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22.12.2021 17:57 Відповісти
Ах бідолашний тренер, він аж до тепер не знав що Україна і раха різні речі
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22.12.2021 18:04 Відповісти
Вот так разговаривают с гопниками боевые ботаники. Четко, ясно, конкретно и без хамства.
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22.12.2021 18:01 Відповісти
Уж больно грозен этот самый латвийский Пабрикс! На него вся надежда...
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22.12.2021 18:01 Відповісти
Ну грознее,чем ваши обезьяны,которые орут ,через границу :"прийдут русские-мы вас поубиваем!"
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22.12.2021 18:08 Відповісти
С вашей стороны ждем подляны.
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22.12.2021 18:09 Відповісти
А ***** то ваш каков))) чечне дань платит вовремя, грозен до ужаса))
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22.12.2021 18:37 Відповісти
Мужчина...среди зесрани таких нет
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22.12.2021 18:06 Відповісти
Понты Путлера перепугали даже утонувшую подлодку Курск...
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22.12.2021 18:10 Відповісти
Авианосец адмирал Кузя по приказу кгбиста взял курс на Вашингтон...
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22.12.2021 18:12 Відповісти
Дымоносец помирал кузя со страху спрятался на дне))
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22.12.2021 18:38 Відповісти
Латвійці , дякую за вашу підтримку України - ви справжні БРАТИ !!!
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22.12.2021 18:13 Відповісти
Мочить в сортире 2 раза Чечню...это "подвиг" Мавзолейных Мудаков...Анна Политковская об этих сраных подвигах написала 2 книги,за что и застрелили в день рождения мудака кгбшного...,это называется Явка с повинной...
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22.12.2021 18:18 Відповісти
Бывший посол США в России Макфол ответил на ультиматум России в Твиттере:

«Теперь, когда Путин опубликовал свои идеи относительно Соглашения о европейской безопасности, позвольте мне внести в проект соглашения несколько дополнительных пунктов:

1. Россия соглашается вывести свои войска из Молдовы и на полное восстановление суверенитета этой европейской страны.

2. Россия соглашается вывести свои войска из Грузии, отзывает признание Абхазию и Южную Осетии в качестве независимых государств и полностью восстанавливает суверенитет Грузии.

3. Россия соглашается вывести свои войска из Украины, возвращает Крым Украине, перестает поддерживать сепаратистские силы в Украине и полностью восстанавливает суверенитет этой европейской страны.

4. Россия соглашается вывести ракеты «Искандер» из Калининграда.
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22.12.2021 18:20 Відповісти
Толкова людина, розуміється на психології Лаптерейху. Коли ж Байден зрозуміє, що з бандитом розмова може вестись тільки з позиції сили.
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22.12.2021 19:00 Відповісти
А почему Россия должна выводить Искандер со своей территории ? Пусть США выведет все свои ракеты из Европы - это вообще не территория США. Смешные эти американцы - дебилы что-ли ?
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22.12.2021 20:32 Відповісти
да конечно выведет,что за вопрос,ты,главное,верь..
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22.12.2021 22:06 Відповісти
Кенигсберг - это не российская территория. Как и Крым.
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22.12.2021 23:15 Відповісти
любишь своего фюрерка, русмартышка?
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23.12.2021 00:54 Відповісти
думаешь,русофобия ?
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22.12.2021 22:04 Відповісти
Я знову ж таки переконуюсь яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти...
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22.12.2021 21:18 Відповісти
Пу домігся, чого прагнув. З ним погодилися, ввічливо та з вибаченнями, поспілкуватися.
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22.12.2021 22:13 Відповісти
Пу домігся, що його послали.
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22.12.2021 23:12 Відповісти
 
 