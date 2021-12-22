Міністр оборони Латвії Пабрікс - Росії: Відведіть війська від кордону - тоді поговоримо. Ми не будемо їсти такі пельмені за обідом, у нас інші плани

Довіра світової спільноти до Росії зараз "дорівнює нулю", бо вона залишила сліди своєї агресії в Грузії, на Донбасі, у Криму, у Білорусі. Потрібно бути готовими до того, що Кремль може обдурити.

Про це заявив міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Відведіть війська від українського кордону, і тоді ми зможемо сісти та поговорити про те, що їх справді непокоїть. Не тільки для того, щоб обдурити публіку", – сказав він.

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За словами Пабрікса, ситуація може загостритись, тому в країні готові до збільшення контингенту НАТО. Він не відкидає, що Росія обере агресивний шлях, щоб вирішити свої внутрішні проблеми за рахунок України.

Як наголосив міністр, переговори "поки йдуть за столом", але не можна його сприймати як "обідній". Пабрікс переконаний: "у нормальному світі та суспільстві" неприпустимо навіть обговорювати те, що Росія зараз пропонує як діалог.

"Вибачте, ми не будемо їсти такі пельмені за обідом, у нас інші плани", – додав він.

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За його словами, ймовірне вторгнення безпосередньо не торкнеться Балтійського регіону, але необхідно підготуватися до гібридних атак Росії на Латвію, пише УНІАН.

"Це дуже складний час для переговорів між НАТО і США, з одного боку, і Росією з іншого. Що змушує мене бути обережним: слухаючи риторику Путіна виникає питання, чи вони тоді відмовляться від усього, про що говорили. Якщо міністр оборони Росії дозволяє нам говорити, що на Донбасі чи десь ще в Україні є найманці США та, можливо, хімічна зброя, то від таких заяв можна відступити. Ми не збираємось ризикувати, але готові до гіршого", – наголосив міністр.

На думку Пабрікса, якщо Росія вирішить атакувати Україну, сценарій 2014 року не повториться, оскільки українська армія набагато краще підготовлена, в українському суспільстві багато патріотів, які хочуть захистити свою країну.

"Щодо країн Балтії та Європи, то українці зараз захищають наші інтереси. Україна має право на незалежність, право обирати своє майбутнє та свій спосіб життя. Наскільки це можливо, ми готові підтримати народ і державу Україна як невійськовими засобами, так і, за необхідності , військовою допомогою, крім, звичайно, відправлення наших солдатів в Україну", – сказав Пабрікс.